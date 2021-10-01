Запах свободы. Почему в Украине готовятся выпускать из тюрем пожизненно осужденных

Вместо смертной казни в Украине с 2000 года применяется другая высшая мера наказания – пожизненное лишение свободы. На данный момент в стране примерно полторы тысячи таких заключенных, и это наивысший показатель в Европе.

"Пожизненники" составляют почти 5% от количества всех заключенных в Украине. Большинство из них осуждены за умышленные убийства, совершенные с особой жестокостью или опасным для окружающих способом.

Эта категория заключенных – единственная, которая не имеет права на условно-досрочное освобождение (УДО). Единственный шанс для таких преступников не провести всю жизнь за решеткой – это помилование президентским указом после 20 лет отсидки.

За все время независимости страны такой случай был только единожды, когда в апреле 2018 года помиловали Любовь Кушинскую, осужденную за двойное убийство. Существующий порядок вещей критикуют правозащитники, юристы и международные партнеры. Приняв во внимание их аргументы, украинская власть готовится изменить ситуацию.

Жизнь взаперти

Самый молодой "пожизненник" в Украине – это 25-летняя Снежана Круглякова. Два года назад, в октябре 2019 года, суд в Чернигове приговорил ее к высшей мере наказания за убийство опекунов – родного дяди и его жены.

Как установил суд, вечером 26 апреля 2018 года между приемным отцом – бывшим военным – и девочкой разгорелся конфликт из-за пирсинга на ее груди. Кроме того, мужчина был недоволен гомосексуальной ориентацией Снежаны и оскорблял ее из-за этого.

Поздно ночью в тот же день она заколола ножом своего дядю. Поплатилась жизнью и приемная мать, ставшая свидетелем жестокого убийства. Своим опекунам Круглякова нанесла около 30 ударов ножом каждому. В суде девушка вину не признала и заявила, что защищала свою жизнь.

В мае 2019 года на пожизненный срок за решетку отправился и 42-летний бывший боец "Правого сектора" Дмитрий Голуб (позывной "Тоф"). В апреле 2016 года он со своим напарником Лукой Кингисеппом ехали из Львова в Киев с молодым парнем Тарасом Позняковым.

Он подобрал своих опасных попутчиков с помощью сервиса BlaBlaCar. На подъезде к столице, как установил суд, Голуб застрелил Познякова и забрал его автомобиль. Тело парня до сих пор не найдено, а осужденный отрицает свою вину.

"Пожизненники" составляют почти 5% всех заключенных в стране (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Уже больше 10 лет находится в тюрьме и 39-летняя Екатерина Щука (в девичестве – Костина). В 2011 году луганский суд отправил ее на пожизненное заключение за двойное убийство. Девушка уверяет, что не виновна и убийство совершил ее тогдашний сожитель.

В 2016 году Екатерина стала первой пожизненно осужденной в Украине, которая вышла замуж в тюремных условиях. В августе нынешнего года она и вовсе попала на госслужбу – министр юстиции Денис Малюська назначил ее своей советницей и поручил заниматься составлением отчетов по пенитенциарной системе. Работает заключенная удаленно в условиях колонии. В мае она попыталась изменить свой срок заключения, но безуспешно.

Таких, как Снежана, Дмитрий и Екатерина в Украине почти 1,5 тысячи. Среди них есть и Алексей Пукач, по мнению суда, убивший журналиста Георгия Гонгадзе, и Мераб Суслов, осужденный за заказное убийство киевского бизнесмена Шабаба Алояна.

Украинское законодательство гласит, что все они будут находиться в изоляции от общества до конца своих дней. Права на пересмотр дела или выхода по УДО они также лишены.

Шанс еще раз почувствовать "запах свободы" им дал другой осужденный – Владимир Петухов. С 2001 года он содержится в тюрьме, получив пожизненный приговор за убийство и разбой. За время заключения он получил инвалидность, заболев туберкулезом.

В 2019 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил его жалобу против Украины. Фемида постановила, что пожизненное лишение свободы без реального шанса на досрочное освобождение в Украине нарушает права человека и может быть приравнено к пыткам.

КСУ признал неконституционным пожизненно заключение без права на УДО (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Осужденный Петухов получил 20 тысяч евро моральной и материальной сатисфакции, а Украине дали настойчивые "рекомендации" пересмотреть свое законодательство. В середине сентября текущего года Конституционный суд фактически обязал власти безотлагательно начать их воплощение в жизнь.

"Человек является сокровищем Природы, откуда и происходят присущие человеку по рождению права и свободы, то есть природные. Человеческое достоинство как источник всех прав и свобод человека и их основа является одной из основных ценностей украинского конституционного строя", – так судьи КСУ мотивируют свое решение от 16 сентября.

В этот день они удовлетворили несколько конституционных жалоб, которые касаются прав осужденных к пожизненному лишению свободы. По мнению КСУ, такие граждане переживают "уникальные в своем роде страдания" из-за того, что у них нет определенности, будут ли они когда-либо отпущены на свободу.

"Такая неопределенность и порождаемая ею болезненность губительны для человеческого достоинства", – сказано в вердикте суда. В нем также говорится, что "пожизненники" в Украине лишены шанса доказать свое исправление и ресоциализацию.

Как итог, Конституционный суд признал, что положения Уголовного кодекса, которые лишают пожизненно осужденных права на досрочное освобождение, нарушают Основной закон. Этим же решением КСУ обязал парламент внести необходимые изменения в законодательство.

Шанс на свободу

Минюст, который и занимается проблемами пенитенциарной системы, говорит, что решение проблемы уже готово. Это законопроект №4049, который Рада приняла в первом чтении еще в марте текущего года. Профильный комитет парламента в июне рекомендовал принять его в целом.

Омбудсмен Людмила Денисова надеется, что механизм досрочного освобождения "пожизненников" парламент рассмотрит уже на этой сессии – до конца года. "Тогда украинское законодательство будет соответствовать практикам ЕСПЧ", – отметила Уполномоченная по правам человека.

Денисова надеется, что Рада вскоре решит проблему с пожизненным заключением (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Законодательные изменения предполагают, что преступник должен подготовить план своей реинтеграции в общество и после 15 лет отсидки подать в суд ходатайство о сокращении срока заключения. Тогда срок может быть сокращен до 15 -20 лет. Получается, что в общей сложности при любом удачном развитии событий заключенный пробудет под стражей не менее 30-35 лет.

Правозащитники видят в этом основную проблему, ведь 35 лет – значительный срок для заключенного и, тем более, это не является классическим освобождением по УДО.

"В свете решения КСУ надо этот законопроект переделывать, потому что там нет вообще речи об условно-досрочном освобождении. Он значительно более жесткий, чем это требуется", – сказал РБК-Украина глава Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

Заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Елена Высоцкая объяснила изданию, что для ее ведомства важнее введение самого механизма освобождения, чем установление конкретных сроков.

"Когда мы говорим о законопроекте, то мы же не говорим, что все двери пожизненных камер откроются, и все 1,5 тысячи людей выйдут на свободу. Мы говорим только о правовом механизме и возможности пересмотра их дел. Я считаю, что это будет революция, если в Украине будет принят такой закон", – добавила она.

Представитель Минюста также отрицает, что освобождение "пожизненников" направлено на уменьшение государственных расходов на их содержание. Сейчас в год на одного заключенного из бюджета тратится около 130 тысяч гривен, то есть на полторы тысячи пожизненно осужденных – почти 200 млн гривен в год.

"Мы, действительно, хотим, чтобы тюремного населения было меньше, но не за счет пожизненно заключенных. А за счет осужденных за имущественные и другие ненасильственные преступления. Мы же все равно часть правоохранительной системы и наш пунктик – это безопасность общества", – отметила Высоцкая.

Высоцкая считает, что Минюст дает механизм для решения проблемы пожизненно заключенных (фото: УНИАН)

Правозащитник Захаров видит другую проблему – большой процент граждан, приговоренных к высшей мере наказания, были осуждены до 2012 года, то есть еще по советским Уголовному и Уголовно-процесуальному кодексу. Они имели явно обвинительный уклон и, например, позволяли приговорить человека только на основании его признания или показаний одного-двух свидетелей.

Такие заключенные должны были бы в первую очередь получить право на пересмотр пожизненного приговора. Часть из них осуждены незаконно, убежден глава ХПГ.

"Такие люди, действительно, есть. Я думаю 3-5%. Мы насчитали 50 таких дел, они детально изучены. Мы точно уверены, что они не совершали преступление, за которое отбывают наказание", – подчеркнул он.

В одном соглашаются и правозащитники и Минюст – люди, получившие пожизненный приговор, зачастую не являются более опасными для общества, чем другие заключенные, которые выходят на свободу после отбытия срока. У них есть "внутренний стержень", мотивация и четкое понимание дальнейших действий на свободе, резюмирует Елена Высоцкая.

С начала 2000-ых Украина объявила курс на гуманизацию системы наказаний и уголовного права. Это было названо переходом от "советского карательного права" к лучшим европейским практикам. И привело к тому, что за 20 лет количество заключенных сократилось почти в 10 раз. Впрочем, говорить о том, что найден баланс между правам заключенных и общественной безопасностью пока еще рано.