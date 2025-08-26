ua en ru
"Зроблено в Україні": когда государственная поддержка работает

Вторник 26 августа 2025 15:21
Фото: Семен Пускай, директор департамента среднего бизнеса, муниципалитетов и коммунального сектора в "Укрэксимбанке"
Семен Пускай
Семен Пускай
директор департамента среднего бизнеса, муниципалитетов и коммунального сектора в АТ "Укрэксимбанк"

В условиях, когда бизнес ищет пути оптимизации расходов, государство предлагает новый инструмент поддержки — частичную компенсацию стоимости техники и оборудования в рамках программы "Зроблено в Україні". Как работает механизм, кто может воспользоваться и какие первые результаты проекта, — в колонке Семена Пуская, директора департамента среднего бизнеса, муниципалитетов и коммунального сектора в АТ "Укрэксимбанк".

Во времена, когда бизнес взвешивает каждую инвестицию, а кредитная нагрузка растет, 15% — уже не просто цифра, а конкретный экономический аргумент.

Особенно, если речь идет о частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства, которую предприятия могут получить при участии в государственной программе поддержки внутреннего спроса "Зроблено в Україні.

"Укрэксимбанк" выступает финансовым партнером экспериментального проекта в рамках платформы "Зроблено в Україні. Это не очередное право на импортозамещение, а реальный механизм стимулирования внутреннего спроса и поддержки национального машиностроения.

Как работает механизм компенсации стоимости украинской техники

Компенсация составляет 15% (без НДС) от стоимости приобретенной техники или оборудования, включенного в утвержденный Минэкономики перечень.

Получатель должен отвечать ряду требований: быть субъектом частного права, не иметь налоговых долгов, не быть в процессе банкротства и не осуществлять деятельность на территориях боевых действий или в странах-агрессорах.

Что важно — покупатель должен произвести полную оплату со своего счета в "Укрэксимбанке", предоставить подтверждающие документы, включая акт приема-передачи техники.

Далее — дело за банком и государством. Банк формирует перечень заявителей, передает его в Минэкономики, и после согласования — средства возвращаются на счет покупателя.

Три предохранителя для прозрачности:

  • Финансовая дисциплина (нет долгов, все прозрачно);
  • Четкая процедура отбора (проверенные изготовители);
  • Целевое использование (техника не может быть отчуждена в течение трех лет, кроме случаев залога).

Когда история становится кейсом

Первые заявки в Банк были поданы в декабре 2024 года и уже в январе клиенты получили компенсацию.

Один из ярких примеров — фермерское хозяйство "Ивановская Калина" из Винницкой области. Девять лет опыта в выращивании зерновых, новое направление — закладка фруктовых садов, а еще - активная позиция в поддержке ВСУ.

Основатель хозяйства принял решение обновить парк техники только за счет украинских производителей. Частичную компенсацию удалось получить быстро — и это стало примером того, как государственный механизм может работать не только на бумаге, но и в поле — буквально.

Почему это важно для бизнеса уже сейчас

В то время, когда импортное оборудование либо недоступно, либо дорогостоящее, отечественный производитель возвращается в поле внимания предпринимателей. И когда банк, государство и бизнес работают синхронно — риски уменьшаются, а инвестиции становятся эффективнее.

Этот инструмент — не только о поддержке национального производителя. Это — о стратегии выживания и развития в условиях войны и экономической нестабильности.

