Агрорынок Украины. Как топ-менеджеры агротрейдера Mimier обокрали компанию

Весь прошлый год внимание агрорынка Украины было приковано к украинской "дочке" швейцарского агротрейдера Mimier Trade S.A. Еще с начала 2021 года в компании начались задержки платежей контрагентам, которые к весне только усилились. Уже летом 2021 компанию покинули топ-менеджеры, которые тут же стали фигурантами уголовных дел. Причем бывший финансовый директор Максим Кириченко был арестован полицией, а бывший генеральный директор Ярослав Гордиенко покинул пределы Украину и был объявлен в международный розыск. Примечательно, что до "Мимиер" Гордиенко работал в агрохолдинге "Креатив", который уже не существует, но банкротство которого агрорынок Украины будет помнить еще долго.

Начало истории

Все началось с того, что летом 2021 года некоторые из контрагентов "Мимиер", не добившись платежей за товар от менеджмента компании, стали выходить напрямую на акционеров "Мимиер" с требованиями погасить долги.

Согласно финансовой отчетности, компания находилась в неплохой финансовой форме. Поэтому акционеры начали внутреннее расследование с целью выяснить, почему при хорошей финансовой отчетности компания задерживает платежи за товар. Тогда топ-менеджеры вместе с рядом сотрудников внезапно покинули компанию, предварительно уничтожив или забрав с собой большую часть финансовой документации и электронных данных.

Акционеры компании наняли специалистов по финансовым расследованиям для независимого анализа деятельности топ-менеджмента. За дело взялась команда из Vigilant Forensic Boutique во главе со старшим партнером Артемом Ковбелем. В условиях отсутствия части документации с использованием специальных методик анализа специалисты по финансовым расследованиям изучили деятельность Mimier Trade с 2019 по 2021 годы.

Результаты расследования есть в нашем распоряжении, и они свидетельствуют о том, что Гордиенко построил, как говорят в Vigilant, "довольно нетипичную, но в то же время смелую и масштабную схему мошенничества".

Компания-клон

Расследование показало, что у Mimier Trade была компания-клон под названием ММТ Commodities. Эту компания была зарегистрирована по тому же юридическому адресу, что и Mimier Trade, но принадлежала она Ярославу Гордиенко.

По мнению финансовых расследователей, схема обмана была построена именно на использовании компании-клона. В глазах рынка и банков Гордиенко позиционировал свою компанию ММТ как одно целое с Mimier Trade, таким образом эксплуатируя деловую репутацию акционеров Mimier Trade.

ММТ участвовала в трейдинге параллельно с Mimier Trade, но так, что прибыльные сделки уходили на ММТ, а убыточные ложились большей частью на Mimier Trade. Кроме того, как выяснилось, у ММТ не было своего офиса и персонала – компания полностью паразитировала за счет Mimier Trade. То есть, это была виртуальная компания, но которая получала вполне реальные доходы от трейдинга за счет Mimier Trade.

"Даже если не учитывать конфликт интересов, факт существования ММТ нельзя объяснить ничем иными, кроме как недобросовестными и корыстными намерениями Ярослава Гордиенко", – считает Артем Ковбель.

Расследователи долго анализировали поток сделок, заключенных "Мимиер" под руководством Гордиенко. Анализ выявил, что удельный вес неудачных сделок был подозрительно большим. А непропорционально высокий удельный вес убыточных сделок и является классическим признаком финансовых злоупотреблений со стороны менеджмента.

Например, если сравнить контрактные цены "Мимиер" с рыночными, то контрактные цены Гордиенко на кукурузу и на пшеницу были значительно ниже среднерыночных. По мнению расследователей, это не может считаться нормальным трейдингом. Только по этим двум товарным позициям "Мимиер" потерял около 5,3 млн долларов.

"Понятно, что трейдинг – это бизнес с высокой степенью риска, и это означает, что определенная часть сделок может быть убыточна. Однако в случае "Мимиера" 80% убыточных транзакций приходится на пять компаний, что выглядит необычно и может давать основания подозревать недобросовестный умысел со стороны бывшего менеджмента "Мимиер", –говорит Ковбель.

"Что делал Гордиенко? Он делал так, что товар покупал "Мимиер", а продавал ММТ. Он превращал оборотные деньги "Мимиер" в товар, затем путем махинаций с документами перекидывал товар на свою компанию и превращал его ММТ в деньги. Схема довольно простая, но эффективная. Держалась она на умении "химичить" с товарными документами, а также на полной убежденности контрагентов в том, что у "Мимиер" и ММТ один и тот же хозяин. Гордиенко просто вымывал оборотные средства "Мимиер" в пользу ММТ. Причем, как через товарные операции, так и через так называемые wash out agreements", – рассказывает один из бывших сотрудников компании.

Специалисты по финансовым расследованиям уверены, что Гордиенко не мог реализовывать вышеописанную схему мошенничества в одиночку. Такая схема требует координации целой группы людей. Здесь речь идет, прежде всего, о финансистах – Максиме Кириченко и Анне Ладной. Расследователи допускают, что в мошеннических схемах также могли участвовать менеджеры некоторых контрагентов и брокерских компаний.

Фальсификация бухгалтерского учета

По мнению старшего партнера форензик-бутика Vigilant Артема Ковбеля, любое корпоративное мошенничество предполагает ту или иную форму фальсификации данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Нечистым на руку топ-менеджерам важно скрывать мошенничество от акционеров и от правоохранительных органов. А для этого нужно показывать красивые цифры. Не стал исключением и "Мимиер".

Расследователи обнаружили фальсификацию данных об активах "Мимиер". В частности, речь идет о завышении стоимости товарных запасов и дебиторской задолженности на миллионы долларов США. Именно систематическая манипуляция финансовой отчетностью позволила топ-менеджерам "Мимиер" скрывать мошенничество до тех пор, пока не начались перебои с платежами и пока контрагенты не начали выходить прямо на акционеров с претензиями.

Поэтому не удивительно, что перед тем, как покинуть компанию после начала расследований, Гордиенко не оставил большую часть финансовой документации "Мимиер".

"Подделка банковских документов"

По мнению специалистов из Vigilant, стратегия Гордиенко заключалась в том, чтобы его личная компания ММТ торговала за счет оборотного капитала Mimier Trade, накапливая прибыль на ММТ, а убытки перекладывая на Mimier Trade.

Все это со временем привело к дефициту "оборотки" у Mimier Trade, которую Гордиенко пытался пополнить за счет банковских кредитов. То есть, ММТ высасывало деньги из Mimier Trade, а закрывать образовавшиеся "дырки" Гордиенко пытался банковскими займами.

Но у мошенников возникла проблема: с одной стороны, банки требовали идентификации бенефициаров Mimier Trade и их персональных гарантий, а с другой стороны, Гордиенко не смог бы объяснить акционерам "Мимиер", почему вдруг компании потребовался банковский кредит. Однако эту проблему Гордиенко решил просто – были подделаны подписи акционера на документах, включая подпись на личном поручительстве перед банком. Речь идет о мальтийском банке IIG Bank, от которого Mimier Trade получил кредитную линию в 4 млн долларов.

Эпизод с подделкой документов для получения банковского кредита также лег в основу уголовного дела против Гордиенко и Кириченко. В ходе следствия несколько экспертиз подтвердили факт подделки подписей акционера на документах, которые были представлены в банк для получения кредитной линии.

"Факт подделки личной гарантии акционера характеризует общее бизнес-поведение Ярослава Гордиенко и других причастных лиц", – отмечают расследователи.

Куда ушли деньги

Получая неплохую, но всего лишь менеджерскую зарплату, Гордиенко вел жизнь на широкую ногу. Обкрадывая своего акционера, Гордиенко не смог удержаться от соблазна демонстрировать окружающим свой новый образ жизни обеспеченного человека.

Гордиенко быстро обзавелся роскошным домом, куда переехал жить из небольшой квартиры, а также апартаментами в Одессе.

Ну, и, конечно, новый автопарк. Оказалось, что на его компанию ММТ покупались дорогие автомобили на сотни тысяч долларов: спортивная Alfa Romeo, представительский седан Mercedes S Class, гелендваген Mercedes G Class и даже Lamborghini Huracan.

Lamborghini Huracan на вторичном рынке стоит от 400 до 500 тысяч долларов

Впрочем, как только Гордиенко понял, что его махинации были обнаружены и вскрыты, он продал машины и недвижимость.

Позже он придумал своей фирме ММТ новое название – Massor. Под таким названием он ее и перерегистрировал в Швейцарии.

Однако, по заявлению акционеров "Мимиер", в июле 2021 года правоохранительные органы начали уголовное преследование Ярослава Гордиенко и Максима Кириченко. Осенью 2021 обоим было объявлено о подозрении по уголовным статьям в растрате и завладении чужим имуществом, а также в отмывании денег.

В ноябре 2021 года суд постановил задержать Гордиенко, но тот сбежал из Украины и был объявлен в международный розыск. А Кириченко был арестован в декабре 2021 года и помещен в Лукьяновское СИЗО, где он себе нанял платную камеру повышенной комфортности.

Максим Кириченко

Примечательно, что Гордиенко и Кириченко защищает харьковская юридическая фирма "Легион". Ее руководитель и владелец Владислав Безрук по кличке Мамонт – весьма известная личность. В 2018 году в Харькове на него было совершено покушение – киллер стрелял из автомата, Безрук был ранен и выжил чудом.

Не обошлось без криминала и в этот раз. По некоторым данным, адвокаты Кириченко пытались подкупить следователей из полиции, а когда у них ничего не вышло, произошло нападение на Максима Кириченко в СИЗО. 20 декабря адвокат Кириченко Дарья Шевченко сообщила, что на ее подзащитного напал сокамерник и ножом порезал ему руку. По ее словам, это было покушение на жизнь. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.

Со своей стороны, акционеры "Мимиер" написали заявление в прокуратуру с просьбой усилить меры безопасности Кириченко, так как он является ключевым свидетелем и может дать показания против своего подельника Гордиенко. В свою очередь, есть основания полагать, что именно Гордиенко мог быть бенефициаром покушения на Кириченко. Ведь показания Кириченко представляют опасность для Гордиенко, который продолжает скрываться от следствия.

"Мимиер – это очень поучительная история о том, как оно бывает", – говорит форензик-специалист Артем Ковбель. Излишняя доверчивость акционера и недостаточный контроль в отношении менеджмента, как правило, заканчиваются плохо.