"Зроблено в Україні": коли державна підтримка працює

Вівторок 26 серпня 2025 15:21
"Зроблено в Україні": коли державна підтримка працює Фото: Семен Пускай, директор департаменту середнього бізнесу, муніципалітетів та комунального сектору в "Укрексімбанку"
Семен Пускай
Семен Пускай
директор департаменту середнього бізнесу, муніципалітетів та комунального сектору в АТ "Укрексімбанк"

В умовах, коли бізнес шукає шляхи оптимізації витрат, держава пропонує новий інструмент підтримки — часткову компенсацію вартості техніки та обладнання в межах програми "Зроблено в Україні". Як працює механізм, хто може скористатися та які перші результати проєкту, — в колонці Семена Пуская, директора департаменту середнього бізнесу, муніципалітетів та комунального сектору в АТ "Укрексімбанк".

У часи, коли бізнес зважує кожну інвестицію, а кредитне навантаження зростає, 15% — це вже не просто цифра, а конкретний економічний аргумент.

Особливо якщо йдеться про часткову компенсацію вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва, яку підприємства можуть отримати за участі у державній програмі підтримки внутрішнього попиту "Зроблено в Україні".

"Укрексімбанк" виступає фінансовим партнером експериментального проєкту в межах платформи "Зроблено в Україні". Це — не чергова декларація про імпортозаміщення, а реальний механізм стимулювання внутрішнього попиту та підтримки національного машинобудування.

Як працює механізм компенсації вартості української техніки

Компенсація становить 15% (без ПДВ) від вартості придбаної техніки або обладнання, включеного до затвердженого Мінекономіки переліку.

Одержувач має відповідати низці вимог: бути суб’єктом господарювання приватного права, не мати податкових боргів, не бути в процесі банкрутства та не здійснювати діяльність на територіях бойових дій або в країнах-агресорах.

Що важливо — покупець має здійснити повну оплату зі свого рахунку в "Укрексімбанку", надати підтверджувальні документи, включно з актом приймання-передачі техніки.

Далі - справа за банком і державою. Банк формує перелік заявників, передає його до Мінекономіки, і після погодження — кошти повертаються на рахунок покупця.

Три запобіжники для прозорості:

  • Фінансова дисципліна (немає боргів, все прозоро);
  • Чітка процедура відбору (перевірені виробники);
  • Цільове використання (техніка не може бути відчужена протягом трьох років, окрім випадків застави).

Коли історія стає кейсом

Перші заявки до Банку були подані в грудні 2024 року, і вже в січні клієнти отримали компенсацію.

Один з яскравих прикладів — фермерське господарство "Іванівська Калина" з Вінниччини. Дев’ять років досвіду у вирощуванні зернових, новий напрям — закладка фруктових садів, а ще — активна позиція у підтримці ЗСУ.

Засновник господарства ухвалив рішення оновити парк техніки виключно за рахунок українських виробників. Часткову компенсацію вдалося отримати швидко — і це стало прикладом того, як державний механізм може працювати не лише на папері, а й у полі — буквально.

Чому це важливо для бізнесу вже зараз

У часи, коли імпортне обладнання або недоступне, або дороге, вітчизняний виробник повертається в поле уваги підприємців. І коли банк, держава і бізнес працюють синхронно — ризики зменшуються, а інвестиції стають ефективнішими.

Цей інструмент — не лише про підтримку національного виробника. Це - про стратегію виживання і розвитку в умовах війни та економічної нестабільності.

