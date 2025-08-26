"Зроблено в Україні": коли державна підтримка працює
В умовах, коли бізнес шукає шляхи оптимізації витрат, держава пропонує новий інструмент підтримки — часткову компенсацію вартості техніки та обладнання в межах програми "Зроблено в Україні". Як працює механізм, хто може скористатися та які перші результати проєкту, — в колонці Семена Пуская, директора департаменту середнього бізнесу, муніципалітетів та комунального сектору в АТ "Укрексімбанк".
У часи, коли бізнес зважує кожну інвестицію, а кредитне навантаження зростає, 15% — це вже не просто цифра, а конкретний економічний аргумент.
Особливо якщо йдеться про часткову компенсацію вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва, яку підприємства можуть отримати за участі у державній програмі підтримки внутрішнього попиту "Зроблено в Україні".
"Укрексімбанк" виступає фінансовим партнером експериментального проєкту в межах платформи "Зроблено в Україні". Це — не чергова декларація про імпортозаміщення, а реальний механізм стимулювання внутрішнього попиту та підтримки національного машинобудування.
Як працює механізм компенсації вартості української техніки
Компенсація становить 15% (без ПДВ) від вартості придбаної техніки або обладнання, включеного до затвердженого Мінекономіки переліку.
Одержувач має відповідати низці вимог: бути суб’єктом господарювання приватного права, не мати податкових боргів, не бути в процесі банкрутства та не здійснювати діяльність на територіях бойових дій або в країнах-агресорах.
Що важливо — покупець має здійснити повну оплату зі свого рахунку в "Укрексімбанку", надати підтверджувальні документи, включно з актом приймання-передачі техніки.
Далі - справа за банком і державою. Банк формує перелік заявників, передає його до Мінекономіки, і після погодження — кошти повертаються на рахунок покупця.
Три запобіжники для прозорості:
- Фінансова дисципліна (немає боргів, все прозоро);
- Чітка процедура відбору (перевірені виробники);
- Цільове використання (техніка не може бути відчужена протягом трьох років, окрім випадків застави).
Коли історія стає кейсом
Перші заявки до Банку були подані в грудні 2024 року, і вже в січні клієнти отримали компенсацію.
Один з яскравих прикладів — фермерське господарство "Іванівська Калина" з Вінниччини. Дев’ять років досвіду у вирощуванні зернових, новий напрям — закладка фруктових садів, а ще — активна позиція у підтримці ЗСУ.
Засновник господарства ухвалив рішення оновити парк техніки виключно за рахунок українських виробників. Часткову компенсацію вдалося отримати швидко — і це стало прикладом того, як державний механізм може працювати не лише на папері, а й у полі — буквально.
Чому це важливо для бізнесу вже зараз
У часи, коли імпортне обладнання або недоступне, або дороге, вітчизняний виробник повертається в поле уваги підприємців. І коли банк, держава і бізнес працюють синхронно — ризики зменшуються, а інвестиції стають ефективнішими.
Цей інструмент — не лише про підтримку національного виробника. Це - про стратегію виживання і розвитку в умовах війни та економічної нестабільності.