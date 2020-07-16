Атака на украинские порты: почему профсоюзы бьют тревогу

В официальном сообщении ГП "Морской торговый порт "Черноморск" сообщается, что сегодня портовый флот - один из доходных подразделений государственного стивидора - его доходная часть составляет до 20% в структуре общей прибыли предприятия.

"Именно поэтому госкомпании так важно не потерять это структурное подразделение с колоссальным опытом работы в акватории с судами любых линейных размеров. Поскольку рынок предоставления буксирных услуг сейчас не регулируемый, то подобные попытки захватить его пиратскими методами, представляют серьезную угрозу государственным стивидорным компаниям", - говорится в сообщении "Морской торговый порт "Черноморск".

Люди, выступавшие на митинге, убеждены - допуск малоизвестных частных буксирных фирм в порт повлечет за собой сокращения рабочих мест и колоссальные задержки по заработным платам. Ведь самые выгодные заказы будут уходить частникам, тогда как госбуксиры станут неконкурентоспособными. И пострадает не только "Черноморский порт".

"Следующий объект для атаки – порт "Южный", где несколько лет назад уже реализовывалась коррупционная схема при участии фирмы "Аксон Шиппинг", которая была близка к тогдашнему руководителю ОПЗ Сергею Назаренко", - отмечают в профсоюзе.

По словам председателя профсоюза докеров-механизаторов ГП "Морской торговый порт Черноморск" Александра Епифанова, если они не начнут препятствовать заходу различных сомнительных компаний - все неизбежно закончится сокращениями персонала госпорта. "Сотни людей останутся без работы!" - отметил он.

В то же время, председатель профсоюза работников морского транспорта ГП "Морской торговый порт Черноморск" Сергей Брызгалов даже анонсирует митинги в Киеве, если ситуация не начнет меняться.

Фото: митинг работников Черноморского порта (facebook.com)

Что происходит на буксирном рынке

Рынок частных буксиров относительно молодой - до принятия закона "О морских портах" в 2013 году буксирные работы осуществлялись только государственным флотом. После принятия закона появились изменения, которые не запрещали частным операторам появляться на рынке.

Впрочем, последние несколько лет особенностью отрасли стало так называемое "буксирное пиратство": фирмы-однодневки, которые якобы занимаются предоставлением буксирных услуг. Своих буксиров у них нет, но, активно используя административный ресурс, они договариваются с государственными портами за аренду буксиров по крайне низким ценам. О том, насколько безопасны эти буксиры, соответствуют ли они всем необходимым техническим нормам, как правило, речи не идет.

Одним из фигурантом такого скандала, в частности, была компания "Аксон Шиппинг", которую связывали с бывшим руководством ОПЗ.

С приходом новой власти буксирная коррупция на время прекратилась. Однако, как отмечают в портах, прежняя ситуация постепенно возвращается, причиной чему и стали недавние митинги профсоюзов.

Кроме того, порты обвиняют депутатов от фракции "Слуга народа" Юрия Киселя и Игоря Негулевского в давлении на отрасль. Оба нардепа входят в парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Отмечается также, что в начале лета вокруг Одесского морского порта и других портов Большой Одессы ("Черноморск", "Южный") появился целый список новых "буксирных" компаний-однодневок: "Ник-флот", "Вега Шиппинг", Украинская буксирная компания (УБК) и "Нави Шиппинг". Большинство из них официально зарегистрированы от 4 до 8 месяцев назад. УБК и вовсе появилась в июне этого года. Уставные фонды этих компаний составляют всего 5 тысяч гривен.

Одним из признаков формальности компаний является и то, что все они зарегистрированы на разных людей, но их интересы представляет один и тот же человек – Артем Андриевский.

Захват украинских портов

Как рассказывают участники отрасли, Андриевский обратился в государственный порт Одессы с просьбой предоставить для работы два государственных буксира - "Булат" и "Могучий" для работы в порту Ильичевска, а после - в порту "Южный", в тандеме с компанией "Старк Шиппинг".

Государственный порт Одессы на сделку с бизнесменом не пошел. После чего буксирные фирмы начали забрасывать Ильичевский порт заявками на вход двух буксиров Diamond N и Topaz N, которых связывают с ПАО "Новороссийский порт".

Сотрудники в Ильичевском порту рассказывают, что буксиры Diamond N и Topaz N планируют зайти в порт и работать на объеме компании "Старк Шиппинг" с зерновым терминалом ТБТ компании Kernell, которая принадлежит бизнесмену Андрею Веревскому.

"Буксиры российской компании пытаются любыми путями пробиться в украинский порт, и обеспечивать пришвартовку и отшвартовку балкеров с украинским зерном. То есть по факту, россияне у украинского госпорта пытаются забрать колоссальную часть доходов", - рассказывает один из сотрудников Ильичевского порта.

Точно не известно в управлении какой компании находятся буксиры Diamond N и Topaz N, но их связывают с "Трансшип", которой руководит бизнесмен Андрей Иванов.

Необратимые потери

Поддержать митинг и сотрудников решил так же и.о. руководителя Черноморского порта Александр Попов.

"Мы будем отстаивать наши интересы до конца. И наши требования, чтобы сюда частные буксирные компании не заходили. Позиция государственной компании, следующая. Если частные компании хотят развивать буксирный бизнес, то путь только один. Пожалуйста: платите честно налоги, достойные зарплаты, соблюдайте требования безопасности, потому что буксирный бизнес, это прежде всего, безопасность, платите налоги на землю, как мы платим больше 18 млн, и тогда да, буксирный бизнес может быть частным. А заходить наскоками в акваторию по ночам, на выходных, и оттяпывать у нас один, два, три судозахода, это не бизнес-подход", - подчеркнул он.

По состоянию на сегодня Министерство транспорта пока не отреагировала на митинги и обращения со стороны профсоюзов, видимо не осознавая масштабов всей проблемы.

Однако, участники рынка убеждены, если не пресечь попытки иностранных набегов на украинские порты "Черноморск" и "Южный" - буксирные фирмы-"прокладки" и дальше будут продолжать демпинговать цены на проводки, отбирая их у госбуксиров. Как следствие, украинские портовики будут терять работу, заработные платы, а государственные порты - возможность развиваться и становиться конкурентоспособными.