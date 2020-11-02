Битва на Конституции: чем закончится противостояние Зеленского и КСУ

Еще в начале текущего года РБК-Украина писало о намечающемся противостоянии Офиса президента Зеленского и действующего состава КСУ, который на старте "подрезал крылья" турборежиму Зе-команды.

К концу года эта ситуация вылилась в полноценный политический и юридический кризис. Мало того, что суд полностью "снес" статью Уголовного кодекса об ответственности за вранье в декларации, так он еще и лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) полномочий проверять е-декларации всех чиновников, мониторить их стиль жизни и отслеживать конфликт интересов.

Из-за решения суда НАПК объявило, что закрывает Единый реестр электронных деклараций, который вскоре опять открыло после соответствующего решения Кабмина. Кроме того, лишение ключевой части полномочий Агентства заблокировало назначение чиновников на всех уровнях. Ведь кандидаты на вакантные должности в госсекторе обязаны получить у НАПК справку о прохождении спецпроверки.

Резкая реакция западных дипломатов и волнения в украинском обществе вынудили Зеленского экстренно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны. Ключевой итог заседания СНБО – уволить всех судей КСУ. Но проблема в том, что этот сценарий противоречит Основному закону, поскольку уволить судей Конституционного суда могут только они сами.

Решение с последствиями

Владимир Зеленский назвал решение КС проявлением сговора части старых элит и олигархов против него и страны. В прошлый четверг он внес в Раду проект закона (№4288), которым предложил признать решение КСУ от 27 октября юридически ничтожным, то есть восстановить все отмененные нормы е-декларирования и все функции НАПК. Вдобавок, согласно проекту, Зеленский хочет прекратить полномочия всего состава судей Конституционного суда.

Как рассказал РБК-Украина собеседник в руководстве "Слуги народа", столь резкие действия – идея самого Зеленского. "Президент был очень возмущен, между КСУ и Банковой была нормальная коммуникация, встречи в рабочем формате и т.д. Никто не ждал, что суд возьмет и так резко все отменит", – сказал собеседник издания.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что решение суда по электронному декларированию было написано без надлежащей мотивации. Также указано, что вердикт был вынесен в условиях реального конфликта интересов судей.

К слову, как минимум пятеро судей КСУ из 15 были или в ближайшее время могли стать фигурантами расследований НАПК. На судью-докладчика Игоря Слиденко составили админпротокол за то, что тот вовремя не внес в декларацию свою зарплату. А к главе КСУ Александру Тупицкому возникли вопросы в связи с тем, что в 2018 году он приобрел участок земли в Крыму и не внес его в декларацию.

Глава КСУ Александр Тупицкий (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

И Слиденко, и Тупицкий не скрывают, что были недовольны начатыми в отношении них расследованиями. Именно наличие у Антикоррупционного агентства, как органа исполнительной власти, полномочий контролировать судей стало краеугольным камнем злополучного решения КСУ. Их основной аргумент – одна ветвь власти не должна влезать в дела другой и контролировать ее.

Судья Слиденко заявил, что еще в начале октября к нему начали поступать угрозы из Офиса президента. В связи с этим он написал заявление об отставке, которое, правда, придержал аж до текущего момента. В ОП информацию об угрозах судье отрицают.

"Очень странное заявление от судьи-докладчика Слиденко. Безусловно, не было и не может быть никаких звонков из Офиса с угрозами. Потому что это в принципе невозможно", – сказал РБК-Украина советник главы ОП Михаил Подоляк. По его мнению, эта информация является фейком, который судьи КСУ используют, чтоб уйти от ответственности.

Глава Конституционного суда Тупицкий об угрозах не заявлял, но отметил, что настоятельно хотел бы пообщаться с Зеленским по поводу сложившейся ситуации и выходов из нее. Действия главы государства он назвал "имеющими признаки конституционного переворота".

Секретарь СНБО Алексей Данилов, в свою очередь, считает решение КСУ "направленным на уничтожение украинской государственности" и заявил, что оно было принято "с участием страны-агрессора", то есть России. Намерение Зеленского разогнать этот состав суда секретарь Совбеза также поддержал.

Министр юстиции Денис Малюська назвал предложенный президентом проект закона самым оптимальным выходом из сложившейся ситуации, а представитель Зеленского в КСУ Федор Вениславский отметил, что разгон судей-конституционалистов будет соответствовать "ценностям Конституции" в сложившихся "экстраординарных условиях".

Представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря ("СН") признает, что президент выбрал не юридическое, а политическое решение вопроса, и что это несет определенные риски для будущего государства. Она рассчитывает, что правовой комитет рассмотрит проект уже в среду 4 ноября. Совгиря не исключает, что между чтениями депутаты внесут правки в документ.

"Эта ситуация имеет не только правовую, но и политическую сторону, конечно, риск есть, но никто никогда не ожидал, что КСУ примет такое решение, из-за которого будет такая негативная реакция общества, западных государств, международных организаций, которые поддерживают Украину", – объяснила она РБК-Украина.

В Украине уже были ситуации, когда кризисы приходилось решать именно политико-правовыми решениями, говорит Совгиря. Как пример она приводит ряд решений парламента после Революции достоинства. По ее мнению, в случае разгона КСУ новый состав можно будет сформировать до середины следующего года.

"Это легко посчитать, в законе о КСУ все сроки определены: и подачи кандидатур, и проведения конкурсов, это от трех до шести месяцев. Но следует иметь ввиду, что, конечно же, COVID вносит коррективы", – добавила Ольга Совгиря.

Что думают в Раде

Вечером в пятницу, 30 октября, партия "Слуга народа" вышла с заявлением, в котором перечислила три возможных варианта выхода из кризиса: отставка судей КСУ по собственному желанию, решение проблемы через "улицу" и принятие законопроекта Зеленского.

"Первый путь является нереалистичным, учитывая поведение судей в течение этой недели. Второй путь создает дополнительные опасности для государственности. Поэтому третий путь выхода из кризиса остается безальтернативным", – заявили в президентской партии.

Несколько собеседников во власти подтвердили РБК-Украина, что по состоянию на понедельник главным рабочим вариантом оставалось принятие законопроекта президента. Но ключевая проблема, над которой Банковая работала все выходные – поиск 226 голосов "за" в сессионном зале. Ведь не все депутаты монобольшинства готовы безоговорочно поддержать эту идею.

"В понедельник будет заседание фракции по этому вопросу, будем принимать решение. Пока однозначной позиции нету. Лично я буду предлагать альтернативное решение ситуации, которая сложилась. У нас уже были прецеденты, когда КСУ отменил ответственность за незаконное обогащение, и после того, как президент внес соответствующий законопроект, мы его поддержали и ответственность сразу же вернули", – сказал изданию депутат от СН Александр Качура.

Акция протеста под КСУ на прошлой неделе (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Собеседник в руководстве фракции рассказал, что вряд ли стоит рассчитывать на голоса депутатов СН, которых принято связывать с Игорем Коломойским. С другой стороны, там рассчитывают на помощь депутатской группы "Довира". Как сказал РБК-Украина нардеп из "Довиры" Андрей Иванчук, в понедельник группа соберется на заседание и определится со своей позицией по законопроекту.

На Банковой не рассчитывают на голоса от "Оппозиционной платформы "За життя" и группы "За майбутнє". Именно эти депутаты и были авторами того самого представления в КСУ по поводу декларирования. Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич подтвердил изданию, что фракция не поддержит законопроект.

"Более того, я предполагаю, что Верховная рада начнет расследование по поводу изучения обстоятельств такой инициативы на предмет соответствия действующего законодательства, и не подпадают ли такие действия под уголовную ответственность", – сказал Шуфрич.

Другие фракции также выступили с резкой критикой президентской инициативы. Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко вовсе обвинил Зеленского в том, что настоящий смысл его идеи – "сформировать карманный Конституционный Суд".

Сопредседатель фракции "Евросолидарности" Ирина Геращенко признает, что решение КС ставит перед Украиной внешние и внутренние угрозы, но, по ее мнению, идея Зеленского с роспуском суда – сродни тушения пожара бензином.

"Это значит еще больше усиливать риски, а не искать выход из ситуации. Зеленский как гарант Конституции должен искать конституционные пути выхода из положения. Завтра он возьмет и своим указом распустит несколько фракций в парламенте. Это все пахнет узурпацией власти", – заявила она в комментарии изданию.

Геращенко считает, что нужно искать другой, законный, пусть и не такой быстрый метод выхода из кризиса: вносить изменения в законодательство, потом – в Конституцию, а также призывать судей КС добровольно уйти с должностей.

В "Голосе" также не готовы поддержать законопроект президента в таком виде. "Надо искать оптимальный выход из ситуации, а не первое, что попалось под руку. Этот законопроект в его нынешнем виде несет много рисков, которые можно бы снять, если провести соответствующие консультации. В нынешнем варианте он больше приносит рисков, чем решает проблемные вопросы", – сказал РБК-Украина нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко в разговоре с изданием назвал президентский законопроект о КСУ "очевидно неконституционным и не соответствующим базовым принципам права".

"Я верю в теорию "юридического бумеранга". После этих действий к Зеленскому прилетит юридический бумеранг, когда и в какой форме – я не знаю, но это точно случится. Базовые для государства институции, как КСУ, не могут быть атакованы в абсолютно нигилистском, анархическом стиле", – сказал Власенко. Депутат утверждает, что значительная часть критики в адрес решения суда безосновательна.

В критике президентской идеи одним махом распустить КСУ активно апеллируют и к позиции европейских структур. В частности, к письму руководителя Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президента GRECO (орган Совета Европы по антикоррупционному мониторингу) Марина Мрчелы, в которому инициативу Зеленского называют "грубым нарушением Конституции".

От структур Европейского союза официальной реакции пока не последовало, хотя группа депутатов Европарламента вышла с открытым письмом, в котором напротив, поддержала реакцию Зеленского на происходящее.

"Конечно, европейцы не будут прямо выступать за проект 4288, но для них главное результат, восстановление нормальной работы антикоррупционных структур, потому на какие-то моменты они могут и закрыть глаза", – сказал собеседник издания в руководстве "Слуги народа".

Перед Зеленским стоит непростой выбор насчет будущего КСУ (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Дальнейшее развитие событий в этой истории зависит не только от того, сможет ли Банковая найти 226 голосов за радикальный президентский законопроект, но и от дальнейших действий самого КСУ.

"Судьи явно испугались, и реакции улицы, и жесткости президента. Но насколько этого испуга хватит – неизвестно. У них же очень разная мотивация при принятии решений: и партийные "пожелания", и какие-то личные обиды и так далее. Кроме того, кому-то еще нашептывают в уши, что они, дескать, принимают решения в интересах народа, а все эти декларации – требование МВФ и вообще внешнее управление", – сказал информированный собеседник издания.

Вполне возможно, что дальнейшая линия поведения КСУ прояснится уже в ближайшее время. Уже завтра, 3 ноября, суд продолжит рассмотрение вопроса о конституционности закона о языке. А эта тема потенциально может взорвать общество еще сильнее, чем история с декларациями.