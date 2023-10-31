Зруйноване війною, відбудоване Україною. Як працює держпрограма "єВідновлення"

Як визначають найбільш затребувані види компенсацій програми "єВідновлення"? Завдяки чому вдалося мінімізувати корупційні ризики при розгляді заяв? Чим допомагає процесу цифровізація? У яких випадках у компенсації відмовляють і звідки на все це гроші? Відповіді на ці та інші питання — в матеріалі РБК-Україна.

З листопада 2023-го українці, чиє житло було повністю зруйноване в результаті збройної агресії РФ, зможуть отримати нове, обмінявши на нього житловий сертифікат державної програми компенсацій "єВідновлення". Станом на сьогодні сформовано вже 422 таких сертифікатів на загальну суму майже 880 млн гривень.

Це — не перший етап програми "єВідновлення". До нього отримували компенсацію українці, чиє житло було не зруйновано, а пошкоджено. Йдеться про цільову грошову виплату, призначену для ремонту житла, якщо сума пошкоджень становить до 200 тис гривень. Цей етап стартував ще у травні 2023 року і на сьогодні схвалено 23 тис. таких заяв на загальну суму в більше ніж 2 млрд гривень.

З 1 січня стартує ще один етап програма "єВідновлення" — отримати компенсацію можна буде за ремонт житла, який його власники зробили за власний кошт. Далі планується виплата компенсацій на житло, сума пошкоджень якого становить більше ніж 200 тис гривень.

Крім цього, незабаром на підзаконному рівні повинні визначити особливості щодо проведення обстеження пошкоджених та знищених об’єктів, які знаходяться на територіях територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), що надасть змогу поширити програму виплати компенсацій і на жителів таких територій.

Втім, на цьому "єВідновлення" не закінчиться — програму будуть розширювати і змінювати в залежності від того, чого потребуватимуть українці, що втратили через війну житло або можливість у ньому жити.

"єВідновлення" в цифрах

17 березня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон України "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України" за №2923-IX.

Саме цей момент слід вважати стартом масштабної програми "єВідновлення", яка допомогла тисячам українців відновити своє житло, що постраждало від підступного російського вторгнення.

За словами голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, яка ініціювала законопроєкт про компенсацію, програма надзвичайно популярна в українських громадян — вони бачать, що держава компенсує такі збитки, тож кількість заяв на "єВідновлення" стрімко зростає.

"Станом на кінець жовтня українці подали понад 55 тис заяв на компенсацію за пошкоджене житло, при чому більшу половину — майже 32 тис заяв, вже опрацювали. За результатами цього погоджено компенсацію майже 24 тис заявників на загальну суму в 2,2 млрд гривень. Отримали компенсацію 19 тис заявників на загальну суму в 1,6 млрд гривень. Їх можна витратити лише на будівельні та ремонтні матеріали в більше ніж 4000 торгових точок, які зареєструвалися у програмі", — зазначила народна депутатка.

Для розгляду заяв по пошкодженому житлу створено 538 комісій. Саме вони приймають рішення щодо погодження заяв та відмов по ним. До складу комісій обов‘язково входять не менше ніж 30% представників громадськості, що забезпечує об‘єктивність у прийнятті рішень.

Етап, коли можна було подавати заяви на компенсацію не за пошкоджене, а за вщент знищене житло, стартував в Україні 1 серпня 2023 року. На сьогодні подано вже майже 5 тис заяв, з яких майже тисяча вже відпрацювана. Погоджено 400 житлових сертифікатів на загальну суму в 811 млн гривень.

З 1 листопада ці сертифікати можна буде обміняти на нове житло, яке можна придбати будь-де: або на первинному, або на вторинному ринку. В середньому сума житлового сертифіката станом на кінець жовтня — 2 млн гривень, але у кожному випадку вона розраховується окремо.

"Слід врахувати, що у житлових сертифікатів таки є певне і обмеження. Зокрема, житло, яке людина отримає у такий спосіб, протягом 5 років не можна продавати. А якщо ви — власник приватного будинку, який знищено, ви зможете отримати кошти на будівництво нового на тій же ділянці, де був знищений будинок, або житловий сертифікат (на вибір)", — зауважила Олена Шуляк і додала, що за сумою сформованих житлових сертифікатів лідирують Київська (295 млн грн), Харківська (126 млн грн) і Донецька (60 млн грн) області.

Наступними етапами "єВідновлення" стануть компенсації за ремонти пошкодженого — проблема з цим була з перших днів війни, адже сотні родин не могли чекати прийняття нормативної бази по компенсаціям і ремонтували чи навіть повністю реконструювали свої домівки власним коштом.

5 жовтня ВР внесла відповідні зміни до закону №2923-IX, ухваленого у лютому цього року. Згідно з ними, з 1 січня 2024-го у "Дії" можна буде подати заяву і на такий вид компенсації - до цього це було неможливо. 27 жовтня відповідний законопроект підписав президент Володимир Зеленський.

Далі планується запуск програми компенсацій для жителів територій, які були тимчасово окуповані протягом 2022 року, територій, розташованих в районі проведення воєнних дій або територій, які перебувають в оточенні (блокуванні) і на житло, сума пошкоджень якого становить більше ніж 200 тис. гривень. Крім того, зараз йдуть обговорення доцільності компенсацій за пошкоджене і знищене житло у першій фазі війни з РФ — з 2014 року.

Цифрові інструменти "єВідновлення": завдяки чому програма працює без чиновників

Максимальний термін розгляду заяв по програмі "єВідновлення" становить всього 30 днів. Якщо порівняти з квартирними чергами на отримання соціального житла, у яких українці стоять десятиліттями, стає зрозуміло, що у випадку єВідновлення механізми державного фінансування житлового питання працюють у десятки тисяч разів ефективніше.

Значною мірою це забезпечується за рахунок максимальної цифровізації процесу. Головним її інструментом став електронний реєстр пошкодженого та зруйнованого майна (РПЗМ) - основа для запуску програми "єВідновлення". Завдяки йому українці всього за кілька кліків у "Дії" можуть подати заяву про компенсацію. Паралельно відбувається перевірка даних по багатьох реєстрах. Далі інформація обробляється, зберігається, логується з електронним підписом і зберігається в РПЗМ, який є джерелом достовірних та верифікованих даних про матеріальні збитки.

Наразі в реєстрі зберігаються дані про 239 тис пошкоджених або зруйнованих об’єктів і ця інформація оновлюється щодня. У майбутньому, наголосила Олена Шуляк, ці дані планують синхронізувати з Міжнародним реєстром пошкодженого Росією майна, задля отримання всіх репарацій від країни-агресора.

Завдяки РПЗМ, весь процес від подання заяви у Дії до витрачання коштів через віртуальну банківську картку цифровий. Це дозволяє усунути чиновників від контакту з громадянами і таким чином унеможливити корупцію і забезпечити швидкість процесу отримання компенсації.

РПЗМ — один з елементів Державної цифрової екосистеми управління відновленням (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management - DREAM). Вона забезпечує збирання, зберігання та аналіз даних на регіональному та місцевому рівнях. Всі ці дані використовуватимуть для розробки ефективних стратегій розвитку регіонів та відстежування їх виконання.

DREAM забезпечує цифровий маршрут для кожного проєкту відбудови, надає можливості для управління і контролю на всіх етапах. Ця система покриває всі етапи відбудови та дозволяє керувати інвестиціями в розвиток та модернізацію. За рахунок того, що DREAM побудована за принципом "усі бачать все", вона забезпечує доступ до відкритих даних та формує атмосферу довіри з боку всіх учасників відбудови.

Кому відмовляють у компенсації і чому

На сьогодні відмови у компенсації за пошкоджене майно отримано по 7,9 тис заяв. По знищеному житлу відмовлено по 678 заявам з 1078. Найчастіше відмовляють у компенсації у наступних випадках:

Якщо житло не підпадає під саму послугу, тобто воно не пошкоджене, а, наприклад, зруйноване;

Якщо заявник подає недостовірну інформацію про пошкодження свого житла і його ступінь;

Якщо заявник сам відмовився від компенсації, адже очікує запуску наступних етапів програми;

Якщо заява стосується місця загального користування, тобто пошкодженні, наприклад, спільний простір в багатоповерхівках;

Якщо об'єкт нерухомого майна був вже відновлений коштом донорів/своїми силами; якщо нерухомість не зареєстрована у державному реєстрі речових прав.

Крім цього, не зможуть отримати від держави компенсацію по програмі "єВідновлення" люди, які допомагали окупантам, і підсанкційні особи. Автори закону про компенсації неодноразово заявляли, що люди, які працюють всупереч інтересам держави, не можуть скористатися державними коштами на отримання компенсації. Також відмовлять у компенсації тим, у кого є судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом І "Злочини проти основ національної безпеки України" Особливої частини Кримінального кодексу України.

Також слід обов‘язково врахувати, що в рамках програми єВідновлення не вдасться отримати компенсацію за знищені меблі і техніку. Не відшкодовують також вартість автомобілів.

Проблеми, що виникають при отриманні компенсацій по програмі "єВідновлення"

Однією з основних вимог для отримання компенсації є наявність всіх правовстановлюючих документів на знищене чи пошкоджене житло. Проте часто буває, що разом із будинком чи квартирою знищено і документи, які підтверджують право власності на них.

В такому випадку є декілька варіантів вирішення ситуації в залежності від того, коли житло було зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. І чи було воно там зареєстроване.

Якщо право власності зареєстровано у ньому з 2013 року, то потрібно звернутися до ЦНАП чи нотаріуса за отриманням Інформаційної довідки з реєстру. Отримати таку довідку можна через "Дію". Якщо право власності зареєстровано до 2013 року, потрібно звернутися до ЦНАП чи нотаріуса або перевірити через портал "Дія" наявність інформації про реєстрацію права власності.

Якщо там такої інформації немає, слід отримати дублікати правовстановлюючих документів (у нотаріуса, якщо це договір купівлі-продажу, свідоцтво про право на спадщину тощо). Якщо і дублікат отримати неможливо, слід звертатися до суду з позовом про визнання права власності через втрату документів.

"Подати заяву до комісії можна і без правовстановлюючих документів. Але їх обов’язково потрібно долучити в подальшому, в іншому випадку в компенсації буде відмовлено”, — пояснила Олена Шуляк.

Також серед поширених проблем програми є труднощі у поданні заявки на компенсацію від всіх співвласників житла, відсутність можливості отримати компенсацію за руйнування житла у період з 2014 року, занадто повільна робота комісій та неможливість оскаржити їхні висновки в позасудовому порядку, а також складнощі у поновленні документів на право власності.

Як і навіщо вдосконалюють "єВідновлення"

Вирішення всіх цих проблем — запорука того, що компенсацію по програмі єВідновлення зможуть отримати всі ті українці, які цього потребують. Тож пошук можливостей для цього — одне з найбільш актуальних питань для ініціаторів "єВідновлення". Для цього в Україні проводять публічні консультації, результати яких стануть основою для законодавчих змін та доповнень до відповідного законопроєкту про компенсацію за знищене та зруйноване житло.

Під час таких консультацій, на які вже зареєструвалися понад тисяча осіб, збирають факти по реальному перебігу програми. Особливу увагу приділяють її типовим проблемам та пропозиціям, як їх розв’язати. На основі отриманих даних будуть розробляти загальні рекомендації щодо того, як удосконалити механізми виплати.

Першу частину консультацій провели 20 вересня, присвятивши її питанням мешканців Києва, Київської, Чернігівської, Сумської, Житомирської, Львівської, Хмельницької, Рівненської, Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської та Закарпатської областей.

Друга частина відбулася 6 жовтня, на ній розглянули проблеми мешканців Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Полтавської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей. Третя фінальна частина консультацій відбулася онлайн 3 жовтня. Її присвятили напрямку "Південь", до якого увійшли АР Крим, Запорізька, Херсонська, Миколаївська та Одеська області.

Фінансування "єВідновлення"

Основне джерело надходження коштів, з яких українцям зараз виплачують компенсації за пошкоджене і знищене в результаті війни житло – Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, у якому на старті програми було зібрано 61,7 млрд грн. З них 35,9 млрд грн – 50% прибутку Нацбанку за 2022 рік та 25,8 млрд грн отриманих від примусового вилучення коштів держави-агресора, зокрема "дочок" російських банків в Україні. Наприклад, "Сбербанку" і "Промінвестбанку".

"Але хвилюватися, що їх вистачить не всім, не варто, адже у майбутньому джерелом для поповнення фінансового ресурсу "єВідновлення" стануть кошти від продажу санкційних активів рф. Зокрема, зараз США арештували гроші російського олігарха Костянтина Малафєєва і Україні слід працювати над тим, щоб такі арештовані активи направлялися саме в Україну", — пояснила Шуляк і додала, що, якщо говорити про російські арештовані активи по всьому світу, мова може йти про десятки мільярдів доларів.

Крім цього, у серпні цього року стало відомо, що Світовий банк надасть Україні допомогу у розмірі 232 мільйони доларів. Ці кошти будуть виділені у рамках проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE), мета якого — надати власникам будинків можливість здійснити невеликий ремонт, як, наприклад, заміну розбитих вікон чи відновлення пошкодженого даху.

Загалом, за підрахунками Світового банку, потреба на відновлення вже зруйнованого майна в Україні сягає $411 млрд. І це — далеко не фінальні цифри.