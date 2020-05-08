Битва за титан: як топ-чиновник Фонду держмайна націлився на ЗТМК

У 2012 році Кабінет міністрів України дозволив приватизацію 49% акцій державного підприємства Запорізький титано-магнієвий комбінат. В результаті проведеного у 2013 році конкурсу цей пакет був придбаний кіпрською компанією Tolexis Holding Limited, яка входить в бізнес-групу Дмитра Фірташа. Держава внесла в створене ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" майновий комплекс підприємства, а новий інвестор – кошти в статутний фонд, які використовувалися для реконструкції та модернізації виробництва, а також для покриття колосальних боргів, які дісталися новому ТОВ від його попередника – державного підприємства.

До 2013 року ЗТМК, ще в статусі ДП, мав величезні борги по заробітним платам, за поставку сировини та електроенергії, а також цілий портфель проблемних кредитів. Зі створенням товариства з обмеженою відповідальністю "ЗТМК" у 2013 році, в якому держава і кіпрська Tolexis Holding Limited фактично стали партнерами, клубок проблем, що накопичилися почав поступово вирішуватися. Інвестор в особі кіпрської компанії й однієї з найбільших бізнес-груп країни – Group DF, мали амбітні плани щодо наведення порядку на підприємстві та висновку ЗТМК в лідери європейської титанової промисловості.

Вже у 2014 році стратегічні та інвестиційні плани були частково порушені війною, розривом економічних і виробничих зв'язків з Росією, а з 2015 року – і кримінальним переслідуванням генерального директора ЗТМК Володимира Сивака з боку НАБУ. У 2019 році суд повністю виправдав гендиректора ЗТМК. Сам Сивак неодноразово заявляв, що власник 49% частки підприємства – Tolexis Holding Limited і Group DF - ніколи не відмовлялися від планів розвивати підприємство.

Важливо відзначити, що якщо ключовий бенефіціар 49% ТОВ "ЗТМК" ясний і досить прозорий, то з власником 51% акцій ситуація, як це не парадоксально, є досить заплутаною. Наразі 51% пакет ТОВ "ЗТМК" знаходиться у Фонду державного майна України (ФДМУ), а значить – наразі доля підприємства і майбутнє трудового колективу серйозним чином залежить від команди чиновників ФДМУ під керівництвом Дмитра Сенниченко.

Складно сказати чи має нинішня команда Фонду якусь стратегію розвитку підприємства і бачення подальшої долі такого специфічного активу як ЗТМК. В усякому разі, таких планів по сьогоднішній день презентовано не було. Проте Фонд держмайна, схоже, всерйоз націлився на зміну генерального директора ЗТМК. Свідченням рішучості чиновників стало екстрено скликане у розпал карантинних заходів і обмежень позачергові збори акціонерів ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" в приміщенні ФДМУ 30 квітня 2020 року, на якому Фонд державного майна України представляв заступник голови Фонду Сергій Ігнатовський.

Примітно, що власник 49% акцій ТОВ "ЗТМК" Tolexis Holding Limited (Республіка Кіпр) отримала повідомлення про підготовку зборів у ФДМУ на початку квітня, тобто в розпал міжнародних обмежень, пов'язаних з боротьбою з поширенням COVID-19. Іншими словами, жодних шансів потрапити на позачергові збори акціонерів у одного з двох акціонерів ТОВ "ЗТМК" не було. З якої причини чиновники ФДМУ заклали таку міну сповільненої дії під самі збори та ухвалені на ньому рішення, залишається загадкою. Можливо, стався банальний поспіх. Однак тепер, якщо у Tolexis Holding Limited виникне ідея/необхідність опротестувати рішення позачергових зборів акціонерів у судовому порядку (а воно, найімовірніше, у кіпрської компанії з орбіти Group DF з'явиться), з імовірністю, близькою до ста відсотків, це буде успішно зроблено в будь-якій з юрисдикцій.

Тим більше дивно, що професійний юрист Ігнатовський, який представляв ФДМУ на ініційованому Фондом зборах, не врахував, що в умовах глобального форс-мажору з закриттям кордонів і міжнародного пасажирського авіасполучення, неявка одного з акціонерів з-за меж України за об'єктивних обставин може бути достатньою підставою для подальшого скасовування всіх прийнятих на цих зборах рішень. Також сумнівним з точки зору чинного законодавства є факт, що збори акціонерів проводилося в приміщенні Фонду державного майна України, а не за місцезнаходженням ТОВ.



Фото: заступник голови ФДМУ Сергій Ігнатовський

Цікаво, що чиновники Фонду держмайна на цьому зібранні акціонерів ЗТМК 30 квітня (яке де-юре і де-факто пройшло за участю лише одного акціонера – ФДМУ) встигли прийняти кілька рішень.

Спочатку заступник голови ФДМУ Сергій Ігнатовський був призначений головою позачергових загальних зборів акціонерів ТОВ "ЗТМК". Потім начальника одного з відділів Департаменту управління державними підприємствами і корпоративними правами ФДМУ Тетяну Зюзь було вирішено призначити секретарем зборів. Після цього було винесено третє рішення, яке також викликає питання щодо його правомочності – про перенесення подальшого проведення зборів на 12 травня 2020 року. Повертаючись до питання про неможливість для одного з акціонерів брати участь у цьому зібранні, цілком можна говорити про те, що високопоставлені чиновники Фонду державного майна України одноосібно організували збори акціонерів ТОВ "ЗТМК" у період карантину, одноосібно взяли в ньому участь, самі себе номінували головою і секретарем цих зборів, після чого і поготів вирішили це зібрання перенести

Справедливості заради важливо відзначити, що все-таки Сергій Ігнатовський та Тетяна Зюзь були не єдиними активними учасниками подій, і що в даному заході взяв участь нинішній генеральний директор ТОВ "ЗТМК" Володимир Сивак, долю якого від імені акціонерів збирався вирішити Ігнатовський. У своєму коментарі для ЗМІ Володимир Сивак зазначив, що пред'явив чиновникам Фонду рішення Жовтневого районного суду міста Дніпро (за місцем своєї реєстрації), забороняють здійснювати зміну голови ТОВ, а також вказують на цілий перелік юридичних порушень. Зокрема, і на неправомірне рішення про місце проведення зборів акціонерів. Ймовірно, що саме ці судові постанови внесли свої корективи в сценарій зустрічі, у зв'язку з чим заступник голови ФДМУ був змушений оголосити про перенесення зборів на 12 травня.

Фото: гендиректор ЗТМК Володимир Сивак

Спрогнозувати напевно що відбудеться 12 травня в приміщенні ФДМУ практично неможливо. Як і назвати захід, що готується, зборами акціонерів ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат". Очевидно, що чиновниками ФДМУ в якійсь формі знову буде зроблена спроба зміщення діючого гендиректора ЗТМК Сівака з подальшою спробою призначення на його місце такого собі Сергія Лубенікова, ім'я якого на комбінаті вперше почули в цьому році після дивної і невдалої спроби призначити Лубенікова гендиректором підприємства простим рішенням КМУ без необхідного в таких випадках зборів акціонерів ТОВ, а також конкурсу кандидатів на посаду

Один з акціонерів – власник 49% акцій ТОВ "ЗТМК" Tolexis Holding Limited, очевидно, вже вибудовує свою судову стратегію. Втім, цінних подарунків для юристів компанії і Group DF заступник голови Фонду державного майна Сергій Ігнатовський зробив чимало. Враховуючи націленість чиновників у що б то не стало провести збори акціонерів і заплановані кадрові рішення поки країна знаходиться в режимі надзвичайної ситуації, 12 травня юристи Tolexis Holding Limited, ймовірно, отримають ще одну порцію "подарунків" від Фонду держмайна та Ігнатівського для майбутнього судового процесу.

Проте, у всій цій історії з діями чиновників ФДМУ навколо ЗТМК залишається занадто багато темних плям. Наприклад, є спроба змістити гендиректора підприємства Сівака особистою ініціативою голови Фонду держмайна Сергія Ігнатовського, або це консолідована позиція всієї нинішньої керівної команди ФДМУ? Якщо це позиція Фонду, то чому спроби робляться в такому поспіху і з такою кількістю правових "ляпів"? Є спроба обмежити вплив акціонера на комбінат грою конкуруючих бізнес-груп, в якій ФДМУ виконує роль тарана, або мова йде про реалізацію якогось іншого плану? Які в цьому процесі мотиви і реальні цілі всіх сторін?

Очевидно, що власник 49% акцій буде вести боротьбу за те, щоб його інтереси не були порушені Інша справа, що цілі Фонду державного майна та представляє ФДМУ в цьому процесі Сергія Ігнатівського стосовно підприємства не відомі. Очевидно, що завдання посадити в крісло гендиректора ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Сергія Лубеіикова – це лише технічне питання. Як ФДМУ в якості акціонера бачить стратегію розвитку підприємства? Є відповідні компетенції у "кандидата від ФДМУ" Лубенікова управляти єдиним в Україні заводом з виробництва титанової губки? Що чекає три тисячі працівників при зміні гендиректора і вже очевидні розбіжності між акціонерами підприємства? Відповідей на ці питання немає.

Можливо, ставався провал в комунікації, і ФДМУ виношує грандіозні плани розвитку ЗТМК? Однак у світлі таких можливих планів дивним виглядає підкреслена конфронтація чиновників ФДМУ з другим акціонером ТОВ. Адже, якщо мова йде про розвиток, то в цьому процесі точно знайшлося б місця двом сторонам – і приватному інвестору, зацікавленому в нормальній роботі підприємства і дивіденди, і державі, також зацікавленому в дивідендах, податки і збереженні робочих місць.

На самому ЗТМК найбільше побоюються, що унікальне підприємство може повторити незавидну долю знаходиться неподалік Запорізького алюмінієвого комбінату (ЗАлК). Екс-міністр економіки Тимофій Милованов у грудні минулого року під час свого візиту на завод (точніше її залишки) охарактеризував побачене словами – "депресивний видовище".

До речі, у січні цього року наглядову рада ПАТ "Запорізький алюмінієвий комбінат" очолив заступник голови ФДМУ Сергій Ігнатовський. Судячи з усього, у заступника Фонду державного майна України є якийсь особливий інтерес до запорізьких промислових об'єктів – як до вже фактично знищеним і розпилених на металобрухт, як у випадку з ЗАлКом, так і до поки що працюють, як ЗТМК.