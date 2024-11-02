До зими готові. Як "Нафтогаз" підготувався для проходження опалювального сезону

В українських містах з 1 листопада офіційно розпочався опалювальний сезон. Через обстріли та постійні атаки на енергетичні об’єкти, підготовка до зими стала завданням національної безпеки. Про те, як НАК "Нафтогаз України" підготувався до проходження зими, – в матеріалі РБК-Україна.

Нарощення видобутку та акумуляція запасів

Попри постійні атаки на газовидобувні об’єкти та масовані обстріли підземних сховищ у квітні-серпні цього року, група "Нафтогаз" зуміла накопичити необхідні запаси газу для стабільного проходження опалювального сезону 2024/2025.

Більше того, динаміка видобутку перевищила показники минулого року і дозволила можливість планувати проходження вже другої зими поспіль виключно за рахунок українського газу.

Так, за дев’ять місяців 2024 року АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" видобули понад 11 млрд кубометрів товарного газу, що на 0,7 млрд кубометрів більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Крім того, вдалося відновити видобуток газу "Укрнафтобурінням" на Сахалінському родовищі.

За словами керівника групи Олексія Чернишова, тепло в оселях – результат злагодженої взаємодії та командної роботи всіх працівників енергетичної галузі. "Часто – у надзвичайно складних умовах, під загрозою обстрілів та поряд із зоною бойових дій", – додає він.

Крім того, подібний результат став можливим не лише завдяки стабільності інфраструктури, а й активній модернізації та впровадженню нових технологій.

Формування резервів також є одним з головних аспектів стратегії підготовки до зими. "Нафтогаз" накопичив достатньо газу в підземних сховищах, щоб забезпечити стабільність постачання навіть у випадку надзвичайних обставин.

Це має дозволити більш гнучко реагувати на потенційні загрози, зокрема на раптові зміни температури чи пошкодження об’єктів через обстріли.

Також компанія продовжує закуповувати газ на внутрішньому ринку через Українську енергетичну біржу. Під час опалювального сезону 2023/2024 років Україна використала 6,7 млрд куб. м газу з підземних сховищ "Укртрансгазу". Цього року група "Нафтогаз" розраховує приблизно на такі ж показники.

Розвиток децентралізованої генерації

Як зазначають в "Нафтогазі", крім нарощення видобутку, група надає пріоритет розвитку децентралізованих потужностей, що дозволяє забезпечити оперативну генерацію в окремих регіонах та знизити залежність від центральних мереж.

Такий підхід дозволяє зменшити ризики при аварійних відключеннях або пошкодженнях інфраструктури через обстріли.

“Завдяки співпраці із ПРООН та підтримці уряду Норвегії ми невдовзі отримаємо генеруюче обладнання, яке дасть ще 80 МВт потужності для української електромережі. Це допоможе забезпечити додаткову генерацію електроенергії та тепла для мешканців однієї з областей”, - прокоментував голова правління НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов. У такий спосіб Група робить свій вклад у зміцнення енергосистеми, що втратила значний обсяг потужності через російські атаки. Підключаються до мереж й генеруючі установки інших компаній, що потребують газу.

Окрім цього, за рахунок міжнародної фінансової допомоги компанія продовжує накопичувати резервні запаси газу. Це важливий аспект для стабільності енергосистеми, враховуючи непередбачувані обставини, що можуть виникнути взимку. Співпраця з міжнародними партнерами стає критично важливою, адже це дозволяє забезпечити надійний доступ до резервів у випадку аварій чи значного підвищення попиту.

Заморожені тарифи

Зважаючи на загальну економічну ситуацію та високі витрати для населення, "Нафтогаз" запевнив, що тарифи на газ не будуть змінюватися щонайменше до кінця квітня 2025 року. Це дає можливість уникнути фінансової нестабільності для домогосподарств та підприємств теплокомуненерго (ТКЕ), які відповідають за забезпечення теплом житлових і громадських будівель.

Однак фіксовані тарифи можуть мати й свої виклики. Замороження тарифів в умовах нестабільності ринку та коливань цін на енергоресурси створює додаткове навантаження на бюджет "Нафтогазу".

Якщо ситуація на ринку різко зміниться, компанії доведеться шукати компенсатори для покриття можливих збитків, що може призвести до додаткового тиску на державний бюджет або необхідності залучення додаткових кредитів від міжнародних організацій.

Відтак, стабільні тарифи є лише тимчасовою мірою, яка потребує подальших зусиль для досягнення довготривалої стійкості.

Внутрішні виклики

У той час, як Україна входить у зимовий сезон з накопиченими запасами та розвиненою інфраструктурою, важливим викликом залишається питання енергоефективності. Споживання енергії зменшилося через скорочення чисельності населення та тимчасову окупацію частини територій, проте цього замало для значного впливу на баланс енергетичної системи.

З цією метою "Нафтогаз" активно розгортає інформаційні кампанії з енергоощадження, закликаючи населення до свідомого ставлення до енергоспоживання. Регіональні органи місцевого самоврядування також заохочують громадян до ощадливості, зокрема шляхом впровадження програм з енергозбереження у громадських закладах та індивідуальних будинках.

Зниження навантаження на енергосистему може значно полегшити проходження зими та зменшити ризик перебоїв у постачанні.

В цілому ж, за словами експертів, Україна готова до проходження зими. За словами аналітика ринку природного газу Михайло Свищо, початок опалювального сезону проходить оптимістично у зв’язку з теплою погодою, ростом видобутку газу та достатніми запасами в сховищах.

Розумне споживання енергії з боку громадян, інвестиції в інфраструктуру, а також продовження міжнародної співпраці можуть стати визначальними чинниками для успішного проходження цього опалювального сезону.