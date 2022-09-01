ua ru
Чт, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Не зерном єдиним. Що дасть економіці розблокування експорту металопродукції через порти

Новость на русском →
Четвер 01 вересня 2022 13:00
Не зерном єдиним. Що дасть економіці розблокування експорту металопродукції через порти Розблокування експорту металопродукції через морські порти посилить курс гривні (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Надія Скляренко

Економіка України переживає найгірші часи з часів незалежності. Як розблокування експорту металопродукції через порти може посилить курс гривні й врятує платіжний баланс України – в матеріалі РБК-Україна.

Військова агресія Росії забрала життя тисяч українців і зруйнувала сотні підприємств, а блокада логістичних маршрутів погіршує ситуацію ще більше.

Крім того, за даними канадської аналітичної компанії SecDev, Росія захопила 63% наших вугільних покладів, 11% родовищ нафти, 20% газу, 42% родовищ металів і 33% – рідкоземельних та інших мінералів, серед яких дефіцитний літій.

Все це вже призвело до прогнозному падінню ВВП України на 35-50% за підсумками року, а негативне сальдо торгового балансу, вперше за довгий час, становить понад $2 млрд – тобто, ми купуємо за кордоном товарів і послуг в рази більше, ніж продаємо.

Чому аграрії та ГМК так залежні від моря

Економічні проблеми країни чіпляються одна за одну, як ланки нескінченного ланцюга: через блокаду морських портів сталося обвалення експорту, адже до війни близько 80% товарів Україна поставляла покупцям саме по морю. Це, своєю чергою, призвело до різкої нестачі валюти – її стало просто нікому привозити. А цей дефіцит – обрушив курс гривні і призвів до значного подорожчання імпортних товарів і послуг для українців.

Вирішити проблему з курсом влада намагається різними способами, в тому числі досить спірними – до таких, зокрема, відноситься заборона на показ курсів валют на табло обмінників, і ініціатива обкласти 10%-им податком імпортні операції. Але якщо від нового податку, після критики бізнес-асоціацій і протестів підприємців, влада відмовилася, то обмінники як і раніше сором'язливо ховають від громадян реальний курс валют. Тим часом долар впевнено тримає позиції й падати не збирається.

Ще болючіше блокада портів вдарила по двох головних експортних галузях країни – АПК і металургам. Подорожчання залізничних перевезень на 70% зробило транспортування продукції просто нерентабельною – найчастіше доставка тонни товару коштувала дорожче самого товару. До того ж вузькі прикордонні переходи виявилися банально не готові до збільшених обсягів перевезень: з 3,4 тис.вагонів, які необхідно перевантажувати на добу, вони здатні забезпечити тільки 1,9 тис. через це на кордоні скупчилися сотні вагонів, а доставка могла розтягнутися на кілька місяців.

АПК і ГМК: без грошей на посівну і зарплати

Неможливість поставити свою продукцію замовникам залишила аграріїв без обігових коштів і призвела до того, що під загрозою зриву опинилася Нова посівна кампанія: у фермерів не виявилося грошей ні на матеріали, ні на добрива, ні на дизель, що різко подорожчав. Та й який сенс сіяти, якщо нікуди дівати: на елеваторах "зависли" мільйони тонн зернових минулого врожаю.

Ще гірша ситуація в ГМК: більшість гірничо-збагачувальних комбінатів країни зупинено, а працівників перевели у вимушений простій, зберігши дві третини зарплати.

Металургійні заводи працюють на 10-20% потужності, а експорт металопродукції, за даними митної служби, обвалився на 60-90%. Фінансові аналітики попереджають: якщо ситуація не зміниться найближчим часом, а держава не розробить для галузі програму стимулювання – Україна може втратити один зі стовпів своєї економічної безпеки. І це – не просто слова: до війни сектор ГМК поодинці забезпечував понад 33% всього експорту, приносячи Україні понад 22 млрд доларів на рік валютної виручки, і понад 95 млрд грн – у вигляді податків. І це не кажучи про півмільйона українців, які працюють у металургійній та суміжних галузях.

Розширення "зернового коридору"

Порятунок для аграріїв прийшов завдяки втручанню міжнародних структур: як виявилося, Україна годувала понад 300 мільйонів людей, які страждають від голоду в усьому світі, і військова агресія Росії буквально поставила всіх цих людей на межу виживання. Багатогодинні переговори і зустрічі принесли свої плоди: спільними зусиллями Україні, ООН і Туреччині вдалося домовитися про створення "зернового коридору", по якому судна з українською аграрною продукцією, перш за все – пшеницею, кукурудзою і соняшником, – вирушили з морських портів України до покупців по всьому світу.

Не зерном єдиним. Що дасть економіці розблокування експорту металопродукції через порти

Стамбульські переговори по зерновому коридору (фото: twitter.com/tcsavunma)

Україні це приносить 1 млрд доларів на місяць – сума, достатня для того, щоб утримувати долар від подальшого зростання, однак недостатня для зниження валютного курсу. Щоб його знизити, валюти в країну має приходити більше - адже зараз негативне сальдо торгового балансу становить 2 млрд доларів на місяць.

Вирішити проблему може розширення "зернової угоди" на інші сильні експортні позиції України, впевнені економісти – зокрема, на продукцію металургії. У Федерації металургів пояснили: до війни АПК і ГМК приносили в Україну однакові суми валютних надходжень.

Однак після того, як Росія зруйнувала два металургійних гіганти в Маріуполі – "Азовсталь" і ММК ім. Ілліча – очікувати від експорту металопродукції мільярда на місяць не доводиться. Однак ГМК з легкістю забезпечить Україні мінімум 600 мільйонів доларів щомісяця, тобто – кілька мільярдів буквально до кінця року. Всього ж, залежно від цін на металургійну продукцію на світових ринках, країна отримає 8-10 млрд доларів валютної виручки на рік.

За підрахунками економістів, цієї суми достатньо, щоб знизити курс долара на 3-6 грн, і утримувати його в рамках цього коридору, не вдаючись до валютних інтервенцій НБУ. Відповідно, перестануть рости ціни на товари й послуги, і інфляція нехай повільно, але піде на спад.

Крім того, це дасть понад 4 млрд грн до бюджетів у вигляді податків і зборів – що вкрай важливо для воюючої країни, міжнародний рейтинг якої коливається на рівні переддефолтного. Також це допоможе знизити залежність України від міжнародної допомоги – нам не доведеться ходити з "простягнутою рукою" до фінансових організацій, благаючи виділити пару мільйонів на виплати зарплат і пенсій.

Ну і, безумовно, це стане поштовхом для відновлення металургійної галузі та нарощування обсягів виробництва. Це, в свою чергу, допоможе запустити всі підприємства, що простоюють, повернути на роботу персонал і забезпечити йому виплату заробітної плати в повному обсязі – що потягне за собою пожвавлення всіх сфер економіки.

За словами політологів, тема включення металургії в "зернову угоду" є на порядку, і Туреччина підтримує Україну в цій ініціативі. До того ж маючи прецедент працюючого морського коридору, його можна легко екстраполювати на іншу продукцію – для цього потрібна тільки політична воля і проактивна позиція влади. А вона, судячи з останніх новин, у нас є.

Читайте РБК-Україна в Google News
Агропромышленный комплекс порт експорт металобрухту Валютный ринок Економіка України
NEWS
Що буде з курсом долара восени: прогноз експерта
Що буде з курсом долара восени: прогноз експерта