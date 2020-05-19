Олександр Кубраков: Я взяв на себе зобов'язання побудувати більше доріг, ніж Україна коли-небудь бачила

– Ви прийшли в команду Зеленського з Офісу ефективного регулювання Гончарука. Більшість з тих, хто були в оточенні Гончарука, давно втратили свої посади. Чому ви залишилися?

– Я вже не можу сказати "це не моя війна". Я взяв на себе зобов'язання - відремонтувати й побудувати більше доріг, ніж незалежна Україна коли-небудь бачила. Це наш "амбітний план". І, чорт забирай, я хочу, щоб кожен житель України побачив на власні очі - тисячі кілометрів ремонтів, катки та бульдозери. А за 2-3 роки з таким фінансуванням можна оновити всю мережу доріг загального користування.

– А що з Гончаруком?

– Іноді мені видається, що головна проблема нашого суспільства - у невмінні працювати командами. Після того, як Олексій пішов з прем'єрської посади, навіть не було можливості нормально поспілкуватися. Але якщо у нас дійсно спільні цінності та цілі - треба продовжувати до них йти. У команді Гончарука я займався дорогою Запоріжжя - Маріуполь, у команді Шмигаля ми продовжуємо втілювати в життя "Велике будівництво".

– Ви завжди підкреслюєте, що програму "Велике будівництво" ініціював президент. Але ж, навіть просто юридично, дороги - не компетенція президента. Це питання політики?

– Це питання досягнення результату. Так, саме завдяки підтримці президента ми крок за кроком йдемо до мети - понад 4 тисячі кілометрів хороших доріг за один рік.

Ми щойно говорили про команди, сама наша розмова почалася з того, що все не вічне, і я сам можу піти звідси в будь-який момент. Але так нічого не побудуєш. У президента мандат на 5 років. У нього високий рівень довіри з боку суспільства. І ми не хочемо його підвести. Повірте, без сильного слова з його боку нам не вдалося б зберегти бюджет на дороги при секвестрі (скорочення держбюджету, - ред.) і побудувати злагоджену роботу місцевої влади з іншими державними відомствами вищої ланки.

– Оскільки ви згадали бюджет. Що з фінансуванням? Де рекордні 100 мільярдів?

– Давайте по черзі. Цього року на дороги дійсно рекордне фінансування, якщо порахувати всі джерела - це 10% бюджету країни.

Сотня мільярдів, про яку ви говорите, - з різних джерел. Основа фінансування доріг - Державний дорожній фонд. З нього 31,5 млрд грн спрямовуються на ремонти й будівництво доріг державного значення, 5,7 млрд - на утримання дорожньої мережі, 22 млрд - на дороги місцевого значення, ними займаються обласні держадміністрації.

Друге джерело фінансування - це гроші, які "Укравтодор" отримує під держгарантії. Сумарно ми планували залучити 19,3 млрд грн. Щоб "Укравтодор" в принципі зміг безпосередньо брати кредити, ще у 2019 ми з моїми колишніми колегами в парламенті розробили законопроєкт, який вносить поправки до держбюджету і до бюджетного кодексу. Було прийнято рішення залучити це фінансування через державний "Укрексімбанк". Таким чином ми мінімізуємо валютні ризики, і зберігаємо всі гроші в державі - адже свої відсотки, отримані від "Укравтодору", "Укрексімбанк" поверне до бюджету.

Знаєте, мені часто говорили - як же так, Кубраков ніколи не займався дорогами, а тепер керує "Укравтодором". А по факту, завдання, які я вирішую щодня, стосуються кризового менеджменту, управління ризиками, фінансової політики - і безкінечних переговорів.

Так, галузь у цьому році - в пріоритеті держави, і є фінансування, але нам ніхто не дає його на блюдечку з блакитною облямівкою - ми вигризаємо ці гроші, і домагаємося того, щоб вони йшли на дороги у кожному куточку України.

– Фінансова освіта не завадила б?

– Одне з моїх перших місць роботи було у банківському секторі, та й у своїй компанії, якою я керував до держслужби, фінансами займався сам. Але найцінніше - у практиці. У нашій команді працює Євген Кузькін - людина-легенда фінансового сектору. З ним ми робили розрахунки кредитного навантаження на Укравтодор, робимо детальні розрахунки поетапного фінансування, дивимося, як ті чи інші служби освоюють гроші.

– Тобто у питанні фінансів ви спокійні?

– Буду повністю спокійним, коли ми забезпечимо третє джерело фінансування. На рівні керівництва держави було прийнято рішення про передачу 35 млрд грн, отриманих "Нафтогазом" від Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу, на оновлення доріг. Це питання тримає на контролі прем'єр. І найближчими днями має бути прийнята постанова Уряду, яка зафіксує, на які саме дороги будуть спрямовані ці гроші.

Крім цих основних джерел, у нас є фінансування від Міжнародних фінансових організацій (4,4 млрд), і окремі бюджетні програми (близько 2 млрд грн).

– Чи не заважка шапка мономаха? Чи здатний "Укравтодор" вчасно освоїти ці гроші?

– Звичайно. Уже зараз роботи ведуться на 2 600 тис. км доріг. За минулий рік, який теж вважався рекордним, в результаті в експлуатацію ввели 850 км доріг.

– 2 600 – це трохи більш ніж половина, а решта? Будівельний сезон короткий.

– Так, але стартували ми на багатьох об'єктах ще в лютому. Змінюється клімат - минулого року на Н-31, трасі Київ - Дніпро бетон клали ще в грудні.

"Укравтодор" вже уклав договори на 70,8 млрд грн, на етапі тендерів - 33,5 млрд, з них 10 млрд - оскаржуються в АМКУ.

– Тобто третина закупівель - заморожені. Міфічні тендерні тролі загрожують "Великому будівництву"?

– На жаль, ризики й втрати держави - не міфічні. Наш Дорожній дослідний інститут робив розрахунки на замовлення дорожньої асоціації. За їх даними, за один день затримки старту будівельних робіт економіка зазнає 24 млн грн збитків. З 10 млрд, близько 6 - заблоковані групою компаній Араїка Амірханяна. Тендерний тролінг перетворюється в тендерний шантаж. В результаті платники податків втрачають шанс на хороші дороги, і свої гроші.

– Вибачте, про яку з дорожніх асоціацій ви говорите?

– Національна асоціація дорожників України, друга асоціація - Всеукраїнська асоціація дорожників, на жаль, себе дискредитувала. Її керівництво загралося у велику політику, і забуло про те, що головне, що нас має об'єднувати, - це розвиток галузі.

– І до якої з асоціацій належить Араїк?

– Гадки не маю. І дуже сподіваюся, що з цими питаннями найближчим часом розберуться правоохоронні органи. Як вам відомо, минулого тижня він незаконно проник до будівлі "Укравтодору". Налякав наших співробітників, зламав двері.

– Невже всієї команди "Укравтодору", більшості в парламенті та прямої підтримки президента недостатньо для того, щоб розібратися з людиною з багатим кримінальним минулим?

– У нас же правова держава, а значить все має бути законно. Щодо дій Араїка - з цим повинні розбиратися правоохоронці. Так, неприємно, так, забирає якісь тимчасові ресурси. Але єдине, що важливо, і по чому нас реально будуть оцінювати - це нові дороги. Будуть побудовані - якісно і на довгі роки - значить ми переможці.

– Назвіть найважливіші об'єкти "Великого будівництва".

– Якщо говорити про масштаб - то це, звичайно ж, Запорізький міст. 16-річна історія корупції, і шанс на хороший фінал. Запорізькій області загалом пощастило - там до курортного сезону закінчать 119 км дороги Василівка - Бердянськ (Н-30). Зараз на чотирьох ділянках дороги працюють 4 компанії, залучені 460 працівників і 190 одиниць техніки. Уже почався ремонт дороги на М-18, яка йде від Харкова на самий південь України. Це - одна з ниток, що зшиває всю країну.

Найпотужніша артерія - дорога Н-31, вона пов'язує Київ і Дніпро. Це нова дорога, яка вривається у пейзаж сотнями грейдерів і бульдозерів. Час поїздки з Києва до Дніпра скоротиться майже на 2 години завдяки цій дорозі. За підсумками ремонту дороги на Маріуполь мені писали підприємці, які вирішили відкрити новий магазин у Маріуполі - просто тому що тепер туди можливо нормально їздити. Можна сміливо прогнозувати зростання ВВП після відкриття цього маршруту. Це нове дихання для промисловості, сфери послуг і туризму.

Також цього року буде повністю завершено маршрут Київ - Харків. Траса М-03 буде відремонтована на всіх ділянках. Ми навіть нарешті вирішили долю ділянки маршруту, який проходить через Полтаву. Проблема була в тому, що ні область, ні місто довгий час не хотіли ремонтувати ділянку, яка по факту є частиною міжнародної траси. Причому якщо подивитися на карту України, ми бачимо, як Н-31 пов'язує Київ з півднем країни через центр країни, а М-03 через Київ вливається в єдиний маршрут - далі на Львів і Чоп.

Це і є зшивання, єднання країни справами, а не балачками.

– Будуєте не стіни, а мости?

– Саме так. Відразу згадалася, звичайно ж, історія про стіну на Сході країни. У нас тут чітка позиція - ми хочемо, щоб громадяни України, які змушені жити під окупацією, при в'їзді в країну, відразу ж бачили, що тут - вільний світ. Тут - Україна, Європа. Тут і дороги хороші, і розмітка сучасна. І дихається якось легше. Тут показова дорога від КПП Станиця Луганська до Сєвєродонецька, 125 км відремонтованої дороги будуть готові вже в липні.