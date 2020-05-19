Александр Кубраков: Я взял на себя обязательство построить больше дорог, чем Украина когда-либо видела

– Вы пришли в команду Зеленского из Офиса эффективного регулирования Гончарука. Большинство из тех, кто были в окружении Гончарука, давно потеряли свои должности. Почему вы остались?

– Я уже не могу сказать "это не моя война". Я взял на себя обязательство – отремонтировать и построить больше дорог, чем независимая Украина когда-либо видела. Это наш “амбициозный план”. И, черт возьми, я хочу, чтобы каждый житель Украины увидел своими глазами – тысячи километров ремонтов, катки и бульдозеры. А за 2-3 года с таким финансированием можно обновить всю сеть дорог общего пользования.

– А что с Гончаруком?

– Иногда мне кажется, что главная проблема нашего общества – в неумении работать командами. После того как Алексей ушел с премьерской должности – даже не было возможности нормально пообщаться. Но если у нас действительно общие ценности и цели – надо продолжать к ним идти. В команде Гончарука я занимался дорогой Запорожье – Мариуполь, в команде Шмыгаля мы продолжаем воплощать в жизнь “Большую стройку”.

– Вы всегда подчеркиваете, что программу “Большая стройка” инициировал президент. Но ведь, даже просто юридически, дороги – не компетенция президента. Это вопрос политики?

– Это вопрос достижения результата. Да, именно благодаря поддержке президента мы шаг за шагом идем к цели – больше 4 тысячи километров хороших дорог за один год.

Мы только что говорили о командах, сам наш разговор начался с того, что все не вечно, и я сам могу уйти отсюда в любой момент. Но так ничего не построишь. У президента мандат на 5 лет. У него высокий уровень доверия со стороны общества. И мы его не хотим подвести. Поверьте, без сильного слова с его стороны, нам не удалось бы сохранить бюджет на дороги при секвестре (сокращение госбюджета, - ред.) и построить слаженную работу местной властью и другими государственными ведомствами высшего звена.

– И, раз вы упомянули бюджет. Что с финансированием? Где рекордные 100 миллиардов?

– Давайте по порядку. В этом году на дороги действительно рекордное финансирование, если посчитать все источники – это 10% бюджета страны.

Сотня миллиардов о которой вы говорите – из разных источников. Основа финансирования дорог – Государственный дорожный фонд. Из него 31,5 млрд грн направляются на ремонты и строительство дорог государственного значения, 5,7 млрд – на содержание дорожной сети, 22 млрд – на дороги местного значения, ими занимаются областные госадминистрации.

Второй источник финансирования – это деньги, которые "Укравтодор" получает под госгарантии. Суммарно мы планировали привлечь 19,3 млрд грн. Чтобы "Укравтодор" в принципе смог напрямую брать кредиты еще в 2019 мы с моими бывшими коллегами в парламенте разработали законопроект, вносящий поправки в госбюджет и в бюджетный кодекс. Было принято решение привлечь это финансирование через государственный "Укрэксимбанк". Таким образом мы минимизируем валютные риски, и сохраняем все деньги в государстве – ведь свои проценты, полученные от "Укравтодора", "Укрэксимбанк" вернет в бюджет.

Знаете, мне часто говорили – как так, Кубраков никогда не занимался дорогами, а теперь руководит "Укравтодором". А по факту, задачи которые я решаю каждый день – касаются кризисного менеджмента, управления рисками, финансовой политики – и бесконечных переговоров.

Да, отрасль в этом году – в приоритете государства, и есть финансирование, но нам никто не дает его на блюдечке с голубой каемочкой – мы выгрызаем эти деньги, и добиваемся того, чтобы они шли на дороги в каждом уголке Украины.

– Финансовое образование не помешало бы?

– Одно из моих первых мест работы было в банковском секторе, да и в своей компании, которой я управлял до госслужбы – финансами я занимался сам. Но самое ценное – в практике. В нашей команде работает Евгений Кузькин – человек-легенда финансового сектора. С ним мы делали расчеты кредитной нагрузки на Укравтодор, делаем детальные расчеты поэтапного финансирования, смотрим как какие службы осваивают деньги.

– То есть по части финансов – вы спокойны?

– Буду полностью спокоен, когда мы обеспечим третий источник финансирования. На уровне руководства государства было принято решение о передаче 35 млрд грн, полученных "Нафтогазом" от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража, на обновление дорог. Этот вопрос держит на контроле премьер. И в ближайшие дни должно быть принято постановление правительства, которое зафиксирует на какие именно дороги будут направлены эти деньги.

Кроме этих основных источников у нас есть финансирование от Международных финансовых организаций (4,4 млрд), и отдельные бюджетные программы (около 2 млрд грн).

– Не тяжела ли шапка мономаха? Способен ли "Укравтодор" вовремя освоить эти деньги?

– Конечно. Уже сейчас работы ведутся на 2 600 тыс. км дорог. За прошлый год, который тоже считался рекордным, в итоге в эксплуатацию ввели 850 км дорог.

– 2 600 чуть больше половины, а остальные? Строительный сезон короткий.

– Да, но стартовали мы на многих объектах еще в феврале. Меняется климат – в прошлом году на Н-31, трассе Киев – Днепр бетон клали еще в декабре.

"Укравтодор" уже заключил договора на 70,8 млрд грн, тендерятся – 33,5 млрд, из них 10 млрд – обжалуются в АМКУ.

– То есть треть из закупок – заморожены. Мифические тендерные тролли угрожают "Большой стройке"?

– К сожалению, риски и потери государства – не мифические. Наш Дорожный исследовательский институт делал расчеты на заказ дорожной ассоциации. По их данным за один день задержки старта строительных работ экономика терпит 24 млн грн убытков. Из 10 млрд, около 6 – заблокированы группой компаний Араика Амирханяна. Тендерный троллинг превращается в тендерный шантаж. В результате налогоплательщики теряют шанс на хорошие дороги, и свои деньги.

– Простите, о какой из дорожных ассоциаций вы говорите?

– Национальная ассоциация дорожников Украины, вторая ассоциация – Всеукраинская ассоциация дорожников, увы, себя дискредитировала. Ее руководство заигралось в большую политику, и забыло о том, что главное, что нас должно объединять – это развитие отрасли.

– И к какой из ассоциаций принадлежит Араик?

– Понятия не имею. И очень надеюсь, что с этими вопросами в ближайшее время разберутся правоохранительные органы. Как вам известно, на прошлой неделе он незаконно проник в здание "Укравтодора". Испугал наших сотрудников, взломал дверь.

– Неужели, вся команда "Укравтодора", большинство в парламенте и прямая поддержка президента недостаточны для того, чтобы разобраться с человеком с богатым криминальным прошлым?

– У нас же правовое государство, а значит все должно быть законно. Насчет действий Араика – с этим должны разбираться правоохранители. Да, неприятно, да, забирает какие-то временные ресурсы. Но единственное что важно, и по чему нас реально будут судить – это новые дороги. Будут построены – качественно и на долгие годы – значит мы победители.

– Назовите самые важные объекты "Большой стройки".

– Если говорить о масштабе – то это, конечно же, Запорожский мост. 16-летняя история коррупции, и шанс на хороший финал. Запорожской области в целом повезло – там к курортному сезону закончат 119 км дороги Васильевка – Бердянск (Н-30). Сейчас на четырех участках дороги работают 4 компании, привлечены 460 работников и 190 единиц техники. Уже начались дороги на М-18, которая идет от Харькова на самый юг Украины. Это – одна из нитей, что сшивает всю страну.

Мощнейшая артерия – дорога Н-31, она связывает Киев и Днепр. Это новая дорога, которая врывается в пейзаж сотнями грейдеров и бульдозеров. Дорога из Киева в Днепр сократится почти на 2 часа благодаря этой дороге. По итогам ремонта дороги на Мариуполь мне писали предприниматели, которые решили открыть новый магазин в Мариуполе – просто потому что теперь туда возможно нормально ездить. Можно смело прогнозировать рост ВВП после открытия этого маршрута. Это новое дыхание для промышленности, сферы услуг и туризма.

Также в этом году будет завершен маршрут Киев – Харьков. Трасса М-03 будет отремонтирована на всех участках. Мы даже наконец-то решили судьбу участка маршрута, который проходит через Полтаву. Проблема была в том, что ни область, ни город долгое время не хотели ремонтировать участок, который по факту является частью международной трассы. Причем если посмотреть на карту Украины мы видим как Н-31 связывает Киев с югом страны через центр страны, а М-03 через Киев вливается в единый маршрут – дальше на Львов и Чоп.

Это и есть, сшивание, единение страны делами, а не разговорами.

– Строите не стены, а мосты?

– Так точно. Сразу вспомнилась, конечно же, история про стену на Востоке страны. У нас тут четкая позиция – мы хотим чтобы граждане Украины, которые вынуждены жить под оккупацией, при въезде в страну, сразу же видели, что здесь – свободный мир. Здесь – Украина, Европа. Тут и дороги хорошие, и разметка современная. И дышится как-то легче. Тут показательная дорога от КПП Станица Луганская до Северодонецка, 125 км отремонтированной дороги будут готовы уже в июле.