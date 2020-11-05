Алексей Резников: Полицейская миссия на Донбассе – это новый вызов для ОБСЕ

– Леонид Кравчук рассказал о неком "Плане совместных шагов" с предложениями для полного прекращения конфликта на Донбассе. Что это за документ?

– Его часто называют "дорожной картой", но это неправильно. По иерархии главные стороны в урегулировании отношений между Россией и Украиной – это Германия и Франция. Верхний уровень проведения переговоров и принятия решений – это лидеры "нормандской четверки", дальше идут министры иностранных дел и политические советники. Для взаимодействия на техническом уровне и быстрого решения многих задач была создана Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) с делегациями Украины, РФ и ОБСЕ.

В 2016 году на саммите лидеров "нормандской четверки" в Берлине стороны договорились, что политические советники должны закончить работу над road map – дорожной картой. Проект такой карты был написан, он обсуждался, мы с ним знакомы.

Поэтому, когда мы готовили наш план действий по реализации Минских соглашений, мы брали во внимание решения всех саммитов, все протоколы, которые имеют отношение к "Минску", включая рамочные соглашения, а также проект дорожной карты.

Мы постарались взять во внимание всю ту работу, которую за шесть лет переговоров проделали представители украинской делегации: это Леонид Данилович Кучма, это господин Марчук, это господин Горбулин, это господин Бессмертный, господин Моцик, госпожа Геращенко. Все они говорили о необходимости разработки и утверждения пошагового плана, называя это либо дорожной картой, либо планом реализации.

Мы агрегировали их идеи и хотим, чтобы наш план действий наравне с другими предложениями стал предметом обсуждения в политической группе ТКГ под руководством координатора Пьера Мореля. Это даст возможность сделать следующий шаг: уйти от дискуссий, которые, безусловно, важны, по реализации Минских соглашений, и сделать прорыв в переговорах при взаимном согласии сторон. Мы будем четко понимать, что должно быть сделано, с ожидаемыми датами и четкой очередностью.

– Для кого конкретно составлен этот план?

– Он предполагает реакцию, участие и определенные действия всех сторон: Российской Федерации с ее вооруженными формированиями, в том числе вооруженные формирования ОРДЛО, ОБСЕ, отдельно Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), а также ожидания от Франции и Германии, ну и, безусловно, Украины.

План для Донбасса должна утвердить "нормандская четверка" (фото: Kremlin ru)

– То есть и для боевиков?

– В Комплексе мер по выполнению Минских соглашений написано о том, что должны быть выведены все иностранные воинские формирования, а также незаконные вооруженные формирования (НВФ) – это и есть боевики квазиобразований. Они должны выйти, разоружиться и демобилизоваться с территорий Украины.

Для того чтобы пройти первую стадию – решить вопрос безопасности – мы должны говорить, что да, на оккупированной сегодня части Донбасса находятся боевики, НВФ и представители российских войск. Конечно мы указываем, что они должны выйти. Но ответственность возлагаем на Российскую Федерацию, потому что она контролирует сегодня эти территории и представителей оккупационных режимов.

Мы отдаем себе отчет, что в переговорах с 2014 года участвуют представители оккупационных режимов. Их подписи стоят под Минскими соглашениями, без указания должностей, но ни для кого не секрет, что это были люди, которые называли себя руководителями неких квазиобразований. И конечно же в нашем плане действий мы ставим как условие самороспуск этих формирований.

– Один пункт плана услышали. Что еще есть в документе?

– Мы заложили туда концептуальные вещи. В первую очередь это аспекты безопасности. Прекращение горячей военной фазы возможно при условии вывода всех вооруженных формирований, демилитаризации в ОРДЛО, разоружения и разминирования.

Безусловно, появляется вопрос: кто же после этого будет обеспечивать охрану общественного порядка на этих территориях. Мы предлагаем расширить мандат ОБСЕ, в том числе это даст возможность проводить совместное патрулирование вновь созданными подразделениями охраны общественного порядка с участием граждан Украины, которые готовы присягнуть и это делать.

– Граждан Украины из числа жителей ОРДЛО?

– Мы пока обсуждаем что нужно будет создавать специальные подразделения охраны общественного порядка: это будут подразделения Национальной полиции с особым статусом, возможно как элемент департамента СММ ОБСЕ. Туда должны войти граждане Украины, которые не участвовали в боевых действиях.

– С обеих сторон?

– Да, это будет корректно. Должно быть доверие у людей, это будет возможно когда не будет страха. Понизить градус страха можно, если мы говорим, что охраной общественного порядка занимаются люди, которые не участвовали в боевых действиях ни в каком виде. Тогда это будет вызывать больше доверия у всех, в том числе у международных партнеров. Такой опыт проходила и Хорватия. Они набирали полицейских, которые не участвовали в войне.

– Концептуально возможны два варианта. Это полицейская миссия ОБСЕ с которой проводят патрулирование граждане с подконтрольной и неподконтрольной частей Украины. Либо же это подразделение Национальной полиции с которым работает ОБСЕ?

– Это будет предметом обсуждения. Но мое личное мнение, что доминантой должна быть полицейская миссия ОБСЕ с привлечением Национальной полиции, подразделения которой будут формироваться по особому критерию. Полицейская миссия на Донетчине и Луганщине – это новый вызов для ОБСЕ. В нашей концепции полицейская миссия должна обеспечивать охрану общественного порядка, быть вооружена легким стрелковым оружием и спецсредствами.

Украина предлагает ввести полицейскую миссию ОБСЕ на Донбасс (фото: twitter.com/osce_smm)

– Мы сейчас говорим о пунктах этого плана в порядке очередности выполнения?

– После вывода вооруженных формирований параллельно развиваются два процесса: взятие контроля над границей и восстановление охраны общественного порядка. Все это входит в первый блок – создание территории безопасности. О всех других шагах, к примеру, о проведении местных выборов в ОРДЛО, можно говорить только после выполнения этого пункта.

В это время параллельно Международный комитет Красного Креста (МККК) должен получить доступ во все места удержания лиц, также должна быть обеспечена программа взаимного освобождения всех на всех. Тогда идет пакет законодательства, который описан в "Минске".

В том числе принятие "закона об амнистии", как его называют, то есть об отказе от преследования и наказания лиц, которые участвовали в конфликте. Но в нашем плане действий мы сразу говорим, что непреследование, прощение, возможная амнистия и помилование не будут касаться лиц, совершивших военные преступления, имевших отношение к катастрофе MH-17 и преступлениям в местах удержания лиц, таких как, к примеру, тюрьма "Изоляция".

Все эти законодательные акты должны быть приняты до того, как будет понятно, что можно проводить местные выборы на этих территориях – это финал политического урегулирования. Безусловно выборы должны проходить с учетом мониторинга БДИПЧ ОБСЕ, выполнения Копенгагенских стандартов и украинского законодательства. Тогда в силу вступит закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО, он уже есть, возможно нужно будет его модернизировать и уточнять.

Также речь идет о принятии законодательства, которое дает особый экономический режим этим территориям, для того чтобы поднять и восстановить экономику разрушенного Донбасса. Возможно это будет то, о чем говорил Леонид Макарович, аналог "свободной экономической зоны". Это особый экономический режим, дающий максимально резкий старт возрождению экономики.

Но в разделе экономических отношений мы ставим обязательно условие – аудит собственности и возврат всех объектов, которые принадлежали государству, коммунальным предприятиям, частным лицам до начала военных действий в 2014 году.

– Частной собственности? То есть, к примеру, Ринат Ахметов получит назад все свои шахты?

– Для меня, как для юриста, не имеет значение фамилия и кому принадлежало то или иное предприятие. Даже если оно принадлежало тому, кого вы назвали, как акционеру, – да, это его право.

– Что если предприятие или другая собственность, например, дом или квартира, уже не существуют, они были разрушены в ходе боевых действий?

– Для этого и нужно делать аудит собственности, чтобы зафиксировать факт, что живо, а что разграблено или вывезено. Должно быть четко понятно, что это произошло уже после военной агрессии РФ и оккупации части наших территорий, потом будут другие механизмы в рамках "переходного периода". Но это не входит в план действий по прекращению войны и деоккупации.

Отобранное имущество хотят вернуть довоенным владельцам (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

– Какие-то еще есть пункты в этом плане?

– Мы считаем, что одним из обязательств Российской Федерации должна стать отмена целого перечня указов президента РФ, которые регулируют упрощенный порядок получения российских паспортов для украинских граждан на оккупированных территориях Донбасса, признания номерных знаков автомобилей несуществующих квазиобразований и так далее.

Также мы предлагаем создать в ТКГ пятую рабочую группу – по вопросам возвращения границы под контроль Украины. Там должны быть представлены с украинской и российской сторон пограничники, таможенники, фискалы, все те, кто занимаются пограничным функционалом.

– Принимаем за базовую модель, что россияне говорят, что эти требования невыполнимы, что они не являются стороной конфликта на Донбассе и так далее.

– Мы продолжаем пытаться выполнить Минские соглашения. Мало того, мы даже предлагаем как реализовать конкретные пункты. Наши предложения абсолютно реалистичны, все абсолютно выполнимо и идет в логике Комплекса мер. Это прекрасный повод начать говорить.

Пьер Морель великолепный модератор, он делает сравнительную таблицу предложений российской и украинской стороны и начинает вести диалог в политической группе ТКГ. Там участвуют приглашенные лица из ОРДЛО от обеих делегаций, они тоже смогут высказать свое мнение. Дальше стороны обменяются взглядами, что рабочее и что нет. Пусть договариваются.

Мы абсолютно уверены, что этот план действий абсолютно не мешает в этом году все-таки провести в Берлине саммит лидеров "нормандского формата". Чтобы они могли сверить часы и обсудить что исполнено со времен Парижа, а что нет и почему. Мы считаем, что провести саммит реально в ноябре-декабре.

– Вы говорили, что для каждого блока плана есть конкретные временные рамки. Когда могут пройти местные выборы в ОРДЛО?

– При наличии политической воли можно начать реализацию этого плана уже в этом месяце. Самый короткий срок для проведения местных выборов, учитывая время на вывод войск, разоружение и так далее – это весна следующего года. Если вдруг все стороны договорились и начали действовать добросовестно, то это реалистично с точки зрения процедуры. Но это best case scenario – идеальный вариант.

– Какие даты стоят для обмена всех на всех?

– Нет конкретной даты для обмена, это было бы неразумно, план не настолько детализирован. Но это нужно разблокировать и действовать уже. Мы уже несколько раз отправили списки по четырем категориям. Представители Российской Федерации и их "подшефные" до сих пор не предоставили встречные списки. Чтобы было доверие всех сторон – представители Красного Креста должны получить беспрепятственный доступ во все места удержания лиц. Украина со своей стороны это условие выполнила.