Снова газовый шантаж? Россия давит на Европу и угрожает сорвать транзит через Украину

"Газпром" пригрозил прекратить транзит газа через Украину, если "Нафтогаз" продолжит арбитражные разбирательства против российского монополиста. Эксперты и чиновники в Украине считают, что вероятность остановки транзита газа в страны Европы довольно велика. Подробнее о последствиях такого шага – ниже в материале РБК-Украина.

Практически единственной сферой совместной внешнеэкономической деятельности между Украиной и Россией остается транзит энергоресурсов. По украинским трубам в третьи страны, преимущественно членов ЕС, поступает российский природный газ и нефть.

После начала активных боевых действия со стороны России в Европе использование российских энергоресурсов существенно сократилось. Это произошло в результате введения санкций и добровольного отказа некоторых стран от российских поставок. Однако транзит нефти и газа через Украину до сих пор остается актуальным.

Страны Европы пока не могут полностью отказаться от российского газа – его все еще покупают Германия, Италия, Болгария, Австрия, а также от нефти, которая идет в Словакию, Чехию и Венгрию. Из-за этого Россия продолжает получать довольно большую прибыль от продажи энергоресурсов. В прошлом году, даже при сокращении объемов продаж, из-за высоких цен доход "Газпрома" от экспорта газа в Европу превысил 50 млрд долларов.

Поставки энергоресурсов через Украину приносили большие деньги РФ. Возможно, именно поэтому до сих пор не было обстрелов транзитных мощностей со стороны россиян. Но ситуация меняется. В прошлом году объем прокачки газа снизился практически вдвое – до 20,35 млрд кубометров при контрактных 40 млрд. В 2023 году тенденция снижения транзита сохраняется.

По нефти был некоторый рост, однако, исходя из данных первого полугодия, возможно небольшое сокращение транзита в текущем году. При этом цены на ресурсы значительно ниже прошлогодних, а потому экспорт не приносит такой же высокой прибыли. По прогнозам экспертов, объемы продажи газа в Европу из РФ в текущем году упадут на 75%. Но сокращение может быть и более значительным.

"Газпром" предупредил о прекращении транзита

В российском “Газпроме” сообщили о возможности введения санкций в отношении НАК "Нафтогаз Украины". Глава компании Алексей Миллер 7 июля заявил, что причиной такого шага могут стать арбитражные разбирательства, инициированные украинской стороной. Он отметил, что "Нафтогаз" уже подал многомиллиардный иск к России в суды США.

"В случае продолжения таких недобросовестных действий "Нафтогаза", нельзя исключить, что это может привести к введению санкций Российской Федерацией. Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможны", - заявил Миллер. В "Нафтогазе" не дали РБК-Украина комментарии по поводу возможности прекращения транзита.

На сегодняшний день "Газпром" и "Нафтогаз" связывает лишь транзитный контракт, подписанный в 2019 году. Срок его действия завершается в конце 2024 года. Но введение санкций может привести к запрету финансовых операций "Газпрома" с "Нафтогазом" и, в результате, – к фактическому прекращению транзита газа.

О каких арбитражах говорит "Газпром"?

"Газпром" имеет в виду два иска, поданных украинской стороной в арбитражи. Первый иск касается компенсации за утраченное имущество в Крыму. Арбитражный трибунал в Гааге 12 апреля обязал Россию выплатить "Нафтогазу" 5 млрд долларов. Российская сторона заявила, что проанализирует это решение и пока исполнять его не собирается.

"Нафтогаз", в свою очередь, начал процесс принудительного изъятия активов "Газпрома" в третьих странах. Первой страной стали США. В июне "Нафтогаз Украины" и еще пять компаний Группы Нафтогаз подали ходатайство в Окружной суд Округа Колумбия о подтверждении решения арбитражного трибунала.

Второй иск касается прекращения транзита российского газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка". Иск был подан в сентябре 2022 года в Международный арбитражный суд в Париже (место проведения арбитража – Цюрих). В мае прошлого года в результате российской оккупации украинская сторона потеряла контроль над компрессорной станцией "Новопсков" в Луганской области. На нее газ поступал с ГИС "Сохрановка" (находится на территории РФ) и шел на транзит объемом до 32,6 млн кубометров в сутки.

КС "Новопсков" была захвачена еще 24 февраля, однако ее работу украинской стороне удавалось контролировать до начала мая. Уже 10 мая появилась информация о вмешательстве россиян в работу станции и в ее технологические процессы. Газ из транзитного потока начали поставлять для Луганской ТЭЦ. Во-первых, это финансовые потери для украинской стороны, во-вторых, риск нарушения режима работы всей ГТС из-за отсутствия контроля давления в системе.

В ОГТСУ ситуацию расценили как "форс-мажор" и с 11 мая транзит через "Сохрановку" был прекращен. "Газпрому" было предложено перенаправить объемы газа на ГИС "Суджа". Однако российский монополист отказался под предлогом того, что для этого у них нет технических возможностей. Хотя это не соответствует действительности, поскольку ранее "Газпром" уже увеличивал поставки через "Суджу", пропускная способность которой – 244 млн кубометров в сутки. РБК-Украина детально описывало ситуацию в прошлом году.

В итоге "Газпром" просто отказался платить за транзит 32,6 млн кубометров газа в сутки в полном объеме. Учитывая, что суточный объем для оплаты по контрактному условию "качай или плати" составлял 109 млн кубометров, потери "Нафтогаза" достигали 30% от необходимой суммы.

Риски прекращения транзита для Европы и Украины

Вероятность прекращения транзита считают достаточно высокой и эксперты, и представители правительства. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил в интервью РБК-Украина о возможности прекращения транзита еще за месяц до заявления Миллера. "Скорее всего, будет физически прекращен транзит газа через украинскую газотранспортную систему. Я вполне допускаю, что такое может произойти", – заявил он в начале июня.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Украина уже готовится к сокращению транзитных поставок газа. Ему тяжело представить, что контракт может быть продлен после 2024 года. Другие собеседники издания в правительстве оценивают вероятность прекращения транзита в 80-90%.

Европейский Союз сможет пережить зиму вообще без российского газа. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон. Раньше в ЕС хотели отказаться от российского газа к 2027 году. Но в прошлом году была проведена большая работа по замещению источников, поставки трубопроводного газа из РФ сократились почти на две трети и сейчас Европа хорошо подготовилась к любому варианту развития событий.

"Последние полтора года мы готовились и разработали такую стратегию, которая поможет нам пережить зиму совсем без российского газа, если это потребуется", - заявила еврокомиссар.

Хранилища ЕС уже заполнены примерно на 80%, создана Энергетическая платформа для совместной закупки газа, к которой, кстати, присоединился и "Нафтогаз". "Мы хорошо подготовлены, и мы готовы к любому сценарию. ЕС сплочен, и у нас есть надежные партнеры (по альтернативным поставкам газа - ред.), которым мы можем доверять", - сказала еврокомиссар.

Стабильную ситуацию при любом развитии событий подтверждает и то, что заявление Миллера о возможности прекращения транзита не вызвало практически никакой реакции рынка. Если раньше следствием подобных высказываний был бы резкий скачок цен на газ, то на этот раз цена даже опустилась во второй декаде июля ниже 300 долларов за тысячу кубометров.

Молдова, которая получает газ через Украину, в случае прекращения транзита сможет наладить газопоставки или из Румынии, или транзитом из Словакии – в прошлом году небольшие объемы Кишинев уже закупал через точку Буднице в Словакии на границе с Украиной. К тому же Молдова накопила определенный запас газа в украинских хранилищах.

Украина же в случае прекращения транзита не сможет получать оплату за транспортировку газа в Европу, а это в среднем чуть более 100 млн долларов в месяц. Кроме того, необходимо будет перестроить систему работы ГТС. До сих пор в отопительный сезон для нужд в первую очередь восточных и центральных регионов газ брался из транзитных объемов по пути к западной границе. На выходе из Украины использованный газ компенсировали газом, поднятым из подземных хранилищ в западной части страны. Это было довольно удобно и допустимо по всем существующим соглашениям.

Если транзита не будет, то газ для восточных регионов нужно будет поднимать из хранилищ и транспортировать вглубь страны вплоть до восточной границы. Это более сложный процесс, но никаких проблем в этом случае возникнуть не должно.

Собеседники РБК-Украины в правительстве заверяют, что все механизмы работы ГТС в новых условиях отработаны. "Все режимы работы в новых условиях отработаны между ОГТСУ и "Укргаздобычей". Еще с прошлого года мы координируем все процессы на случай прекращения транзита", – заявил собеседник издания, знакомый с подготовкой системы к отопительному сезону.

К тому же в январе 2019 году ГТС уже работала в условиях минимального транзита, когда обеспечивать газом восточные регионы нужно было за счет газа из хранилищ. А первый опыт работы ГТС без транзита был еще в 2009 году, когда "Газпром" прекратил транзит из-за отсутствия контракта с "Нафтогазом".

Никаких рисков по обеспечению газом потребителей Украины без транзита не видит и бывший глава ОГТСУ Сергей Макогон. "Сейчас упало потребление, система на внутренний рынок сможет работать автономно, поднимая газ из подземки или импортируя при необходимости", – отметил он.

При этом дополнительные расходы газа для транспортировки на восток страны будут незначительны. "Большие мощности компрессорных станций (КС) нужны при больших объемах, например, для транзита. При отсутствии транзита необходимость работающих компрессорных станций для перекачки газа существенно уменьшится. Следовательно, сократится и расход газа", - отметил Макогон.

Однако при отсутствии транзита увеличиваются риски разрушений самих КС в результате обстрелов. Газоперекачивающие мощности уже не будут важны для России и поэтому они могут начать целенаправленные обстрелы наземных объектов ГТС.

Повреждение компрессорных станций, которые создают давление в системе, будет приводить к перебоям поставок газа потребителям. Однако серьезных проблем, скорее всего, не будет, считает Макогон. "У нас система достаточно гибкая, запас прочности очень большой – много веток для газопоставок", - сказал он.