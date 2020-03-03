Бермудський трикутник "зеленої" енергетики

21 лютого Міністерство енергетики та охорони навколишнього середовища презентувало стратегію "Зеленого енергетичного переходу". Стратегія передбачає істотний розвиток сектору ВДЕ в Україні. У рамках програми міністерство очікує збільшення частки ВДЕ з 15% у 2020 році (з урахуванням ГЕС і ГАЕС) до 70% вже у 2050 році. При цьому, решта 30% електроенергії, як очікується, буде вироблятися на АЕС.

"Ми говоримо про те, що до 2050 року ріст відновлюваних джерел має складати близько 70%. Ми прорахували. У нас є свої оцінки. Найважливішим є те, що цей розвиток має бути економічно обґрунтованим", - заявив під час презентації міністр Олексій Оржель.

За планом міністерства, громадське обговорення концепції "зеленого" енергетичного переходу України заплановано на червень 2020 року. А до 2021 року планується затвердити всі стратегічні документи для відповідних змін в енергетиці.

Однак, настільки висока планка в експертів на ринку викликає сумніви, оскільки український сектор "зеленої" енергетики внесло стрімкого розвитку, знаходиться під черговим ударом. Крім давно обговорюваного ризику зниження "зеленого" тарифу для електростанцій ВДЕ заднім числом, додалася ще одна.

Галузь, яка у 2019 році показала рекордне зростання і рекордні обсяги інвестицій, в критичній ситуації через нестабільні розрахунки за вироблену електроенергію. І на цю проблему впливають відразу три ключових учасників.

Перший з них - державне підприємство "Гарантований покупець" (ГарПок), який купує весь обсяг зеленої електроенергії у підприємств і, тим самим, надає послуги по забезпеченню збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, за що отримує оплату НЕК "Укренерго". Доходи для покриття своїх витрат ГарПок отримує на ринку електроенергії, де продає за ринковими цінами порівняно дешеву електроенергію атомних, а також гідроелектростанцій.

Другий великий гравець залишився в стороні, - національна енергетична компанія "Укренерго". Оператор системи передачі відповідає за безпечну роботу енергосистеми України та є адміністратором розрахунків. Згідно із законодавством, саме НЕК "Укренерго" набуває у ГарПока послугу щодо збільшення частки енергії з альтернативних джерел енергії.

І, звичайно ж, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), оскільки саме вона займається питаннями взаємодії підприємств на енергетичних ринках. В тому числі, стверджує різницю доходів "Гарантованого покупця" та нестача коштів для розрахунків перед ВДЕ. Крім того, розмір послуги щодо збільшення частки енергії з альтернативних джерел енергії, що по суті є підтвердженням обсягів електроенергії, виробленої з альтернативних джерел енергії за розрахунковий місяць.

Кожен з цих гравців вносить свою лепту в затягування процесу оплат. Але розглянемо проблему детальніше.

Схема процесу оплат

Згідно з процедурою, кожну декаду "Гарантований покупець" отримує від підприємств ВДЕ дані з обсягом виробленої електроенергії. 1-ю і 2-ю декаду місяця держпідприємство платить не завжди в повному обсязі, але практично без затримок. А ось з останньої - 3-ї декади, якій "закривається" весь розрахунковий місяць, виникають проблеми.

Так, держпідприємство має розрахувати фактичний обсяг електроенергії, придбаної у виробників ВДЕ, підготувати акт про надання послуги зі збільшення частки ВДЕ та затвердити його в "Укренерго". Підписаний з 2-х сторін акт направляється в НКРЕКП для розгляду та затвердження.

Законодавство для даного процесу встановлює такі строки:

5 робочих днів для складання акта Гарантованим покупцем і відправки документа на НЕК "Укренерго";

для складання акта Гарантованим покупцем і відправки документа на НЕК "Укренерго"; 7 робочих днів є в "Укренерго" для розгляду акта. Якщо немає зауважень, компанія повертає вже підписаний акт Гарантованого покупця;

є в "Укренерго" для розгляду акта. Якщо немає зауважень, компанія повертає вже підписаний акт Гарантованого покупця; 1 робочий день є у ГарПока для подання акта з супутніми документами в НКРЕКП;

є у ГарПока для подання акта з супутніми документами в НКРЕКП; Не регламентовано . У НКРЕКП, яка повинна приймати рішення з даного питання на своїх засіданнях, терміни не зазначені;

. У НКРЕКП, яка повинна приймати рішення з даного питання на своїх засіданнях, терміни не зазначені; 1 робочий день з моменту затвердження регулятором суми компенсації з тарифу НЕК "Укренерго" на користь ГарПока;

з моменту затвердження регулятором суми компенсації з тарифу НЕК "Укренерго" на користь ГарПока; 2 робочих дні є у ГарПока на здійснення фінальних оплат підприємствам ВДЕ.

Відповідно, у разі своєчасного оформлення та затвердження розміру послуги щодо збільшення частки ВДЕ усіма учасниками процесу, фінальний розрахунок перед підприємствами ВДЕ повинен здійснюватися у третій декаді кожного місяця. Але, на жаль, так відбувається не завжди.

Де відбувається збій

Проблема виплат за грудень 2019 року була пов'язана з тим, що процес затвердження актів завис на кілька тижнів у НКРЕКП. Як сказано вище, тільки регулятор не має граничних строків розгляду документа. Дана проблема проявила себе в розрахунках за грудень. І на цю проблему звертала профільна асоціація.

Лише через два місяці, 28 лютого – держпідприємство повністю розрахувалося з виробниками зеленої енергетики за борги 2019 року.

Але поки складною залишається ситуація розрахунків 2020 року. "Гарантований покупець", попри чітко визначені терміни, досі не може домогтися від "Укренерго" затвердження акту, щоб передати його в НКРЕКП. І гравці ринку вже починають бути тривогу з цього приводу

Подібні бюрократичні зволікання зустрічаються, фактично, на кожному з етапів. Своєрідний "Бермудський трикутник" створює додаткові проблеми виробникам зеленої електроенергії.

Звичайно, всьому виною можна назвати дефіцит коштів "Гарантованого покупця" і високі ставки "зеленого" тарифу, однак у цьому є вина державних органів – Кабінет міністрів, парламент, які кілька місяців відкидають всі ідеї гравців ринку, але ніяк не можуть виробити зі свого боку пропозицію.

Реакція учасників ринку

Як зазначає в коментарі РБК-Україна виконавчий директор "Асоціації сонячної енергетики України" Артем Семенишин, держава ігнорує негативний досвід інших країн ЄС і повторює помилки, яких можна було б уникнути.

"В інших країнах світу, в Європі, наприклад, всі стимулюють інвесторів заходити, вкладають в розвиток "зеленої" енергетики. Тоді як в нашій країні ми бачимо протилежну ситуацію", - вважає Семенишин.

За його словами, ситуація з оплатами, яка склалася вже є негативним сигналом для інвесторів, адже своєрідна невизначеність для них триває з вересня 2019 року.

"Я бачив реакцію інвесторів - вони вкрай незадоволені заходами профільного міністерства. І з урахуванням цього, ситуація може призвести до двох варіантів: юридичні позови з боку цих компаній, другий сценарій - зупинка інвестицій в найближчі кілька років. Подібна ситуація була в Іспанії, де близько 3 років не було інвестицій. Тільки зараз спостерігається поступове нарощування нових потужностей, але повноцінний розвиток так ще і не почалося. Україна, на жаль, поки йде саме таким - негативним шляхом", - відзначає експерт.

Такої ж думки дотримується і віце-президент Всесвітньої вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, який зазначає, що сьогоднішніми діями Мінекоенерго порушує закон, що гарантує інвестором повернення інвестицій, вкладених підприємствами відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

"Крім того, сьогодні йде процес медіації, за якою українська влада веде діалог на рівні Енергетичного співтовариства Європейського союзу. Тому необхідно якомога швидше вирішити ситуацію, яка виникла на ринку, щоб уникнути негативних наслідків – зупинки розвитку зеленої енергетики та позовів до арбітражних судів для повернення грошей", - пояснює експерт.

Водночас, за словами Конеченкова, те, що відбувається зараз на ринку зеленої енергетики - є "бюрократичними війнами" між профільними державними структурами. Але в цій ситуації, до "Гарантованого покупця" – найменше питань, оскільки він, фактично, виконує функцію "бухгалтера", який отримавши гроші від системного оператора "Укренерго" - розраховується з компаніями за "зелений" тариф.

"Те, що зараз відбувається - це некомпетентність профільного міністерства. Вони не знають, як покращити фінансову ситуацію, при цьому готові просто залишити розвиток зеленої енергетики. Ті умови, які вони сьогодні пропонують абсолютно не стимулюють розвиток, а тільки погіршують ситуацію", - додає експерт, але сподівається, що найближчого часу все ж таки позиція міністерства зміниться.

Нинішня проблема в секторі, ймовірно, створюється навмисно. І головне питання, кому це вигідно. Міністерству енергетики та навколишнього середовища, який з моменту призначення Олексія Оржеля главою відомства все ніяк не може знайти збалансоване рішення з інвесторами? Або ж є певна команда "зверху", яка затягує підписання необхідних документів "Укренерго"?