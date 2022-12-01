Авто для фронта и не только. Какие машины ввозят в Украину во время войны

Несколько месяцев назад в Украине отменили нулевую растаможку автомобилей. Благодаря ей весной и в первой половине лета в страну ввезли более 200 000 машин. Закон принимали, чтобы упростить волонтерам ввоз машин военным во время войны. Но активно ввозили машины и частные покупатели: на пунктах пропуска образовывались огромные очереди.

Огромный ажиотаж привел к тому, что люди стояли в очередях на границе даже по 5-7 дней. Так массово ввозить автомобили из Европы перестали летом, когда льготы отменили. Эксперты рынка говорят, что спрос на машины из Европы снизился после этого очень резко. Но джипы и пикапы на потребности ВСУ ввозят активно и сегодня.

Что происходит на рынке авто из Европы сегодня и как падал спрос на покупку машин – в материале РБК-Украина.

"За час звонили по десять украинцев". Спрос на авто резко снизился летом

Сейчас спрос на покупку автомобилей из Европы остается низким. В разговоре с РБК-Украина продавцы машин и брокеры говорят, что ажиотаж упал летом очень резко и так кардинально вряд ли скоро возобновится.

Вокруг нулевой растаможки разворачивались целые баталии – в СМИ и в реальной жизни. Под конец действия льгот люди буквально "сметали" автомобили в соседних странах. В желании привезти авто навыки вождения возобновили женщины: их во время войны беспроблемно выпускали за границу. Водители ждали в очередях на границе даже по 5-7 дней. Многие не успели буквально на несколько минут: льготы отменили в ночь на 1 июля, и людям пришлось заплатить налоги.

В то время, чтобы обработать хотя бы часть заявок, менеджеры работали почти без выходных. Со спросом происходило что-то невероятное, вспоминает в разговоре с РБК-Украина специалист по подбору авто в Германии Сергей Биляченко. По его оценкам, бесплатная растаможка повысила спрос на покупку авто минимум раз в десять.

"Была какая-то паника. Ажиотаж был такой, будто эти машины раздавали бесплатно. Мы не успевали не то что выполнять заказы на осмотр авто в Германии и доставку в Украину. Мы элементарно не успевали проконсультировать всех желающих. Три наших эксперта в Германии были загружены наперед на три недели. Логистика трещала по швам: подрядчики поднимали цены еще и на доставку. Было, каждую неделю доставка становилась на 100-150 евро дороже", – рассказывает собеседник.

В ближайших к Украине странах ЕС видели, что украинцы раскупают машины, и повышали цены. Люди пытались купить в основном бюджетные авто – до 10-15 тысяч евро. На них цены повышались активнее всего. Например, машина которая раньше стоила 5 тысяч евро могла подорожать в связи с ажиотажем до 7-8 тысяч и больше.

Фото: Летом на границе образовывались огромные очереди: люди хотели успеть ввезти машину без налогов (Getty Images)

"Цены поднимали и в Германии. Продавцы видели, что после публикации объявления на сайте им за час звонят по пять-десять украинцев. Друг, у которого своя автоплощадка в Германии, рассказывал, что иногда просто спрашивал, когда клиент сможет приехать. И продавали тому, кто быстрее приезжал. Так как звонящих с просьбой “поставить в резерв” было десятки", – поясняет Сергей Биляченко.

Плохо, что в Украине не ввели ограничения на количество машин, которые может ввезти один человек, говорит РБК-Украина таможенный брокер Андрей Пинчук. Этим летом массово пользовались нечестные "игроки": на фоне ажиотажа они ввозили на автовозе десяток машин за раз.

"Видимо, повезло: мне перекупы авто за это время не попадались. Люди в основном покупают машину для себя. Но перекупы массово ввозили летом машины автовозами. Я такое не приветствую. Да, они платят все больший процент с каждой проданной машины. Но думаю, и эту схему они научились обходить. Занижают стоимость машины и платят меньше”, – говорит брокер.

По его оценкам, ранее перекупы зарабатывали по 500-700 долларов с машины, а в период без налогов выгода выросла до 1500-2000. При условии, что ввозили недорогие авто, которые в Украине стоят 4-7 тысяч долларов. Но когда растаможку снова сделали платной, спрос упал так же резко, как и вырос весной.

Как растаможить машину из Европы сегодня

В самом процессе растаможки машины ничего не меняется: с июля просто вернули налогообложение, которое отменили в марте. Как и до войны, в Украине действует так называемый коэффициент года: чем старше машина, тем больше придется заплатить за растаможку. В Украине – 4 вида налогов на машины. Три зависят от цены, один – от объема двигателя и года выпуска автомобиля. Дизельные ввозить дороже, бензиновые – чуть дешевле.

При уплате налогов рассчитывают цену машины и ее характеристики. Надо оплатить акцизный налог, пошлину и НДС. Акцизный налог рассчитывают по такой формуле: Ставка * Объем двигателя в см3/1000* Количество полных лет авто.

Фото: Чем старше машина, тем больше налогов придется заплатить за ее растаможку в Украине (facebook.com/avtorunokdrogobuch)

Ставка зависит от типа двигателя. Если автомобилю больше 15 лет, тогда применяется коэффициент 15. Пошлина на авто – 10% от ее стоимости. НДС – 20% от стоимости авто, пошлины и акцизного налога. Для расчета НДС есть онлайн-калькулятор Гостаможслужбы. На том же сайте можно найти инструкцию по растаможке.

"К примеру, за трехлетний Volkswagen Passat из Германии который стоит 15 тысяч евро, нужно будет заплатить около 5 тысяч евро налогов. А если это 15-летний Passat, который стоит в Германии 5 тысяч евро, нужно будет заплатить при растаможке около 4 тысяч из-за коэффициента возраста”, – поясняет Сергей Биляченко.

Пикап для ВСУ. Машины в Англии дешевле, чем в Польше

Авто на ВСУ очень востребованы во время войны. Их часто уничтожает враг. Бывает, что волонтеры привезли на передовую пикап, а на следующий день им высылали фото, где машина полностью разбита от прилета ракеты. Сегодня джипы и пикапы для ВСУ все так же можно ввезти без уплаты налогов – машины сразу едут на фронт без растаможки.

"Мы привозим три категории машин – джипы, пикапы, микроавтобусы. На них всегда огромный спрос. Пригнали до десятка скорых. Была и одна пожарная машина. Был еще такой запрос: грузовик-холодильник просили переделать под мобильный штаб, поставить туда отопление. Недавно попросили тягач, чтобы вытаскивать танки. Это интересные заказы, но редкие", – рассказывает РБК-Украина Артем Никульченко, волонтер из Харькова.

Он вместе с небольшой командой "Тазики для ЗСУ" привез в Украину уже больше 200 машин военным. За рубежом у них уже есть целая сетка людей, которые добровольно хотят помочь.

Каждая покупка б/у машины – это риски, и надо чтобы на месте ее смотрели знакомые, говорит волонтер. Часто поляки красят и "наводят марафет" в откровенно плохих машинах, и визуально видно, что она может не доехать даже в Украину. “Тазики” советуют обязательно проехаться в машине во время проверки. Так можно заметить какие-то серьезные моменты.

Фото: Джипы и пикапы для ВСУ во время войны очень востребованы (Getty Images)

Практически все пикапы приходят им из Англии. Оказывается, они там в два раза дешевле, чем в Польше.

"Они праворульные – их на учет в Украине не поставить. На них могут ездить только военные в военнное время. А военные берут их с удовольствием. В Англии наши волонтеры выбирают машины, каждую пятницу садятся за руль и всю ночь до субботы вечера едут на ней за рулем в Краков. Оттуда летят на самолете домой. А на следующие выходные – едут за следующими машинами, и снова ночь за рулем”, – говорит Артем Никульченко.

Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi l200 – востребованные у ВСУ модели авто. Они больше ценятся, чем другие пикапы, такие как Opel Frontera. В Европе они и дорожают, найти хороший вариант непросто, говорит Сергей Биляченко.

"Пикапы 4 на 4 – вообще беда. Они подорожали в первые недели войны, даже не месяцы. И подорожали очень сильно. Мы сами завозили много таких машин на ВСУ, помогали другим, кто делал сборы. А раньше вообще их не возили – у нас их не заказывали ни охотники, ни рыбаки”, – говорит специалист. По его оценкам, пикап по старой цене в 4 тысячи евро сейчас стоит 6-7.

Артем Никульченко подтверждает: "минимально хороший" пикап стоит 5-6 тысяч евро в Англии. В Польше такой дешевле 10 тысяч не найти. А за 2 тысячи долларов "ничего приличного уже не купить".

По словам волонтера, на польской стороне границы часто при ввозе бывают проблемы – волонтеров отправляют в общую очередь, долго не хотят пускать или сама таможня работает очень медленно. Иногда приходится разворачиваться и ехать на другой пункт пропуска.

"А на украинской стороне иногда задают много вопросов, долго не пускают. Машины стали более тщательно проверять, так как их везут без растаможки. Из таможни часто звонят в подразделение и спрашивают, привезли ли им машину. Если ее еще не привезли или не проинформировали начальство, вы можете показать акт приема-передачи, чтобы к вам не было вопросов", – рассказывает он.

"Лучше деньги в кармане, чем машина на улице". Авто в Украине снизились в цене

После отмены нулевой растаможки люди почти полностью перестали заказывать из-за рубежа машины с ДВС – двигателями внутреннего сгорания. Но оставались заказы на электромобили. Их было выгодно ввозить и до вторжения РФ в Украину: налогов на них почти не было, нужно только заплатить в Пенсионный фонд – 3, 4 или 5% в зависимости от цены за машину, говорит Сергей Биляченко.

Фото: В попытке сохранить запас денег украинцы не спешат активно покупать машины во время войны (facebook.com/avtorunokdrogobuch)

Сейчас люди хотят скорее сохранить деньги как финансовую подушку, чем тратить их на большую покупку. Спрос на услуги по растаможке авто в Киеве в лета упал раз в 10, говорит брокер Андрей Пинчук.

"На рынке спад. Но некоторые все же везут. Знаю, что у ребят на западе страны спрос есть, они работают. Но сейчас ценовая вилка “в Европе” и “у нас” уже не та. Мне даже кажется, проще купить что-то у нас в Украине, чем примерно за ту же цену тратить нервы и деньги, везти из-за рубежа. В наше время лучше деньги в кармане, чем машина на улице. Тем более, у многих она не одна: за время нулевой растаможки некоторые завезли по 3-5 штук и поэтапно их продают", – считает он.

Даже если на сайтах объявлений цены на машины высокие, в реальности их продают дешевле.

“Можете позвонить продавцу и сказать: "Живу в другом городе, по описанию мне машина ваша нравится, готов купить. Назовите реальную цену, за которую отдадите. И вам человек сразу скажет. А цена реально будет на 5-10% меньше того, что в объявлении", – говорит Андрей Пинчук.