Залізничні плани: як "Укрзалізниця" планує підвищити ціни на перевезення в 2019 році

Пасажирів очікує можливе підвищення цін на квитки в поїздах в цьому році (РБК-Україна, Віталій Носач)

"Укрзалізниця" готує чергові "сюрпризи" українського бізнесу і пасажирам. Компанія розраховує, що в 2019 році їй вдасться кілька разів підвищити тарифи на перевезення вантажів і пасажирів. У результаті дохід УЗ перевищить 100 млрд гривень. Наскільки УЗ планує зрозуміти вартість квитків, і як компанія планує витрачати кошти в цьому році – розбиралося РБК-Україна.

Тарифний зростання

В 2019 році залізничний монополіст "Укрзалізниця" планує отримати понад 109 млрд гривень чистого доходу. Це може виявитися майже на 28% більше, ніж компанія очікується отримати за підсумками 2018 року. Відповідні розрахунки містяться в проекті фінплану УЗ, опублікованому на сайті компанії.

Левову частку цих коштів – понад 89 млрд гривень – УЗ планує заробити за рахунок перевезення вантажів. Отримати таку суму в компанії мають намір, у тому числі, за рахунок подорожчання вартості послуг. Протягом цього року пропонується чотири рази підвищувати тарифи на перевезення вантажів з урахуванням зростання цін на промислову продукцію в 2018 році (індекс цін виробників промпродукції). Зокрема, з 1 лютого на 16,6%, з 1 квітня – на 2,5%, з 1 липня – на 5% і з 1 жовтня - на 7,5%.

Доходи від перевезення пасажирів складуть куди скромнішу суму – близько 10,3 млрд гривень. Але "Укрзалізниця" розраховує на зростання вартості квитків з 1 квітня на 12%, і ще на 12% – з жовтня. Крім того, компанія планує і додаткове підвищення тарифів на пасажирські перевезення - на 13-21% - в залежності від категорії поїзда і типу вагона. Але всі ці плани мають бути погоджені Міністерством інфраструктури.

Капітальні плани

Не менш амбітні плани "Укрзалізниці" і з приводу капітальних інвестицій. У цьому році на ці цілі УЗ має намір направити понад 24,5 млрд гривень. Це майже на 49% більше, ніж очікується за підсумками 2018 року. При цьому у компанії уточнюють, що ці кошти покриють майже третину від потреб у капітальних інвестиціях.

Більшу частину цих коштів – майже 15 млрд гривень – УЗ направить на оновлення рухомого складу, а саме: придбання нового, модернізація та капітальний ремонт наявного парку. Придбати або зробити на власних потужностях рухомого складу передбачається майже на 10 млрд гривень. Причому в цій сумі враховано купівля близько 3650 напіввагонів (за рахунок ЄБРР – близько 2150 штук і власне виробництво – 1500 одиниць), 15 магістральних вантажних тепловозів виробництва компанії General Еlectric, 106 пасажирських вагона, 3 дизель-поїзда.

На модернізацію понад 7 тисяч вантажних вагонів, 78 пасажирських вагонів, а також іншого рухомого складу (локомотиви і т. д.)УЗ планує направити близько 5,1 млрд гривень.

В "Укрзалізниці" запит РБК-Україна проігнорували.

Недосяжні цілі

"Укрзалізниці" є всі можливості для виконання плану капинвестициям на 2019 рік, вважає директор Центру транспортних стратегій (ЦТС) Сергій Вовк. "Цифра в 24,5 мільярдів гривень, близька до реальних можливостей УЗ. У цьому обсязі інвестицій є частина, яку може освоїти УЗ за рахунок тарифних надходжень. Також в 2019 році буде здійснена основна закупівля вагонів за рахунок кредиту ЄБРР у 150 мільйонів доларів. Великі плани і щодо оновлення локомотивного парку", - вважає експерт. Позитивно Вовк оцінює і прив'язку тарифних розрахунків УЗ до індексу промислових цін. "Це дозволить краще прогнозувати свої доходи УЗ і витрати вантажовідправників", уточнив він.

Втім, бізнес з планами УЗ щодо підвищення вартості вантажоперевезень традиційно не погоджується і вважає їх безпідставними. "Тим більше, якщо мова йде про автоматичне підвищення з урахуванням індексу цін виробників промпродукції. Це вірний шлях до консервації існуючої неефективності залізниці, чого не може собі дозволити жодна інша галузь економіки", - упевнений голова ради Федерації металургів України Сергій Біленький. За його словами, після останнього підвищення тарифів на 15% в кінці 2017 року щорічні витрати вантажовласників зросли майже на 20 млрд гривень. "Крім підвищення тарифів, це відбулося за рахунок лібералізації вагонної складової тарифу (фактично, це підвищення цін на використання вагонів УЗ, - ред.), що, всупереч прогнозам УЗ, призвело до істотного зростання ринкових цін на вагони всіх типів. Слідом за подорожчанням вагонів УЗ підняли свої ціни, і приватні власники вагонів", - говорить Біленький.

Не підтримують експерти та ініціативу з підвищенням вартості квитків на пасажирські перевезення. Голова громадської організації "Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури" Володимир Наумов вважає, що, таким чином, УЗ шукає будь-які шляхи компенсації збитків від нерентабельних пасажирських перевезень. "Одним з них є підвищення тарифів. Але, щоб розуміти обґрунтованість таких ініціатив, необхідно бачити відповідні розрахунки і надавати громадськості дані про собівартості перевезення пасажирів. На сьогодні у відкритому доступі такої інформації немає. Але, як я припускаю, УЗ вдасться пролобіювати підвищення тарифів на пасажирські перевезення. І, як свідчить практика, після цього ми, швидше за все, не відчуємо покращення якості надання послуг. А такого не повинно бути", - говорить він.

Крім того, на думку Наумова, керівництва УЗ необхідно зосередитися на сплату боргу місцевих органів влади перед УЗ за перевезення пільгових категорій. "А це майже три мільярди гривень", - відзначає він.

Не очікує підвищення якості послуг і співзасновник громадського руху "Громадський контроль залізниці" Віктор Гарвона. При цьому він вважає не такими вже дешевими квитки і зараз. "З точки зору рівня доходів як всередині країни, так і зарплат залізничників, вартість проїзду у дальньому сполученні у нас вже відносно висока. Ціни на більшість квитків після застосування до них коефіцієнтів категорії поїзда опиняються на межі конкуренції з автотранспортом, а на середніх відстанях навіть не витримує конкуренції. Зараз у нас відносно дешевий тільки передмістя", - вважає він.

Крім того, на думку експерта, діюча модель формування тарифу, коли проїзд однієї зупинки коштує майже половину проїзду по всьому маршруту, збиткова для УЗ. "Вона призводить до того, що УЗ втрачає частину доходів від перевезення, коли такі пасажири часто платять невелику суму в кишеню контролерові, а не повну ціну квитка за проїзд частині маршруту в касу УЗ", - пояснює він.

За словами Сергія Вовка, для підвищення тарифів на перевезення вантажів і пасажирів недостатньо прийняття фінплану УЗ. "Рішення про індексацію тарифів приймається наказами Мінінфраструктури, які проходять відповідні узгодження з кількома держорганами. Поки що такі накази не проходили цю процедуру. Поки що ми говоримо тільки про проект фінплану УЗ, який може коригуватися в процесі розгляду", - підсумовує він. А міністр інфраструктури Володимир Омелян в коментарі РБК-Україна щодо планів прийняття наказів про підвищення тарифів повідомив, що "зараз йде обговорення".