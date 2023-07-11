Бахмутская ловушка. Как продвигается контрнаступление ВСУ и ждать ли динамики на юге

Силы обороны Украины продолжают наступление на трех направлениях – Бахмутское, Бердянское и Мелитопольское. На востоке за неделю войска освободили площадь в 4 квадратных километра. С начала наступления в июне – 24 квадратных километра.

Украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника и ведут контрбатарейную борьбу.

"Враг сопротивляется, осуществляет перемещение подразделений и войск. Активно применяет свои резервы. Здесь продолжаются тяжелые сражения", – рассказал о ситуации под Бахмутом представитель Генерального штаба Андрей Ковалев.

На Мелитопольском и Бердянском направлениях за неделю освободили более 10 квадратных километров. С июня ­­– порядка 169 квадратных километров, что примерно сопоставимо с площадью Одессы.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, на юге наши войска фактически перемалывают технику и личный состав противника, уничтожают склады и россиян в местах их компактного размещения. Из-за больших потерь в живой силе некоторые подразделения врага отказываются от участия в боевых действиях.

Она также отметила, что соотношение безвозвратных потерь на юге составляет 1 к 5,3.

"То есть у врага на юге гибнет военнослужащих в 5,3 раза больше, чем у нас", – подчеркнула Маляр.

Катастрофические потери находят отражение в сводках Генштаба. По его данным, по состоянию на 10 июля враг с начала полномасштабного вторжения потерял убитыми порядка 234 000 человек.

Военный эксперт Владислав Селезнев предлагает оценивать вражеские потери в динамике. Он обращает внимание на то, что за неделю ликвидировано почти 4 500 российских военных, а также уничтожено 26 танков, 58 боевых бронемашин и до 119 артиллерийских систем.

"Кстати, 119 артиллерийских систем за неделю – это рекорд, такого числа артсистем мы им до этого не жгли за неделю. О чем это говорит? О том, что наши продолжают придерживаться своей тактики первого этапа контрнаступления – разрушение боевых возможностей путинских войск. Очевидно, чем больше артиллерии, танков и бронетехники мы им сожжем, тем меньше хлопот они нам доставят в перспективе", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Восточный фронт

Россияне идут в наступление на Авдеевском, Марьинском, Купянском и Лиманском направлениях. Но безуспешно – все атаки отбиваются и позиции не меняются.

Россияне немного продвинулись на Лиманском направлении (фото deepstatemap.live)

Владислав Селезнев подчеркивает, что особенно сложная ситуация сложилась под Авдеевкой.

"Здесь противник вернулся к тактике так называемых "мясных штурмов", то есть атакует в лоб большим количеством живой силы, пытаясь продавить нашу оборону. Несет безумные потери, но говорить о масштабных территориальных достижениях не приходится. Определенное продвижение есть, но с учетом колоссальных потерь это ни о чем", – отметил эксперт.

Ситуация на Лиманском и Купянском направлениях имеет тенденцию к обострению. В первую очередь это связано с сосредоточением большого количества личного состава, бронетехники и других вооружений противника. Перспективы достаточно тревожные, и Генштаб вынужден будет реагировать на вызовы соответствующим образом, добавил Селезнев.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что у россиян в Луганской области действительно одна из самых боеспособных группировок. Но она не способна на масштабные свершения.

"Здесь в принципе ничего нового. Есть угроза более интенсивных действий в направлении Купянска и с Кременной на Лиман. Но это в первую очередь имитация с целью отвлечь внимание Сил обороны Украины и попытка оттянуть наш ресурс с юга и Донецкой области. Возможностей для прорыва, в том числе в Харьковскую область, у них на сегодня нет. Это локальные наступательные операции ограниченного масштаба", – отметил он в беседе с РБК-Украина.

Бахмут под огневым контролем

На Бахмутском направлении россияне находятся в обороне, а украинские войска продвигаются на флангах. К северу и югу от города идут ожесточенные сражения, в районе села Клещиевка удалось взять под контроль высоту 233,3.

На прошлой неделе российские "военкоры" паниковали из-за якобы выхода оккупационных войск из Клещиевки. На уровне телеграм-каналов распространяется информация о том, что наши войска действительно зашли в этот населеный пункт. Однако пока нет данных о том, что он полностью вернулся под контроль Украины.

Продвижение под Бахмутом (фото deepstatemap.live)

По словам командующего Сухопутных войск Александра Сырского, россиян в Бахмуте загоняют в ловушку. Он также выложил видео уничтожения российской позиции с противотанковыми управляемыми ракетами уже в самом городе.

"Работа продолжается. На Бахмутском направлении враг выбивается с позиций", – добавил Сырский.

Как уточняет Анна Маляр, огневой контроль над входами, выходами и перемещением противника в Бахмуте осуществляется уже несколько дней. И это стало возможным благодаря тому, наши силы контролируют господствующие высоты вокруг города.

Александр Коваленко подчеркивает, что Бахмут с самого начала был ловушкой для россиян, даже когда наступали они. По его мнению, пока рано говорить об огневом контроле над всем городом, но наша артиллерия действительно интенсивно работает по позициям оккупантов.

"Недавно было показано видео, на котором уничтожают РСЗО "Град" в 5 километрах от восточных окраин Бахмута. Это говорит о том, что мы имеем возможность наносить огневое поражение по восточному сектору. А если это так, то россиян отрезают от комфортной логистики поставок для подразделений в городе, а также пути отхода в формате ротации или даже в формате побега", – рассказал он РБК-Украина.

Эксперт Владислав Селезнев объясняет, что ловушка заключается в том, что ВСУ контролируют высоты не только к югу, но и к северу от Бахмута. Сейчас противник фактически не имеет возможность доставлять военные грузы по дороге из Горловки и вынужден завозить все из Луганской области.

При этом говорить о том, что россияне в Бахмуте уже оказались в "огневом мешке", пока рано, считает Селезнев.

"В городе остались остатки зданий, им есть где прятаться. А если мы и зашли в сам Бахмут, то буквально на несколько улиц в западных микрорайонах и только потому, что враг оттуда убежал. Они не знают, как будет развиваться наше наступление ­– на север или на юг. Потому что если мы будем интенсивно продвигаться, то их группировка может не успеть сбежать", - добавил Селезнев.

В общей сложности на востоке за неделю выросло число обстрелов. Российские войска применили по позициям Сил обороны Украины 343 402 артиллерийских и реактивных снарядов.

Южный фронт

Заметного продвижения удалось добиться на административной границе Донецкой и Запорожской областей. В данном районе россиян отбросили от ранее освобожденного поселка Ровнополь. Кроме того, наши бойцы срезали выступ севернее Приютного и еще больше закрепились южнее Новодаровки.

Продвижение на админгранице Донецкой и Запорожской областей (фото deepstatemap.live)

На этом фоне российские оккупанты подготовили план эвакуации из захваченного Мариуполя, пишет Центр национального сопротивления.

За неделю Силы обороны улучшили тактическое положение в районе села Пятихатки. Не исключено, что следующим освобожденным населенным пунктом могут стать Жеребянки, до которого остается менее 1 километра. Также улучшено тактическое положение на участке между Новоданиловкой и оккупированным Работиным.

Ситуация на Мелитопольском и Бердянском направлениях (фото deepstatemap.live)

Александр Коваленко подчеркивает, что именно в районе Пятихаток и в направлении Работино идут основные бои в Запорожской области, а также – по обоим берегам реки Малые Ялы в Донецкой области (направление Старомлиновки). Одна из главных преград для быстрого продвижения наших Сил обороны – плотное минирование этих территорий.

Коваленко предположил, что здесь наступление будет идти осторожно, чтобы сберечь жизни украинских военных.

"Там самая плотная концентрация элементов минно-фугасного типа, поэтому молниеносного продвижения не будет. Да и нужно помнить, что могут быть достижения, о которых пока нельзя сообщать официально. Но все равно события указывают на то, что оккупанты не могут остановить Силы обороны Украины и вынуждены оставлять позиции", – рассказал он РБК-Украина.

При этом эксперт не исключает, что наступление на юге может быть ускорена, но только после прорыва второй линии обороны как раз в районах Работино и Пятихаток в сторону Токмака и Васильевки (Запорожская область).

"Опять же все зависит от того, как эту ситуацию будет оценивать командование. Потому что если говорить о каких-то быстрых штурмовых действиях, то скорость – это не всегда качество. Скорость – это еще и увеличение потерь. Если это будет нецелесообразно, то давить на врага будут постепенно и пошагово", – добавил Коваленко.

Отметим, за неделю на южном фронте противник совершил 4318 обстрелов. Украинские силы в долгу не остались и нанесли более 79 ударов по сосредоточениям личного состава, по 8 пунктам управлении, 11 складам боеприпасов и так далее.

К примеру, на днях мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о прилете по базе оккупантов к северу от города. По предварительным данным, по ангару в селе Заречное.

По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, противник несет тяжелейшие потери в живой силе. В течение прошлой неделе Силы обороны ежедневно уничтожали по нескольку рот оккупантов на юге.

Удары по тылам и угроза с севера

Минувшая неделя также запомнилась ударами по тылам оккупантов в Донецкой области. Мощные взрывы прогремели в Донецке и соседней Макеевке, причем в последней прилеты были несколько дней подряд.

Удары по тылам оккупантов (инфографика РБК-Украина)

Известно как минимум о попадании в нефтебазу в Червоногвардейском районе, а также по складам с боеприпасами. Удары наносила украинская артиллерия при поддержке аэроразведки.

"Уничтожен действительно большой склад, где хранилось значительное количество артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО БМ-21 "Град", – говорила Анна Маляр.

Кроме того, были нанесены удары в район железнодорожной станции в оккупированной Ясиноватой. А также по зданию оккупационной администрации в Волновахе.

На днях "бавовна" посещала и Крым. В частности, россияне сообщили о перехвате ракеты над Керчью. В результате приостанавливалось движение по Крымскому мосту, который, по их словам, мог быть целью атаки. Оккупанты также утверждают, что для удара якобы использовались ракеты зенитного комплекса C-200, модифицированные для атаки наземных целей. Украинская сторона не комментировала инциденты на полуострове.

Александр Коваленко воздерживается от комментариев насчет Крымского моста до появления официальной информации. А что касается ударов по тылам на оккупированной территории, то ничего необычного не происходит.

"Мы и раньше били по ним в Мелитополе и Бердянске. Волноваха тоже не глубокий тыл, по объектам в Макеевке раньше тоже прилетало. Это рутинная деятельность наших сил по уничтожению оккупантов, по сокращению их логистических возможностей", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Владислав Селезнев обращает внимание на, казалось бы, не очень очевидную угрозу. По его словам, в приграничные Брянскую, Курскую и Белгородскую области россияне стянули суммарно около 26 000 военных, почти 150 танков, бронетехнику и артиллерию.

"Если смотреть на всю эту историю через призму самостоятельного движения, например, на Сумскую или Харьковскую области, то этого недостаточно. Но если они синхронизируют действия с контингентом на Купянском направлении, то смогут доставить нам немало хлопот. У противника есть для этого ресурсы, и наша армия это понимает, продолжая работать над тем, чтобы лишить его этого преимущества", – подытожил эксперт.