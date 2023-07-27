Знову газовий шантаж? Росія тисне на Європу та погрожує зірвати транзит через Україну

"Газпром" пригрозив припинити транзит газу через Україну, якщо "Нафтогаз" продовжить арбітражні провадження проти російського монополіста. Експерти та чиновники в Україні вважають, що ймовірність зупинки транзиту газу до країн Європи є досить великою. Докладніше про наслідки такого кроку – нижче у матеріалі РБК-Україна.

Практично єдиною сферою спільної зовнішньоекономічної діяльності між Україною та Росією залишається транзит енергоресурсів. Українськими трубами до третіх країн, переважно членів ЄС, надходить російський природний газ і нафта.

Після початку активних бойових дій з боку Росії у Європі використання російських енергоресурсів суттєво скоротилося. Це сталося внаслідок запровадження санкцій та добровільної відмови деяких країн від російських поставок. Проте транзит нафти та газу через Україну досі залишається актуальним.

Країни Європи поки що не можуть повністю відмовитись від російського газу – його все ще купують Німеччина, Італія, Болгарія, Австрія, а також від нафти, яка йде до Словаччини, Чехії та Угорщини. Через це Росія продовжує отримувати чималий прибуток від продажу енергоресурсів. Минулого року, навіть за скорочення обсягів продажів, через високі ціни дохід "Газпрому" від експорту газу до Європи перевищив 50 млрд доларів.

Постачання енергоресурсів через Україну приносили великі гроші РФ. Можливо, саме тому досі не було обстрілу транзитних потужностей з боку росіян. Але ситуація змінюється. Минулого року обсяг прокачування газу знизився практично вдвічі – до 20,35 млрд кубометрів за контрактних 40 млрд. У 2023 році тенденція зниження транзиту зберігається.

Щодо нафти було деяке зростання, проте, виходячи з даних першого півріччя, можливе невелике скорочення транзиту в поточному році. При цьому ціни на ресурси значно нижчі за минулорічні, а тому експорт не приносить такого ж високого прибутку. За прогнозами експертів, обсяги продажу газу до Європи з РФ цього року впадуть на 75%. Але скорочення може бути більш значним.

"Газпром" попередив про припинення транзиту

У російському "Газпромі" повідомили про можливість запровадження санкцій щодо НАК "Нафтогаз України". Глава компанії Олексій Міллер 7 липня заявив, що причиною такого кроку можуть стати арбітражні провадження, ініційовані українською стороною. Він зазначив, що "Нафтогаз" вже подав багатомільярдний позов до Росії до судів США.

"У разі продовження таких несумлінних дій "Нафтогазу", не можна виключити, що це може призвести до введення санкцій Російською Федерацією. Тоді вже будь-які відносини російських компаній з "Нафтогазом" будуть просто неможливими", - заявив Міллер. У "Нафтогазі" не дали коментарі з приводу можливості припинення транзиту.

На сьогоднішній день "Газпром" та "Нафтогаз" пов'язує лише транзитний контракт, підписаний у 2019 році. Термін його дії завершується наприкінці 2024 року. Але запровадження санкцій може призвести до заборони фінансових операцій "Газпрому" з "Нафтогазом" і, і в результаті, – до фактичного припинення транзиту газу.

Про які арбітражі говорить "Газпром"?

"Газпром" має на увазі два позови, подані українською стороною в арбітражі. Перший позов стосується компенсації за втрачене майно у Криму. Арбітражний трибунал у Гаазі 12 квітня зобов'язав Росію виплатити "Нафтогазу" 5 млрд доларів. Російська сторона заявила, що проаналізує це рішення і поки що виконувати його не збирається.

"Нафтогаз", у свою чергу, почав процес примусового вилучення активів "Газпрому" в третіх країнах. Першою країною стали США. У червні "Нафтогаз України" та ще п'ять компаній Групи Нафтогаз подали клопотання до Окружного суду Округу Колумбія щодо підтвердження рішення арбітражного трибуналу.

Другий позов стосується припинення транзиту російського газу через газовимірювальну станцію "Сохранівка". Позов був поданий у вересні 2022 року до Міжнародного арбітражного суду в Парижі (місце проведення арбітражу – Цюріх). Торік у травні внаслідок російської окупації українська сторона втратила контроль над компресорною станцією "Новопсков" у Луганській області. На неї газ надходив із ГІС "Сохранівка" (знаходиться на території РФ) і йшов на транзит обсягом до 32,6 млн кубометрів на добу.

КС "Новопсков" була захоплена ще 24 лютого, проте її роботу українській стороні вдавалося контролювати до початку травня. Вже 10 травня з'явилася інформація про втручання росіян у роботу станції та її технологічні процеси. Газ із транзитного потоку почали постачати для Луганської ТЕЦ. По-перше, це фінансові втрати для української сторони, по-друге, ризик порушення режиму роботи всієї ГТС через відсутність контролю тиску в системі.

В ОГТСУ ситуацію розцінили як "форс-мажор" і з 11 травня транзит через "Сохранівку" було припинено. "Газпрому" було запропоновано перенаправити обсяги газу на ГІС "Суджа". Однак російський монополіст відмовився під приводом того, що для цього вони не мають технічних можливостей. Хоча це не відповідає дійсності, оскільки раніше "Газпром" уже збільшував постачання через "Суджу", пропускна спроможність якої – 244 млн. кубометрів на добу. РБК-Україна детально описувала ситуацію минулого року.

У результаті "Газпром" просто відмовився платити за транзит 32,6 млн. кубометрів газу на добу в повному обсязі. Враховуючи, що добовий обсяг для оплати за контрактною умовою "качай або плати" становив 109 млн. кубометрів, втрати "Нафтогазу" досягали 30% від необхідної суми.

Ризики припинення транзиту для Європи та України

Імовірність припинення транзиту вважають досить високою і експерти, і урядовці. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив в інтерв'ю РБК-Україна про можливість припинення транзиту ще за місяць до заяви Міллера. "Швидше за все, буде фізично припинено транзит газу через українську газотранспортну систему. Я цілком припускаю, що таке може статися", - заявив він на початку червня.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Україна вже готується до скорочення транзитних постачань газу. Йому важко уявити, що контракт може бути продовжено після 2024 року. Інші співрозмовники видання в уряді оцінюють можливість припинення транзиту в 80-90%.

Європейський Союз зможе пережити зиму загалом без російського газу. Про це у коментарі РБК-Україна заявила комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон. Раніше в ЄС хотіли відмовитись від російського газу до 2027 року. Але минулого року було проведено велику роботу із заміщення джерел, постачання трубопровідного газу з РФ скоротилися майже на дві третини і зараз Європа добре підготувалася до будь-якого варіанту розвитку подій.

"Останні півтора роки ми готувалися та розробили таку стратегію, яка допоможе нам пережити зиму зовсім без російського газу, якщо це буде потрібно", - заявила єврокомісар.

Сховища ЄС вже заповнені приблизно на 80%, створено Енергетичну платформу для спільної закупівлі газу, до якої, до речі, приєднався і "Нафтогаз ". "Ми добре підготовлені, і ми готові до будь-якого сценарію. ЄС згуртований, і у нас є надійні партнери (з альтернативних поставок газу – ред.), яким ми можемо довіряти", - сказала єврокомісар.

Стабільну ситуацію за будь-якого розвитку подій підтверджує і те, що заява Міллера про можливість припинення транзиту не викликала практично жодної реакції ринку. Якщо раніше наслідком подібних висловлювань був би різкий стрибок цін на газ, то цього разу ціна навіть опустилася у другій декаді липня нижче за 300 доларів за тисячу кубометрів.

Молдова, яка отримує газ через Україну, у разі припинення транзиту зможе налагодити газопостачання чи з Румунії, чи транзитом зі Словаччини – минулого року невеликі обсяги Кишинів уже закуповував через точку Будниці у Словаччині на кордоні з Україною. До того ж, Молдова накопичила певний запас газу в українських сховищах.

Україна ж у разі припинення транзиту не зможе отримувати оплату за транспортування газу до Європи, а це в середньому трохи більше ніж 100 млн доларів на місяць. Крім того, необхідно буде перебудувати систему роботи ГТС. Досі в опалювальний сезон для потреб насамперед східних та центральних регіонів газ брався з транзитних обсягів на шляху до західного кордону. На виході з України використаний газ компенсували газом, піднятим із підземних сховищ у західній частині країни. Це було досить зручно та припустимо за всіма існуючими угодами.

Якщо транзиту не буде, то газ для східних регіонів потрібно буде піднімати зі сховищ та транспортувати углиб країни аж до східного кордону. Це складніший процес, але жодних проблем у цьому випадку виникнути не повинно.

Співрозмовники РБК-України в уряді запевняють, що всі механізми роботи ГТС за нових умов відпрацьовані. "Всі режими роботи в нових умовах відпрацьовані між ОГТСУ та "Укргазвидобуванням". Ще з минулого року ми координуємо всі процеси на випадок припинення транзиту", – заявив співрозмовник видання, знайомий із підготовкою системи до опалювального сезону.

До того ж, у січні 2019 року ГТС вже працювала в умовах мінімального транзиту, коли забезпечувати газом східні регіони потрібно було за рахунок газу зі сховищ. А перший досвід роботи ГТС без транзиту був ще 2009 року, коли "Газпром" припинив транзит через відсутність контракту з "Нафтогазом".

Жодних ризиків щодо забезпечення газом споживачів України без транзиту не бачить і колишній голова ОГТСУ Сергій Макогон. "Зараз упало споживання, система на внутрішній ринок зможе працювати автономно, піднімаючи газ із підземки або імпортуючи за необхідності", - зазначив він.

Додаткові витрати газу для транспортування на схід країни будуть незначними. "Великі потужності компресорних станцій (КС) потрібні при великих обсягах, наприклад, для транзиту. За відсутності транзиту необхідність компресорних станцій, що працюють, для перекачування газу істотно зменшиться, отже, скоротяться і витрати газу", - зазначив Макогон.

Проте за відсутності транзиту збільшуються ризики руйнувань самих КС внаслідок обстрілів. Газоперекачують потужності вже не будуть важливими для Росії і тому вони можуть розпочати цілеспрямовані обстріли наземних об'єктів ГТС.

Ушкодження компресорних станцій, які утворюють тиск у системі, призводитиме до перебоїв постачання газу споживачам. Проте серйозних проблем, скоріш за все, не буде, вважає Макогон. "У нас система досить гнучка, запас міцності дуже великий – багато гілок для газопостачання", - сказав він.