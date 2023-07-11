Бахмутська пастка. Як просувається контрнаступ ЗСУ та чи чекати динаміки на півдні

Сили оборони України продовжують наступ на трьох напрямках – Бахмутський, Бердянський та Мелітопольський. На сході за тиждень війська звільнили площу в 4 квадратні кілометри. З початку наступу у червні – 24 квадратні кілометри.

Українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника та ведуть контрбатарейну боротьбу.

"Ворог чинить спротив, здійснює переміщення підрозділів і військ. Активно застосовує свої резерви. Тут тривають важкі битви", – розповів про ситуацію під Бахмутом представник Генерального штабу Андрій Ковальов.

На Мелітопольському та Бердянському напрямках за тиждень звільнили понад 10 квадратних кілометрів. З червня – близько 169 квадратних кілометрів, що приблизно дорівнює площі Одеси.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на півдні наші війська фактично перемелюють техніку та особовий склад противника, знищують склади та росіян у місцях їх компактного розміщення. Через великі втрати в живій силі деякі підрозділи ворога відмовляються від участі в бойових діях.

Вона також наголосила, що співвідношення безповоротних втрат на півдні становить 1 до 5,3.

"Тобто у ворога на півдні гине військовослужбовців у 5,3 рази більше, ніж у нас", – наголосила Маляр.

Катастрофічні втрати відображені у зведеннях Генштабу. За його даними, станом на 10 липня ворог з початку повномасштабного вторгнення втратив убитими понад 234 000 осіб.

Військовий експерт Владислав Селезньов пропонує оцінювати ворожі втрати в динаміці. Він звертає увагу на те, що за тиждень ліквідовано майже 4500 російських військових, а також знищено 26 танків, 58 бойових бронемашин та до 119 артилерійських систем.

"До речі, 119 артилерійських систем за тиждень – це рекорд, такого числа артсистем ми їм до цього не палили за тиждень. Про що це говорить? Про те, що наші продовжують дотримуватися своєї тактики першого етапу контрнаступу – руйнування бойових можливостей путінських військ. Очевидно, чим більше артилерії, танків та бронетехніки ми їм спалимо, тим менше клопоту вони нам завдадуть у перспективі", – зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Східний фронт

Росіяни йдуть у наступ на Авдіївському, Мар'їнському, Куп'янському та Лиманському напрямках. Але безуспішно – всі атаки відбиваються і позиції не змінюються.

Росіяни трохи просунулися на Лиманському напрямку (фото deepstatemap.live)

Владислав Селезньов наголошує, що особливо складна ситуація склалася під Авдіївкою.

"Тут противник повернувся до тактики так званих "м'ясних штурмів", тобто атакує в лоб великою кількістю живої сили, намагаючись продавити нашу оборону. Несе шалені втрати, але говорити про масштабні територіальні досягнення не доводиться. Певне просування є, але з урахуванням колосальних втрат це ні про що", – зазначив експерт.

Ситуація на Лиманському та Куп'янському напрямах має тенденцію до загострення. Насамперед це пов'язано із зосередженням великої кількості особового складу, бронетехніки та інших озброєнь противника. Перспективи досить тривожні, і Генштаб має відреагувати на виклики відповідним чином, додав Селезньов.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко каже, що у росіян у Луганській області одне з найбільш боєздатних угруповань. Але воно не здатне на масштабні звершення.

"Тут у принципі нічого нового. Є загроза більш інтенсивних дій у напрямку Куп'янська та з Кремінної на Лиман. Але це насамперед імітація з метою відвернути увагу Сил оборони України та спроба відтягнути наш ресурс з півдня та Донецької області. Можливостей для прориву, в тому числі в Харківську область, у них на сьогодні немає. Це локальні наступальні операції обмеженого масштабу", – зазначив він у розмові з РБК-Україна.

Бахмут під вогневим контролем

На Бахмутському напрямку росіяни перебувають в обороні, а українські війська просуваються на флангах. На північ та південь від міста йдуть запеклі битви, в районі села Кліщіївка вдалося взяти під контроль висоту 233,3.

Минулого тижня російські "воєнкори" панікували через нібито вихід окупаційних військ з Кліщіївки. На рівні телеграм-каналів поширюється інформація про те, що наші війська справді зайшли до цього населеного пункту. Однак поки що немає даних про те, що він повністю повернувся під контроль України.

Просування під Бахмутом (фото deepstatemap.live)

За словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, росіян у Бахмуті заганяють у пастку. Він також виклав відео знищення російської позиції із протитанковими керованими ракетами вже у самому місті.

"Робота триває. На Бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій", – додав Сирський.

Як уточнює Ганна Маляр, вогневий контроль над входами, виходами та переміщенням противника в Бахмуті здійснюється вже кілька днів. І це стало можливим завдяки тому, що наші сили контролюють панівні висоти навколо міста.

Олександр Коваленко наголошує, що Бахмут від початку був пасткою для росіян, навіть коли наступали вони. На його думку, поки рано говорити про вогневий контроль над усім містом, але наша артилерія справді інтенсивно працює по позиціях окупантів.

"Нещодавно було показано відео, на якому знищують РСЗВ "Град" за 5 кілометрів від східних околиць Бахмута. Це говорить про те, що ми маємо можливість завдавати вогневого ураження по східному сектору. А якщо це так, то росіян відрізають від комфортної логістики поставок для підрозділів у місті, а також шляхи відходу у форматі ротації чи навіть у форматі втечі", – розповів він РБК-Україна.

Експерт Владислав Селезньов пояснює, що пастка полягає в тому, що ЗСУ контролюють висоти не лише на південь, а й на північ від Бахмута. Наразі противник фактично не має можливості доставляти військові вантажі дорогою з Горлівки та змушений завозити усе з Луганської області.

Водночас говорити про те, що росіяни в Бахмуті вже опинилися у "вогневому мішку", поки рано, вважає Селезньов.

"У місті є залишки будівель, їм є де ховатися. А якщо ми й зайшли до самого Бахмута, то буквально на кілька вулиць у західних мікрорайонах і лише тому, що ворог звідти втік. Вони не знають, як розвиватиметься наш наступ – на північ або на південь. Бо якщо ми інтенсивно просуватимемося, то їхнє угруповання може не встигнути втекти", – додав співрозмовник.

Загалом на сході за тиждень зросла кількість обстрілів. Російські війська застосували по позиціях Сил оборони України 343 402 артилерійські та реактивні снаряди.

Південний фронт

Помітного просування вдалося досягти на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей. У цьому районі росіян відкинули від раніше звільненого селища Рівнопіль. Крім того, наші бійці зрізали виступ на північ від Приютного і ще більше закріпилися на південь від Новодарівки.

Просування на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей (фото deepstatemap.live)

На цьому тлі російські окупанти підготували план евакуації із захопленого Маріуполя, пише Центр національного спротиву.

За тиждень Сили оборони покращили тактичне становище у районі села П'ятихатки. Не виключено, що наступним звільненим населеним пунктом можуть стати Жереб'янки, до якого залишається менше 1 кілометра. Також покращено тактичне становище на ділянці між Новоданилівкою та окупованим Роботиним.

Ситуація на Мелітопольському та Бердянському напрямах (фото deepstatemap.live)

Олександр Коваленко наголошує, що саме в районі П'ятихаток і в напрямку Роботиного йдуть основні бої в Запорізькій області, а також – по обох берегах річки Малі Яли на Донеччині (напрямок Старомлинівки). Одна з головних перепон для швидкого просування наших Сил оборони – щільне мінування цих територій.

Коваленко припускає, що тут наступ йтиме обережно, аби зберегти життя українських військових.

"Там найбільш щільна концентрація елементів мінно-фугасного типу, тому блискавичного просування не буде. Та й треба пам'ятати, що можуть бути досягнення, про які поки не можна повідомляти офіційно. Але все одно події вказують на те, що окупанти не можуть зупинити Сили оборони України та змушені залишати позиції", – розповів він РБК-Україна.

При цьому експерт не виключає, що наступ на півдні може бути прискорений, але лише після прориву другої лінії оборони якраз у районах Роботиного та П'ятихаток у бік Токмака та Василівки (Запорізька область).

"Знову ж таки все залежить від того, як цю ситуацію оцінюватиме командування. Тому що якщо говорити про якісь швидкі штурмові дії, то швидкість – це не завжди якість. Швидкість – це ще й збільшення втрат. Якщо це буде недоцільно, то тиснути на ворога будуть поступово та покроково", – додав Коваленко.

Зазначимо, за тиждень на південному фронті противник здійснив 4318 обстрілів. Українські сили в боргу не залишилися і завдали понад 79 ударів по зосередженнях особового складу, по 8 пунктах управління, 11 складах боєприпасів тощо.

Наприклад, днями мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про приліт по базі окупантів на північ від міста. За попередніми даними, по ангару у селі Зарічне.

За словами командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського, противник зазнає важких втрат у живій силі. Протягом минулого тижня Сили оборони щодня знищували по кілька рот окупантів на півдні.

Удари по тилах та загроза з півночі

Минулий тиждень також запам'ятався ударами по тилах окупантів на Донеччині. Потужні вибухи пролунали у Донецьку та сусідній Макіївці, причому в останній прильоти були кілька днів поспіль.

Удари по тилах окупантів (інфографіка РБК-Україна)

Відомо як мінімум про влучання в нафтобазу у Червоногвардійському районі, а також по складах із боєприпасами. Удари завдавала українська артилерія за підтримки аеророзвідки.

"Знищено справді великий склад, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 "Град", – говорила Ганна Маляр.

Крім того, було завдано ударів у район залізничної станції в окупованій Ясинуватій. А також по будівлі окупаційної адміністрації у Волновасі.

Днями "бавовна" відвідала й Крим. Зокрема, росіяни повідомили про перехоплення ракети над Керчю. В результаті припинявся рух Кримським мостом, який, за їхніми словами, міг бути ціллю атаки. Окупанти також стверджують, що для удару нібито використовувалися ракети зенітного комплексу C-200, модифіковані для атаки наземних цілей. Українська сторона не коментувала інциденти на півострові.

Олександр Коваленко утримується від коментарів щодо Кримського мосту до появи офіційної інформації. А щодо ударів по тилах на окупованій території, то нічого незвичайного не відбувається.

"Ми і раніше били по них у Мелітополі та Бердянську. Волноваха теж не глибокий тил, по об'єктах у Макіївці раніше теж прилітало. Це рутинна діяльність наших сил зі знищення окупантів, щодо скорочення їхніх логістичних можливостей", - зазначив він у коментарі РБК-Україна .

Владислав Селезньов звертає увагу на, начебто, не дуже очевидну загрозу. За його словами, до прикордонних Брянської, Курської та Білгородської областей росіяни стягнули сумарно близько 26 000 військових, майже 150 танків, бронетехніку та артилерію.

"Якщо дивитися на всю цю історію через призму самостійного руху, наприклад, на Сумську чи Харківську області, то цього недостатньо. Але якщо вони синхронізують дії з контингентом на Куп'янському напрямку, то зможуть завдати нам чимало клопоту. У противника є для цього ресурси, і наша армія це розуміє, продовжуючи працювати над тим, щоб позбавити його цієї переваги", – підсумував експерт.