Атака на українські порти: чому профспілки б'ють на сполох

В офіційному повідомленні ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" повідомляється, що сьогодні портовий флот - один з прибуткових підрозділів державного стивідора - його дохідна частина становить до 20% в структурі загального прибутку підприємства.

"Саме тому держкомпанії так важливо не втратити це структурний підрозділ з колосальним досвідом роботи в акваторії з судами будь-яких лінійних розмірів. Оскільки ринок надання буксирних послуг зараз не регульований, то подібні спроби захопити його піратськими методами, представляють серйозну загрозу державним стивідорним компаніям", - йдеться в повідомленні "Морський торговельний порт "Чорноморськ".

Люди, які виступали на мітингу, переконані - допуск маловідомих приватних буксирних фірм в порт спричинить скорочення робочих місць і колосальні затримки по заробітним платам. Адже найвигідніші замовлення будуть йти приватникам, тоді як держбуксири стануть неконкурентоспроможними. І постраждає не тільки "Чорноморський порт".

"Наступний об'єкт для атаки - порт "Південний", де кілька років тому вже реалізовувалася корупційна схема за участю фірми "Аксон Шиппінг", яка була близька до тодішнього керівника ОПЗ Сергія Назаренка", - зазначають профспілки.

За словами голови профспілки докерів-механізаторів ДП "Морський торговельний порт Чорноморськ" Олександра Єпіфанова, якщо вони не почнуть перешкоджати заходу різних сумнівних компаній - все неминуче закінчиться скороченнями персоналу держпорту. "Сотні людей залишаться без роботи!" - зазначив він.

Водночас, голова профспілки працівників морського транспорту ДП "Морський торговельний порт Чорноморськ" Сергій Бризгалов навіть анонсує мітинги в Києві, якщо ситуація не почне змінюватися.

Фото: мітинг працівників Чорноморського порту (facebook.com)

Що відбувається на буксирному ринку

Ринок приватних буксирів відносно молодий - до прийняття закону "Про морські порти" у 2013 році буксирні роботи здійснювалися лише державним флотом. Після прийняття закону з'явилися зміни, які не забороняли приватним операторам з'являтися на ринку.

Втім, останні кілька років особливістю галузі стало так зване "буксирне піратство": фірми-одноденки, які нібито займаються наданням послуг буксирних. Своїх буксирів у них немає, але, активно використовуючи адміністративний ресурс, вони домовляються з державними портами за оренду буксирів за вкрай низькими цінами. Про те, наскільки безпечні ці буксири, чи відповідають вони усім необхідним технічним нормам, як правило, не йдеться.

Одним з фігурантом такого скандалу, зокрема, була компанія "Аксон Шиппінг", яку пов'язували з колишнім керівництвом ОПЗ.

З приходом нової влади буксирна корупція на час припинилася. Однак, як зазначають у портах, колишня ситуація поступово повертається, причиною чого стали нещодавні мітинги профспілок.

Крім того, порти звинувачують депутатів від фракції "Слуга народу" Юрія Киселя та Ігоря Негулевского в тиску на галузь. Обидва нардепи входять в парламентський комітет з питань транспорту та інфраструктури.

Відзначається також, що на початку літа навколо Одеського морського порту та інших портів Великої Одеси ("Чорноморськ", "Південний") з'явився цілий список нових "буксирних" компаній-одноденок: "Нік-флот", "Вега Шиппінг", Українська буксирна компанія (УБК) і "Нави Шиппінг". Більшість з них офіційно зареєстровані від 4 до 8 місяців тому. УБК і зовсім з'явилася у червні цього року. Статутні фонди цих компаній складають всього 5 тисяч гривень.

Одним з ознак формальності компаній є і те, що всі вони зареєстровані на різних людей, але їх інтереси представляє одна й та ж людина – Артем Андрієвський.

Захоплення українських портів

Як розповідають учасники галузі, Андрієвський звернувся в державний порт Одеси з проханням надати для роботи два державних буксирів - "Булат" і "Могутній" для роботи в порту Іллічівська, а після - в порту "Південний", в тандемі з компанією "Старк Шиппінг".

Державний порт Одеси на угоду з бізнесменом не пішов. Після чого буксирні фірми почали закидати Іллічівський порт заявками на вхід двох буксирів Diamond N і Topaz N, яких пов'язують з ПАТ "Новоросійський порт".

Співробітники в Іллічівському порту розповідають, що буксири Diamond N і Topaz N планують зайти в порт і працювати на обсязі компанії "Старк Шиппінг" з зерновим терміналом ТБТ компанії Kernell, яка належить бізнесменові Андрію Веревському.

"Буксири російської компанії намагаються будь-якими шляхами пробитися в український порт, і забезпечувати пришвартовку та відшвартування балкерів з українським зерном. Тобто за фактом, росіяни в українського держпорту намагаються забрати колосальну частину доходів", - розповідає один з працівників Іллічівського порту.

Достеменно не відомо в управлінні якої компанії перебувають буксири Diamond N і Topaz N, втім їх пов'язують з "Трансшип", якою керує бізнесмен Андрій Іванов.

Незворотні втрати

Підтримати мітинг і співробітників вирішив й в.о. керівника Чорноморського порту Олександр Попов.

"Ми будемо відстоювати наші інтереси до кінця. І наші вимоги, щоб сюди приватні буксирні компанії не заходили. Позиція державної компанії, наступна. Якщо приватні компанії хочуть розвивати буксирний бізнес, то шлях тільки один. Будь ласка: платити чесно податки, гідні зарплати, дотримуйтесь вимог безпеки, тому що буксирний бізнес, це насамперед, безпека, платите податки на землю, як ми платимо понад 18 млн, і тоді так, буксирний бізнес може бути приватним. А заходити наскоками в акваторію по ночах, на вихідних, і забирати у нас один, два, три суднозаходи, це не бізнес-підхід", - підкреслив він.

Станом на сьогодні Міністерство транспорту поки не відреагувала на мітинги і поводження з боку профспілок, мабуть, не усвідомлюючи масштабів всієї проблеми.

Проте, учасники ринку переконані, якщо не припинити спроби іноземних набігів на українські порти "Чорноморськ" і "Південний" - буксирні фірми-"прокладки" і далі будуть продовжувати демпінгувати ціни на проводки, відбираючи їх у держбуксирів. Як наслідок, українські портовики будуть втрачати роботу, заробітні плати, а державні порти - можливість розвиватися і ставати конкурентоспроможними.