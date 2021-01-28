Защита прав инвесторов: что не так с кейсом словацкой компании и кредиторов из Украины

На днях посол Словакии в Украине Марек Шафин обратился с призывом в компетентные украинские органы содействовать защите прав словацких инвесторов в Украине.

По его словам, официальная позиция украинской власти показала, что здесь уважают право иностранных граждан. Однако, на данный момент существует повторная угроза нарушения прав международных инвесторов.

РБК-Украина узнавало подробности этой истории и причины столь прямых обвинений в попытках рейдерства иностранного имущества в Украине.

Спорный актив

В марте 2020 года на открытых публичных торгах, организованных Фондом гарантирования вкладов физических лиц, ФК "Инвестохиллс Веста" приобрела лот №GL16N717120 с правами требования к должникам Укрпрофбанка ("УПБ"), в том числе – ОАО "Банкомсвязь" (учредителем является Юркевич А.И.), где обеспечением исполнения обязательства последнего является ипотека имущественного комплекса по адресу: Киев, улица Фрунзе (Кирилловская), 69.

В результате проведенного аудита долгового обязательства ОАО "Банкомсвязь" "Инвестохиллс Веста" было установлено, что в 2015 году за день до введение Временной администрации с ипотечного имущества сняли обременение и передали здание в уставный капитал ООО "Фрунзе 69", конечными бенефициарными собственниками которого и являются граждане Словацкой Республики Душка Ричард и Душка Юрай.

В то же время, партнер адвокатского объединения "Миллер", которое представляет интересы этих инвесторов, Маси-Мустафа Найем заявляет, что сделка по перерегистрации этого имущества, которую проводил нотариус Владимир Бригида на компанию ООО "ФК Инвестхоллис Веста", вызывает много вопросов, поэтому оценку этим действиям должны дать правоохранительные органы.

Как бы там ни было, как сообщили РБК-Украина в "Инвестохиллс Веста", с целью решения спорных вопросов они обратились в письменном виде к Ричарду и Юраю Душка "с предложением создать двусторонний переговорный процесс для принятия взаимовыгодных оптимальных решений и объединения усилий относительно компаний Юркевича, Сподина, Козаченко".

Также компания в октябре 2020 года обращалась к послу Словацкой Республики в Киеве Мареку Сафину с просьбой помочь в установлении конструктивного диалога.

Похожего содержание было обращение и в комитеты Верховной рады Украины с письмом о защите своих прав инвестора.

Помимо этого, как заявляет ФК "Инвестохиллс Веста", они обращались также в Министерство иностранных дел и подкомитет по вопросам антикоррупционной политики в экономической сфере комитета ВСУ по вопросам антикоррупционной политики.

"Но, несмотря на множество вышеуказанных обращений никто не предоставил надлежащей защиты и ответа на них", – добавляют в компании.

Вместе с тем, как утверждают в компании, в конце 2020 год юристам и другим сотрудникам "Инвестохиллс Веста" начали поступать звонки и смс с угрозами, в случае если, не будет принято "верное" юридическое решение в их пользу, касательно предмета ипотеки объекта на Фрунзе 69.

По этому факту было открыто уголовное дело ЕГРДР №12020105060001028 от 18.11.2020 и установлено, что одним из звонивших является некий гражданин Словакии – Карашчак Роберт, 1969 года рождения.

Что это – провокация или попытка решить конфликтную ситуацию "своими" силами – на сегодня неизвестно, но вопрос находится в фокусе правоохранителей.

Международный скандал

После того как ситуация попала в публичную плоскость, историей все же заинтересовались в парламентской Временной специальной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов. По словам посла Словакии в Украине, ситуацию лично взяла под контроль нардеп Галина Янченко как руководитель ВСК.

"Прежде всего хочу выразить благодарность Временной специальной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, и лично Галине Янченко как руководителю за то, что взяли под личный контроль факт нарушения прав словацких инвесторов. Также выражаю благодарность Министерству юстиции Украины – за своевременную реакцию и работу в направлении защиты наших инвесторов. Вышеупомянутые государственные органы продемонстрировали нам, что в этой стране защищают права иностранных граждан", – сообщил он во время пресс-конференции.

В то же время, в "Инвестохиллс Веста" считают, что в посольстве получили неправдивую информацию о юридическом статусе объекта инвестиции граждан. Ранее в компании отправляли письмо с описанием своего видения ситуации и предложением урегулировать сложившийся конфликт по данному объекту.

Сейчас же с одной стороны ФГВФЛ, инвестор и обманутые вкладчики, а с другой –такие же обманутые инвесторы с бывшими собственниками банка. Правоохранительным органам, депутатам и послам ничего не остается, кроме того, как объективно разобраться в ситуации.

В любом случае все стороны участников данного кейса должны руководствоваться исключительно законными юридическими доказательствами и обращать внимание на факты и предысторию.