Олександр Щуцький: Заборонивши перевантаженим фурам в'їжджати в порт - ми допоможемо зберегти дороги по всій країні

– Чому Чорноморська митниця вирішила приєднатися до кампанії по боротьбі з перевантаженими фурами?



– Через специфіку роботи відразу в декількох регіонах – я практично не перебуваю в офісі, і весь час їжджу по областях, і бачу, як щодня фури знищують дороги.

На багатьох ділянках суцільні борозни і, найчастіше, через фури, які курсують без дотримання габаритно-вагових норм.

Отримуючи інформацію від інспекторів митниці про результати зважування в портах, я бачу реальну картину.

Крім того, коли на дорогах почали посилювати контроль за дотриманням цих обмежень, перевізники, в знак протесту, стали перекривати дорожні смуги. Звичайно ж, це створює багатогодинні затори, тому багато водіїв почали влаштовувати мітинги.

– І, що ви запропонували робити з фурами?

– Обговорюючи з губернатором Херсонської області (Юрієм Гусєвим, - ред.) цю ситуацію, я запропонував здійснювати ваговий контроль при в'їздах в порти. Адже, куди в сезон збору врожаю їдуть фури? – Саме в порт. У кожному порту вже обладнані вагові комплекси, їх не потрібно купувати додатково.

– Наскільки такі дії митниці законні?

– Якщо підходити формально, це подвійне навантаження інспектору, плюс подвійна перевірка. Але для того, щоб врегулювати законність процедури, я звернувся до власників херсонських та миколаївських портів – з проханням дати інспекторам доступ до вагових комплексів в порту, і в разі виявлення порушень вагових обмежень, – в адміністративному порядку заборонити їм в'їзд на територію порту. Власники портів мають право не пускати машини, якщо ті порушують адміністративні або які-небудь інші норми, встановлені керівництвом порту. Тому на сьогодні ця ініціатива можлива тільки в кооперації з портами.

На мою пропозицію відразу відгукнулося троє інвесторів і власників портів у Херсонській області – Шота Хаджішвілі ("Морпорт"), Володимир Тихов (ПРАТ "Херсонський комбінат хлібопродуктів"), Віктор Соха ("Дніпро Карго Лімітед"). Також ми обдзвонили всіх постачальників, попередили перевізників.

У перший тиждень із заявлених вагових обмежень у 24 тонни – фури приїжджали і по 40, і по 60, по 80 тонн. Абсолютний антирекорд був зафіксований у компанії перевізника, яка надіслала на "Нібулон" фуру вагою 180 тонн. Насилу уявляю, який збиток такий вантаж завдав дорожньому покриттю, поки доїхав в порт.

У цілому ж, за статистикою, більше 90% машин – приїжджали перевантаженими. Через тиждень дії обмеження, коли інспектора реально перестали пускати в порти вантажівки – статистика пішла на спад. Зараз ми розгортаємо не більше 2-3 вантажівок на тиждень.

– Як вдалося домовитися з портами? Хіба вони не втрачають з такими заборонами?

– З боку портів була лише одна вимога – щоб правила для всіх були однакові, і щоб не вийшло так, що якийсь із портів буде приймати перевантаження. Сьогодні в Херсоні вже всі порти погодилися.

Ми узгодили план дій, а я зі свого боку виступив гарантом виконання домовленостей і пообіцяв максимально сприяти роботі портів, особливо в частині швидкості оформлення. Вимоги ж митниці були дуже прості – допустити інспекторів до вагових комплексів і не пускати в порти перевантажені фури.

Перевантажені фури – знищують державну власність. Ми нікому не дозволяли руйнувати дороги, на будівництво і ремонт яких, в тому числі, йдуть гроші платників податків

Очікувано, що частина перевізників з такими обмеженнями не погодилася, хтось поніс непередбачені витрати або збитки і, можливо, піде в суд. Але їх дії самі по собі незаконні. Крім того, зараз сезон збору врожаю сільгосппродукції – і відвантаження повинні бути здійснені, суди – в короткостроковій перспективі вирішити проблему їм не допоможуть. Тому перевізникам довелося організовувати роботу так, щоб не порушувати ваговий контроль.

– Як це реалізується на практиці? Фура приїжджає в порт з перевантаженням, на ваговому контролі інспектори це фіксують – що далі? Штраф?

– Зараз, коли ми зафіксували фуру з перевантаженням – ми не можемо виписати їй протокол, накласти штраф, заарештувати вантаж тощо. Функціонал митниці – провести ваговий контроль і підтвердити перевантаження, а власників порту – адміністративно не приймати фуру з перевантаженням в порт.

– Ця ініціатива працює тільки на Чорноморської митниці? Можливо реалізувати такий процес і в портах Одеси, наприклад?

– Так, поки що це пілотний проект, ініційований Чорноморською митницею і запущений в Херсонській області. І його вдалося реалізувати завдяки домовленості між Юрієм Гусєвим, та інвесторами Шато Хаджішвілі, Володимиром Тиховим і Віктором Соха.

Зараз обговорюємо ці ж заходи з власниками портів Миколаївської області, частина портів вже згодні, але знайшлися й ті, хто категорично не захотів. Але думаю, що ми цю ситуацію врегулюємо.

Щоб масштабувати проект, і розширити функції контролю митників, потрібно прийняти відповідне розпорядження на рівні уряду. Разом з губернатором області підготовлено та направлено на розгляд до Кабінету міністрів України відповідний проект постанови.

– Що дає постанова?

– В першу чергу, підтвердить законність дій митників і розширить цю всю історію. Ми зверталися в Укртрансбезпеку, щоб вони приїжджали і фіксували перевагу – але за два тижні ініціативності з їх боку ми не побачили, тому діємо в рамках своїх можливостей.

У свою чергу, на Укртрансбезпеку був виділений бюджет для закупівлі вагових комплексів, на штат людей, машин, уніформу. Тобто, держава витрачає гроші, щоб забезпечити їх усім необхідним, але вирішення проблеми немає.

– Тобто, зараз перевантажена фура повертається і йде туди, звідки приїхала? Але як це співвідноситься з тим, що така міра покликана зупинити руйнування доріг?

– Так, з одного боку це може здатися нелогічним, але ми попередили бізнес і перевізників, що в портах починають діяти наступні обмеження. Перший тиждень показав, що бізнес виніс урок і зараз такого свавілля з перегрузами вже немає.

Власники вантажів зрозуміли, що на рейді біля них стоїть корабель, який треба максимально швидко завантажити і відправити. Якщо вантаж не приймається – простоює корабель, можливо, псується вантаж, потрібно щось робити. У підсумку – вони змушені приймати наші адміністративні методи, щоб відправити вантаж. Ще раз – наша позиція більше господарсько-адміністративна, тому що законодавчо сьогодні ми не можемо змусити Укртрансбезпеку стояти в порту.

– Які корупційні ризики можуть бути у такого нововведення? Хто повинен контролювати інспекторів в порту?

– Корупційних ризиків, насправді, мало, оскільки порт від цього не заробляє. Перевіряючих, по суті, два – інспектор і представник служби безпеки порту. При в'їзді в порт фура потрапляє на електронні ваги, дані вносяться в журнал в автоматизованому режимі. Вручну ці дані не поміняти. Тобто страхує, насправді, техніка. Але з допомогою такого рішення ми йдемо від закупівлі додаткового обладнання і набору людей, які дублюватимуть функції інспекторів в порту.

Вже зараз ми прибрали з регіону недобросовісних власників фур, які зрозуміли, що сьогодні в порт з перевантаженням вони не потраплять.

– Хтось може звинуватити вас в тиску на бізнес.

– Це не тиск. Ми боремося не з портовиками, не з бізнесом. Ми боремося з тими, хто тихо вбиває людей, не дотримуючись правил і норм пересування. Нам важливо, щоб був контроль вантажу.

Чому взагалі відбувається перевантаження? Тому що перевізники хочуть за одну ходку привезти вантаж, який слід було б перевозити 3-4 машинами. Але це пряме порушення закону. А, заробляючи на цьому зайву тисячу-дві, вони вбивають мільйони бюджетних грошей на ремонт доріг.

Так, ми зараз в адміністративному порядку робимо те, що не є нашим функціоналом. Але повинен же хтось це робити?

Адже чому фура, яка проїжджає територію України і потрапляє на кордон з Польщею з перевантаженням – розвертається і змушена їхати назад? Польська сторона її ніколи не прийме. Вони законодавчо врегулювали це, у нас цього немає.

Чому платники податків мають фінансувати купівлю техніки для контролю фур, власники яких в бажанні заощадити – псуюють наші дороги?

Співробітники митниці й так перебувають у порту. У нас є можливість законодавчо і технічно спростити цей процес, підвищивши ефективність контролю.

Фото: черга з фур на пункті пропуску (РБК-Україна)

– Припустимо, з портами все зрозуміло, і в якомусь сенсі це логічно. Але, як бути з рейсами всередині країни, там, де немає портів?

– Це непросте питання. Безумовно, легше все це реалізувати в портах, тому пілотний проект постанови стосується тих областей, де є порти. Але, в будь-якому випадку, як мені здається, є логіка в тому, щоб встановити маршрут вантажу – звідки і куди, і вже з урахуванням цієї інформації приймати відповідні адміністративні заходи.

Наприклад, на етапі видачі компанії ліцензії вписати вимоги, щоб при виїзді з підприємства стояв ваговий комплекс, який би фіксував вагу вантажу, а фура отримувала талон з даними. Якщо при перевірці - вага машини буде перевищувати зафіксований у талоні – в першому і другому випадку бізнес отримує штраф, при наступних – позбавлення ліцензії.

На дорогах повинні бути облаштовані точки контролю або високоінтелектуальні камери, як в Європі, які фіксують вагу вантажу та в автоматичному режимі висилають штраф. Але це питання вже не в повноваженнях митниці. Ми на своєму рівні точно можемо контролювати вантаж у портах.

Як показує практика, побороти проблему відразу по всій Україні – неможливо. Але хоча б якусь частину, наприклад, шляхом залучення в цей процес митних інспекторів – точно можна, і без додаткових втрат і витрат для бюджету.

– Чому не всі митники підтримують це рішення?

– Якщо приймуть нове розпорядження – це подвійне навантаження на інспекторів, поки це не буде автоматизовано.

Але, якщо ми не знайдемо час в порту зважити цю машину і зафіксувати перевантаження – ми і далі будемо їздити розбитими дорогами, звинувачувати всіх і переживати за свої рідних.

Нам подобаються дороги в Німеччині? Так давайте встановимо спочатку правила, як у Німеччині. Там спробуй проїхати по дорозі з перевантаженням – випишуть штраф, заберуть машину, позбавлять ліцензії.

Якщо не вирішувати питання комплексно – ми зіткнемося з тим, що вже навесні разом зі снігом зійде і новий асфальт. Тому завдання президента вирішити ситуацію з перегрузами на дорогах – правильне і своєчасне. Тепер важливо, щоб Кабінет міністрів прийняв найбільш оптимальне і ефективне рішення.

– У разі ухвалення постанови, що зміниться? Інспектори зможуть виписувати штрафи? За яким принципом?

– В такому випадку, так. Ми запропонували фіксовані розміри штрафів у відсотковому співвідношенні до перевантаження. Наприклад, за 10% перевантаження – 5 000 грн, за 20% – 10 000 грн і т.д.

За фактом, нам важливо зробити так, щоб перевізникам було вигідніше зробити дві ходки – чим заплатити штраф. І на даному етапі ми бачимо, що бізнес рішення підтримує. Їм, як і всім, потрібні правила. Так, хтось може бути незадоволений. Але іншого виходу не буде. Будемо чекати відповідного рішення або зустрічних пропозицій з боку уряду.

– Додатковий контроль не вплине на час перебування вантажу в порту?

– Ні, тим більше, з часом цей процес буде максимально автоматизований. Крім того, ми запропонували ще одну ініціативу – створити Єдиний контролюючий офіс на митниці для уніфікації оптимізації процедур офіційного контролю в пунктах пропуску товарів.

Зараз працюють екологічна, фітосанітарна і ветеринарна служби – це все окремі організації, які перевіряють вантаж в процесі ввезення або вивезення, збільшуючи час перебування товару в порту. Ми запропонували експериментально передати всі ці функції одному інспектору, скоротивши час оформлення вантажу в порту.

– Як це вплине на якість перевірки?

– Це не зробить перевірку гірше, протоколи будуть дотримуватися в тій же мірі. Просто в такому разі це все можна буде зробити в одному вікні.

Знову ж таки, при необхідності, ми можемо передати вантаж в лабораторію або відправити на іншу перевірку, тут же в одному місці. Але на все це не потрібно буде додаткових 50 осіб, які зараз оформлюють вантаж.

У Грузії це вже працює. Там в порту митник в одному обличчі і інспектор, і еколог, і фітосанітар. Якщо десь буде виявлена проблема – вантаж відправляють на додаткову перевірку. Якщо перевірки не потрібні – вантаж їде на відвантаження.

Зараз дуже незручно, в середньому вивантаження може тривати до двох діб. Ми вважаємо, що це можна і потрібно оптимізувати.