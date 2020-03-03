Бермудский треугольник "зеленой" энергетики

21 февраля Министерство энергетики и охраны окружающей среды презентовало стратегию "Зеленого энергетического перехода". Стратегия предполагает существенное развитие сектора ВИЭ в Украине. В рамках программы министерство ожидает увеличения доли ВИЭ с 15% в 2020 году (с учетом ГЭС и ГАЭС) до 70% уже в 2050 году. При этом, оставшиеся 30% электроэнергии, как ожидается, будет вырабатываться на АЭС.

"Мы говорим о том, что до 2050 года рост возобновляемых источников должен составлять порядка 70%. Мы просчитали. У нас есть оценки. Самым важным является то, что это развитие должно быть экономически обоснованным", - заявил во время презентации министр Алексей Оржель.

По плану министерства, общественное обсуждение концепции "зеленого энергетического" перехода Украины запланировано на июнь 2020 года. А до 2021 года планируется утвердить все стратегические документы для соответствующих изменений в энергетике.

Однако, столько высокая планка у экспертов на рынке вызывает сомнения, поскольку украинский сектор "зеленой" энергетики внесло стремительного развития, находится под очередным ударом. Помимо давно обсуждаемого риска снижения зеленого тарифа для электростанций ВИЭ задним числом, добавилась еще одна.

Отрасль, которая в 2019 году показала рекордный рост и рекордные объемы инвестиций, в критичной ситуации из-за нестабильных расчетов за выработанную электроэнергию. И на сложившеюся проблему влияют сразу три ключевых участника.

Первый из них - государственное предприятие "Гарантированный покупатель" (ГарПок), который покупает весь объем зеленой электроэнергии у предприятий и, тем самым, оказывает услугу по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии, за что получает оплату НЭК "Укрэнерго". Доходы для покрытия своих затрат ГарПок получает на рынке электроэнергии, где продает по рыночным ценам сравнительно дешевую электроэнергию атомных, а также гидроэлектростанций.

Второй крупный игрок, на оставшийся в стороне,- национальная энергетическая компания "Укрэнерго". Оператор системы передачи отвечает за безопасную работу энергосистемы Украины и является администратором расчетов. В соответствии с законодательством, именно НЭК "Укрэнерго" приобретает у ГарПока услугу по увеличению доли энергии из альтернативных источников энергии.

И, конечно же, Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), так как именно она занимается вопросами взаимодействия предприятий на энергетических рынках. В том числе, утверждает разницу доходов "Гарантированного покупателя" и недостаток средств для расчетов перед ВИЭ. Кроме того, размер услуги по увеличению доли энергии из альтернативных источников энергии, что по сути является подтверждением объемов электроэнергии, произведенной из альтернативных источников энергии за расчетный месяц.

Каждый из этих игроков вносит свою в лепту в затягивание процесса оплат. Но рассмотрим проблему детальнее.

Схема процесса оплат

Согласно процедуре, каждую декаду "Гарантированный покупатель" получает от предприятий ВИЭ данные с объемом произведенной электроэнергии. 1-ю и 2-ю декаду месяца госпредприятие платит не всегда в полном объеме, но практически без задержек. А вот с последней - 3-й декадой, которой "закрывается" весь расчетный месяц, возникают проблемы.

Так, госпредприятие должно рассчитать фактический объем электроэнергии, приобретенной у производителей ВИЭ, подготовить акт о предоставлении услуги по увеличению доли ВИЭ и утвердить его в "Укрэнерго". Подписанный с 2-х сторон акт направляется в НКРЭКУ для рассмотрения и утверждения.

Законодательство для данного процесса устанавливает следующие сроки:

5 рабочих дней для составления акта Гарантированным покупателем и отправки документа на НЭК "Укрэнерго";

для составления акта Гарантированным покупателем и отправки документа на НЭК "Укрэнерго"; 7 рабочих дней есть у "Укрэнерго" для рассмотрения акта. Если нет замечаний, компания возвращает уже подписанный акт Гарантированному покупателю;

есть у "Укрэнерго" для рассмотрения акта. Если нет замечаний, компания возвращает уже подписанный акт Гарантированному покупателю; 1 рабочий день есть у ГарПока для подачи акта с сопутствующими документами в НКРЭКУ;

есть у ГарПока для подачи акта с сопутствующими документами в НКРЭКУ; Не регламентировано . У НКРЭКУ, которая должна принимать решение по данному вопросу на своих заседаниях, сроки не указаны;

. У НКРЭКУ, которая должна принимать решение по данному вопросу на своих заседаниях, сроки не указаны; 1 рабочий день с момента утверждения регулятором суммы компенсации из тарифа НЭК "Укрэнерго" в пользу ГарПока;

с момента утверждения регулятором суммы компенсации из тарифа НЭК "Укрэнерго" в пользу ГарПока; 2 рабочих дня есть у ГарПока на осуществление финальных оплат предприятиям ВИЭ.

Соответственно, в случае своевременного оформления и утверждения размера услуги по увеличению доли ВИЭ всеми участниками процесса, финальный расчет перед предприятиями ВИЭ должен осуществляться в третьей декаде каждого месяца. Но, к сожалению, так происходит не всегда.

Где происходит сбой

Проблема выплат за декабрь 2019 года была связана с тем, что процесс утверждения актов завис на несколько недель в НКРЭКУ. Как сказано выше, только регулятор не имеет граничных сроков рассмотрения документа. Данная проблема проявила себя в расчетах за декабрь. И на эту проблему обращала профильная ассоциация.

Лишь спустя два месяца – 28 февраля – госпредприятие полностью рассчиталось с производителями зеленой энергетики за долги 2019 года.

Но пока сложной остается ситуация расчетов 2020 года. "Гарантированный покупатель", несмотря на четко определенные сроки, до сих пор не может добиться от "Укрэнерго" утверждения акта, чтобы перенаправить его в НКРЭКУ. И игроки рынка уже начинают быть тревогу по данному поводу

Подобные бюрократические проволочки встречаются, фактически, на каждом из этапов. Своеобразный "Бермудский треугольник" создает дополнительные проблемы производителям зеленой электроэнергии.

Конечно, всему виной можно назвать дефицит средств "Гарантированного покупателя" и высокие ставки "зеленого" тарифа, однако в этом есть вина государственных органов – Кабинет министров, парламент, которые несколько месяцев отвергают все идеи игроков рынка, но никак не могут выработать со своей стороны предложение.

Реакция участников рынка

Как отмечает в комментарии РБК-Украина исполнительный директор "Ассоциации солнечной энергетики Украины" Артем Семенишин, государство игнорирует отрицательный опыт других стран ЕС и повторяет ошибки, которых можно было бы избежать.

"В других странах мира, в Европе, например, все стимулируют инвесторов заходить, вкладывают в развитие зеленой "энергетики. Тогда как в нашей стране мы видим прямо противоположную ситуацию", - считает Семенишин.

По его словам, ситуация с оплатами, которая сложилась уже является негативным сигналом для инвесторов, ведь своеобразная неопределенность для них длится с сентября 2019 года.

"Я видел реакцию инвесторов - они крайне недовольны мерами профильного министерства. И с учетом этого, ситуация может привести к двум вариантам: юридические иски со стороны этих компаний, второй сценарий - остановка инвестиций в ближайшие несколько лет. Подобная ситуация была в Испании, где около 3 лет не было инвестиций. Только сейчас наблюдается постепенное наращивание новых мощностей, но полноценное развитие так еще и не началось. Украина, к сожалению, пока идет именно таким - отрицательным путем", - отмечает эксперт.

Такого же мнения придерживается и вице-президент Всемирной ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, который отмечает, что сегодняшними действиями Минэкоэнерго нарушает закон, гарантирующий инвестором возврат инвестиций, вложенных предприятиями возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

"Кроме того, сегодня идет процесс медиации, по которой украинская власть ведет диалог на уровне Энергетического сообщества Европейского союза. Поэтому необходимо, как можно скорее, решить ситуацию, которая возникла на рынке, чтобы избежать негативных последствий – остановки развития зеленой энергетики и исков в арбитражные суды для возврата денег", - объясняет эксперт.

В то же время, по словам Конеченкова, то что, происходит сейчас на рынке зеленой энергетики - является "бюрократическими войнами" между профильными государственными структурами. Но в этой ситуации, к "Гарантированному покупателю" – меньше всего вопросов, так как он, фактически, выполняет функцию "бухгалтера", который получив деньги от системного оператора "Укрэнерго" - рассчитывается с компаниями за "зеленый" тариф.

"То, что сейчас происходит - это некомпетентность профильного министерства. Они не знают, как улучить финансовую ситуацию, при этом готовы просто оставить развитие зеленой энергетики. Те условия, которые они сегодня предлагают – совершенно не стимулируют развитие, а только ухудшают ситуацию", - добавляет эксперт, но надеется, что в скором времени все же позиция министерства изменится.

Нынешняя проблема в секторе, вероятно, создается намеренно. И главный вопрос, кому это выгодно. Министерству энергетики и окружающей среды, которое с момента назначения Алексея Оржеля главой ведомства все никак не может найти сбалансированное решение с инвесторами? Или же есть определенная команда "сверху", которая затягивает подписание необходимых документов в "Укрэнерго"?