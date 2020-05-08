Битва за титан: как топ-чиновник Фонда госимущества нацелился на ЗТМК

В 2012 году Кабинет министров Украины разрешил приватизацию 49% акций государственного предприятия Запорожский титано-магниевый комбинат. В результате проведенного в 2013 году конкурса этот пакет был приобретен кипрской компанией Tolexis Holding Limited, которая входит в бизнес-группу Дмитрия Фирташа. Государство внесло в созданное ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" имущественный комплекс предприятия, а новый инвестор – средства в уставной фонд, которые использовались для реконструкции и модернизации производства, а также для покрытия колоссальных долгов, которые достались новому ООО от его предшественника – государственного предприятия.

К 2013 году ЗТМК, еще в статусе ГП, имел огромные долги по заработным платам, за поставку сырья и электроэнергии, а также целый "портфель" проблемных кредитов. С созданием общества с ограниченной ответственностью "ЗТМК" в 2013 году, в котором государство и кипрская Tolexis Holding Limited фактически стали партнерами, клубок накопившихся проблем начал постепенно разрешаться. Инвестор в лице кипрской компании и одной из крупнейших бизнес-групп страны – Group DF, имели амбициозные планы по наведению порядка на предприятии и выводу ЗТМК в лидеры европейской титановой промышленности.

Уже в 2014 году стратегические и инвестиционные планы были отчасти нарушены войной, разрывом экономических и производственных связей с Россией, а с 2015 года – и уголовным преследованием генерального директора ЗТМК Владимира Сивака со стороны НАБУ. В 2019 году суд полностью оправдал гендиректора ЗТМК. Сам Сивак неоднократно заявлял, что владелец 49% доли предприятия – Tolexis Holding Limited и Group DF - никогда не отказывались от планов развивать предприятие.

Важно отметить, что если ключевой бенефициар 49% ООО "ЗТМК" ясен и достаточно прозрачен, то с собственником 51% акций ситуация, как это ни парадоксально, является достаточно запутанной. В данный момент 51% пакет ООО "ЗТМК" находится у Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), а значит – в данный момент судьба предприятия и будущее трудового коллектива серьезным образом зависит от команды чиновников ФГИУ под руководством Дмитрия Сенниченко.

Сложно сказать имеет ли нынешняя команда Фонда какую-либо стратегию развития предприятия и видение дальнейшей судьбы такого специфического актива как ЗТМК. Во всяком случае, таких планов по сегодня презентовано не было. Однако Фонд госимущества, похоже, всерьез нацелился на смену генерального директора ЗТМК. Свидетельством решительности чиновников стало экстренно созванное в разгар карантинных мер и ограничений внеочередное собрание акционеров ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" в помещении ФГИУ 30 апреля 2020 года, на котором Фонд государственного имущества Украины представлял заместитель главы Фонда Сергей Игнатовский.

Примечательно, что владелец 49% акций ООО "ЗТМК" Tolexis Holding Limited (Республика Кипр) получила уведомление о готовящемся собрании в ФГИУ в начале апреля, то есть в разгар международных ограничений, связанных с борьбой с распространением COVID-19. Иными словами, никаких шансов попасть на внеочередное собрание акционеров у одного из двух акционеров ООО "ЗТМК" не было. По какой причине чиновники ФГИУ заложили такую мину замедленного действия под само собрание и вынесенные на нем решения, остается загадкой. Возможно, место имела банальная спешка. Однако теперь, если у Tolexis Holding Limited возникнет идея/необходимость опротестовать решения данного внеочередного собрания акционеров в судебном порядке (а оно, вероятнее всего, у кипрской компании из орбиты Group DF появится), с вероятностью, близкой к ста процентам, это будет успешно сделано в любой из юрисдикций.

Тем более странно, что профессиональный юрист Игнатовский, представлявший ФГИУ на инициированном Фондом собрании, не учел, что в условиях глобального форс-мажора с закрытием границ и международного пассажирского авиасообщения, неявка одного из акционеров из-за пределов Украины по объективным обстоятельствам может являться достаточным основанием для последующей отмены всех принятых на данном собрании решений. Также сомнительным с точки зрения действующего законодательства является факт, что собрание акционеров проводилось в помещении Фонда государственного имущества Украины, а не по местонахождению ООО.



Фото: замглавы ФГИУ Сергей Игнатовский

Интересно, что чиновники Фонда госимущества на этом собрании акционеров ЗТМК 30 апреля (которое де-юре и де-факто прошло с участием лишь одного акционера – ФГИУ) успели принять всего несколько решений.

Сначала заместитель главы ФГИУ Сергей Игнатовский был назначен главой внеочередного собрания акционеров ООО "ЗТМК". Потом начальника одного из отделов Департамента управления государственными предприятиями и корпоративными правами ФГИУ Татьяну Зюзь было решено назначить секретарем собрания. После этого было вынесено третье решение, которое также вызывает вопросы касательно его правомочности – о переносе дальнейшего проведения собрания на 12 мая 2020 года. Возвращаясь к вопросу о невозможности для одного из акционеров принять участие в данном собрании, вполне можно говорить о том, что высокопоставленные чиновники Фонда государственного имущества Украины единолично организовали собрание акционеров ООО "ЗТМК" в период карантина, единолично приняли в нем участие, сами себя номинировали главой и секретарем данного собрания, после чего и подавно решили это собрание перенести.

Справедливости ради важно отметить, что все-таки Сергей Игнатовский и Татьяна Зюзь были не единственными активными участниками событий, и что в данном мероприятии принял участие нынешний генеральный директор ООО "ЗТМК" Владимир Сивак, судьбу которого от имени акционеров собирался решить Игнатовский. В своем комментарии для СМИ Владимир Сивак отметил, что предъявил чиновникам Фонда решения Жовтневого районного суда города Днепр (по месту своей регистрации), запрещающие осуществлять смену главы ООО, а также указывающие на целый перечень юридических нарушений. В частности, и на неправомерное решение о месте проведения собрания акционеров. Вероятно, что именно эти судебные постановления внесли свои коррективы в сценарий встречи, в связи с чем замглавы ФГИУ был вынужден объявить о переносе собрания на 12 мая.

Фото: гендиректор ЗТМК Владимир Сивак

Спрогнозировать наверняка что состоится 12 мая в помещении ФГИУ практически невозможно. Как и назвать готовящееся мероприятие (равно как и прошедшее) собранием акционеров ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат". Очевидно, что чиновниками ФГИУ в какой-то форме снова будет предпринята попытка смещения действующего гендиректора ЗТМК Сивака с последующей попыткой назначения на его место некоего Сергея Лубенникова, имя которого на комбинате впервые услышали в этом году после странной и неудачной попытки назначить Лубенникова гендиректором предприятия простым решением КМУ без необходимого в таких случаях собрания акционеров ООО, а также конкурса кандидатов на должность.

Один из акционеров – держатель 49% акций ООО "ЗТМК" Tolexis Holding Limited, очевидно, уже выстраивает свою судебную стратегию. Впрочем, ценных "подарков" для юристов компании и Group DF замглавы Фонда государственного имущества Сергей Игнатовский сделал немало. Учитывая нацеленность чиновников во что бы то ни стало провести собрание акционеров и запланированные кадровые решения пока страна находится в режиме чрезвычайной ситуации, 12 мая юристы Tolexis Holding Limited, вероятно, получат еще одну порцию "подарков" от Фонда госимущества и Игнатовского для будущего судебного процесса.

Однако, во всей этой истории с действиями чиновников ФГИУ вокруг ЗТМК остается слишком много темных пятен. Например, является ли попытка сместить гендиректора предприятия Сивака личной инициативой замглавы Фонда госимущества Сергея Игнатовского, или это консолидированная позиция всей нынешней руководящей команды ФГИУ? Если это позиция Фонда, то почему попытки делаются в такой спешке и с таким количеством правовых "ляпов"? Является ли попытка ограничить влияние нынешнего акционера на комбинат игрой конкурирующих бизнес-групп, в которой ФГИУ выполняет роль тарана, или речь идет о реализации какого-то другого плана? Какие в этом процессе мотивы и реальные цели всех сторон?

Очевидно, что владелец 49% акций будет вести борьбу за то, чтобы его интересы не были нарушены. Другое дело, что цели Фонда государственного имущества и представляющего ФГИУ в этом процессе Сергея Игнатовского по отношению к предприятию не известны. Очевидно, что задача усадить в кресло гендиректора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Сергея Лубенникова – это только технический вопрос. Как ФГИУ в качестве акционера видит стратегию развития предприятия? Есть ли соответствующие компетенции у "кандидата от ФГИУ" Лубенникова управлять единственным в Украине заводом по производству титановой губки? Что ожидает три тысячи работников при смене гендиректора и уже очевидных разногласиях между акционерами предприятия? Ответов на эти вопросы попросту нет.

Возможно, имеет место провал в коммуникации, и ФГИУ вынашивает грандиозные планы по развитию ЗТМК? Однако в свете таких возможных планов странным выглядит подчеркнутая конфронтация чиновников ФГИУ со вторым акционером ООО. Ведь если речь идет о развитии, то в этом процессе точно нашлось бы месту двум сторонам – и частному инвестору, заинтересованному в нормальной работе предприятия и дивидендах, и государству, также заинтересованному в дивидендах, налогах и сохранении рабочих мест.

На самом ЗТМК больше всего опасаются, что уникальное предприятие может повторить незавидную судьбу находящегося неподалеку Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК). Экс-министр экономики Тимофей Милованов в декабре прошлого года во время своего визита на завод (точнее на его остатки) охарактеризовал увиденное словами – "депрессивное зрелище".

Кстати, в январе этого года наблюдательный совет ПАО "Запорожский алюминиевый комбинат" возглавил заместитель главы ФГИУ Сергей Игнатовский. Судя по всему, у заместителя Фонда государственного имущества Украины есть какой-то особый интерес к запорожским промышленным объектам – как к уже фактически уничтоженным и распиленным на металлолом, как в случае с ЗАлКом, так и к пока работающим, как ЗТМК.