Запутанные отношения. Что происходит между Зеленским и Коломойским

Игорь Коломойский вернулся в Украину 16 мая прошлого года, после двухлетнего отсутствия и за несколько дней до инаугурации Владимира Зеленского. С тех пор отношения президента и олигарха, его влияние на политические процессы в Украины, бизнес-успехи и неудачи находятся под особо пристальным вниманием.

Приватный вопрос

Еще до победы Зеленского на президентских выборах Коломойский развил небывалую медиа-активность, не сбавив оборотов и после возвращения в Украину.

В многочисленных интервью олигарх подробно комментировал актуальные политические процессы в Украине, жаловался на несправедливые преференции государства другим олигархам, шокировал общественность заявлениями вроде необходимости восстанавливать отношения с Россией и брать у россиян кредиты.

Кроме того, Коломойский "угадал" ряд назначений, сделанных новой властью, в том числе и в интервью РБК-Украина. Как и прогнозировал олигарх, Офис президента возглавил его экс-адвокат Андрей Богдан, Арсен Аваков сохранил за собой кресло главы МВД, а премьер-министром стал Алексей Гончарук, которого Коломойский назвал "одним из фаворитов" на пост главы Кабмина и "очень умным".

Оппонентам власти это дало лишний повод говорить о том, что на самом деле ситуацией в Украине при Зеленском управляет именно Коломойский. То, что олигарх действительно получил серьезное влияние в первые месяцы президентства Зеленского, в разговоре с РБК-Украина подтвердил и экс-министр финансов Александр Данилюк, с мая по сентябрь 2019 года – секретарь СНБО.

Свое увольнение Данилюк, входивший в команду Зеленского со времен предвыборной кампании, как раз объяснял событиями вокруг ПриватБанка и историей с поджогом машины и дома Валерии Гонтаревой – экс-главы Нацбанка и принципиального оппонента Коломойского.

"По ПриватБанку у президента была сформирована такая позиция, что банк несправедливо отобрали, что это происки врагов, что обидели хорошего человека (Коломойского, – ред.)", – сказал Данилюк.

Примечательно, что в феврале текущего года похожие тезисы озвучил и глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл. "Я не уверен, что у Зеленского есть правильная картина (по ситуации с ПриватБанком, – ред.), потому что та картина, которая у него есть, исходит от его окружения", – сказал Крумханзл в интервью Financial Times.

Коломойский в прошлом году смог добиться успехов на различных интересующих его направлениях бизнеса. К примеру, возобновления импорта дешевой электроэнергии из России, необходимой для его ферросплавных заводов (сейчас импорт приостановлен в связи с карантином). Или контроля над госкомпанией "Центрэнерго", который даже сам олигарх не особо пытался скрывать.

Но все же главным вопросом для Коломойского был и остается ПриватБанк, национализацию которого он считает незаконной и требует если не вернуть банк себе, то хотя бы получить за него солидную компенсацию – два миллиарда долларов.

Но самое большое достижение олигарха на этом треке случилось еще накануне второго тура президентских выборов. Окружной админсуд Киева признал национализацию ПриватБанка незаконной, решение было обжаловано, рассмотрение жалобы в вялотекущем режиме и с большими перерывами продолжается до сих пор.

За это время Коломойский смог добиться локальных успехов в отдельных околоприватовских процессах, но де-факто к возвращению банка под свой контроль или получению компенсации особо не приблизился. Позиция государства Украина в международных судебных процессах по ПриватБанку тоже не стала более лояльной к его бывшим собственникам. Более того, вопрос ПриватБанка стал поводом для публичного конфликта между Коломойским и Зеленским.

Весной этого года под давлением международных финансовых доноров Верховная рада приняла так называемый "банковский" законопроект, который сделал невозможным возврат национализированных банков их прежним собственникам. На срыв законопроекта были брошены беспрецедентные медийные и организационные усилия – более 16 тысяч правок ко второму чтению, абсолютный рекорд за историю украинского парламентаризма.

Тем не менее, закон был принят во втором чтении уверенными 270 голосами. "Слуги народа" при номинальной численности в 248 депутатов дали 200 голосов, из них 20 нардепов открыто воздержались или проголосовали против инициативы, которую продвигал лично Зеленский.

Очевидно, сорок с лишним штыков в монобольшинстве – это и есть максимальный резерв Коломойского в "Слуге народа". Среднюю численность его группы в "СН" собеседники РБК-Украина оценивают скромнее – до 20 депутатов.

Как рассказывал изданию источник в руководстве президентской партии, Коломойский в работе с депутатским корпусом придерживается другого подхода, чем его коллеги по крупному бизнесу. Вместо того, чтобы наращивать численность своего депутатского "отряда" и держать его в постоянной готовности, он точечно мобилизует депутатов под конкретное голосование, затрагивающее его бизнес-интересы.

Но осенью в кулуарах активизировались разговоры о возможной формализации союза между "слугами" и Коломойским. Самым обсуждаемый сценарий выглядел так: "группа Коломойского" выходит из "СН" и примыкает к группе "За майбутнє", которую также связывают с олигархом. Тем самым монобольшинство разрушается, президентская фракция будет вынуждена идти на союз с "За майбутнє", а третьим участником такого альянса, возможно, стала бы "Батькивщина" Юлии Тимошенко. И все это, естественно, привело бы к перестановкам в руководстве парламента и Кабинета министров.

Но такой сценарий пока остается лишь в теории. Собеседники в рядах "слуг" рассказывали РБК-Украина, что значительная часть фракции будет категорически против любых формальных союзов с олигархом. Следовательно, дальнейшего расползания "Слуги народа" на различные "платформы" было бы не остановить. А как заверил издание глава партии "За майбутнє" Игорь Палица, никаких дискуссий по поводу создания коалиции с его группой никто не вел.

Красные линии

Новый всплеск интереса к отношениям Коломойского и Банковой случился после местных выборов, в связи с переформатированием власти на местах, а также после скандального решения Конституционного суда об отмене ответственности за недостоверное декларирование.

В прямом эфире одного из телеканалов президент хоть и не назвал фамилии людей, которые могли стоять за отменой антикоррупционных норм, но прямым текстом упомянул ОПЗЖ и "За майбутнє" в качестве инициаторов крайне проблемного для него решения КС.

А после местных выборов в центре внимания оказалась родная для Коломойского Днепропетровская область.

10 декабря облгосадминистрацию достаточно неожиданно возглавил Валентин Резниченко. Он уже руководил областью во времена президентства Петра Порошенко, а на местные выборы пошел первым номером областного списка партии "Пропозиция" Бориса Филатова и Геннадия Корбана, которые последние несколько лет очень остро конфликтуют с Коломойским.

Олигарх проиграл и борьбу за облсовет, который не смог повторно возглавить его близкий соратник Святослав Олейник, который шел первым номером списка "СН". Кресло досталось другому депутату от "Слуги народа", арбитражному управляющему из Кривого Рога Николаю Лукашуку, по информации издания, при активной поддержке со стороны "Пропозиции". Коломойского ослабление позиций на Днепропетровщине точно не могло устроить.

Разговоры о набирающем ход конфликте между олигархом и президентом усилились после того, как депутаты новоизбранного волынского облсовета более чем двумя третями голосов выразили недоверие главе ОГА Юрию Погуляйко. Волынь – один из базовых регионов для "За майбутнє", партия получила здесь треть мест в облсовете. И демарш депутатов, после которого президент, согласно закону, должен уволить волынского "губернатора", вполне укладывался в логику развития противостояния.

Впрочем, Игорь Палица в разговоре с РБК-Украина сказал, что между событиями на Днепропетровщине и на Волыни связи нет. "Это чисто локальная история. Волынская область – провальная по использованию денег, выделенных на строительство дорог, замы главы ОГА попадались то на вымогательстве денег, то на незаконном обогащении на дорогах. Депутатам это надоело. Никакой республиканской политики в этом нету", – сказал Палица.

При этом события в Верховной раде давали повод наоборот, говорить не о конфликте, а об улучшении отношений между Коломойским и Зеленским. Так, ориентирующиеся на олигарха депутаты голосовали за бюджет на следующий год и за кадровые назначения в Кабмине. А одно из них даже рассматривали как своего рода "сатисфакцию" Коломойскому за днепропетровскую историю.

Речь о возможном назначении бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко на пост первого вице-премьера и главы Минэнерго. С учетом того, что значительная часть бизнес-интересов Коломойского как раз сосредоточена в энергетической сфере, получить влияние на профильного министра было бы для него большим успехом, уравновешивающим другие неудачи.

В СМИ за появлением кандидатуры Витренко на вакантный министерский пост сразу стали усматривать интерес Коломойского. В частности, вспомнив о том, что летом 2019 года именно Витренко Коломойский называл своим главным фаворитом на премьерский пост.

Более того, источники РБК-Украина в "Слуге народа" допускали, что назначение Витренко первым вице-премьером может быть испытательным сроком перед премьерством.

"Витренко удобен "профсоюзу крупных потребителей электроэнергии" в противовес "профсоюзу крупных производителей электроэнергии", – сказал собеседник, намекая на бизнес-интересы крупнейших украинских олигархов.

"Коломойский признает Витренко как профессионала, но это не его человек. Витренко установит понятные правила на рынках без преференций каким-то группам. В частности, опять запустит атомную энергетику", – сказал изданию собеседник в руководстве "СН".

В свою очередь, источник в Офисе президента заверил, что на выбор кандидатуры Витренко никто из олигархов не влиял. "Данное решение принималось ситуативно – когда стало очевидным, что для отрасли нужен сильный профессионал и модератор", – сказал собеседник.

Впрочем, назначение Витренко так и не состоялось – 17 декабря Рада дала лишь 186 голосов "за", причем фракция "Слуга народа" – только 153. Как заявил глава президентской фракции Давид Арахамия, Рада может попробовать еще раз назначить Витренко в Кабмин, уже в январе, после окончания локдауна.

Таким образом, говорить о том, что отношения между Коломойским и Банковой перешли в фазу открытого противостояния, не приходится. Как, наоборот, и том, что они значительно потеплели.

В то же время собеседники в разных политических лагерях, обсуждая вопрос взаимоотношений Банковой и олигарха, обращают внимание и на "американский фактор". В частности, позиция властей США, давно проявляющих интерес к деятельности компаний, которые связывают с Коломойским, является одним из сдерживающих факторов для формализации какой-либо парламентской коалиции с людьми из орбиты бизнесмена.

"Конфликта между Зеленским и Коломойским нет, но и общения тоже нет", – сказал изданию один из хорошо знающих олигарха нардепов.

Кроме того, опрошенные РБК-Украина крупные бизнесмены не под запись также утверждают, что сейчас общения между президентом и бизнесменом нет. "Насколько я знаю, никто даже трубку не берет", – сказал один из них, добавив, что при необходимости контакты ведут некоторые сотрудники Банковой через посредников.

"Достаточно посмотреть, многое ли из публично высказанного Игорем Валерьевичем стало практикой? Ответ очевиден. Ничего", – объяснили РБК-Украина в Офисе президента.

В свою очередь, сам Зеленский в интервью The New York Times подчеркнул, что Коломойский не влияет на государственную политику. "Игорь Коломойский не является президентом. И выступать от имени Украины, президента, правительства он не может. Это заявления одного из бизнесменов, одного из олигархов", – сказал глава государства.

Как отметил в разговоре с РБК-Украина один из давних соратников президента, пока что обе стороны в своих отношениях ни разу не перешли красных линий. По его словам, не было ни одного действительно важного, принципиального для президента голосования, которое было бы сорвано именно по вине ориентирующихся на Коломойского нардепов.

"У них своего рода семейные отношения: ссорятся-мирятся, сходятся-расходятся, но понимают, что друг от друга никуда пока не денутся, слишком многое связывает. Никто не хочет громкого развода с взаимными претензиями", – резюмировал собеседник.