Завод раздора. Как Борщаговский химико-фармацевтический завод оказался в центре конфликтов

В нынешнем году Борщаговский химико-фармацевтический завод оказался в центре сразу нескольких международных скандалов.

Данные международного аудитора Kreston показали, что семья Беспалько, которая управляет заводом и контролирует, по некоторым оценкам, более 50% акций, уже несколько лет выводит деньги предприятия на свою карманную фирму.

Результат аудита был принят к рассмотрению одновременно в судах сразу нескольких стран: Англии, Германии, Швейцарии и Украины.

Но этот скандал – далеко не первый. Практически весь период нахождения у руля БХФЗ семьи Беспалько – то есть еще с 1990-х годов – завод сотрясают постоянные конфликты. Новые потрясения БХФЗ может не пережить, поэтому у семьи Беспалько остается только один выход – продать свою долю. Поиски покупателя уже начались, к каким результатам они приводят – подробнее в материале РБК-Украина.

Американская трагедия

В 1994 году, когда вся экономика Украины находилась на глубоком дне, БХФЗ пытался выжить. В то время БХФЗ был одной из пяти крупнейших фармацевтических компаний Украины. Тогда у завода появился партнер – американская компания R&J Trading International, Inc, которой владели выходцы из бывшего СССР. Американцы инвестировали в завод несколько миллионов долларов, создали с "Борщаговкой" совместное предприятие (СП АОЗТ БХФЗ) и получили в нем долю 50%.

Спустя год глава правления СП Николай Беспалько, а также его жена Людмила, главный бухгалтер и начальник юридического отдела создали новую компанию с похожим названием – ООО "Научно-производственный центр "Борщаговский химфармзавод" (НТЦ БХФЗ). Сделано это было без ведома американцев, хотя деньги для уставного фонда своей новой фирмы Беспалько взяли, как ни странно, именно в совместном предприятии.

Затем Беспалько провели дополнительную эмиссию акций украино-американского СП. И все новые акции купила та самая новосозданная фирма "НТЦ БХФЗ". Узнав об этом, американская компания R&J начала долгую судебную тяжбу против размытия своей доли и фактического рейдерства. Но пока шло разбирательство в судах, Беспалько перерегистрировали свою "НТЦ БХФЗ" в закрытое акционерное общество, в которое вошли буквально все активы БХФЗ. И тем самым замели следы своей аферы.

Американские партнеры окончательно остались ни с чем, когда в 1997 году в судебном порядке СП было признано банкротом, а в 2000 году это решение было оставлено в силе Верховным судом.

Исчерпав все процессуальные возможности в Украине, R&J напрямую обратилась к президенту Леониду Кучме, а также в посольство США в Украине, Конгресс США и вице-президенту Альберту Гору. В то время действовала межгосударственная комиссия "Кучма – Гор". И хотя целью этой комиссии было обсуждение сотрудничества между США, НАТО и Украиной, случай с БХФЗ тоже стал предметом ее рассмотрения. Впрочем, из этого ничего не вышло.

В июле 2000 года газета "День" опубликовала статью о полном изгнании американцев из БХФЗ – "по требованию сплоченного трудового коллектива".

"Как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Евгений Марчук, эпизод с Борщаговским заводом в январе этого года был вынесен американской стороной на уровень комиссии Кучма – Гор как такой, в котором пострадал американский инвестор. В дело были вовлечены даже послы и конгрессмены. Машина раскручивалась и набирала обороты. Еще немного, и наше государство недосчиталось бы одного из лидеров отрасли - стратегического фармацевтического предприятия, по объемам производства занимающего 2-3 место в стране", – писала газета.

Внезапно в конфликт Беспалько с американцами вмешался и мэр Киева Александр Омельченко. "В 1994 году, когда создавалось пресловутое СП, - признался мэр Киева Александр Омельченко, – все мы, и работники завода, и высокие руководители (принимаю, кстати, это и в свой адрес) были, словно полуслепые котята... Однако сегодня можно с уверенностью сказать: уроки не прошли зря, у нас есть опыт, и мы уже не допустим ситуации, подобно Борщаговскому химфарму, ставшей ущемлением национальных интересов", – отмечал Омельченко.

Сразу после того, как Омельченко вмешался в конфликт на стороне Беспалько, 30% акций контролируемого Беспалько ООО "НТЦ БХФЗ" внезапно были переданы в собственность городу Киеву. Для этого семья Беспалько изменила структуру собственности ООО "НТЦ БХФЗ". В частности, были созданы несколько оффшорных компаний, получивших более 50% акций завода, а 30% акций достались Киевской городской администрации.

Так закончилась история американцев, которые лишились и денег, и собственности в Украине.

Беспалько против Киева

Передача 30% акций БХФЗ городу Киеву была странным актом щедрости и не имела явных оснований. Однако дивидендов от акций завода Киев не видел. И когда Омельченко ушёл на покой, Киевская городская государственная администрация в 2012 году выставила на продажу коммунальный пакет акций БХФЗ в размере 29,95%.

Киев долго не мог найти покупателя. Несколько аукционов не давали результата. Продать акции Киеву удалось лишь в 2015 году. На очередном аукционе победителем стала фармацевтическая компания "Дарница". Всего в аукционе приняли участие 5 компаний. Ни самого БХФЗ, ни других фирм Беспалько среди участников не было. Так "Дарница" стала крупнейшим акционером БХФЗ.

Вероятно, Беспалько сами не потрудилась выкупить акции Киева, поскольку не предполагали допускать любого покупателя к управлению заводом. Но "Дарница" повела себя как полноправный акционер и заявила права на участие в управляющих органах и в финансовом контроле БХФЗ.

Когда выяснилось, что игнорировать "Дарницу" не удастся, в 2018 году, спустя три года после аукциона, Беспалько оспорили продажу Киевом его пакета в суде. Как это ни странно, истец заявил Киевскому хозяйственному суду, что "отчуждение Киевским городским советом пакета акций в пользу "Дарницы" … нанесло ущерб экономическим интересам территориальной общины города Киева и нарушило общественный порядок".

Вопреки желаниям Беспалько суд в 2019 году постановил, что только Киевский городской совет может обращаться в суд за защитой нарушенных прав и интересов территориальной общины города Киева. Поэтому заявление БХФЗ о якобы нанесении ущерба интересам общества и нарушении общественного порядка сделано лицом, не уполномоченным представлять интересы территориальной общины. Итоговое решение Верховного суда в 2020 году – аукцион был законным.

Беспалько против "Дарницы"

Впрочем, "Дарнице" это решение пока не помогло принять участие в управлении БХФЗ.

По данным РБК-Украина, сейчас состав акционеров выглядит так:

31.5% – "Дарница"

21,3% – Beldor Group S.A. (Британские Виргинские Острова)

20,3% – Lenik Group S.A. (Британские Виргинские Острова)

8,5% – Aletber Limited (Кипр).

За тремя оффшорами стоят следующие бенефициары: Е.Сова (в недавнем прошлом финансовый директор БХФЗ), Т.Артеменко (в прошлом главный бухгалтер и член набсовета БХФЗ), О.Голобородько (юрист и член набсовета БХФЗ), а также сам Н.Беспалько.

Еще около 18% – это пакеты размером менее 5%, и в реестрах их собственники не отображаются.

Согласно украинскому законодательству об акционерных обществах, акционер, который владеет 10% и более акций, имеет право регулярно получать финансовую отчетность и проводить аудит предприятия, а также ввести в руководящий состав своих представителей и влиять на принятие операционных решений.

"Дарница" сейчас владеет 31% акций и является крупнейшим акционером БХФЗ.

Но Беспалько делают вид, что "Дарницы" среди акционеров просто не существует. Неоднократно в интервью представители Беспалько буквально гордились тем, как они не дают "Дарнице" переизбрать руководящие органы и получить доступ к финансовым документам БХФЗ.

Выяснилось, что у семьи Беспалько были очень веские причины держать крупного акционера, как и весь трудовой коллектив БХФЗ, в неведении относительно того, что происходит на заводе.

Беспалько против БХФЗ

Став крупнейшим акционером БХФЗ, "Дарница" выиграла несколько судов в борьбе за допуск к документам для проведения полного аудита предприятия. Но топ-менеджмент "борщаговки" игнорировал своего акционера.

И вот по заказу "Дарницы" международная компаний "Крестон Джи Си Джи Аудит" провела forensic-аудит (то есть финансовое расследование) деятельности БХФЗ за 2015 и 2016 годы.

Тут-то и выяснилось, почему Беспалько и топ-менеджмент БХФЗ не хотели видеть "Дарницу" среди акционеров "борщаговки". Как оказалось, семья Беспалько и топ-менеджмент вовлечены в вывод денег БХФЗ на фирму, которая принадлежит Ирине Ржепецкой – дочери Николая И Людмила Беспалько и действующему директору по развитию бизнеса завода.

Вначале аудиторы обнаружили, что прибыльность и рентабельность БХФЗ существенно ниже, чем у других аналогичных компаний Украины.

Затем выяснилось, что фармацевтическое сырье БХФЗ покупает в основном у малоизвестной немецкой компании "Фармаплант Фабрикейшн Кемишер Продакт Гмбх". Всплыл договор между "Фармаплант" с английской компанией "Метабей Импорт/Экспорт Лтд". Суть этого договора в том, что первая компания платит второй за якобы "услуги по содействию в заключении контрактов со странами Восточной Европы". Стоимость этих услуг составляет 30% от тех денег, которые БХФЗ платил "Фармапланту" за фармацевтическое сырье.

Владельцем "Метабей" оказалась не кто иная как Ирина Ржепецкая. Проще говоря, семья Беспалько и топ-менеджеры реализовали схему по выводу денег на счет дочери Беспалько. Таким образом только в 2016-2017 годах к Ржепецкой ушли почти 7 млн долларов денег БХФЗ.

Данные этого аудита легли в основу исковых заявлений, которые крупнейший акционер БХФЗ подал сразу в несколько судов.

Сейчас дело об ущербе на 6,8 млн долл. рассматривает Хозсуд Киева. Кроме того, заявление поступило в Высокий суд справедливости в Лондоне, поскольку именно в Англии семья Беспалько создала свою фирму "Метабей". Английский суд уже наложил арест на счет фирмы Ржепецкой в размере 6,8 млн долларов США.

Также заявления были поданы в суд Швейцарии, поскольку в этой стране Ржепецкая открыла счета "Метабей".

Во всех случаях речь идет о компенсации ущерба, который семья Беспалько причинила заводу.

Для сравнения: согласно аудиту за 2020 год, который заказывало руководство БХФЗ, зарплатный фонд завода составляет 335 млн грн, или 12,5 млн долларов. Следовательно, почти 7 млн долларов, которые осели на счетах Ржепецкой, составляют около 56% фонда оплаты труда всего коллектива БХФЗ за целый год.

Следует отметить, что независимый аудит выявил далеко не все сделки по закупке сырья, и только за двухлетний период. Так что реальный ущерб может быть более крупным.

Бизнес-спор перерос в уголовное дело

Но одним только ущербом претензии не ограничились. Теперь в Германии и в Швейцарии расследуются дела о мошенничестве, отмывании денег и неуплате налогов. Ответчик – все та же Ржепецкая.

Кроме того, хозяйственный спор об ущербе может перерасти в уголовное дело и в Украине.

Это уже серьезные обвинения, и уклониться от наказания так же, как от американских партнеров в 90-х годах, семье Беспалько вряд ли удастся.

Последствием таких решений может стать уголовное преследование не только членов их семьи, но и топ-менеджеров предприятия, которые санкционировали создание фирмы-прокладки или "закрыли глаза" на эти преступления.

На вылет

Независимость Украины Борщаговский химфармзавод встретил одним из флагманов украинской фармацевтики. Однако за 30 лет под руководством семьи Беспалько это предприятие стабильно теряло рыночные позиции.

Сейчас БХФЗ ещё держится в 20-ке лидеров фарм-рынка Украины, но занимает в этом списке последние места. Так, по данным специализированного издания "Аптека", в 2019 году БХФЗ занимал 20 строчку из 20 по объемам продаж своих медикаментов в аптеках.

В первом квартале текущего года БХФЗ вообще вылетел из первой 20-ки. Проще говоря, продукции Борщаговского химфарма в аптеках становится все меньше и меньше.

Не лучше ситуация с инвестициями в собственное производство. По данным СМИ, БХФЗ по итогам 2020 года имеет 383 млн грн незавершенных капитальных инвестиций.