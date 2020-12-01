Запрет на развлечения: как полиция следила за карантином выходного дня

Полицейский во время рейда на выходных (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабинет министров в середине ноября ввел по всей стране карантин выходного дня. Власти пошли на такой шаг из-за резкого роста количества заболевших COVID-19. Задачу отслеживать и наказывать нарушителей возложили на полицию. Как правоохранители с этим справились – в материале РБК-Украина.

Карантин выходного дня действовал во всех регионах с субботы 14 ноября и закончился в прошлое воскресенье. В эти три пары выходных все бары, рестораны и кафе не могли принимать посетителей. Под запрет также попала работа торгово-развлекательных центров, ночных клубов, спортзалов и салонов красоты.

Жесткие меры нашли понимание далеко не у всех бизнесменов, особенно у владельцев ресторанов и ночных клубов. Более того, в некоторых регионах недовольство граждан и бизнеса поддержали местные власти, которые едва ли не призывали саботировать карантин на выходных и шли на ухищрения, чтобы обойти запреты.

Полицейским было разрешено входить в закрытые заведения, проверять не работают ли они, а также составлять админпротоколы. Штраф за нарушение – от 34 до 170 тыс. гривен. Тогда как для посетителей предусмотрено наказание в размере от 170 до 255 гривен.

Не только бизнес не согласен с такими жесткими условиями и санкциями за их нарушение. С первых дней решение правительства оспаривают в судах. Иски с требованиями отменить карантин выходного дня подали Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр. Ответчиком в каждом из исков указан Кабинет министров.

По мнению истцов, ограничения негативно влияют на деятельность учреждений культуры и приведут к потерям около 50% их доходов за выходные дни. Решения по этим делам еще нет, Окружной админсуд Киева изучает позиции сторон.

Несмотря на возмущения граждан, бизнеса и деятелей культуры, в Кабмине заявили об эффективности предложенных ими мер. Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что карантин выходного дня "сбил недельную динамику заболеваемости" коронавирусом.

При этом повторно карантин на выходных власти вводить не планируют, но рассматривают возможность нового локдауна на период новогодних и рождественских праздников.

Нарушители и нарушения

Власти Львова проявили нестандартный подход, чтобы обойти карантинные ограничения на выходных. Мэр города Андрей Садовый 13 ноября подписал распоряжение, которым объявил все субботы и воскресенья ноября рабочими днями и, соответственно, разрешил работать в эти дни развлекательным заведениям и ресторанам Львова.

Этот креатив в местной полиции не оценили и не поддержали. Львовские правоохранители штрафовали заведения, которые оказались среди нарушителей. В первый день такого "карантина" львовская полиция прекратила работу почти 250 объектов торговли и общественного питания. Уже на следующих выходных правоохранители составили 84 админпротокола за нарушение карантинных ограничений. В последние выходные месяца было зафиксировано около 120 фактов нарушения карантина.

"Что касается заявлений господина Садового, то это надо у него спрашивать. Мы отвечаем только за работу полиции, а вы уже сами делайте выводы: повлияли ли его заявления или нет на нашу работу. Правоохранители просто выполняют свою работу и возложенные на нас обязанности", – объяснила РБК-Украина спикер Главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.

Штраф за нарушение карантина выходного дня – от 34 до 170 тыс. гривен (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Киевские власти, в свою очередь, не стали заигрывать с протестными настроениями бизнеса. Столичный градоначальник Виталий Кличко сразу же объявил, что город будет в полной мере соблюдать карантин выходного дня. Тем не менее, это не остановило множество нарушений, преимущественно со стороны владельцев дорогих ресторанов и ночных клубов столицы, не желающих лишать себя клиентов в субботу и воскресенье.

Только за выходные 28-29 ноября столичные копы составили 198 протоколов на владельцев и администрацию развлекательных заведений Киева, которые вопреки запрету принимали посетителей. Еще 208 протоколов составлено на самих граждан, которые находились в публичных места без масок и других средств защиты.

В полиции заблаговременно выбрали заведения, которые потенциально могут нарушить карантинные запреты, и установили дежурство возле них, рассказал РБК-Украина начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

"Сейчас мы знаем такие места, которые системно нарушают карантинные ограничения. Возле некоторых мы даже сразу ставим патрули, которые раз в час приезжают и проверяют. Занимаемся профилактикой таким образом", – объяснил он.

В каждом районе столицы дополнительно выделено по 2-3 группы сотрудников, которые занимаются только отслеживанием фактов нарушения карантинных ограничений. Крищенко подчеркнул, что получают информацию о таких фактах преимущественно из СМИ и от недовольных граждан, которые жалуются на шум из якобы закрытых ресторанов и клубов.

Конфликтные истории

Полиции в ряде случаев пришлось, кроме словесных аргументов, применить силу. Еще в первую карантинную субботу силовики почти что штурмом взяли столичный ресторан "Гавана" в Печерском районе Киева на берегу Днепра. Журналисты сообщили правоохранителям о том, что заведение работает в субботу, несмотря на карантин. Кроме того, охрана ресторана якобы препятствовала работе прессы.

Прибывший на место конфликта спецназ взломал закрытые двери заведения и уложил на пол сотрудников ресторана, отказывающихся выполнить их требования. Источник РБК-Украина в полиции отметил, что случай с "Гаваной" был фактически единичным и связан больше с поведением администрации заведения, а не с действиями правоохранителей.

"Так называемый "штурм" этого ресторана был связан не так с нарушением карантина, как с тем, что охрана заведения препятствовала журналистам, снимающим правонарушение", – отметил собеседник. По его словам, в абсолютном большинстве случаев сотрудники развлекательных заведений и полиция приходили к согласию не после применения силы, а по итогу "мирного диалога".

Юристы, в свою очередь, обращают внимание, что любое силовое воздействие полиции на частное имущество должно быть обоснованным. Несмотря на то, что закон о Нацполиции предоставляет достаточно широкий круг полномочий полицейскому, в том числе на так называемое "силовое проникновение в жилище или другое владение лица".

"Однако следует отметить, что каждое применение полицейским мер принуждения должно быть обоснованным и соответствовать определенной цели, в частности, спасению жизни людей, сохранению целостности имущества, задержанию преступника и прочему. В противном случае, за произвол полицейские могут быть привлечены к ответственности", – сказал в комментарии РБК-Украина адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Константин Кривенко.

Многие украинцы проигнорировали запрет на посещение развлекательных заведений (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Начальник киевской полиции Андрей Крищенко утверждает, что правоохранители действовали сугубо в рамках своих полномочий. По его словам, статья 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных норм и правил) позволяет полиции проводить неотложные следственные и процессуальные действия в помещении, где совершается преступление.

Руководитель Национальной полиции Игорь Клименко также обращает внимание на роль местных властей в данной ситуации. Он отметил, что больше всего нарушений карантина выходного дня было зафиксировано в тех регионах, где местные власти официально заявили, что отказываются выполнять соответствующее решение Кабмина.

"Я еще раз подчеркиваю, что полиция действует в рамках своих полномочий и реагирует соответственно на все нарушения действующего законодательства. Если граждане откровенно игнорируют закон, то должны понести соответствующее наказание", – уверен глава Нацполиции.

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Пытаясь обуздать эпидемию COVID-19, украинские власти ищут все новые и половинчатые варианты. Собеседники издания в правительстве признают, что карантин выходного дня был как раз одним из таких механизмов. Но пока его эффективность вызывает вопросы.

И речь тут даже не о полиции, которая просто физически не может закрыть все работающие в стране кафе и рестораны, а о том, что существенно ограничить распространение вируса могут только более жесткие методы. Один из них власть называет уже в открытую – это локдаун всей страны на новогодние праздники.