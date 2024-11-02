К зиме готовы. Как "Нафтогаз" подготовился для прохождения отопительного сезона

В украинских городах с 1 ноября официально начался отопительный сезон. Из-за обстрелов и постоянных атак на энергетические объекты, подготовка к зиме стала задачей национальной безопасности. О том, как НАК "Нафтогаз Украины" подготовился к прохождению зимы, – в материале РБК-Украина.

Наращивание добычи и аккумуляция запасов

Несмотря на постоянные атаки на газодобывающие объекты и массированные обстрелы подземных хранилищ в апреле-августе этого года, группа "Нафтогаз" сумела накопить необходимые запасы газа для стабильного прохождения отопительного сезона 2024/2025.

Более того, динамика добычи превысила показатели в прошлом году и позволила возможность планировать прохождение уже второй зимы подряд исключительно за счет украинского газа.

Так, за девять месяцев 2024 года АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" добыли более 11 млрд. кубометров товарного газа, что на 0,7 млрд. кубометров больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, удалось восстановить добычу газа "Укрнефтебурением" на Сахалинском месторождении.

По словам руководителя группы Алексея Чернышева, тепло в домах – результат слаженного взаимодействия и командной работы всех работников энергетической отрасли. "Часто – в чрезвычайно сложных условиях, под угрозой обстрелов и рядом с зоной боевых действий", – добавляет он.

Кроме того, подобный результат стал возможен не только благодаря стабильности инфраструктуры, но и активной модернизации и внедрению новых технологий.

Формирование резервов также является одним из основных аспектов стратегии подготовки к зиме. "Нафтогаз" накопил достаточно газа в подземных хранилищах, чтобы обеспечить стабильность поставок даже в случае чрезвычайных обстоятельств.

Это должно позволить более гибко реагировать на потенциальные угрозы, в частности внезапные изменения температуры или повреждения объектов из-за обстрелов.

Также компания продолжает закупать газ на внутреннем рынке через украинскую энергетическую биржу. Во время отопительного сезона 2023/2024 годов Украина использовала 6,7 млрд куб. м газа из подземных хранилищ "Укртрансгаза". В этом году группа "Нафтогаз" рассчитывает примерно на такие же показатели.

Развитие децентрализованной генерации

Как отмечают в "Нафтогазе", помимо наращивания добычи, группа дает приоритет развитию децентрализованных мощностей, что позволяет обеспечить оперативную генерацию в отдельных регионах и снизить зависимость от центральных сетей.

Такой подход позволяет снизить риски при аварийных отключениях или повреждениях инфраструктуры из-за обстрелов.

“Благодаря сотрудничеству с ПРООН и поддержке правительства Норвегии, мы вскоре получим генерирующее оборудование, которое даст еще 80 МВт мощности для украинской электросети. Это поможет обеспечить дополнительную генерацию электроэнергии и тепла для жителей одной из областей», – прокомментировал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев. Таким образом Группа вносит свой вклад в укрепление энергосистемы, потерявшей значительный объем мощности из-за российских атак. Подключаются к сетям и генерирующие установки других компаний, нуждающихся в газе.

Кроме того, за счет международной финансовой помощи компания продолжает накапливать резервные запасы газа. Это важный аспект для стабильности энергосистемы, учитывая непредвиденные обстоятельства, которые могут возникнуть зимой. Сотрудничество с международными партнерами становится критически важным, ведь это позволяет обеспечить надежный доступ к резервам в случае аварий или повышения спроса.

Замороженные тарифы

Учитывая общую экономическую ситуацию и высокие расходы для населения, "Нафтогаз" заверил, что тарифы на газ не будут меняться, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года. Это позволяет избежать финансовой нестабильности для домохозяйств и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ), отвечающих за обеспечение теплом жилых и общественных зданий.

Однако фиксированные тарифы могут иметь свои вызовы. Заморозка тарифов в условиях нестабильности рынка и колебаний цен на энергоресурсы создает дополнительную нагрузку на бюджет "Нафтогаза".

Если ситуация на рынке резко изменится, компании придется искать компенсаторы для покрытия возможных убытков, что может привести к дополнительному давлению на государственный бюджет или необходимости привлечения дополнительных кредитов от международных организаций.

Следовательно, стабильные тарифы лишь временная мера, которая требует дальнейших усилий для достижения долговременной устойчивости.

Внутренние вызовы

В то время как Украина входит в зимний сезон с накопленными запасами и развитой инфраструктурой, важным вызовом остается вопрос энергоэффективности. Потребление энергии уменьшилось из-за сокращения численности населения и временной оккупации части территорий, однако этого недостаточно для значительного влияния на баланс энергетической системы.

С этой целью "Нафтогаз" активно разворачивает информационные кампании по энергосбережению, призывая население к сознательному отношению к энергопотреблению. Региональные органы местного самоуправления также привлекают граждан к бережливости, в частности путем внедрения программ по энергосбережению в общественных учреждениях и индивидуальных домах.

Снижение нагрузки на энергосистему может значительно облегчить прохождение зимы и снизить риск перебоев в поставках.

В целом, по словам экспертов, Украина готова к прохождению зимы. По словам аналитика рынка природного газа Михаила Свища, начало отопительного сезона проходит оптимистично в связи с теплой погодой, ростом добычи газа и достаточными запасами в хранилищах.

Разумное потребление энергии со стороны граждан, инвестиции в инфраструктуру, а также продолжение международного сотрудничества могут стать определяющими факторами для успешного прохождения этого отопительного сезона.