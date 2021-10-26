Богдан Прилепа: Если Украина не изменит налоговую систему, криптобизнес останется в "тени"

Интервью РБК-Украина с украинским IT-бизнесменом, соучредителем IT-компании Prof-it Blockchain и CEO криптовалютной биржи Qmall Богданом Прилепой, где он рассказал о рынке криптовалют в Украине, о процессе их регулирования и запуске первой полностью легальной криптобиржи в стране.

– С каждым днем криптовалютами пользуются все больше людей в мире. О них снимают фильмы, говорят в новостях и с их помощью все чаще расплачиваются за товары и услуги. Но что происходит с криптовалютами в Украине?

– Украина уже много лет входит в ТОП-10 стран по использованию криптовалют. Объем этого рынка в Украине впечатляет – оборот криптовалют в стране составляет 1 млрд грн в сутки. Но это неофициальные данные. Официальных практически не существует, поскольку данный рынок у нас еще неурегулирован.

Впрочем, некоторые официальные данные все-таки есть – это декларации народных депутатов и чиновников. Довольно показательно, что с 2016 по 2020 год количество власть имущих, декларирующих цифровые активы, увеличилось в 26 раз – с 25 до 652 человек. Это говорит о росте популярности криптовалют в стране.

Также по данным Министерства цифровой трансформации, украинское сообщество блокчейн-разработчиков входит в тройку крупнейших в мире, а уровень развития безналичных платежей в стране фигурирует в мировом ТОП-5.

– Звучит как будто криптосообщество – большая дружная семья. Неужели на этом рынке нет конкуренции?

– Криптосообщество в Украине, впрочем как и во всем мире, действительно очень дружное. Его объединяет постоянное давление со стороны регуляторов и всевозможных недоброжелателей, которые пытаются мешать развитию криптоиндустрии. При этом не стоит забывать, что люди в этой сфере занимаются не только криптовалютой. Эта история в первую очередь о технологии, которая и привлекла внимание людей со всего мира.

Также стоит упомянуть, что криптосообщество не такое большое, как в других финансовых сферах, поэтому тут все друг друга знают. Но это не означает, что на рынке нет конкуренции.

Например, в Украине работают несколько крупных биткоин-бирж и вряд ли они хотят делиться друг с другом клиентам. Также тут множество блокчейн-стартапов, но многие из них ориентированы на зарубежный рынок. Поэтому конкуренция между ними достаточно условная. Если описать ситуацию одним предложением, то это прозвучит так – криптокомпании в Украине конкурируют, но не воюют.

– Вы упомянули, что рынок неурегулирован. Как украинская власть собирается это исправлять? Как к криптовалютам относится президент и прочие чиновники?

– Президент Владимир Зеленский, депутаты и министры довольно лояльны к цифровым активам. Поэтому процесс легализации криптовалют в Украине в самом разгаре. В начале сентября Верховная рада приняла во втором чтении законопроект "О виртуальных активах", который регулирует правовой статус криптовалют. Это грубо говоря фундамент для легального функционирования криптовалютного рынка в стране.

Правда в начале октября президент этот закон ветировал. Ему не понравилось, что будет создан новый регулирующий орган для крипторынка, а это дополнительная нагрузка на бюджет.

Но в этом ничего страшного нет. Из документа просто уберут этот пункт и депутаты проголосуют законопроект заново.

Богдан Прилепа: Украину не оцифровать без легальных криптобирж (фото: facebook.com)

– Как вы оцените этот закон? Будет ли он полезен рынку?

– Мы к этому документу имеем непосредственное отношение, поскольку предоставили свою юридическую команду в помощь Минцифры и активно принимали участие в разработке нового законодательства, но не все наши советы были услышаны.

В целом закон есть, но над ним нужно еще долго работать. Он учитывает интересы криптовалютных бирж, но игнорирует других участников рынка, например NFT и DeFi. Он запрещает обмен цифровых активов на имущество, товар или работы, тогда как в других юрисдикциях такого ограничения нет.

Он также будет бесполезен для бизнеса, поскольку принимать оплату криптовалютой за товар будет нельзя. В случае его принятия p2p-операции и оплата через смарт-контракты будут незаконны.

Новый закон не имеет преимуществ для рынка, ради чего можно пожертвовать гражданским оборотом виртуальных активов. Вместого того, чтобы придумывать велосипед, логичней было бы проанализировать всю существующую мировую практику и сделать что-то более качественное.

– Когда завершится процесс легализации криптовалют в Украине?

– Точной даты вам никто не назовет. Сейчас депутаты должны переголосовать закон, после чего внести изменения в Налоговой кодекс, чтобы грамотно обложить этот сектор налогами. Если Украина не изменит налоговую систему, криптобизнес останется в "тени".

Это не такой быстрый процесс, как многим хотелось. Но наша страна движется в правильном направлении и уже скоро украинцы смогут вполне легально зарабатывать на цифровых активах.

– Как безопасно инвестировать в криптовалюту?

– Всем, кто собирается приобретать криптовалюту, надо знать два главных правила. Первое – нельзя верить никаким прогнозам. Никто не знает наверняка, что будет с рынком завтра.

Если вы не являетесь квалифицированным инвестором или трейдером, то для начала надо ознакомиться с этой темой – почитать различные гайды и посмотреть тематические обзоры в YouTube. Криптовалюты, это – риск. И если все-таки решили рискнуть, то надо ориентироваться в происходящем.

Второе правило – не надо покупать криптовалюту во время ее роста. Если она растет, то в любой момент может и обвалиться. Поэтому надо покупать когда она падает. Рынок так устроен, что цена идет то вверх, то вниз. И надо правильно угадать момент.

Также немаловажно пользоваться надежными брокерами и обходить стороной людей, которые предлагают поучаствовать в сомнительных сделках. Надо обращаться к квалифицированным специализированным площадкам, таким как биржи. Кстати, наша компания как раз занимается созданием криптовалютных торговых площадок.

– Расскажите об этом поподробней.

– Уже более четырех лет мы занимаемся специализированной разработкой криптовалютных бирж. Это наш основной профиль. Мы имеем собственное техническое решение, на базе которого функционируют с десяток площадок, фигурирующих в рейтинге CoinMarketCap.

В обозримом будущем мы собираемся открыть регулируемые биржи в Азии и Лондоне. Сейчас запускается регулируемая биржа в Украине, которая будет называться Qmall.

– Чем эта биржа будет отличаться от тех, которые уже присутствуют на украинском рынке?

– Наше главное задание – сделать биржу полностью урегулированной на местном законодательном уровне. Она должна быть прозрачной и безопасной для наших граждан. Украинцы не должны бояться торговать криптовалютами, ведь они получат для этого качественный инструмент.

Мы подходим ответственно к этому вопросу, потому что запустить такую биржу в Украине – наша давняя мечта. Мы хотим сделать и развивать качественный проект. Это будет не просто сайт для купли/продажи криптовалют. Мы создаем целую экосистему из нескольких продуктов.

Например, одновременно со стартом работы биржи, мы планируем запустить проект, в рамках которого разъясним принципы трейдинговых операций. Это будут курсы по повышению финансовой грамотности и обучению торговли на бирже

– Какие платежные решения будут поддерживаться биржей?

– За платежи будет отвечать IBOX Bank, чьи 10 000 терминалов обеспечат мгновенное пополнение аккаунтов. Это единственный банк в Украине, который имеет право принимать и обрабатывать платежи связанные с покупкой и продажей криптовалюты.

К примеру, гривневый аккаунт можно будет пополнить в течении 20 секунд. Для этого достаточно ввести семизначный номер аккаунта. Также IBOX банк будет обрабатывать онлайн платежи на прием и выплаты на карты Visa и Mastercard.

При открытии аккаунта украинцы смогут получить брендированные банковские карты, с помощью которых без каких-либо проблем смогут конвертировать криптовалюты со своего биржевого баланса в гривну и оплачивать любые товары или услуги. Сейчас мы находимся на активной стадии переговоров по картам с компанией Mastercard.

Биржа будет поддерживать основные фиатные валюты, такие как гривна, доллар и евро.

Запустить Qmall планируем уже в ноябре, перед этим презентовав проект на конференции BlockchainUA.

– Никакое умение торговать не спасет от скам-проекта, который выпустил токен, быстро на нем заработал и так же спешно его забросил.

– Именно поэтому одним из главных приоритетов биржи Qmall будет безопасность клиентов. Все криптовалюты перед листингом будут проходить жесткий отбор. Наш юридический отдел будет заниматься тщательной проверкой каждого проекта. На бирже не будет монет, которые созданы только для того, чтобы мошеннически выманивать у людей деньги. Этот рынок уже повзрослел, поэтому скам-проекты легко отличить от приличных стартапов и отсеять.

Отдельно отмечу, что мы ежегодно проходим аудиты. и наше техническое решение считается одним из самых безопасных на рынке.

– Как к вашей инициативе относятся чиновники?

– Наш проект полностью поддерживает Минцифры, поскольку мы вписываемся в общегосударственный тренд по оцифровке страны. Президент, Кабмин и парламент солидарны в том, что бумажный документооборот – пережиток прошлого. Весь мир отказывается от бюрократии в пользу "государства в смартфоне". И без современных платежных систем тут не обойтись. Поэтому легальная украинская криптобиржа – важный сегмент в цифровом пазле государства. Украину не оцифровать без легальных криптобирж.

– Помимо запуска биржи, какие у вас еще планы?

– У нас множество проектов. Мы сейчас запускаем несколько NFT-маркетплейсов. Один их них под названием WeWay будет ориентирован исключительно на индустрию инфлюенсеров. Мы создаем экосистему из решений, которые позволят фанатам быть ближе к своим кумирам.

Речь идет о различных блогерах и прочих медийных личностях, у которых есть своя аудитория. И эта площадка поможет им взаимодействовать друг с другом. Голосовать за какие-то инициативы, которые должен будет этот блогер сделать. Поприсутствовать на концерте любимого исполнителя, его выступлении или вовсе встретиться с ним лично.

Мы собираемся реализовать эту идею на глобальном уровне. У нас уже есть в этом проекте крупные партнеры. Например, израильская компания Yoola, которая на сегодняшний день занимает второе место в мире как медиа-сеть. Общий объем инфлюенсеров, которые она обслуживает, достиг 2 млрд человек.

Также мы развиваем собственный блокчейн – BTCU. И в наших планах сделать его одним из топовых продуктов на рынке. Мы хотим, чтобы сеть была децентрализированной не только со стороны пользователей, но и со стороны девелоперов, которые делают свои продукты на нашем блокчейне. Тут каждый сможет реализовать свой потенциал.

Сегодня мы уже получаем множество позитивных отзывов, поскольку сеть уже запущена. И мы активно работаем над ее развитием.

Еще мы разрабатываем экосистему по взаимодействую для геймерской индустрии. Киберспорт с каждым днем становится все популярней. А какой-то единой площадки по взаимодействию между киберспортивными командами и их фанатами тоже нет.

В этой индустрии есть множество проблем, которые мы можем решить с помощью блокчейна и криптовалюты. И мы этим занимаемся. Для нас важны не быстрые проекты. Мы берем не количеством, а качеством и мыслим глобально.

– Какие перспективы у криптовалют?

– О криптовалютах уже знает весь мир. Некоторые страны даже официально признали их деньгами. Я считаю, что массовое принятие криптовалют будет продолжаться. Чтобы процесс ускорился – нужно, чтобы какая-то глобальная компания выпустила собственную криптовалюту. Например, Facebook со своим проектом Diem.

Но и без этого популярность биткоина и прочих монет растет день ото дня. В контексте общемировой цифровизации, без новых современных денег не обойтись. И люди это понимают. Им надоели "печатные станки" центробанков. Все хотят, чтобы деньги были честными. И криптовалюты могут с этим помочь.