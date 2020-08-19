Александр Щуцкий: Запретив перегруженным фурам въезжать в порт - мы поможем сохранить дороги по всей стране

– Почему Черноморская таможня решила присоединиться к кампании по борьбе с перегруженными фурами?



– Из-за специфики работы сразу в нескольких регионах – я практически не нахожусь в офисе, и все время езжу по областям, и вижу, как каждый день фуры уничтожают дороги.

На многих участках сплошные борозды и, чаще всего, из-за фур, курсирующих без соблюдения габаритно-весовых норм.

Получая информацию от инспекторов таможни о результатах взвешивания в портах, я вижу реальную картину.

Кроме того, когда на дорогах начали усиливать контроль за соблюдением этих ограничений, перевозчики, в знак протеста, стали перекрывать полосы. Конечно же, это создает многочасовые пробки, поэтому многие водители начали устраивать митинги.

– И, что вы предложили делать с фурами?

– Обсуждая с губернатором Херсонской области (Юрием Гусевым, - ред.) эту ситуацию, я предложил осуществлять весовой контроль при въездах в порты. Ведь, куда в сезон сбора урожая едут фуры? – Именно в порт. В каждом порту уже оборудованы весовые комплексы, их не нужно закупать дополнительно.

– Насколько такие действия таможни законны?

– Если подходить формально, это двойная нагрузка инспектору, плюс двойная проверка. Но для того, чтобы урегулировать законность процедуры, я обратился к владельцам херсонских и николаевских портов – с просьбой дать доступ инспекторам к весовым комплексам в порту, и, в случае обнаружения нарушений весовых ограничений, – в административном порядке запретить им въезд на территорию порта. Владельцы портов в праве не пускать машины, если те нарушают административные или какие-то другие нормы, установленные руководством порта. Поэтому на сегодня эта инициатива возможна только в кооперации с портами.

На мое предложение сразу откликнулось трое инвесторов и владельцев портов в Херсонской области – Шота Хаджишвили ("Морпорт"), Владимир Тихов (ЧАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов"), Виктор Соха ("Днепро Карго Лимитед"). Также мы обзвонили всех поставщиков, предупредили перевозчиков.

В первую неделю из заявленных весовых ограничений в 24 тонны – фуры приезжали и по 40, и по 60, и по 80 тонн. Абсолютный антирекорд был зафиксирован у компании перевозчика, которая прислала на "Нибулон" фуру весом 180 тонн. С трудом представляю, какой ущерб такой груз нанес дорожному покрытию, пока доехал в порт.

В целом же, по статистике, более 90% машин – приезжали перегруженными. Спустя неделю действия ограничения, когда инспектора реально перестали пускать в порты грузовики – статистика пошла на спад. Сейчас мы разворачиваем не более 2-3 фур в неделю.

– Как удалось договориться с портами? Разве они не теряют с такими запретами?

– Со стороны портов было лишь одно требование – чтобы правила для всех были одинаковые, и чтобы не вышло так, что какой-то из портов будет принимать перегруз. Сегодня в Херсоне уже все порты согласились.

Мы согласовали план действий, а я со своей стороны выступил гарантом выполнения договоренностей и пообещал максимально содействовать работе портов, особенно в части скорости оформления. Требования же таможни были очень простые – допустить инспекторов к весовым комплексам и не пускать в порты перегруженные фуры.

Перегруженные фуры – уничтожают государственную собственность. Мы никому не позволяли разрушать дороги, на строительство и ремонт которых, в том числе, идут деньги налогоплательщиков

Ожидаемо, что часть перевозчиков с такими ограничениями не согласилась, кто-то понес непредвиденные расходы или убытки и возможно, пойдет в суд. Но их действия сами по себе незаконны. Кроме того, сейчас сезон сбора урожая сельхозпродукции – и отгрузка должна быть осуществлена, суды – в краткосрочной перспективе решить проблему им не помогут. Поэтому перевозчикам пришлось организовывать работу так, чтобы не нарушать весовой контроль.

– Как это реализуется на практике? Фура приезжает в порт с перегрузом, на весовом контроле инспектора это фиксируют – что дальше? Штраф?

– Сейчас, когда мы зафиксировали фуру с перевесом – мы не можем выписать ей протокол, наложить штраф, арестовать груз и т.д. Функционал таможни – провести весовой контроль и подтвердить перегруз, а владельцев – административно не принимать фуру с перегрузом в порт.

– Эта инициатива работает только на Черноморской таможне? Возможно ли реализовать такой процесс и в портах Одессы, к примеру?

– Да, пока что это пилотный проект, инициированный Черноморской таможней и запущенный в Херсонской области. И его удалось реализовать благодаря договоренности между Юрием Гусевым, и инвесторами Шато Хаджишвили, Владимиром Тиховым и Виктором Соха.

Сейчас обсуждаем эти же меры с владельцами портов Николаевской области, часть портов уже согласны, но нашлись и те, кто категорически не захотел. Но, думаю, что мы эту ситуацию урегулируем.

Чтобы масштабировать проект, и расширить функции контроля таможенников, нужно принять соответствующее распоряжение на уровне правительства. Вместе с губернатором области подготовлено и направлено на рассмотрение в Кабинет министров Украины соответствующий проект постановления.

– Что дает постановление?

– В первую очередь, подтвердит законность действий таможенников и расширит эту всю историю. Мы обращались в Укртрансбезопастность, чтобы они приезжали и фиксировали перевес – но за две недели инициативности с их стороны мы не увидели, поэтому действуем в рамках своих возможностей.

В свою очередь, на Укртрансбезопасность был выделен бюджет для закупки весовых комплексов, на штат людей, машин, униформу. То есть, государство тратит деньги, чтобы обеспечить их всем необходимым, но решения проблемы нет.

– То есть, сейчас перегруженная фура возвращается и идет туда, откуда приехала? Но как это соотносится с тем, что такая мера призвана остановить разрушение дорог?

– Да, с одной стороны это может показаться нелогичным, но мы предупредили бизнес и перевозчиков, что в портах начинают действовать следующие ограничения. Первая неделя показала, что бизнес вынес урок и сейчас такого беспредела с перегрузами уже нет.

Владельцы грузов поняли, что на рейде у них стоит корабль, который надо максимально быстро загрузить и отправить. Если груз не принимается – простаивает корабль, возможно, портится груз, нужно что-то делать. В итоге – они вынуждены принимать наши административные методы, чтобы отправить груз.

Еще раз – наша позиция больше хозяйственно-административная, потому что законодательно сегодня мы не можем заставить Укртрансбезопасность стоять в порту.

– Какие коррупционные риски могут быть у такого нововведения? Кто должен контролировать инспекторов в порту?

– Коррупционных рисков, на самом деле, мало, так как порт от этого не зарабатывает. Проверяющих, по сути, два – инспектор и представитель службы безопасности порта. При въезде в порт фура попадает на электронные весы, данные вносятся в журнал в автоматизированном режиме. Вручную эти данные не поменять. То есть страхует, на самом деле, техника. Но с помощью такого решения мы уходим от закупки дополнительного оборудования и набора людей, которые будут дублировать функции инспекторов в порту.

Уже сейчас мы убрали с региона недобросовестных владельцев фур, которые поняли, что сегодня в порт с перегрузом они не попадут.

– Кто-то вас может обвинить в давлении на бизнес.

– Это не давление. Мы боремся не с портовиками, не с бизнесом. Мы боремся с теми, кто тихо убивает людей, не соблюдая правила и нормы передвижения. Нам важно, чтобы был контроль груза.

Почему вообще происходит перегруз? Потому что перевозчики хотят за одну ходку привезти груз, который следовало бы перевозить 3-4 машинами. Но это прямое нарушение закона. А, зарабатывая на этом лишнюю тысячу-две, они убивают миллионы бюджетных средств на ремонт дорог.

Да, мы сейчас в административном порядке делаем то, что не является нашим функционалом. Но должен же кто-то это делать?

Ведь почему фура, которая проезжает территорию Украины и попадет на границу с Польшей с перегрузом – разворачивается и вынуждена ехать обратно? Польская сторона ее никогда не примет. Они законодательно это урегулировали, у нас – этого нет.

Почему налогоплательщики должны финансировать покупку техники для контроля фур, владельцы которых в желании сэкономить – гробят наши дороги?

Сотрудники таможни и так находятся в порту. У нас есть возможность законодательно и технически упростить этот процесс, повысив эффективность контроля.

Фото: очередь из фур на пункте пропуска (РБК-Украина)

– Допустим, с портами все понятно, и в каком-то смысле это логично. Но, как быть с рейсами внутри страны, там, где нет портов?

– Это непростой вопрос. Безусловно, легче всего это реализовать в портах, поэтому пилотный проект постановления касается тех областей, где есть порты. Но, в любом случае, как мне кажется, есть логика в том, чтобы установить маршрут груза – откуда и куда, и уже с учетом этой информации принимать соответствующие административные меры.

К примеру, на этапе выдачи компании лицензии вписать требования, чтобы при выезде с предприятия стоял весовой комплекс, который бы фиксировал вес груза, а фура получала талон с данными. Если при проверке - вес машины будет превышать зафиксированный в талоне – в первом и втором случае бизнес получает штраф, при последующих – лишение лицензии.

На дорогах должны быть обустроены точки контроля или высокоинтеллектуальные камеры, как в Европе, которые фиксируют вес груза и в автоматическом режиме высылают штраф. Но этот вопрос уже не в полномочиях таможни. Мы на своем уровне точно можем контролировать груз в портах.

Как показывает практика, побороть проблемы сразу по всей Украине – невозможно. Но хотя бы какую-то часть, к примеру, путем вовлечения в этот процесс таможенных инспекторов – точно можно, и без дополнительных потерь и расходов для бюджета.

– Почему не все таможенники поддерживают это решение?

– Если примут новое распоряжение – это двойная нагрузка на инспекторов, пока это не будет автоматизировано.

Но, если мы не найдем время в порту взвесить эту машину и зафиксировать перегруз – мы и дальше будем ездить по разбитым дорогам, винить всех и переживать за свои родных.

Нам нравятся дороги в Германии? Так давайте установим сначала правила, как в Германии. Там попробуй проехать по дороге с перегрузом – выпишут штраф, заберут машину, лишат лицензии.

Если не решать вопрос комплексно – мы столкнемся с тем, что уже следующей весной вместе со снегом сойдет и новый асфальт. Поэтому задача президента решить ситуацию с перегрузами на дорогах – правильная и своевременная. Теперь важно, чтобы Кабинет министров принял наиболее оптимальное и эффективное решение.

– В случае принятия постановления, что поменяется? Инспектора смогут выписывать штрафы? По какому принципу?

– В таком случае, да. Мы предложили фиксированные размеры штрафов в процентном соотношении к перегрузу. К примеру, за 10% перегруза – 5 000 грн, за 20% - 10 000 грн и т.д.

По факту, нам важно сделать так, чтобы перевозчикам было выгодней сделать две ходки – чем заплатить штраф. И на данном этапе мы видим, что бизнес решение поддерживает. Им, как и всем, нужны правила. Да, кто-то может быть недоволен. Но другого выхода не будет. Будем ждать соответствующего решения или встречных предложений со стороны правительства.

– Дополнительный контроль не повлияет на время пребывания груза в порту?

– Нет, тем более, со временем этот процесс будет максимально автоматизирован. Кроме того, мы предложили еще одну инициативу – создать Единый контролирующий офис на таможне для унификации оптимизации процедур официального контроля в пунктах пропуска товаров.

Сейчас работают экологическая, фитосанитарная и ветеринарная службы – это все отдельные организации, которые проверяют груз в процессе ввоза или вывоза, увеличивая время пребывания товара в порту.

Мы предложили экспериментально передать все эти функции одному инспектору, сократив время оформления груза в порту.

– Как это повлияет на качество проверки?

– Это не сделает проверку хуже, протоколы будут соблюдаться в той же мере. Просто в таком случае это все можно будет сделать в одном окне.

Опять таки, при необходимости, мы можем передать груз в лабораторию или отправить на другую проверку, здесь же в одном месте. Но для это уже не надо будет дополнительных 50 человек, которые сейчас оформляют груз.

В Грузии это уже работает. Там в порту таможенник в одном лице и инспектор, и эколог, и фитосанитар. Если где-то будет выявлена проблема – груз отправляют на дополнительную проверку. Если проверки не нужны – груз едет на отгрузку.

Сейчас очень неудобно, в среднем выгрузка может длиться до двух суток. Мы считаем, что это можно и нужно оптимизировать.