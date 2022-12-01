Авто для фронту і не тільки. Які машини ввозять в Україну під час війни

Кілька місяців тому в Україні скасували нульове розмитнення автомобілів. Завдяки йому навесні та в першій половині літа в країну ввезли понад 200 000 машин. Закон ухвалювали, щоб спростити волонтерам ввезення машин для військових під час війни. Але активно ввозили машини і приватні покупці: на пунктах пропуску утворювалися величезні черги.

Величезний ажіотаж призвів до того, що люди стояли в чергах на кордоні навіть по 5-7 днів. Так масово ввозити автомобілі з Європи перестали влітку, коли скасували пільги. Експерти ринку кажуть, що попит на машини із Європи знизився після цього дуже різко. Але джипи та пікапи на потреби ЗСУ активно ввозять і сьогодні.

Що відбувається на ринку авто з Європи сьогодні і як падав попит на покупку машин – у матеріалі РБК-Україна.

"За годину дзвонили по десять українців". Попит на авто різко знизився влітку

Зараз попит на купівлю автомобілів із Європи залишається низьким. У розмові з РБК-Україна продавці машин та брокери кажуть, що ажіотаж впав влітку дуже різко і так кардинально навряд чи скоро відновиться.

Навколо нульового розмитнення розгорталися цілі баталії – у ЗМІ та реальному житті. Під кінець дії пільг люди буквально "змітали" автомобілі в сусідніх країнах. У бажанні привезти авто навички водіння поновили жінки: їх під час війни безпроблемно випускали за кордон. Водії чекали в чергах на кордоні навіть по 5-7 днів. Багато хто не встиг буквально на кілька хвилин: пільги скасували в ніч на 1 липня, і людям довелося сплатити податки.

У той час, щоб опрацювати хоча б частину заявок, менеджери працювали майже без вихідних. З попитом відбувалося щось неймовірне, згадує у розмові з РБК-Україна фахівець із підбору авто у Німеччині Сергій Біляченко. За його оцінками, безкоштовне розмитнення підвищило попит на покупку авто щонайменше разів у десять.

"Була якась паніка. Ажіотаж був такий, ніби ці машини роздавали безкоштовно. Ми не встигали не те що виконувати замовлення на огляд авто в Німеччині та доставку в Україну. Ми просто не встигали проконсультувати всіх бажаючих. Три наші експерти у Німеччині були завантажені наперед на три тижні. Логістика тріщала по швах: підрядники піднімали ціни ще й на доставку. Було, щотижня доставка ставала на 100-150 євро дорожчою", – розповідає співрозмовник.

У найближчих до України країнах ЄС бачили, що українці розкуповують машини і підвищували ціни. Люди намагалися купити переважно бюджетні авто – до 10-15 тисяч євро. На них ціни підвищувалися найактивніше. Наприклад, машина, яка раніше коштувала 5 тисяч євро, могла подорожчати у зв'язку з ажіотажем до 7-8 тисяч і більше.

Фото: Влітку на кордоні утворювалися величезні черги: люди хотіли встигнути ввезти машину без податків (Getty Images)

"Ціни піднімали і в Німеччині. Продавці бачили, що після публікації оголошення на сайті їм за годину дзвонять по п'ять-десять українців. Друг, у якого свій автомайданчик у Німеччині, розповідав, що іноді просто питав, коли клієнт зможе приїхати. І продавали тому, хто швидше приїжджав. Оскільки тих, хто дзвонить з проханням "поставити в резерв", було десятки", – пояснює Сергій Біляченко.

Погано, що в Україні не ввели обмеження на кількість машин, які може ввезти одна людина, каже митний брокер Андрій Пінчук. Цього літа масово користувалися нечесні "гравці": на тлі ажіотажу вони ввозили на автовозі десяток машин за раз.

"Мабуть, пощастило: мені перекупи авто за цей час не траплялися. Люди переважно купують машину для себе. Але перекупи масово ввозили влітку машини автовозами. Я таке не вітаю. Так, вони платять все більший відсоток з кожної проданої машини. Але думаю, і цю схему вони навчилися обходити", – каже брокер.

За його оцінками, раніше перекупи заробляли по 500-700 доларів із машини, а в період без податків вигода зросла до 1500-2000. За умови, що ввозили недорогі авто, які в Україні коштують 4-7 тисяч доларів. Але коли розмитнення знову зробили платним, попит упав так само різко, як і виріс навесні.

Як розмитнити машину з Європи сьогодні

У самому процесі розмитнення машини нічого не змінюється: з липня просто повернули оподаткування, яке скасували у березні. Як і до війни, в Україні діє так званий коефіцієнт року: що старша машина, то більше доведеться заплатити за розмитнення. В Україні – 4 види податків на машини. Три залежать від ціни, один – від обсягу двигуна та року випуску автомобіля. Дизельні ввозити дорожче, бензинові трохи дешевше.

При сплаті податків розраховують ціну машини та її характеристики. Треба сплатити акцизний податок, мито та ПДВ. Акцизний податок розраховують за такою формулою: Ставка * Об'єм двигуна см3/1000* Кількість повних років авто.

Фото: Чим старша машина, тим більше податків доведеться заплатити за її розмитнення в Україні (facebook.com/avtorunokdrogobuch)

Ставка залежить від типу двигуна. Якщо автомобілю більше 15 років, тоді застосовується коефіцієнт 15. Мито на авто – 10% від його вартості. ПДВ – 20% від вартості авто, мита та акцизного податку. Для розрахунку ПДВ є онлайн-калькулятор Держмитслужби. На тому ж сайті можна знайти інструкцію з розмитнення.

"Приміром, за трирічний Volkswagen Passat з Німеччини, який коштує 15 тисяч євро, потрібно буде заплатити близько 5 тисяч євро податків. А якщо це 15-річний Passat, який коштує в Німеччині 5 тисяч євро, потрібно буде заплатити при розмитненні близько 4 тисяч через коефіцієнт віку”, – пояснює Сергій Біляченко.

Пікап для ЗСУ. Машини в Англії дешевші, ніж у Польщі

Авто на ЗСУ дуже потрібні під час війни. Їх часто знищує ворог. Буває, що волонтери привезли на передову пікап, а наступного дня їм надсилали фото, де машина повністю розбита від прильоту ракети. Сьогодні джипи та пікапи для ЗСУ так само можна ввезти без сплати податків – машини одразу їдуть на фронт без розмитнення.

"Ми привозимо три категорії машин – джипи, пікапи, мікроавтобуси. На них завжди величезний попит. Пригнали до десятка швидких. Була й одна пожежна машина. Був ще такий запит: вантажівку-холодильник просили переробити під мобільний штаб, поставити туди опалення. Нещодавно попросили тягач, щоб витягати танки. Це цікаві замовлення, але рідкісні", – розповідає РБК-Україна Артем Нікульченко, волонтер із Харкова.

Він разом із невеликою командою "Тазики для ЗСУ" привіз до України вже понад 200 машин військовим. За кордоном вони вже мають цілу сітку людей, які добровільно хочуть допомогти.

Кожна купівля б/в машини – це ризики, і треба, щоб на місці її дивилися знайомі, каже волонтер. Часто поляки фарбують та "наводять марафет" у відверто поганих машинах, і візуально видно, що вона може не доїхати навіть до України. "Тазики" радять обов'язково проїхатися в машині під час перевірки. Так можна побачити якісь серйозні моменти.

Фото: Джипи та пікапи для ЗСУ під час війни дуже затребувані (Getty Images)

Майже всі пікапи приходять їм з Англії. Виявляється, вони там вдвічі дешевші, ніж у Польщі.

"Вони праворульні – їх на облік в Україні не поставити. На них можуть їздити лише військові у воєнний час. А військові беруть їх із задоволенням. В Англії наші волонтери обирають машини, щоп'ятниці сідають за кермо і всю ніч до суботи вечора їдуть на ній за кермом до Кракова. Звідти летять літаком додому. А наступними вихідними їдуть за наступними машинами, і знову ніч за кермом”, – каже Артем Нікульченко.

Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi l200 – затребувані у ЗСУ моделі авто. Вони цінуються більше, ніж інші пікапи, такі як Opel Frontera. У Європі вони й дорожчають, знайти добрий варіант непросто, каже Сергій Біляченко.

"Пікапи 4 на 4 – взагалі біда. Вони подорожчали у перші тижні війни, навіть не місяці. І подорожчали дуже сильно. Ми самі завозили багато таких машин на ЗСУ, допомагали іншим, хто робив збори. А раніше взагалі їх не возили – у нас їх не замовляли ні мисливці, ні рибалки", – каже фахівець. За його оцінками, пікап за старою ціною 4 тисячі євро зараз коштує 6-7.

Артем Нікульченко підтверджує: "мінімально хороший" пікап коштує 5-6 тисяч євро в Англії. У Польщі такий дешевше за 10 тисяч не знайти. А за 2 тисячі доларів "нічого пристойного вже не купити".

За словами волонтера, на польській стороні кордону часто при ввезенні бувають проблеми – волонтерів відправляють у загальну чергу, довго не хочуть пускати або сама митниця працює дуже повільно. Іноді доводиться розвертатися та їхати на інший пункт пропуску.

"А на українській стороні іноді ставлять багато питань, довго не пускають. Машини стали ретельніше перевіряти, бо їх везуть без розмитнення. З митниці часто дзвонять у підрозділ і запитують, чи привезли їм машину. Якщо її ще не привезли чи не поінформували начальство, ви можете показати акт прийому-передачі, щоб до вас не було питань", – розповідає він.

"Краще гроші у кишені, ніж машина на вулиці". Авто в Україні знизилися в ціні

Після скасування нульового розмитнення люди майже повністю перестали замовляти з-за кордону машини з ДВЗ – двигунами внутрішнього згоряння. Але залишалися замовлення на електромобілі. Їх було вигідно ввозити і до вторгнення РФ до України: податків на них майже не було, треба лише заплатити до Пенсійного фонду – 3, 4 або 5% залежно від ціни за машину, каже Сергій Біляченко.

Фото: У спробі зберегти запас грошей українці не поспішають активно купувати машини під час війни (facebook.com/avtorunokdrogobuch)

Зараз люди хочуть швидше зберегти гроші як фінансову подушку, аніж витрачати їх на велику покупку. Попит на послуги з розмитнення авто у Києві влітку впав разів у 10, каже брокер Андрій Пінчук.

"На ринку спад. Але деякі все ж везуть. Знаю, що у хлопців на заході України попит є, вони працюють. Але зараз цінова вилка "у Європі" і "у нас" вже не та. Мені навіть здається, простіше купити щось у нас в Україні, чим приблизно за ту ж ціну витрачати нерви та гроші, везти з-за кордону. У наш час краще гроші в кишені, ніж машина на вулиці. Тим більше у багатьох вона не одна: за час нульового розмитнення деякі завезли по 3-5 штук та поетапно їх продають", – вважає він.

Навіть якщо на сайтах оголошень ціни на машини високі, насправді їх продають дешевше.

“Можете зателефонувати продавцю і сказати: "Живу в іншому місті, за описом мені машина ваша подобається, готовий купити. Назвіть реальну ціну, за яку віддасте. І вам людина відразу скаже. А ціна реально буде на 5-10% меншою від тієї, що в оголошенні", – каже Андрій Пінчук.