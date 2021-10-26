Богдан Прилепа: Якщо Україна не змінить податкову систему, кріптобізнес залишиться в "тіні"

Інтерв'ю РБК-Україна з українським IT-бізнесменом, співзасновником IT-компанії Prof-it Blockchain та CEO криптовалютної біржі Qmall Богданом Прилепою, де він розповів про ринок криптовалют в Україні, про процес їх регулювання і запуск першої повністю легальної криптобіржі в країні.

– З кожним днем криптовалютами користуються все більше людей у світі. Про них знімають фільми, говорять в новинах і з їх допомогою все частіше розплачуються за товари і послуги. Але що відбувається з криптовалютами в Україні?

– Україна вже багато років входить у ТОП-10 країн з використання криптовалют. Обсяг цього ринку в Україні вражає – оборот криптовалют в країні становить 1 млрд грн на добу. Але це неофіційні дані. Офіційних практично не існує, оскільки даний ринок у нас ще неврегульований.

Втім, деякі офіційні дані все-таки є – це декларації народних депутатів і чиновників. Досить показово, що з 2016 по 2020 рік кількість можновладців, які декларують цифрові активи, збільшилася в 26 разів – з 25 до 652 осіб. Це говорить про зростання популярності криптовалюти в країні.

Також за даними Міністерства цифрової трансформації, українська спільнота блокчейн-розробників входить в трійку найбільших в світі, а рівень розвитку безготівкових платежів в країні фігурує у світовому ТОП-5.

– Звучить як ніби криптоспільнота – велика дружня сім'я. Невже на цьому ринку немає конкуренції?

– Криптоспільнота в Україні, втім як і в усьому світі, дійсно дуже дружня. Його об'єднує постійний тиск з боку регуляторів і всіляких недоброзичливців, які намагаються заважати розвитку криптоіндустрії. При цьому не варто забувати, що люди в цій сфері займаються не тільки криптовалютою. Ця історія в першу чергу про технологію, яка і привернула увагу людей з усього світу.

Також варто згадати, що криптоспільнота не така велика, як в інших фінансових сферах, тому тут всі один одного знають. Але це не означає, що на ринку немає конкуренції.

Наприклад, в Україні працюють кілька великих біткойн-бірж і навряд чи вони хочуть ділитися один з одним клієнтам. Також тут безліч блокчейн-стартапів, але багато з них орієнтовані на зарубіжний ринок. Тому конкуренція між ними досить умовна. Якщо описати ситуацію одним реченням, то це прозвучить так – криптокомпанії в Україні конкурують, але не воюють.

– Ви згадали, що ринок неврегульований. Як українська влада збирається це виправляти? Як до криптовалют відноситься президент та інші чиновники?

– Президент Володимир Зеленський, депутати і міністри досить лояльні до цифрових активів. Тому процес легалізації криптовалют в Україні в самому розпалі. На початку вересня Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект "Про віртуальні активи", який регулює правовий статус криптовалют. Це грубо кажучи фундамент для легального функціонування криптовалютного ринку в країні.

Правда на початку жовтня президент цей закон ветував. Йому не сподобалося, що буде створено новий регулюючий орган для крипторинку, а це додаткове навантаження на бюджет.

Але в цьому нічого страшного немає. З документа просто приберуть цей пункт і депутати проголосують законопроект заново.

Богдан Прилепа: Україну не оцифрувати без легальних криптобірж (фото: facebook.com)

– Як ви оціните цей закон? Чи буде він корисний ринку?

– Ми до цього документа маємо безпосереднє відношення, оскільки надали свою юридичну команду для допомоги Мінцифрі і активно брали участь у розробці нового законодавства, але не всі наші поради були почуті.

В цілому закон є, але над ним потрібно ще довго працювати. Він враховує інтереси криптовалютних бірж, але ігнорує інших учасників ринку, наприклад NFT і DeFi. Він забороняє обмін цифрових активів на майно, товар або роботи, тоді як в інших юрисдикціях такого обмеження немає.

Він також буде марний для бізнесу, оскільки приймати оплату криптовалютою за товар буде не можна. У разі його прийняття p2p-операції і оплата через смарт-контракти будуть незаконні.

Новий закон не має переваг для ринку, заради чого можна пожертвувати цивільним оборотом віртуальних активів. Замість того, щоб придумувати велосипед, логічніше було б проаналізувати всю наявну світову практику і зробити щось більш якісне.

– Коли завершиться процес легалізації криптовалют в Україні?

– Точної дати вам ніхто не назве. Зараз депутати повинні переголосувати закон, після чого внести зміни до Податкового кодексу, щоб грамотно обкласти цей сектор податками. Якщо Україна не змінить податкову систему, криптобізнес залишиться в "тіні".

Це не такий швидкий процес, як багатьом хотілося. Але наша країна рухається в правильному напрямку і вже скоро українці зможуть цілком легально заробляти на цифрових активах.

– Як безпечно інвестувати в криптовалюту?

– Всім, хто збирається купувати криптовалюту, треба знати два головних правила. Перше – не можна вірити ніяким прогнозам. Ніхто не знає напевно, що буде з ринком завтра.

Якщо ви не є кваліфікованим інвестором або трейдером, то для початку треба ознайомитися з цією темою – почитати різні гайди і подивитися тематичні огляди в YouTube. Криптовалюта, це – ризик. І якщо все-таки вирішили ризикнути, то треба орієнтуватися в тому, що відбувається.

Друге правило – не треба купувати криптовалюту під час її зростання. Якщо вона росте, то в будь-який момент може і обвалитися. Тому треба купувати коли вона падає. Ринок так влаштований, що ціна йде то вгору, то вниз. І треба правильно вгадати момент.

Також важливо користуватися надійними брокерами і обходити стороною людей, які пропонують взяти участь в сумнівних угодах. Треба звертатися до кваліфікованих спеціалізованих майданчиків, таким як біржі. До речі, наша компанія якраз займається створенням криптовалютних торгових майданчиків.

– Розкажіть про це детальніше.

– Вже понад чотири роки ми займаємося спеціалізованою розробкою криптовалютних бірж. Це наш основний профіль. Ми маємо власне технічне рішення, на базі якого функціонують з десяток майданчиків, що фігурують у рейтингу CoinMarketCap.

У найближчому майбутньому ми збираємося відкрити регульовані біржі в Азії та Лондоні. Зараз запускається регульована біржа в Україні, яка буде називатися Qmall.

– Чим ця біржа буде відрізнятися від тих, які вже присутні на українському ринку?

– Наше головне завдання – зробити біржу повністю врегульованою на місцевому законодавчому рівні. Вона повинна бути прозорою і безпечною для наших громадян. Українці не повинні боятися торгувати криптовалютами, адже вони отримають для цього якісний інструмент.

Ми підходимо відповідально до цього питання, тому що запустити таку біржу в Україні – наша давня мрія. Ми хочемо зробити і розвивати якісний проект. Це буде не просто сайт для купівлі/продажу криптовалют. Ми створюємо цілу екосистему з декількох продуктів.

Наприклад, одночасно зі стартом роботи біржі, ми плануємо запустити проект, в рамках якого роз'яснимо принципи трейдингових операцій. Це будуть курси з підвищення фінансової грамотності та навчання торгівлі на біржі

–​​​​​​​ Які платіжні рішення будуть підтримуватися біржею?

– За платежі відповідатиме IBOX Bank, чиї 10 000 терміналів забезпечать миттєве поповнення акаунтів. Це єдиний банк в Україні, який має право приймати і обробляти платежі пов'язані з купівлею і продажем криптовалюти.

Наприклад, гривневий акаунт можна буде поповнити протягом 20 секунд. Для цього достатньо ввести семизначний номер аккаунта. Також IBOX банк буде обробляти онлайн платежі на прийом і виплати на картки Visa і Mastercard.

При відкритті акаунту українці зможуть отримати брендовані банківські карти, за допомогою яких без будь-яких проблем зможуть конвертувати криптовалюту зі свого біржового балансу в гривню і оплачувати будь-які товари або послуги. Зараз ми знаходимося на активній стадії переговорів по картах з компанією Mastercard.

Біржа буде підтримувати основні фіатні валюти, такі як гривня, долар і євро.

Запустити Qmall плануємо вже в листопаді, перед цим презентувавши проект на конференції BlockchainUA.

– Ніяке вміння торгувати не врятує від скам-проекту, який випустив токен, швидко на ньому заробив і так само спішно його закинув.

– Саме тому одним з пріоритетів біржі Qmall буде безпека клієнтів. Усі криптовалюти перед лістингом будуть проходити жорсткий відбір. Наш юридичний відділ буде займатися ретельною перевіркою кожного проекту. На біржі не буде монет, які створені тільки для того, щоб шахрайським способом виманювати у людей гроші. Цей ринок вже подорослішав, тому скам-проекти легко відрізнити від пристойних стартапів і відсіяти.

Окремо зазначу, що ми щорічно проходимо аудити. І наше технічне рішення вважається одним з найбезпечніших на ринку.

– Як до вашої ініціативи ставляться чиновники?

– Наш проект повністю підтримує Мінцифри, оскільки ми вписуємося в загальнодержавний тренд з оцифрування країни. Президент, Кабмін і парламент солідарні в тому, що паперовий документообіг – пережиток минулого. Весь світ відмовляється від бюрократії на користь "держави в смартфоні". І без сучасних платіжних систем тут не обійтися. Тому легальна українська криптобіржа – важливий сегмент в цифровому пазлі держави. Україну не оцифрувати без легальних криптобірж.

–​​​​​​​ Крім запуску біржі, які у вас ще плани?

– У нас безліч проектів. Ми зараз запускаємо кілька NFT-маркетплейсів. Один з них під назвою WeWay буде орієнтований виключно на індустрію інфлюенсерів. Ми створюємо екосистему з рішень, які дозволять фанатам бути ближче до своїх кумирів.

Йдеться про різних блогерів та інших медійних особистостей, у яких є своя аудиторія. І цей майданчик допоможе їм взаємодіяти один з одним. Голосувати за якісь ініціативи, які повинен буде цей блогер зробити. Бути присутнім на концерті улюбленого виконавця, його виступі або зовсім зустрітися з ним особисто.

Ми збираємося реалізувати цю ідею на глобальному рівні. У нас вже є в цьому проекті великі партнери. Наприклад, ізраїльська компанія Yoola, яка сьогодні займає друге місце у світі як медіа-мережа. Загальний обсяг інфлюенсерів, які вона обслуговує, досяг 2 млрд осіб.

Також ми розвиваємо власний блокчейн – BTCU. І в наших планах зробити його одним з топових продуктів на ринку. Ми хочемо, щоб мережа була децентралізованою не тільки з боку користувачів, але і з боку девелоперів, які роблять свої продукти на нашому блокчейні. Тут кожен зможе реалізувати свій потенціал.

Сьогодні ми вже отримуємо безліч позитивних відгуків, оскільки мережа вже запущена. І ми активно працюємо над її розвитком.

Ще ми розробляємо екосистему по взаємодії для геймерської індустрії. Кіберспорт з кожним днем стає все популярнішим. А якоїсь єдиної площадки по взаємодії між кіберспортивними командами і їх фанатами теж немає.

У цій індустрії є безліч проблем, які ми можемо вирішити за допомогою блокчейну і криптовалюти. І ми цим займаємося. Для нас важливі не швидкі проекти. Ми беремо не кількістю, а якістю і мислимо глобально.

– Які перспективи у криптовалют?

– Про криптовалюти вже знає весь світ. Деякі країни навіть офіційно визнали їх грошима. Я вважаю, що масове прийняття криптовалют буде продовжуватися. Щоб процес прискорився – потрібно, щоб якась глобальна компанія випустила власну криптовалюту. Наприклад, Facebook зі своїм проектом Diem.

Але і без цього популярність біткойну та інших монет зростає з кожним днем. У контексті загальносвітової цифровізації, без нових сучасних грошей не обійтися. І люди це розуміють. Їм набридли "друкарські верстати" центробанків. Всі хочуть, щоб гроші були чесними. І криптовалюти можуть з цим допомогти.