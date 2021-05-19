Битва зарплат. Как в регионах "пилят" бюджеты в интересах чиновников

Децентрализация принесла в регионы новые возможности и ресурсы, а в местных бюджетах остается значительно больше денег. Но распоряжаются ими на местах по-разному. Некоторые развивают инфраструктуру и реализуют проекты энергосбережения, другие – увеличивают себе зарплаты до уровня, который не всегда возможен даже топ-чиновникам страны. Подробнее о том, как на местах "пилят" бюджеты – в материале РБК-Украина.

Город Каменское Днепропетровской области в очередной раз прославился в медиа, когда в распоряжении журналистов оказались документы проекта реконструкции местной школы №20. Многострадальная каменская школа уже два года находится в аварийном состоянии – обвалился фасад, провалилась крыша, и на сегодняшний день в ней учиться невозможно.

При этом, судя по опубликованным документам, городские власти решили "нагреться" на реконструкции на сумму около 20 миллионов гривен.

Неизвестно, насколько обеспокоены власти города дальнейшей судьбой каменских учеников и чем закончится эпопея с аварийной школой. Зато достоверно ясно, что их беспокоит в первую очередь.

Как выяснилось, в 2021 году руководство Каменского решило посостязаться в уровне собственных зарплат с госчиновниками высшего эшелона.

"Золотая мэрия"

Итак, средняя зарплата в Каменском составляет 9 904 грн. В то же время, мэр города Андрей Белоусов в своей декларации за 2020 год указал официальную зарплату в размере 812 тысяч 388 грн. Таким образом, за 12 месяцев Белоусов заработал 82 зарплаты обычного горожанина.

Для сравнения – президент Владимир Зеленский на посту главы государства заработал в 2020 году всего 336 тысяч гривен. Более того, даже городской голова столицы Виталий Кличко оказался намного скромнее мэра Каменского – заработал всего 517 579 гривен за 2020 год.

Мэр Каменского Андрей Белоусов (фото "Мост")

Только в декабре 2020 года Белоусов насчитал себе зарплату в размере 132 929 грн. 32 000 грн из которых – премия. История с гигантскими зарплатами и премиями особенно возмутила местных журналистов, потому что уже в январе и феврале 2021 года в Каменском произошел настоящий коммунальный коллапс.

Как писало РБК-Украина, жители нескольких районов города в серьезные морозы надолго оказались без отопления и воды. Каменчанам приходилось буквально топить снег с улицы в ведерках, чтобы попить чай или приготовить еду. Впрочем, и в эти месяцы Белоусов не обделил себя традиционной премией в 32 тысячи гривен.

Не отставал от Андрея Белоусова по аппетитам и его первый заместитель Александр Чернышов. Согласно декларации чиновника, его годовая зарплата составила 739 тысяч 832 грн. В среднем по 61,5 тысяче в месяц – то есть более шести средних зарплат по городу.

Таким образом, вице-мэр небольшого города заработал больше, например, премьер-министра Дениса Шмыгаля. Шмыгаль задекларировал за 2020 год сумму официальной зарплаты в 540 052 гривны. Чернышов, который наряду с мэром Белоусовым был одним из главных действующих лиц скандала с аварийной школой, тоже не преминул наградить себя уже в 2021 году премией в 28 665 гривен.

Первый заместитель городского головы Каменского Александр Чернышов (фото "Мост")

Еще один участник состязания по величине зарплат - заместитель мэра Каменского Констанин Саусь. Именно он курирует сферу ЖКХ и городскую инфраструктуру, которая находится в критическом состоянии. За 2020 год Саусь получил официальную зарплату на сумму в 463 066 гривен. В декабре он получил 83 011 гривен. На пике февральского ледяного апокалипсиса в городе Саусь он начислил себе премию в 21 тысячу гривен.

Заместитель мэра Каменского Константин Саусь (фото: sobitie.com.ua)

Впрочем, это не оценили правоохранители. В начале мая к Саусю пришли с обысками в рамках уголовного дела о присвоении 8 миллионов гривен на ремонте сквера в Каменском.

Заммэра и управделами исполкома мэрии Каменского Светлана Колисниченко за 2020 года официально получила 620 тысяч 383 гривны. На фоне коммунального коллапса в феврале управделами мэрии начислили аж 96 468 гривен плюс 24 322 гривны премии. Также Колисниченко получила материальную помощь "Для решения бытовых вопросов" на 47 823 гривны.

Заммэра и управделами исполкома мэрии Каменского Светлана Колисниченко (фото: sobitie.com.ua)

Таким образом, четыре менеджера мэрии обошлись бюджету Каменского в 2020 году в 2 миллиона 635 тысяч гривен. Именно эти менеджеры сыграли не последнюю роль в том, чтобы посреди зимы в городе замерзали целые районы, 700 детей не могли ходить в свою аварийную школу, и в ситуации, когда в городе разваливается и ветшает весь жилой фонд, тратили огромные средства на ремонты скверов.

Интересно, что на фоне всей этой зарплатной щедрости, в январе 2021 исполком Каменского горсовета, который, как утверждают местные журналисты, полностью подконтролен мэру, поднял тарифы на центральное отопление по всему городу. Теперь они официально одни из самых высоких в Украине.

Важно отметить, что в 2021 год Каменское вошло с миллионными долгами по ранее взятому кредиту. При этом город с двухмиллиардным бюджетом с подачи мэра готовится взять еще один кредит на сумму 351 миллионов гривен в "Ощадбанке" на жилищно-коммунальные нужды. Простыми словами, Каменское продолжают вгонять в долги.