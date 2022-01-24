Агроринок України. Як топ-менеджери агротрейдера Mimier обікрали компанію

Весь минулий рік увага агроринку України була прикута до української "дочки" швейцарського агротрейдера Mimier Trade S. A. Ще з початку 2021 року в компанії почалися затримки платежів контрагентам, які до весни тільки посилилися. Вже влітку 2021 компанію покинули топ-менеджери, які тут же стали фігурантами кримінальних справ. Причому колишній фінансовий директор Максим Кириченко був заарештований поліцією, а колишній генеральний директор Ярослав Гордієнко покинув межі України і був оголошений в міжнародний розшук. Примітно, що до "Мімієр" Гордієнко працював в агрохолдингу "Креатив", який вже не існує, але банкрутство якого агроринок України пам'ятатиме ще довго.

Початок історії

Все почалося з того, що влітку 2021 року деякі з контрагентів "Мімієр", не домігшись платежів за товар від менеджменту компанії, стали виходити безпосередньо на акціонерів "Мімієр" з вимогами погасити борги.

Згідно фінансової звітності, компанія перебувала в непоганій фінансовій формі. Тому акціонери почали внутрішнє розслідування з метою з'ясувати, чому при хорошій фінансовій звітності компанія затримує платежі за товар. Тоді топ-менеджери разом з низкою співробітників раптово покинули компанію, попередньо знищивши або забравши з собою більшу частину фінансової документації та електронних даних.

Акціонери компанії найняли фахівців з фінансових розслідувань для незалежного аналізу діяльності топ-менеджменту. За справу взялася команда з Vigilant Forensic Boutique на чолі зі старшим партнером Артемом Ковбелем. В умовах відсутності частини документації з використанням спеціальних методик аналізу фахівці з фінансових розслідувань вивчили діяльність Mimier Trade з 2019 по 2021 роки.

Результати розслідування є в нашому розпорядженні, і вони свідчать про те, що Гордієнко побудував, як кажуть в Vigilant, "досить нетипову, але в той же час сміливу і масштабну схему шахрайства".

Компанія-клон

Розслідування показало, що у Mimier Trade була компанія-клон під назвою ММТ Commodities. Цю компанія була зареєстрована за тією ж юридичною адресою, що і Mimier Trade, але належала вона Ярославу Гордієнку.

На думку фінансових розслідувачів, схема обману була побудована саме на використанні компанії-клона. В очах ринку і банків Гордієнко позиціонував свою компанію ММТ як одне ціле з Mimier Trade, таким чином експлуатуючи ділову репутацію акціонерів Mimier Trade.

ММТ брала участь в трейдингу паралельно з Mimier Trade, але так, що прибуткові угоди йшли на ММТ, а збиткові лягали здебільшого на Mimier Trade. Крім того, як з'ясувалося, у ММТ не було свого офісу і персоналу – компанія повністю паразитувала за рахунок Mimier Trade. Тобто, це була віртуальна компанія, але яка отримувала цілком реальні доходи від трейдингу за рахунок Mimier Trade.

"Навіть якщо не враховувати конфлікт інтересів, факт існування ММТ не можна пояснити нічим іншими, крім як недобросовісними і корисливими намірами Ярослава Гордієнка", – вважає Артем Ковбель.

Розслідувачі довго аналізували потік угод, укладених "Мімієр" під керівництвом Гордієнка. Аналіз виявив, що питома вага невдалих угод була підозріло великою. А непропорційно висока питома вага збиткових угод і є класичною ознакою фінансових зловживань з боку менеджменту.

Наприклад, якщо порівняти контрактні ціни "Мімієр" з ринковими, то контрактні ціни Гордієнка на кукурудзу і на пшеницю були значно нижче середньоринкових. На думку розслідувачів, це не може вважатися нормальним трейдингом. Тільки по цих двох товарних позиціях "Мімієр" втратив близько 5,3 млн доларів.

"Зрозуміло, що трейдинг – це бізнес з високим ступенем ризику, і це означає, що певна частина угод може бути збиткова. Однак у випадку "Мімієра" 80% збиткових транзакцій припадає на п'ять компаній, що виглядає незвично і може давати підстави підозрювати недобросовісний умисел з боку колишнього менеджменту "Мімієр", – каже Ковбель.

"Що робив Гордієнко? Він робив так, що товар купував "Мімієр", а продавав ММТ. Він перетворював оборотні гроші "Мімієр" в товар, потім шляхом махінацій з документами перекидав товар на свою компанію і перетворював його ММТ в гроші. Схема досить проста, але ефективна. Трималася вона на вмінні "хімічити" з товарними документами, а також на повній переконаності контрагентів в тому, що у "Мімієр" і ММТ один і той же господар. Гордієнко просто вимивав обігові кошти "Мімієр" на користь ММТ. Причому, як через товарні операції, так і через так звані wash out agreements", – розповідає один з колишніх співробітників компанії.

Фахівці з фінансових розслідувань впевнені, що Гордієнко не міг реалізовувати вищеописану схему шахрайства поодинці. Така схема вимагає координації цілої групи людей. Тут йдеться, насамперед, про фінансистів – Максима Кириченка та Ганну Ладну. Розслідувачі припускають, що в шахрайських схемах також могли брати участь менеджери деяких контрагентів і брокерських компаній.

Фальсифікація бухгалтерського обліку

На думку старшого партнера Форензік-бутіка Vigilant Артема Ковбеля, будь-яке корпоративне шахрайство передбачає ту чи іншу форму фальсифікації даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Нечистим на руку топ-менеджерам важливо приховувати шахрайство від акціонерів і від правоохоронних органів. А для цього потрібно показувати красиві цифри. Не став винятком й "Мімієр".

Розслідувачі виявили фальсифікацію даних про активи "Мімієр". Зокрема, мова йде про завищення вартості товарних запасів і дебіторської заборгованості на мільйони доларів США. Саме систематична маніпуляція фінансовою звітністю дозволила топ-менеджерам "Мімієр" приховувати шахрайство до тих пір, поки не почалися перебої з платежами і поки контрагенти не почали виходити прямо на акціонерів з претензіями.

Тому не дивно, що перед тим, як покинути компанію після початку розслідувань, Гордієнко не залишив більшу частину фінансової документації "Мімієр".

"Підробка банківських документів"

На думку фахівців з Vigilant, стратегія Гордієнко полягала в тому, щоб його особиста компанія ММТ торгувала за рахунок оборотного капіталу Mimier Trade, накопичуючи прибуток на ММТ, а збитки перекладаючи на Mimier Trade.

Все це з часом призвело до дефіциту "оборотки" у Mimier Trade, яку Гордієнко намагався поповнити за рахунок банківських кредитів. Тобто, ММТ висмоктувало гроші з Mimier Trade, а закривати "дірки", що утворилися, Гордієнко намагався банківськими позиками.

Але у шахраїв виникла проблема: з одного боку, банки вимагали ідентифікації бенефіціарів Mimier Trade і їх персональних гарантій, а з іншого боку, Гордієнко не зміг би пояснити акціонерам "Мімієр", чому раптом компанії потрібен банківський кредит. Однак цю проблему Гордієнко вирішив просто – були підроблені підписи акціонера на документах, включаючи підпис на особистому поручительстві перед банком. Йдеться про мальтійський банк IIG Bank, від якого Mimier Trade отримав кредитну лінію в 4 млн доларів.

Епізод з підробкою документів для отримання банківського кредиту також ліг в основу кримінальної справи проти Гордієнка і Кириченка. В ході слідства кілька експертиз підтвердили факт підробки підписів акціонера на документах, які були представлені в банк для отримання кредитної лінії.

"Факт підробки особистої гарантії акціонера характеризує загальну бізнес-поведінку Ярослава Гордієнка та інших причетних осіб", – зазначають розслідувачі.

Куди пішли гроші

Отримуючи непогану, але всього лише менеджерську зарплату, Гордієнко вів життя на широку ногу. Обкрадаючи свого акціонера, Гордієнко не зміг втриматися від спокуси демонструвати оточуючим свій новий спосіб життя забезпеченої людини.

Гордієнко швидко обзавівся розкішним будинком, куди переїхав жити з невеликої квартири, а також апартаментами в Одесі.

Ну, і, звичайно, новий автопарк. Виявилося, що на його компанію ММТ купувалися дорогі автомобілі на сотні тисяч доларів: спортивна Alfa Romeo, представницький седан Mercedes S Class, гелендваген Mercedes G Class і навіть Lamborghini Huracan.

Lamborghini Huracan на вторинному ринку коштує від 400 до 500 тисяч доларів

Втім, як тільки Гордієнко зрозумів, що його махінації були виявлені і розкриті, він продав машини і нерухомість.

Пізніше він придумав своїй фірмі ММТ нову назву – Massor. Під такою назвою він її і перереєстрував у Швейцарії.

Однак, за заявою акціонерів "Мімієр", в липні 2021 року правоохоронні органи почали кримінальне переслідування Ярослава Гордієнка і Максима Кириченка. Восени 2021 обом було оголошено про підозру за кримінальними статтями в розтраті і заволодінні чужим майном, а також у відмиванні грошей.

У листопаді 2021 року суд постановив затримати Гордієнка, але той втік з України і був оголошений в міжнародний розшук. А Кириченко був заарештований в грудні 2021 року і поміщений в Лук'янівське СІЗО, де він собі найняв платну камеру підвищеної комфортності.

Максим Кириченко

Примітно, що Гордієнко і Кириченко захищає харківська юридична фірма "Легіон". Її керівник і власник Владислав Безрук на прізвисько Мамонт – вельми відома особистість. У 2018 році в Харкові на нього було скоєно замах – кілер стріляв з автомата, Безрук був поранений і вижив дивом.

Не обійшлося без криміналу і цього разу. За деякими даними, адвокати Кириченка намагалися підкупити слідчих з поліції, а коли у них нічого не вийшло, стався напад на Максима Кириченка в СІЗО. 20 грудня адвокат Кириченко Дар'я Шевченко передала, що на її підзахисного напав співкамерник і ножем порізав йому руку. За її словами, це було замах на життя. За даним фактом поліція порушила кримінальну справу.

Зі свого боку, акціонери "Мімієр" написали заяву в прокуратуру з проханням посилити заходи безпеки Кириченка, так як він є ключовим свідком і може дати свідчення проти свого подільника Гордієнка. У свою чергу, є підстави вважати, що саме Гордієнко міг бути бенефіціаром замаху на Кириченка. Адже свідчення Кириченка становлять небезпеку для Гордієнка, який продовжує переховуватися від слідства.

"Мімієр – це дуже повчальна історія про те, як воно буває", – говорить форензік-фахівець Артем Ковбель. Зайва довірливість акціонера і недостатній контроль щодо менеджменту, як правило, закінчуються погано.