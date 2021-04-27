Аварийная школа и коррупционные связи. Как власть Днепропетровской области создает напряжение в регионе

В Каменском Днепропетровской области остановилась реконструкция здания школы, которое еще с лета 2019 пытаются привести в порядок. Областные и городские власти обвиняют друг друга в невыполненных работах, тогда как ситуация на важном для города социальном объекте остается критической.

РБК-Украина разбиралось, почему уже третий год здание школы никак не могут реконструировать, по какой причине Днепропетровская областная государственная администрация фактически остановила финансирование работ в начале этого года и причем здесь бизнесмен Дубинский, схемы которого власть Каменского начала ликвидировать как раз в то время, как на пост губернатора вернулся Валентин Резниченко – давний знакомый бизнесмена.

Аварийная школа

История с неудачным капитальным ремонтом школы №20 в Каменском тянется с лета 2019 года, когда в конце июля отвалился кусок стены от фасада старого корпуса учебного заведения. Оказалось, что предыдущие подрядчики в 2015 году, при мэре Станиславе Сафронове, неправильно отремонтировали конструкцию крыши.

Школу закрыли на реконструкцию, около 600 учеников и 22 педагогов разделили по другим учебным заведениям. А здание школы было решено реконструировать.

Так, город нанял за 1,7 млн гривен специалистов для экспертизы объекта. Они обследовали здание, разработали проектно-сметную документацию. По предварительным подсчетам, стоимость работ превышала 180 млн грн.

В результате было принято общее решение областной и городской власти: школу будет реконструировать область – за средства областного бюджета.

В марте 2020 года областной совет Днепропетровской области внес изменения в областной бюджет, предусмотрев деньги на начало реконструкции школы. Было заложено финансирование в размере 30 млн грн из областного бюджета.

В мае прошлого года Днепропетровская ОГА утвердила проект "Реконструкция коммунального учреждения" Средняя общеобразовательная школа № 20 им. А. И. Стовбы" Каменского городского совета по адресу: ул. Стовбы, 2, г. Каменское".

Проект школы в Каменском после ремонта (5692.com.ua)

Общая сметная стоимость в текущих ценах по состоянию на 27 марта 2020 года составляла 185,5 млн грн, в том числе I очередь строительства – 54 млн, II очередь – 75,8 млн и III очередь – 55,5 млн грн.

Тогдашний председатель облгосадминистрации Александр Бондаренко сообщал, что координация работы по выполнению этого распоряжения возложена на департамент капитального строительства облгосадминистрации, контроль – на заместителя председателя облгосадминистрации Москаленко А. А.

В свою очередь, городской совет Каменского своим решением передал функции заказчика реконструкции Департаменту ЖКХ ОГА.

В мае 2020 года заказчик реконструкции – департамент ЖКХ Днепропетровской ОГА, объявил тендер на проведение работ по первой очереди реконструкции. Стоимость тендерного заказа составила 49 млн грн.

Победителем тендера стало ООО "БК БУДСИСТЕМ" – предприятие из Днепра, которое с 2007 года занимается строительством и ремонтами зданий.

В июне 2020 года был заключен договор между заказчиком и подрядчиком. Подрядчик обязался завершить реконструкцию до конца 2021 года. В 2020 году подрядчик должен был выполнить работ на 29 млн гривен, в 2021 – еще на 10 млн.

Финансировать реконструкцию, по условиям договора, должен заказчик – департамент ЖКХ Днепропетровской ОГА.

Неожиданная остановка

В течение второй половины 2020 года реконструкция здания продвигалась по графику. За процессом следили родители учеников школы, регулярно обсуждая в соцсетях ход работ.

За примерно полгода, как рассказала директор школы Ирина Гончарук, был сделан значительный объем ремонтных работ. Восстановлено водослив, заменены коммуникации, починен размытый водой фундамент и потрепанный пол. "Главное – ликвидирована угроза дальнейшего разрушения здания", – прокомментировала она.

Впрочем, в начале 2021 ситуация изменилась. Как сообщила активистка родительского движения "Верните нам нашу школу" Ксения Шулешова, в январе ремонтные работы на объекте фактически прекратились. Впоследствии активисты увидели, как с объекта вывозятся строительные материалы. Факт вывоза стройматериалов подтвердила и директор школы.

Кроме того, по неофициальной информации, охранникам, нанятым подрядной организацией, перестали платить зарплату. Впоследствии строительные работы были полностью прекращены.

Как сообщил в декабре 2020 года в письме к председателю ОГА Валентину Резниченко мэр Каменского Андрей Белоусов, по состоянию на начало 2021 года работы выполнены всего на 32%.

В областном бюджете Днепропетровской области, согласно решению облсовета от 26 февраля 2021 года, предусмотрено финансирование реконструкции лишь в объеме 1 млн грн. Учитывая состояние объекта, этих средств точно не хватит на завершение реконструкции даже по первой очереди проекта.

В связи с этой ситуацией, в марте Белоусов обратился к Резниченко с просьбой предусмотреть в 2021 году средств для завершения до 1 сентября первой очереди реконструкции. Того же требуют от областной власти и родители учеников школы.

Фактор губернатора

Ныне Днепропетровская ОГА обратилась в областной совет с просьбой выделить финансирование на реконструкцию школы. Если депутаты поддержат предложение, работы могут возобновиться. При этом в облгосадминистрации придерживаются мнения, что ремонт должен проходить на условиях софинансирования, поскольку школа — коммунальное предприятие горсовета, и именно она отвечает за его содержание и ремонт.

В этом контексте, открытым остается вопрос — что же такого поменялось, что ОГА решила "заморозить" недоделанный проект?

По данным РБК-Украина, в декабре городское самоуправление Каменского начало ломать схемы заработков бизнесмена Владимира Дубинского на жилищно-коммунальном хозяйстве. В частности, горсовет Каменского принял решение о ликвидации КП "УКОЖФ" — предприятия по управлению жилищным фондом, которое использовалось для вывода денег на частные фирмы, связанные с бизнесом Дубинских. Начались проверки финансово-хозяйственной деятельности УКОЖФ.

В это же время на должность председателя Днепропетровской ОГА вернулся Валентин Резниченко. О его давних связях с бизнесменом Дубинским сам бизнесмен рассказывал публично.

Валентина Резниченко назначили главой Днепропетровской ОГА в конце 2020 года (adm.dp.gov.ua)

"Мы действительно знакомы с Валентином Михайловичем с 90-х годов. Резниченко — это бог менеджмента, и я глубоко убежден, что он по достоинству входит в топ самых эффективных менеджеров Украины и является одним из самых эффективных губернаторов страны", — рассказал Дубинский.

Связь губернатора Резниченко и бизнесмена Дубинского отмечали и тогдашние политики.

"Ко мне поступила информация, что сейчас председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко "взял под крыло" банду Дубинского взамен на щедрые откаты от коррупционных схем", — заявлял летом 2019 года народный депутат Виталий Куприй.

По странному стечению обстоятельств, ремонтные работы в здании школы в Каменском прекратились именно в январе 2021 года. Финансирование реконструкции школы областные власти фактически ограничили в феврале. То есть через несколько недель после возвращения на пост губернатора Резниченко.

Не попытка ли это "наказать" территориальную общину за вторжение в сферу интересов дружественного к губернатору бизнеса – должны установить компетентные органы. Однако точно понятно, что решение проблемы в Каменском зависит от политической воли областных властей.