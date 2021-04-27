Аварійна школа та корупційні зв'язки. Як влада Дніпропетровської області створює напругу в регіоні

У Кам'янському Дніпропетровської області зупинилась реконструкція будівлі, яку ще з літа 2019 намагаються довести до ладу. Обласна та міська влади звинувачують один одного у невиконаних роботах, тоді як ситуація на важливому для міста соціальному об'єкті залишається критичною.

РБК-Україна розбиралось, чому вже третій рік будівлю школи ніяк не можуть реконструювати, з якої причини Дніпропетровська обласна державна адміністрація фактично зупинила фінансування робіт на початку цього року та до чого тут бізнесмен Дубінський, схеми якого влада Кам'янського почала ліквідувати саме в той час, як на пост губернатора повернувся Валентин Резніченко – давній знайомий бізнесмена.

Аварійна школа

Історія з невдалим капітальним ремонтом школи №20 в Кам’янському тягнеться з літа 2019 року, коли в кінці липня відвалився шматок стіни від фасаду старого корпусу навчального закладу. Виявилось, що попередні підрядники у 2015 році, за мерства Станіслава Сафронова, неправильно відремонтували конструкцію даху.

Школу закрили на реконструкцію, близько 600 учнів та 22 педагогів розділили по інших навчальних закладах. А будівлю школи було вирішено реконструювати.

Так, місто найняло за 1,7 млн гривень фахівців для експертизи об’єкту. Вони обстежили будівлю, розробили проектно-кошторисну документацію. За попередніми підрахунками, вартість робіт перевищувала 180 млн грн.

В результаті було прийняте спільне рішення обласної та міської влади: школу буде реконструювати область – за кошти обласного бюджету.

В березні 2020 року обласна рада Дніпропетровської області внесла зміни до обласного бюджету, передбачивши гроші на початок реконструкції школи. Було закладено фінансування в розмірі 30 млн грн з обласного бюджету.

В травні минулого року Дніпропетровська ОДА затвердила проект "Реконструкція комунального закладу "Середня загальноосвітня школа № 20 ім. О.І.Стовби" Кам’янської міської ради за адресою: вул. Стовби, 2, м. Кам’янське".

Проект школи в Кам'янському після ремонту (5692.com.ua)

Загальна кошторисна вартість у поточних цінах станом на 27 березня 2020 року складала 185,5 млн грн, у тому числі I черга будівництва – 54 млн, II черга – 75,8 млн та III черга – 55,5 млн грн.

Тодішній голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко повідомляв, що координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покладено на департамент капітального будівництва облдержадміністрації, контроль – на заступника голови облдержадміністрації Москаленка О.О.

Своєю чергою, міська рада Кам’янського своїм рішенням передала функції замовника реконструкції департаменту ЖКГ ОДА.

В травні 2020 року замовник реконструкції – департамент ЖКГ Дніпропетровської ОДА, оголосив тендер на проведення робіт по першій черзі реконструкції. Вартість тендерного замовлення склала 49 млн грн.

Переможцем тендеру стало ТОВ "БК БУДСИСТЕМ" – підприємство з Дніпра, яке з 2007 року займається будівництвом та ремонтами будівель.

В червні 2020 року булу укладено договір між замовником та підрядником. Підрядник зобов’язався завершити реконструкцію до кінця 2021 року. У 2020 році підрядник мав виконати робіт на 29 млн гривень, у 2021 – ще на 10 млн.

Фінансувати реконструкцію, за умовами договору, повинен замовник – департамент ЖКГ Дніпропетровської ОДА.

Несподівана зупинка

Протягом другої половини 2020 року реконструкція будівлі просувалась за графіком. За процесом стежили батьки учнів школи, регулярно обговорюючи в соцмережах хід робіт.

За приблизно півроку, як розповіла директор школи Ірина Гончарук, було зроблено значний обсяг ремонтних робіт. Відновлено водозлив, замінено комунікації, полагоджено розмитий водою фундамент та порепану підлогу. "Головне – ліквідовано загрозу подальшого руйнування будівлі", – прокоментувала вона.

Втім, на початку 2021 ситуація змінилась. Як повідомила активістка батьківського руху "Поверніть нам нашу школу" Ксенія Шулешова, у січні ремонтні роботи на об’єкті фактично припинились. Згодом активісти побачили, як з об’єкту вивозяться будівельні матеріали. Факт вивезення будматеріалів підтвердила й директор школи.

Крім того, за неофіційною інформацією, охоронцям, найнятим підрядною організацією, перестали платити зарплатню. Згодом будівельні роботи було повністю припинено.

Як повідомив у грудні 2020 року у листі до голови ОДА Валентина Резніченко мер Кам’янського Андрій Білоусов, станом на початок 2021 року роботи виконано всього на 32%.

В обласному бюджеті Дніпропетровської області, згідно з рішенням облради від 26 лютого 2021 року, передбачене фінансування реконструкції лише в об’ємі 1 млн грн. З огляду на стан об'єкту, цих коштів точно не вистачить на завершення реконструкції навіть по першій черзі проекту.

У зв'язку з цією ситуацію, у березні Білоусов звернувся до Резніченка з проханням передбачити у 2021 році коштів для завершення до 1 вересня першої черги реконструкції. Того ж вимагають від обласної влади й батьки учнів школи.

Фактор губернатора

Нині Дніпропетровська ОДА звернулася до обласної ради з проханням виділити фінансування на реконструкцію школи. Якщо депутати підтримають пропозицію, роботи можуть відновитись. При цьому в облдержадміністрації дотримуються думки, що ремонт повинен проходити на умовах співфінансування, оскільки школа — комунальне підприємство міськради, і саме вона відповідає за її утримання та ремонт.

У цьому контексті, відкритим залишається питання — що ж такого помінялось, що ОДА вирішила "заморозити" недороблений проект?

За даними РБК-Україна, у грудні міське самоврядування Кам’янського почало ламати схеми заробітків бізнесмена Володимира Дубінського на житлово-комунальному господарстві. Зокрема, міськрада Кам’янського прийняла рішення про ліквідацію КП "УКОЖФ" - підприємства з управління житловим фондом, яке використовувалось для виведення грошей на приватні фірми, пов’язані з бізнесом Дубінських. Почались перевірки фінансово-господарської діяльності УКОЖФ.

Водночас на посаду голови Дніпропетровської ОДА повернувся Валентин Резніченко. Про його давні зв’язки з бізнесменом Дубінським сам бізнесмен розповідав публічно.

Валентина Резніченка призначили головою Дніпропетровської ОДА в кінці 2020 роки (adm.dp.gov.ua)

"Ми дійсно знайомі з Валентином Михайловичем з 90-х років. Резніченко — це бог менеджменту, і я глибоко переконаний, що він гідно входить в топ найефективніших менеджерів України і є одним з найбільш ефективних губернаторів країни", — розповідав Дубінський.

Зв’язок губернатора Резніченко та бізнесмена Дубінського відзначали й тодішні політики.

"До мене надійшла інформація, що зараз голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резниченко "взяв під крило" банду Дубинського натомість на щедрі відкати від корупційних схем", — заявляв влітку 2019 року народний депутат Віталій Купрій.

За дивним збігом обставин, ремонтні роботи в будівлі школи в Кам’янському припинились саме в січні 2021 року. Фінансування реконструкції школи обласна влада фактично обмежила в лютому. Тобто через кілька тижнів після повернення на посаду губернатора Резніченка.

Чи не спроба це "покарати" територіальну громаду за вторгнення у сферу інтересів дружнього до губернатора бізнесу – мають встановити компетентні органи. Однак, точно зрозуміло, що вирішення проблеми у Кам'янському залежить від політичній волі обласної влади.