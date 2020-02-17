Битва за "Корвалол": как суд над советским брендом становится тестом для защиты IP в Украине

От "Корвалола" к "Корвалолуму"

Все началось в 2004 году, когда "Фармак" заявил, что является изобретателем седативного препарата "Корвалол", а потому все остальные компании не имеют права использовать этот бренд. Истец добивался отмены госрегистрации препарата "Корвалол-Дарница". Претензий на саму лекарственную формулу у "Фармака" не было.

К 2011 году тяжбы закончились поражением "Фармака" в судах всех инстанций. Однако в 2017 году компания решила возобновить свои претензии. Закон запрещал снова судиться за "Корвалол", потому предметом спора стал "Корвалол Corvalolum".

Впрочем, для многих участников рынка решение продолжить судебный спор не стал столь уж неожиданным. Во времена президентства Петра Порошенко, определенные полномочия получил и близкий ему Павел Жебривский – родной брат Фили Жебровской, гендиректора "Фармака" и самой богатой женщины Украины. Кроме того, Жебривский является совладельцем "Фармака" и, по данным "Левого берега", в 2017 году, будучи главой Донецкой областной военно-гражданской администрации, даже получил материальную помощь на сумму 1 млн 50 тысяч гривен от компании "Фармак".

Летом 2017 года Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) признала знак "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". Это означало, что потребители якобы ассоциируют это название именно с "Фармаком" – как, к примеру, сэндвич БигМак с компанией McDonald’s.

Киевский апелляционный суд посчитал это решение неправомерным и отменил его. В свою очередь, "Фармак" снова обжаловал судебный вердикт в Верховном суде, который снова его вернул первой судебной инстанции – в Хозяйственный суд Киева. Тот 30 октября 2019 года вынес вердикт в пользу "Фармака". В ответ "Дарница" ожидаемо подала апелляцию.

В конце 2019 года хозяйственный суд города Киева отказал компании "Фармак" в удовлетворении иска, которым она просила внести торговую марку "Корвалол Corvalolum" в перечень хорошо известных знаков.

70 против одного

"Корвалол" появился в СССР в 1959 году как аналог немецкого препарата "Валокордин". "Фармак", который в советские времена носил название Завод им. Ломоносова, называет себя не только изобретателем, но и единственным производителем "Корвалола". Однако, данные реестра показывают, что препарат под таким брендом производили 70 предприятий на всей территории СССР.

А поскольку частной собственности в экономике Союза не было, то и права ни на сам препарат, ни на его название за каким-то одним производителем не закреплялись. Потому вполне логично, что сейчас "Корвалол" производят десятки компаний в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане и даже Германии.

"Корвалол" - не единственный советский бренд, за который после распада СССР велись судебные тяжбы. Киевский торт, водка "Столичная", сырки "Дружба" и "Янтарь", пиво "Жигулевское" - все эти названия не раз звучали в залах судов. Но как бы ни старались частные монополисты присвоить себе ретро-бренды, ни в одном из кейсов им это не удалось.

Владелица "Фармака" Филя Жебровская объясняет свое упорство хранением традиций, потому что "Корвалол" - это талисман компании. Но участники рынка дают и другое объяснение.

Рынок "Корвалола" в Украине оценивается примерно в 100 млн грн. Поскольку этот препарат производят и "Дарница", и "Фармак", этот пирог они делят приблизительно пополам. Особенно после того, как "Фармак" через суд запретил производить "Корвалол" харьковской фармкомпании "Здоровье".

Эксперты предупреждают, что в случае, если "Фармак" будет единолично производить "Корвалол" и станет монополистом рынка, никто не запретит ему повысить цены для потребителей. Сейчас флакончик "Корвалола" стоит около 15 грн. Как же может возрасти стоимость, если его будет выпускать монополист? Ответить на этот вопрос не возьмется никто.

Поэтому, убеждены эксперты, пока на украинском фармацевтическом рынке есть "Корвалол" разных производителей, это стимулирует конкуренцию и гарантирует доступные цены на популярный препарат.

Впрочем, в компании "Фармак" угрозы на счет монополии считают неоправданными и говорят, что "нет никакой монополии на производство лекарственного препарата "Корвалол", но любой производитель обязан выпускать такой препарат под собственной торговой маркой".

Кроме того, представители "Фармака" кивают на конкурентов: "Дарница" в 2019 году тоже судилась с компанией "Здоровье" за "Цитрамон" и выиграла суд. Но, участники рынка отмечают, что этот процесс существенно отличался от "корвалольного". Так, в отличие от "Фармака", "Дарница" не стремилась отстоять свое единоличное право на советский бренд. Проблема была в том, что по дизайну упаковки "Цитрамон-Здоровье" и "Цитрамон-Дарница" были практически идентичны. Юристы "Дарницы" посчитали неприемлемым, что конкуренты пользуются результатами их усилий по созданию и продвижению оригинальной упаковки. И суд с ними согласился.

"Фармак" же несколько лет вел судебный спор за еще одни советский бренд – "Диазолин". Но в конце января 2020 года Верховный суд отменил регистрационные свидетельства "Фармака" на знаки для товаров и услуг "Диазолин Diazolinum", "Диазолин" и Diazolinum.

Приговор системе

Эксперты обращали внимание и на суды, которые принимали решения в пользу "Фармака". К примеру, в Хозяйственном суде Киева дело вела судья, которая уже попадала в поле зрения правоохранителей. А стороны разных судебных заседаний неоднократно жаловались на то, что она умышленно затягивает дела, принимает решения задним числом и игнорирует ходатайства сторон.

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко считает, что вопрос о принадлежности названия "Корвалол" абсурден по сути. Он напомнил, что еще в 2010 году суд принял решение относительно прав собственности на это лекарство в пользу "Дарницы".

Кроме того, эксперт напомнил, что пятый президент Украины Петр Порошенко в 2017 году подписал указ о создании Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, который должен рассматривать подобные вопросы. Однако суд не приступил к работе. Этим пользуются компании, которые пытаются монополизировать права на известные бренды.

Есть вопросы и к сотрудникам Апелляционной палаты Минэкономики, которые принимали решение о хорошо известном знаке. В то время должность замминистра МЭРТ занимала Наталья Мыкольская. До назначения в министерство она трудилась в юридической фирме "Саенко Харенко", которая представляла интересы "Фармака" в споре с "Дарницей".

Но и это не единственная проблема. Спор между компаниями наглядно демонстрирует пробелы в защите интеллектуальной собственности в Украине и неподготовленность судей общей юрисдикции по этой части. Вопрос защиты интеллектуальной собственности в Украине необходимо решать законодательно – об этом давно говорят юристы. Прежде всего, в стране должен начать работу специализированный суд, создание которого было предусмотрено судебной реформой.

"Судья общей юрисдикции не может заниматься делами интеллектуальной собственности (IP), поскольку они очень специфические. При этом на бумаге у нас довольно неплохое законодательство по этим вопросам — в свое время, в начале 2000-х, оно было одним из лучших в Европе. Но когда доходит до его реализации, начинаются большие вопросы", - говорит Александр Мамуня, патентный поверенный, адвокат, партнер юридической фирмы AEQUO.

По его словам, IP — это стратегический показатель, в том числе, для иностранных инвесторов. Проанализировав патенты в той или иной отрасли, динамику подачи соответствующих заявок, можно предсказать стратегический интерес иностранного инвестора в определенных отраслях.

Впрочем, 17 февраля у Киевского апелляционного суда есть возможность на практике доказать – работают ли у нас законы по защите интеллектуальной собственности. Или же нас ждут долгие годы судных споров за конфеты "Белочка" и прочие бренды с советской историей.