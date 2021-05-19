Битва зарплат. Як у регіонах "пилять" бюджети в інтересах чиновників

Децентралізація принесла в регіони нові можливості і ресурси, а в місцевих бюджетах залишається значно більше грошей. Але розпоряджаються ними на місцях по-різному. Деякі розвивають інфраструктуру і реалізують проекти енергозбереження, інші – збільшують собі зарплати до рівня, який не завжди можливий навіть топ-чиновникам країни. Детальніше про те, як на місцях "пиляють" бюджети – в матеріалі РБК-Україна.

Місто Кам'янське Дніпропетровської області в черговий раз прославилося в медіа, коли в розпорядженні журналістів опинились документи проекту реконструкції місцевої школи №20. Багатостраждальна кам'янська школа вже два роки знаходиться в аварійному стані – обвалився фасад, провалився дах, і сьогодні в ній навчатися неможливо.

При цьому, судячи з опублікованих документів, міська влада вирішила "нагрітися" на реконструкції на суму близько 20 мільйонів гривень.

Невідомо, наскільки стурбована влада міста подальшою долею кам'янських учнів і чим закінчиться епопея з аварійною школою. Зате достовірно ясно, що їх турбує в першу чергу.

Як з'ясувалося, у 2021 році керівництво Кам'янського вирішило позмагатися в рівні власних зарплат з держчиновниками вищого ешелону.

"Золота мерія"

Отже, середня зарплата в Кам'янському становить 9 904 грн. В той самий час, мер міста Андрій Білоусов у своїй декларації за 2020 рік вказав офіційну зарплату в розмірі 812 тисяч 388 грн. Таким чином, за 12 місяців Білоусов заробив 82 зарплати звичайного городянина.

Для порівняння – президент Володимир Зеленський на посаді глави держави заробив у 2020 році всього 336 тисяч гривень. До того, навіть міський голова столиці Віталій Кличко виявився набагато скромнішим за мера Кам'янського – заробив лише 517 579 гривень за 2020 рік.

Мер Кам'янського Андрій Білоусов (фото "Міст")

Тільки в грудні 2020 року Білоусов нарахував собі зарплату в розмірі 132 929 грн, 32 000 грн з яких – премія. Історія з гігантськими зарплатами і преміями особливо обурила місцевих журналістів, тому що вже в січні й лютому 2021 року в Кам'янському стався справжній комунальний колапс.

Як писало РБК-Україна, жителі декількох районів міста в серйозні морози надовго опинилися без опалення і води. Кам'янчанам доводилося буквально топити сніг з вулиці у відерцях, щоб попити чай або приготувати їжу. Втім, і в ці місяці Білоусов не обділив себе традиційною премією в 32 тисячі гривень.

Не відставав від Андрія Білоусова за апетитами і його перший заступник Олександр Чернишов. Згідно з декларацією чиновника, його річна зарплата склала 739 тисяч 832 грн. В середньому по 61,5 тисячі на місяць – тобто більше ніж шість середніх зарплат по місту.

Таким чином, віце-мер невеликого міста заробив більше, наприклад, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Шмигаль задекларував за 2020 рік суму офіційної зарплати в 540 052 гривні. Чернишов, який поряд з мером Білоусовим був одним з головних дійових осіб скандалу з аварійною школою, теж не забув нагородити себе вже у 2021 році премією у 28 665 гривень.

Перший заступник міського голови Кам'янського Олександр Чернишов (фото "Міст")

Ще один учасник змагання за величиною зарплат – заступник мера Кам'янського Констанін Саусь. Саме він курирує сферу ЖКГ і міську інфраструктуру, яка знаходиться в критичному стані. За 2020 рік Саусь отримав офіційну зарплату на суму в 463 066 гривень. У грудні він отримав 83 011 гривень. На піку лютневого крижаному апокаліпсису в місті Саусь він нарахував собі премію у 21 тисячу гривень.

Заступник мера Каменського Костянтин Саусь (фото: sobitie.com.ua)

Втім, це не оцінили правоохоронці. На початку травня до Сауса прийшли з обшуками в рамках кримінальної справи про привласнення 8 мільйонів гривень на ремонті скверу в Кам'янському.

Заступник мера й управсправами виконкому мерії Кам'янського Світлана Колісниченко за 2020 року офіційно отримала 620 тисяч 383 гривні. На тлі комунального колапсу в лютому управсправами мерії нарахували аж 96 468 гривень плюс 24 322 гривні премії. Також Колісниченко отримала матеріальну допомогу "для вирішення побутових питань" на 47 823 гривні.

Заступник мера і управсправами виконкому мерії Каменського Світлана Колісниченко (фото: sobitie.com.ua)

Таким чином, чотири менеджери мерії обійшлися бюджету Кам'янського у 2020 році у 2 мільйони 635 тисяч гривень. Саме ці менеджери зіграли не останню роль в тому, щоб посеред зими в місті замерзали цілі райони, 700 дітей не могли ходити у свою аварійну школу, і в ситуації, коли в місті розвалюється і старіє весь житловий фонд, витрачали величезні кошти на ремонти скверів.

Цікаво, що на тлі всієї цієї зарплатної щедрості, в січні 2021 виконком Кам'янської міськради, який, як стверджують місцеві журналісти, повністю підконтрольний меру, підняв тарифи на центральне опалення по всьому місту. Тепер вони офіційно одні з найвищих в Україні.

Важливо відзначити, що у 2021 рік Кам'янське увійшло з мільйонними боргами за раніше взятим кредитом. При цьому місто з двомільярдним бюджетом з подачі мера готується взяти ще один кредит на суму 351 млн гривень в "Ощадбанку" на житлово-комунальні потреби. Простими словами, Кам'янське продовжують вганяти в борги.