Железнодорожные планы: как "Укрзализныця" планирует повысить цены на перевозки в 2019 году

Пассажиров ожидает возможное повышение цен на билеты в поездах в этом году (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Укрзализныця" готовит очередные "сюрпризы" украинскому бизнесу и пассажирам. Компания рассчитывает, что в 2019 году ей удастся несколько раз повысить тарифы на перевозки грузов и пассажиров. В результате доход УЗ превысит 100 млрд гривен. Насколько УЗ планирует понять стоимость билетов, и как компания планирует тратить средства в этом году – разбиралось РБК-Украина.

Тарифный рост

В 2019 году железнодорожный монополист "Укрзализныця" планирует получить более 109 млрд гривен чистого дохода. Это может оказаться почти на 28% больше, чем компания ожидается получить по итогам 2018 года. Соответствующие расчеты содержатся в проекте финплана УЗ, опубликованном на сайте компании.

Львиную долю этих средств – более 89 млрд гривен – УЗ планирует заработать за счет перевозки грузов. Получить такую сумму в компании намерены, в том числе, за счет подорожания стоимости услуг. В течение этого года предлагается четыре раза повышать тарифы на перевозку грузов с учетом роста цен на промышленную продукцию в 2018 году (индекс цен производителей промпродукции). В частности, с 1 февраля на 16,6%, с 1 апреля – на 2,5%, с 1 июля – на 5% и с 1 октября - на 7,5%.

Доходы от перевозки пассажиров составят куда более скромную сумму – около 10,3 млрд гривен. Но "Укрзализныця" рассчитывает на рост стоимости билетов с 1 апреля на 12%, и еще на 12% – с октября. Кроме того, планирует компания и дополнительное повышение тарифов на пассажирские перевозки - на 13-21% - в зависимости от категории поезда и типа вагона. Но все эти планы еще должны быть согласованы Министерством инфраструктуры.

Капитальные планы

Не менее амбициозные планы у "Укрзализныци" и по поводу капитальных инвестиций. В этом году на эти цели УЗ намерена направить более 24,5 млрд гривен. Это почти на 49% больше, чем ожидается по итогам 2018 года. При этом в компании уточняют, что эти средства покроют почти треть от потребностей в капитальных инвестициях.

Большую часть этих средств – почти 15 млрд гривен – УЗ направит на обновление подвижного состава, а именно: приобретение нового, модернизация и капитальный ремонт имеющегося парка. Приобрести или произвести на собственных мощностях подвижного состава предполагается почти на 10 млрд гривен. Причем в этой сумме учтена покупка около 3650 полувагонов (за счет ЕБРР – около 2150 штук и собственное производство – 1500 единиц), 15 магистральных грузовых тепловозов производства компании General Еlectric, 106 пассажирских вагона, 3 дизель-поезда.

На модернизацию более 7 тысяч грузовых вагонов, 78 пассажирских вагонов, а также другого подвижного состава (локомотивы и т.д.)УЗ планирует направить около 5,1 млрд гривен.

В "Укрзализныце" запрос РБК-Украина проигнорировали.

Недостижимые цели

У "Укрзализныци" есть все возможности для выполнения плана по капинвестициям на 2019 год, считает директор Центра транспортных стратегий (ЦТС) Сергей Вовк. "Цифра в 24,5 миллиардов гривен, близка к реальным возможностям УЗ. В этом объеме инвестиций есть часть, которую может освоить УЗ за счет тарифных поступлений. Также в 2019 году будет осуществлена основная закупка вагонов за счет кредита ЕБРР в 150 миллионов долларов. Большие планы и по обновлению локомотивного парка", - считает эксперт. Позитивно Вовк оценивает и привязку тарифных расчетов УЗ к индексу промышленных цен. "Это позволит лучше прогнозировать свои доходы УЗ и расходы грузоотправителям", уточнил он.

Впрочем, бизнес с планами УЗ по повышению стоимости грузоперевозок традиционно не соглашается и считает их безосновательными. "Тем более, если речь идет об автоматическом повышении с учетом индекса цен производителей промпродукции. Это верный путь к консервации существующей неэффективности железной дороги, чего не может себе позволить ни одна другая отрасль экономики", - уверен глава совета Федерации металлургов Украины Сергей Беленький. По его словам, после последнего повышения тарифов на 15% в конце 2017 года ежегодные затраты грузовладельцев выросли почти на 20 млрд гривен. "Помимо повышения тарифов, это произошло за счет либерализации вагонной составляющей тарифа (фактически, это повышение цен на использование вагонов УЗ, - ред.), что, вопреки прогнозам УЗ, привело к существенному росту рыночных цен на вагоны всех типов. Вслед за подорожанием вагонов УЗ подняли свои цены и частные собственники вагонов", - говорит Беленький.

Не поддерживают эксперты и инициативу с повышением стоимости билетов на пассажирские перевозки. Глава общественной организации "Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры" Владимир Наумов считает, что, таким образом, УЗ ищет любые пути компенсации убытков от нерентабельных пассажирских перевозок. "Одним из них является повышение тарифов. Но, чтобы понимать обоснованность таких инициатив, необходимо видеть соответствующие расчеты и предоставлять общественности данные о себестоимости перевозки пассажиров. На сегодня в открытом доступе такой информации нет. Но, как я предполагаю, УЗ удастся пролоббировать повышение тарифов на пассажирские перевозки. И, как свидетельствует практика, после этого мы, скорее всего, не почувствуем улучшения в качестве предоставления услуг. А такого не должно быть", - говорит он.

Кроме того, по мнению Наумова, руководству УЗ необходимо сосредоточиться на уплате долга местных органов власти перед УЗ за перевозку льготных категорий. "А это почти три миллиарда гривен", - отмечает он.

Не ожидает повышения качества услуг и соучредитель общественного движения "Общественный контроль железной дороги" Виктор Гарвона. При этом он считает не такими уж дешевыми билеты и сейчас. "С точки зрения уровня доходов как внутри страны, так и зарплат железнодорожников, стоимость проезда в дальнем сообщении у нас уже относительно высока. Цены на большинство билетов после применения к ним коэффициентов категории поезда оказываются на грани конкуренции с автотранспортом, а на средних расстояниях даже не выдерживает конкуренции. Сейчас у нас относительно дешевый только пригород", - считает он.

Кроме того, по мнению эксперта, действующая модель формирования тарифа, когда проезд одной остановки стоит почти половину проезда по всему маршруту, ущербна для УЗ. "Она приводит к тому, что УЗ теряет часть доходов от перевозки, когда такие пассажиры зачастую платят небольшую сумму в карман контролеру, а не полную цену билета за проезд части маршрута в кассу УЗ", - объясняет он.

По словам Сергея Вовка, для повышения тарифов на перевозку грузов и пассажиров недостаточно принятия финплана УЗ. "Решения об индексации тарифов принимается приказами Мининфраструктуры, которые проходят соответствующие согласования с несколькими госорганами. Пока что такие приказы не проходили данную процедуру. Пока что мы говорим только о проекте финплана УЗ, который может корректироваться в процессе рассмотрения", - заключает он. А министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии РБК-Украина относительно планов принятия приказов о повышении тарифов сообщил, что "сейчас идет обсуждение".