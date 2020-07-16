Афера по-украински: кто и как "торгует" должностями в госорганах

"Некоторые так и не поняли главного: в Украине уже год как новая власть и "торговля" должностями осталась в прошлом", – в начале июня написал в соцсетях первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов.

Так он отреагировал на очередное задержание группы мошенников якобы вымогавшей деньги за назначение главой Харьковской областной госадминистрации. Правоохранительные органы отметили, что подозреваемые требовали 1 млн долларов за решение этого вопроса.

В феврале текущего года была задержана другая группа – они якобы требовали за должности руководителя Николаевской ОГА 350 тысяч долларов, а Житомирской – около 1,6 млн гривен.

После прихода Зеленского к власти его пресс-служба время от времени отчитывалась о задержании подобных "дельцов", предупреждая о неотвратимости наказания за такие преступления. Тем не менее ни публичные предупреждения, ни тяжесть наказания (за мошенничество "светит" до 12 лет тюрьмы) не останавливают желающих "поторговать влиянием".

РБК-Украина проанализировало данные из Единого реестра судебных решений и нашло ряд ярких подтверждений этого тезиса.

Мошенники-рецидивисты

Один из последних задержанных за мошенничество на данный момент – 69-летний житель Луцка Иван Братченя. Департамент стратегических расследований Национальной полиции сообщил, что 3 июля мужчина был задержан в кафе при получении 200 тысяч долларов за "лоббирование" своего знакомого на должность министра Кабмина.

Более того, по данным правоохранителей, подозреваемый представлялся членом "Масонской ложи Ротшильда" и обещал за определенную плату включить всех желающих в эту влиятельную закрытую группу. Для подтверждения своего участия в этой организации Братченя имел печать и перстень "масона".

Луцкий суд проигнорировал регалии подозреваемого и арестовал его до конца лета с залогом 1,26 млн гривен. Как следует из определения суда, июльское преступление – не первое для Братчени. В мае 2016 года он уже пытался продать за 150 тысяч долларов должность в правительстве, но тогда избежал наказания.

Согласно данным Единого реестра общественных объединений, Братченя является не участником "масонской ложи", а членом Национального совета Демократической партии Украины.

Еще один подозреваемый в "торговле должностями" со стажем – это Николай Ильницкий. Еще в 1998 году он был осужден за злоупотребление служебным положением и подлог. Очередной приговор, в этот раз за "продажу" госдолжностей, мужчина получил в апреле 2013 года. Ильницкому присудили девять лет заключения, но, воспользовавшись "законом Савченко", он смог уменьшить реальный срок и выйти на свободу в феврале 2016 года.

Уже в сентябре 2016 году правоохранители поймали его в очередной раз возле Администрации президента на улице Банковой по подозрению в мошенничестве. Ильницкий, по версии следствия, выманил у потерпевшего 30 тысяч долларов, представляясь сотрудником АП, и требовал деньги якобы за решение вопросов о бессрочном назначении судей.

Это уголовное производство было завершено и передано в суд еще в 2017 году, но до сих пор рассматривается. В ожидании приговора Ильницкий решил не терять время и вернулся к "работе". В апреле текущего года он был снова пойман правоохранителями на улице Институтской в Киеве. По данным прокуратуры, задержанный получил 25 тысяч долларов за то, что обещал решить вопрос с Кабмином о "трудоустройстве" гражданина в руководство "Аграрного фонда".

Ильницкий был арестован судом, но сразу же вышел из-под стражи под залог в 420 тысяч гривен. Сейчас он на свободе, но обязан информировать правоохранителей о смене места проживания. При этом подозреваемый не ограничен в передвижении, ведь обязанности носить электронный браслет суд на него не возложил.

Офисные "друзья"

Масштабная смена власти в стране после прихода команды Зеленского весной-летом 2019 года дала повод мошенникам воспользоваться удачным моментом и желанием многих людей приобщиться к "новым лицам". Первым громким задержанием с того момента стал арест винницкого бизнесмена и юриста Игоря Мизраха на улице Банковой в Киеве в последние дни августа прошлого года.

Задержанный также известен как автор и исполнитель песен в стиле шансон и выступает в качестве политического эксперта на телевизионных новостных каналах. Кроме того, Мизрах был помощником на общественных началах у депутатов Верховной рады Юрия Деревянко, Артема Синицы ("Партия регионов") и Александра Урбанского ("Блок Петра Порошенко").

Главный военный прокурор Анатолий Матиос 30 августа 2019 года обнародовал на своей странице в соцсетях видео задержания группы подозреваемых, в том числе и Мизраха. Он назвал их "группой недешевых и непростых мошенников", которые, представляясь сотрудниками Офиса президента Зеленского, вымогали 570 тысяч долларов от потерпевшего за назначение его заместителем директора "Укроборонпрома".

Мизраха подозревают в торговле должностями (фото: Игорь Мизрах/Facebook)

Обнародованные в Едином реестре судебных решений материалы уголовного производства дают понимание, как вероятно была организована преступная схема. Так, по версии правоохранителей, Мизрах разместил на принадлежащих ему новостных сайтах "фейковую" новость о назначении бывшего сотрудника прокуратуры Сергея Жданова начальником режимно-секретного департамента Офиса президента.

Затем он якобы использовал этого подставного "сотрудника" как доказательство его связей в ОП и за деньги лоббировал проведение с ним "собеседований" для назначения на должности в госорганах.

Мизрах, Жданов и еще двое их вероятных сообщников, задержанные правоохранителями, получили подозрения в мошенничестве в особо крупных размерах и присвоении властных полномочий. В сентябре 2019 года они были арестованы с залогами от 15 до 18 млн гривен, но отсидев под стражей около двух месяцев вышли на свободу.

Следствие считает именно Мизраха организатором преступной схемы, он находится под ночным домашним арестом. Наложенные судом ограничения не мешают подозреваемому вести активную светскую жизнь. Так, Мизрах активно записывает и презентует свои песни и клипы. Например, в конце июня он презентовал композицию с названием "Предупреждал", исполненную дуэтом с известным оперным певцом Владимиром Гришко.

В комментарии одному из телеканалов Мизрах заявил, что не признает предъявленные ему обвинения и считает уголовное производство против себя "провокацией".

Главное следственное управление Нацполиции, в свою очередь, добилось продления сроков расследования до 29 августа текущего года. Как отмечено в ходатайстве следствия, до конца этого срока необходимо провести ряд экспертиз, исследовать данные мобильных переговоров подозреваемых, а также допросить как свидетеля бывшего секретаря СНБО (на момент указанных событий эту должность занимал Александр Данилюк).

Домашний арест Игоря Мизраха продлен до 24 августа. Кроме того, шансонье обязан сдать загранпаспорта и не покидать Киевскую область без разрешения правоохранителей.

Через пару месяцев после задержания фейкового "начальника департамента" Офиса президента правоохранители надели наручники и на вполне реального сотрудника ОП. В ноябре 2019 года оперативники Национального антикоррупционного бюро задержали начальницу департамента доступа к публичной информации Офиса Светлану Кондзелю.

Бывшую сотрудницу ОП подозревают в мошенничестве (фото: facebook com EidosUa)

Также были задержаны ее предполагаемые сообщники – бывшая замминистра культуры Виктория Лисничая и Николай Пасальский, который якобы представлялся советником главы Офиса (на тот момент эту должность занимал Андрей Богдан). Последний известен не только тем, что был руководителем ячейки партии "УКРОП" в Гостомеле Киевской области, но и тем, что в январе 2019 года получил условный срок за избиение женщины, сделавшей ему замечание за выгул бойцовской собаки без намордника.

По версии НАБУ и САП, все трое входили в организованную группу, которая, прикрываясь связями в высших эшелонах власти, брала деньги за "лоббирование" кандидатов на госдолжности. Они были задержаны по подозрению в получении 300 тысяч долларов за помощь в назначении в набсовет "Нафтогаза".

При этом Кондзеля, по данным правоохранителей, должна была проводить "собеседования" с кандидатами для создания максимальной правдоподобности аферы. После задержания она была уволена из ОП и посажена под домашний арест решением Высшего антикоррупционного суда. Двое других подозреваемых – Лисничая и Пасальский – были отправлены под стражу, но смогли покинуть СИЗО, уплатив залоги по 0,5 млн гривен и 5 млн гривен соответственно.

В начале июля антикоррупционные органы объявили о завершении расследования. После ознакомления с материалами уголовного производства дело отправится в суд. Подозреваемые отрицают свою причастность к "торговле должностями" и считают произошедшее "заказом" и "провокацией". Кроме того, они добиваются того, чтобы дело расследовала Нацполиция, а не НАБУ.

Политический хаос

Эксперты, работавшие в правоохранительной сфере, видят основную проблему процветающей "торговли должностями" в разбалансировке органов государственной власти. Так, старший научный сотрудник Института государства и права НАН Николай Сирый считает, что в Украине разрушены механизмы кадрового отбора в госорганы.

"Если в государстве налажена система подготовки управленческих кадров, если налажена система формирования кадрового резерва, система надлежащего выдвижения кандидатур на должности и если весь этот процесс происходит открыто, логично, транспарентно и в соответствии с профессиональными качествами кандидатов, тогда существенно уменьшаются возможности у мошенников", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, по его мнению, у ответственных лиц во власти иногда "не хватает времени или желания" заниматься этими вопросами.

"Тогда безусловно активизируются разнообразные мошенники, увеличивается количество денежных предложений, увеличивается количество "коммуникаторов", который ищут людей с деньгами и предлагают свои услуги", – объяснил Сирый.

С ним согласен и бывший первый заместитель генерального прокурора Алексей Баганец. "Я больше склоняюсь к тому, что причина этого – хаос во власти. Мы уничтожили систему госуправления из-за назначения людей непроверенных, неподготовленных, так называемых "новых лиц". Вот потому у нас такой и результат. Иного результата и быть не может", – сказал он РБК-Украина.

Эксперты указывают и на проблемы в работе правоохранительных органов, которые допускают пробелы при расследовании данной категории дел.

"В этом находит свое отражение ненадлежащая работа антикоррупционной системы. Так как она должна быть направлена не только на контроль за теми, кто по состоянию на сейчас занимает госдолжности, но и за теми, кто только планирует занять те или иные должности. Тут также есть фактор их недоработки", – уверен ученый-криминалист Сирый.

По его мнению, работа правоохранительных органов должна быть более качественной, что приведет к повышению доверия общества к действиям силовиков. А это, в свою очередь, по словам Сирого, нивелирует большинство заявлений задержанных о "провокациях" и "политических преследованиях".

Баганец обратил внимание на еще одну, более глобальную проблему всей правоохранительной системы страны. Он считает, что в Украине нарушен принцип неотвратимости наказания.

"У нас получается, что на стадии выявления правонарушения, а иногда и задержания и избрания меры пресечения, шума много, а когда приходит время принимать конечное решение о направлении обвинительного акта в суд или закрытии дела, то общество никто не информирует. Естественно у людей складывается неправильное впечатление. Общество сейчас фактически уже не требует от правоохранителей доводить до логического завершения то, что они начали", – заявил бывший заместитель генпрокурора.

За последний год появилось около десятка уголовных дел о торговле должностями. Обвинения в "купле-продаже" вакантных мест коснулись и высшего руководства Офиса Зеленского, что нанесло репутационный удар по новой власти. Однако ярких прецедентов с длительными тюремными сроками для "продавцов должностей" за это время пока не появилось. Возможно, потому на мошенников и не действуют предупреждения о суровом наказании.