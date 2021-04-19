От Банковой до Лондона. Чем может закончиться для власти война за "Нефтегаздобычу"

Конфликт вокруг крупнейшей частной газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча" выходит на новый уровень. В перспективе – рассмотрение дела в Высоком суде Лондона. Имиджевые последствия этой истории для высшего руководства страны могут стать катастрофическими. Подробнее – в материале РБК-Украина.

На прошлой неделе "Цензор.Нет" обнародовало расшифровки разговора экс-директора "Нефтегаздобычи", а ныне нардепа от "Слуги народа" Олега Семинского с Андреем Мельником, главой Федерации гандбола Украины. Его в СМИ также называют авторитетным в определенных кругах человеком. По информации издания, запись была сделана Службой безопасности Украины в октябре прошлого года.

На ней собеседники в доверительной манере обсуждают планы по перераспределению долей в "Нефтегаздобыче", текущие и прошлые конфликты вокруг компании, участие в них известных деятелей политического и уголовного мира.

Парадоксально, но при этом Мельник является подозреваемым по делу о похищении Семинского в 2012 году, которое тянется до сих пор. Да и сам Семинский публично называл Мельника "главарем банды", которая организовала похищение, а потом целых три года держала его в ужасных условиях, вплоть до освобождения в 2015-ом.

Авторитетные люди

Как уже писало РБК-Украина, более чем двадцатилетняя история крупнейшей частной газодобывающей компании страны "Нефтегаздобыча" сопровождалась постоянными конфликтами вокруг прав собственности и долей в прибыли компании, измеряемой сотнями миллионов гривен. После очередной смены власти в Украине эти конфликты нередко обострялись, вовлекая все новых участников из бизнесово-политической верхушки страны.

Новый поворот в деле случился в конце зимы, когда СБУ и Генпрокуратура заявили о раскрытии дела по похищению Семинского. Подозрение в заказе этого преступления вручили экс-министру транспорта, основателю "Нефтегаздобычи" Николаю Рудьковскому.

Сам Рудьковский причастность к похищению Семинского категорически отрицает. В интервью Дмитрию Гордону он изложил свою версию событий: Семинскому пришлось скрыться в 2012-ом году, чтобы избежать наказания за различные финансовые махинации, которые тот совершал на посту гендиректора "Нефтегаздобычи". А весь многолетний конфликт сводится к попытке Семинского "отжать" 10%-ную долю в компании, которую Рудьковский ему якобы когда-то пообещал. Причем давление усилилось, когда экс-министр сидел в российской тюрьме в 2018-2020 годах – за брошенный в киевское посольство РФ камень. К решению вопроса Семинский, по словам Рудьковского, привлекал даже российский криминалитет и силовиков, однако безуспешно. А последним аргументом как раз и стало подозрение в похищении, выдвинутое уже украинскими правоохранителями.

Николай Рудьковский (фото: УНИАН)

Записанный СБУ разговор Семинского и Мельника во многом подтверждает такую версию событий. Центральная тема беседы – как забрать у семьи Рудьковского принадлежащие ей 25% акций "Нефтегазобычи". При этом Семинский настаивает на том, чтобы Мельник дал нужные показания правоохранителям (очевидно, обличающие Рудьковского в причастности к похищению), в обмен на 2,5%-ную долю в компании. Мельник же стремится получить целых пять процентов и предлагает урегулировать вопрос прежде всего в неофициальном порядке, с приглашением авторитетных в уголовном мире людей.

В качестве потенциальных участников процесса были названы и фамилии известных украинских политиков – нардепов от "Оппозиционной платформы – За життя" Виктора Медведчука и Нестора Шуфрича, бывшего совладельца "Нефтегаздобычи", которого Рудьковский также обвиняет в причастности к попытке рейдерства своей доли. Попутно Семинский хвастается своим депутатским статусом, возможностями и причастностью к команде действующей власти.

Имиджевая катастрофа

Безусловно, эта история уже выходит за рамки частного, хоть и масштабного, бизнесового конфликта. В первую очередь, по причине депутатского статуса Олега Семинского, который, по слухам, периодически всплывает еще и в статусе кандидата на пост главы Министерства энергетики.

Сам депутат старается всю эту историю особо не комментировать. Хотя правдивость аудиозаписи, на которой он говорит о готовности заплатить семь миллионов за депутатский мандат, ему все же пришлось признать.

С каждым новым поворотом сюжета вокруг "Нефтегаздобычи" имиджевый ущерб для правящей партии только возрастает. Ее лидеру Александру Корниенко уже приходилось отвечать на неудобные вопросы о "семи миллионах за мандат". И тогда речь шла о записях, сделанных в частном порядке. Тогда как сейчас – о санкционированных судом негласных следственных действиях в рамках расследования уголовного дела.

Какие еще материалы смогло собрать следствие, о чем, как и когда между собой договаривались многочисленные фигуранты истории вокруг "Нефтегаздобычи" и когда все эти записи могут быть обнародованы – неизвестно. С учетом цены вопроса и калибра вовлеченных персонажей публичный эффект может быть катастрофическим. Хотя и так опубликовано уже достаточно – просто отмолчаться и спустить дело на тормозах не получится.

Безусловно, "слугам народа" не привыкать к различным скандалам. Но одно дело – сфотографированная журналистами личная переписка или ляп в телеэфире, а другое – прямые договоренности не последнего нардепа с представителем специфических кругов о манипуляциях с уголовным делом и захвате доли в крупнейшей частной газодобывающей компании Украины. Еще и с активным использованием специфической лексики, которая максимально диссонирует с образом "новых честных политиков".

Для партии власти текущие политико-бизнесово-криминальные разборки вокруг "Нефтегаздобычи" особенно неприятны еще и потому, что одним из ее ключевых обещаний был "конец эпохи договорняков". Тогда как по информации различных источников, этот конфликт уже вовсю обсуждается в самых высоких кабинетах, в том числе, на улице Банковой. Естественно, с использованием всех лоббистских возможностей, которые в Украине дает причастность к правящей команде.

Например, ранее Николай Рудьковский написал письмо президенту Зеленскому, в котором заявил, что ему известно о визите Семинского 5 марта к президенту и что во время этой встречи нынешний нардеп от "Слуги народа" пытался получить возможность незаконно повлиять на правоохранительную систему и суды.

Олег Семинский (фото: facebook.com.Sluganarodu.Seminsky)

И это, в свою очередь, несет в себе угрозы более высокого уровня – выхода конфликта на международный уровень. Если факты политического вмешательства в уголовное дело на самом высоком уровне, откровенного злоупотребления правосудием и вымогательства под прикрытием депутатского мандата подтвердятся, тогда этим делом уже в обозримой перспективе будут заниматься не украинские суды, а, например, Высокий суд Лондона. Подобная возможность предусмотрена акционерным соглашением "Нефтегаздобычи".

А как показывает практика, решениям лондонского суда вынуждены подчиняться даже кажущиеся всесильными украинские олигархи. Причем процесс слушаний – обычно весьма длительный – может оказаться для власти даже неприятнее их исхода. Ведь для дачи показаний могут вызвать многих представителей правящей команды, которые каким-то образом причастны к этой истории, которая, по сути, носит откровенно коррупционный характер. Тогда как о важности борьбы с коррупцией украинским топ-чиновникам на каждой встрече напоминают их западные коллеги.

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Кстати сказать, Высокий суд Лондона неоднократно становился местом, где всплывала подноготная украинских бизнеса и политики – достаточно вспомнить сравнительно недавние разбирательства между Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком. И врать при даче показаний в этом учреждении – себе дороже.

К тому же, помимо Лондона, на горизонте возникает и Европейский суд по правам человека – последняя инстанция для пострадавшей стороны в случае бессилия национального правосудия. Пока что Рудьковский готовит обращение в ЕСПЧ против России, за незаконное нахождение за решеткой по политическим мотивам. Но обширный украинский след в этом деле неизбежен. В любом случае, эти процессы станут генераторами постоянных негативных для власти информповодов, перебить которые будет просто невозможно.

Впрочем, шанс остановить такой сценарий, пожалуй, еще остается. Для этого нужна немедленная и резкая реакция на ситуацию вокруг "Нефтегаздобычи" со стороны высшего украинского руководства. Которая сделала бы невозможным влияние и давление на работу судов и предоставило сторонам возможность честно решить свои разногласия в рамках закона. И, конечно, максимально прозрачное расследование дела по исчезновению Семинского и попыткам рейдерства компании.

Тем более, как много раз обещали представители современной украинской власти, в деле борьбы с коррупцией для них "нет своих и чужих".