Аналитик "Альпари" Вадим Иосуб: доллар до конца лета не покинет диапазон 26-28 гривен

- Как президентские выборы повлияли на курс гривны к доллару? Возрастет ли спрос на иностранную валюту в случае политической нестабильности?

- Если коротко, то, вполне ожидаемо, никак не повлияли. Второй тур президентских выборов, собственно говоря, как и первый, не принес сюрпризов. Убедительную победу Владимира Зеленского предрекали все социальные опросы. А данные экзит-поллов с высокой точностью совпали с данными этих соцопросов. Что, кстати говоря, свидетельствует об отсутствии серьезных махинаций, явного задействования административного ресурса и т.д.

Рынки, в том числе валютные, реагируют на новости, а победа Зеленского новостью не стала, это было ожидаемым событием и курсы валют учитывали его заранее. В понедельник, на следующий день после голосования, доллар незначительно снизился к гривне на межбанке и наличном рынке. По сравнению с пятницей он терял около 10 копеек, находясь чуть ниже 27 грн.

Развитие событий не свидетельствует о наличии риска политической нестабильности. Действующий президент Петр Порошенко признал свое поражение и поздравил Владимира Зеленского с победой. Мы полагаем, что передача власти пройдет без проблем, и с этой стороны ждать дестабилизации валютного рынка не стоит.

- Какую ситуацию на валютном рынке вы ожидаете летом в сезон отпусков? И какой ваш прогноз курса гривны до конца года?

- Если судит по опыту предыдущих лет, лето – сезон затишья на валютном рынке и период укрепления гривны, который, как правило, сменялся ее ослаблением в конце лета – начале осени. Конечно, движения гривны последние годы не являются гарантией того, что именно так она поведет себя на этот раз, но этот сценарий наиболее вероятный.

Что касается распространенного представления, что летом валюта может расти из-за спроса со стороны туристов, выезжающих за границу, то оно просто не подтверждается практикой предыдущих лет. Если не будет какого-то форс-мажора в экономике, или роста политической напряженности с соседями, доллар до конца лета не покинет диапазон 26-28 грн. По оценкам "Альпари" до конца года гривна вряд ли вырастет выше 29 грн. Причем это даже не прогноз на конец года, а, скорее, ограничение сверху.

Напомню, что большинство валют стран бывшего СССР закончили прошлый год по отношению к доллару США падением. Лидерами снижения стали российский рубль (-17,09%), казахский тенге (-13,50%) и белорусский рубль (-8,66%). А вот лидером роста в прошлом году оказалась как раз гривна, она укрепилась к доллару на 1,37%.

Украине в прошлом году помог целый ряд факторов. Во-первых, страна является импортером углеводородного сырья, и прошлогоднее снижение цен ей пошло на пользу. Во-вторых, можно отметить относительно благоприятные мировые цены на основные статьи украинского экспорта, включая руду, черные металлы и сельхозпродукцию. Ну и в-третьих, под самый конец прошлого года Украина согласовала кредитную программу stand-by с МВФ на сумму 3,9 млрд долларов, что также пошло на пользу гривне.

- Насколько вероятен резкий рост цен сейчас, после выборов? Какие товары могут подорожать в ближайшие месяцы не только из-за политических факторов, а, к примеру, из-за сезонных особенностей?

- Как правило, лето – сезон замедления инфляции, так что впору говорить не о росте цен, а о замедлении этого роста в летний период. В частности, это касается в первую очередь плодоовощной продукции. Рост инфляции чаще всего бывает связан с монетарными факторами, ускоренным ростом денежной массы, например, в случае резкого роста зарплат, пенсий, спасения банков или их вкладчиков.

Последнее время ничего подобного в экономике не наблюдается. Этим не грешило старое руководство даже в предвыборный период, нет нужды этим заниматься и новому руководству – период популистских обещаний, если они и были, уже в прошлом.

Единственным исключением в этой картине могут стать цены на автомобильное топливо, что может быть связано с сокращением поставок из Беларуси. Недавно Мозырский НПЗ — основной белорусский поставщик нефтепродуктов в Украину, заявил о выходе из строя своего оборудования в связи с поставкой некачественной нефти из России.

- Украина может потерять поддержку западных кредиторов, в частности, МВФ, если новый президент, кто бы им ни стал, откажется от выполнения непопулярных условий кредиторов перед парламентскими выборами?

- Не думаю, что в реальности новый президент Украины, Владимир Зеленский, будет повторять в отношении МВФ риторику своего киногероя Голобородько. Сотрудничество с МВФ имеет для экономики Украины ключевое значение, на него завязаны кредиты других международных финансовых организаций, кредитные гарантии США.

Разрыв этих отношений, приостановка рефинансирования долгов означало бы неспособность Украины обслуживать свои текущие обязательства и дефолт. А дефолт по внешним обязательствам бьет не только по кредиторам страны, он приводит к падению курса национальной валюту и обнищанию населения. Так что сотрудничество с МВФ будет продолжаться и при новом руководстве страны.

Тем более что де-факто реальные условия МВФ не такие уж и страшные, большинство из них связано с эффективной и действенной борьбой с коррупцией. Не надо их путать с "секретными соглашениями" из "Слуги народу".

- Чем опасен для Украины разрыв отношений с западными партнерами? Сможет ли страна в таком случае обслуживать и погашать свои внешние долги?

- На этот вопрос частично мы уже ответили, говоря о перспективах сотрудничества с МВФ. Надо признать, и это ни для кого не является тайной, Украина не сможет в случае полного разрыва с западными кредиторами самостоятельно погашать и обслуживать свой внешний долг. Так что это сотрудничество должно продолжаться.

Однако это положение вещей не означает какого-то катастрофичного положения страны. Почти любая страна, выступающая заемщиком на мировом рынке, нуждается в рефинансировании своих долгов. Даже такая держава как США, постоянно рефинансирует свой внешний долг, делает новые долги, чтобы погашать старые. Это нормальный, естественный процесс. Желательно лишь хотя бы часть долга погашать из собственных доходов, чтобы со временем долговая нагрузка постепенно сокращалась.

- В мае власти намерены снизить цену на газ для населения, учитывая падение цен на мировых рынках. Какие прогнозы по цене на газ на осень – ближе к отопительному сезону? Насколько могут упасть цены к концу года? Либо же наоборот стоит ожидать роста стоимости топлива?

- Снижение цены на газ для населения в ближайшее время уже не выглядит столь однозначно. Несмотря на предвыборные обещания, сразу после второго тура голосования штаб Владимира Зеленского дал понять, что это вопрос тарифов – это компетенция Кабмина, а не президента. Скорее всего, снижение тарифов мы так и не увидим, а насколько они вырастут зависит от того, как получится договориться с МВФ.

Тут надо активнее объяснять населению, что перекрестное субсидирование (когда население платит меньше, а предприятия больше) в конечном итоге экономии для кошелька не дает. Да, человек меньше платит за газ. А потом идет в магазин и покупает товары, в себестоимость которых включены повышенные тарифы для предприятий. И все, что удалось сэкономить при оплате в первом случае, он переплачивает во втором.

- Какие альтернативы банковским вкладам и инвестициям на международном фондовом рынке сегодня актуальны для частных инвесторов Украины?

- Многие предпочитают хранить свои сбережения в банках, и надо признать, что небольшие проценты по вкладам компенсируется надежностью сохранности личного капитала. Но в Европейском союзе, например, большинство жителей рассматривают вложения личных средств именно с позиции доходности, так как просто хранение денег для них неактуально в силу отрицательных процентных ставок по вкладам.

Поэтому сегодня в качестве оптимального способа не только сохранения, но и получения реальных доходов за счет собственных инвестиций можно рассмотреть ПАММ-счета. Конечно, по сравнению с банками риски возрастают, но и доходность гораздо выше — в среднем можно рассчитывать на 20-35% годовых.

Кстати, в апреле этого года в связи с растущей общемировой популярностью ПАММ-сервиса ведущая международная отраслевая саморегулируемая организация "Финансовая комиссия" (The Financial Commission, Hong Kong) начала проводить сертификацию ПАММ-платформ, чтобы обеспечить равные условия работы всем участниками рынка в соответствии с высокими международными стандартами. Это, безусловно, сыграет на руку в вопросе повышения прозрачности внебиржевого валютного рынка и внедрения передовых торговых и финансово-технологических практик, в том числе и в Украине.

Напомню также, что разработан ПАММ-сервис был 11 лет назад международным форекс-брокером "Альпари". Мы никогда не возражали против использования товарного знака "ПАММ-счет" другими добросовестными участниками рынка, выступаем за здоровую конкуренцию в отрасли и приветствуем развитие интернет-трейдинга в Украине и за рубежом.

Сегодня ПАММ-сервис "Альпари" пользуется популярностью в 80 странах мира, в том числе в Украине. Количество активных инвесторов в ПАММ-сервис по итогам 2018 года превысило 29,6 тыс. человек, а количество активных управляющих – более 4,4 тыс. человек. Среднемесячный торговый оборот ПАММ-сервиса в 2018 году составил более 25,2 млрд долларов. Это серьезное доказательство востребованности этого инструмента.