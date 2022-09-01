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Не зерном единым. Что даст экономике разблокирование экспорта металлопродукции через порты

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Четверг 01 сентября 2022 13:00
Не зерном единым. Что даст экономике разблокирование экспорта металлопродукции через порты Разблокирование экспорта металлопродукции через морские порты усилит курс гривны (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Надежда Скляренко

Экономика Украины переживает худшие времена со времен независимости. Как разблокирование экспорта металлопродукции через порты может усилит курс гривны и спасет платежный баланс Украины – в материале РБК-Украина.

Военная агрессия России унесла жизни тысяч украинцев и разрушила сотни предприятий, а блокада логистических маршрутов ухудшает ситуацию еще больше.

Кроме того, по данным канадской аналитической компании SecDev, Россия захватила 63% наших угольных залежей, 11% месторождений нефти, 20% газа, 42% месторождений металлов и 33% – редкоземельных и других минералов, среди которых дефицитный литий.

Все это уже привело к прогнозному падению ВВП Украины на 35-50% по итогам года, а негативное сальдо торгового баланса, впервые за долгое время, составляет более $2 млрд – то есть, мы покупаем за границей товаров и услуг в разы больше, чем продаем.

Почему аграрии и ГМК так зависимы от моря

Экономические проблемы страны цепляются друг за друга, как звенья бесконечной цепи: из-за блокады морских портов произошло обрушение экспорта, ведь до войны около 80% товаров Украина поставляла покупателям именно по морю. Это, в свою очередь, привело к резкой нехватке валюты – ее стало просто некому привозить. А этот дефицит – обрушил курс гривны и привел к значительному подорожанию импортных товаров и услуг для украинцев.

Решить проблему с курсом власть пытается разными способами, в том числе довольно спорными – к таким, в частности, относится запрет на показ курсов валют на табло обменников, и инициатива обложить 10%-ым налогом импортные операции. Но если от нового налога, после критики бизнес-ассоциаций и протестов предпринимателей, власть отказалась, то обменники по-прежнему стыдливо прячут от граждан реальный курс валют. Тем временем, доллар уверенно держит позиции и падать не собирается.

Еще больнее блокада портов ударила по двум главным экспортным отраслям страны – АПК и металлургам. Подорожание железнодорожных перевозок на 70% сделало транспортировку продукции попросту нерентабельной – зачастую доставка тонны товара стоила дороже самого товара. К тому же, узкие пограничные переходы оказались банально не готовы к увеличенным объемам перевозок: из 3,4 тыс. вагонов, которые необходимо перегружать в сутки, они способны обеспечить только 1,9 тыс. Из-за этого на границе скопились сотни вагонов, а доставка могла растянуться на несколько месяцев.

АПК и ГМК: без денег на посевную и зарплаты

Невозможность поставить свою продукцию заказчикам оставила аграриев без оборотных средств и привела к тому, что под угрозой срыва оказалась новая посевная кампания: у фермеров не оказалось денег ни на материалы, ни на удобрения, ни на резко подорожавший дизель. Да и какой смысл сеять, если некуда девать: на элеваторах "зависли" миллионы тонн зерновых прошлого урожая.

Еще хуже ситуация в ГМК: большинство горно-обогатительных комбинатов страны остановлено, а работников перевели в вынужденный простой, сохранив две трети зарплаты.

Металлургические заводы работают на 10-20% мощности, а экспорт металлопродукции, по данным Таможенной службы, обвалился на 60-90%. Финансовые аналитики предупреждают: если ситуация не изменится в ближайшее время, а государство не разработает для отрасли программу стимулирования – Украина может потерять один из столпов своей экономической безопасности. И это – не просто слова: до войны сектор ГМК в одиночку обеспечивал более 33% всего экспорта, принося Украине свыше 22 млрд долларов в год валютной выручки, и более 95 млрд грн – в виде налогов. И это не говоря про полмиллиона украинцев, работающих в металлургической и смежных отраслях.

Расширение "зернового коридора"

Спасение для аграриев пришло благодаря вмешательству международных структур: как оказалось, Украина кормила свыше 300 миллионов человек, страдающих от голода во всем мире, и военная агрессия России буквально поставила всех этих людей на грань выживания. Многочасовые переговоры и встречи принесли свои плоды: совместными усилиями Украине, ООН и Турции удалось договориться о создании "зернового коридора", по которому суда с украинской аграрной продукцией, прежде всего – пшеницей, кукурузой и подсолнухом, – отправились из морских портов Украины к покупателям по всему миру.

Не зерном единым. Что даст экономике разблокирование экспорта металлопродукции через порты

Стамбульские переговоры по зерновому коридору (фото: twitter.com/tcsavunma)

Украине это приносит 1 млрд долларов в месяц – сумма, достаточная для того, чтобы удерживать доллар от дальнейшего роста, однако недостаточная для снижения валютного курса. Чтобы его снизить, валюты в страну должно приходить больше – ведь сейчас негативное сальдо торгового баланса составляет 2 млрд долларов в месяц.

Решить проблему может расширение "зернового соглашения" на другие сильные экспортные позиции Украины, уверены экономисты – в частности, на продукцию металлургии. В Федерации металлургов пояснили: до войны АПК и ГМК приносили в Украину одинаковые суммы валютных поступлений.

Однако после того, как Россия разрушила два металлургических гиганта в Мариуполе – "Азовсталь" и ММК им. Ильича – ожидать от экспорта металлопродукции миллиарда в месяц не приходится. Однако ГМК с легкостью обеспечит Украине минимум 600 миллионов долларов ежемесячно, то есть – несколько миллиардов буквально к концу года. Всего же, в зависимости от цен на металлургическую продукцию на мировых рынках, страна получит 8-10 млрд долларов валютной выручки в год.

По подсчетам экономистов, этой суммы достаточно, чтобы снизить курс доллара на 3-6 грн, и удерживать его в рамках этого коридора, не прибегая к валютным интервенциям НБУ. Соответственно, перестанут расти цены на товары и услуги, и инфляция пусть медленно, но пойдет на спад.

Кроме того, это даст более 4 млрд грн в бюджеты в виде налогов и сборов – что крайне важно для воюющей страны, международный рейтинг которой колеблется на уровне преддефолтного. Также это поможет снизить зависимость Украины от международной помощи – нам не придется ходить с "протянутой рукой" к финансовым организациям, умоляя выделить пару миллионов на выплаты зарплат и пенсий.

Ну и, безусловно, это станет толчком для восстановления металлургической отрасли и наращивания объемов производства. Это, в свою очередь, поможет запустить все простаивающие предприятия, вернуть на работу персонал и обеспечить ему выплату заработной платы в полном объеме – что потянет за собой оживление всех сфер экономики.

По словам политологов, тема включения металлургии в "зерновое соглашение" есть в повестке, и Турция поддерживает Украину в этой инициативе. К тому же, имея прецедент работающего морского коридора, его можно легко экстраполировать на иную продукцию - для этого нужна только политическая воля и проактивная позиция власти. А она, судя по последним новостям, у нас имеется.

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