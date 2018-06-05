Залечь на дно в Одессе: обеспечит ли Максим Степанов результат для президента

Правда, есть объективные сомнения в том, что Степанов сможет помочь президенту в одном из важнейших регионов страны. У украинских чиновников бизнес-интересы всегда были на первом месте. Ниже мы расскажем более подробно о биографии главы Одесской ОГА.

Как рассказывают информированные источники, сейчас проходит неформальный "тендер" на обеспечение результатов президентских выборов. Участие в нем принимают мэр Одессы Геннадий Труханов, которого недавно "подбили" уголовными делами от НАБУ, и Степанов. Тот, кто возьмет на себя ответственность за результаты и докажет свою эффективность, может рассчитывать на дальнейший карьерный рост.

Бывший соратник Игоря Диденко и партнер по бизнесу Леонида Юрушева пополнил команду Игоря Кононенко. На фоне усугубляющихся проблем Геннадия Труханова Максим Степанов должен "подхватить" весь Одесский регион и принести президентской команде две убедительные победы в следующем году. Но справится ли он с этим заданием?

Из Батькивщины на Фронт

Нынешний глава Одесской ОГА по образованию хирург. Но клятва Гиппократа не казалась Максиму Степанову столь привлекательной. И судя по его декларации, он сделал правильный выбор, превратившись в ценителя-коллекционера дорогих часов и даже искусства.

В начале 90-х торговля чем-либо была ключом к другой жизни и успеху. Правда, путь его был извилист. Компания ООО "Телос", принадлежавшая Максиму Степанову, обанкротилась в 1995 году. В 1998 году он стал исполнительным директором АОЗТ "Энергосервис АТ". Еще через год он перешел на работу в госкомпанию "Торговый дом "Газ Украины", созданную при НАК "Нафтогаз України", в руководство которой на тот момент входил Игорь Диденко. Степанов сразу занял позицию заместителя генерального директора. В его компетенции была торговля нефтепродуктами.

В 2001 Максим Степанов основал компанию "Республиканский правовой союз". Здесь Максиму Степанову до сих пор принадлежит 61% компании. Двумя другими совладельцами стали Леонид Юрушев с долей в 30% и брат Игорь Степанов – с долей 9%. За последним остается право подписи.

Компания работает по сей день и оказывает услуги консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления, налогообложения и права. Принято считать, что на первых порах именно он финансировал политический проект Арсения Яценюка "Фронт змін" и его президентскую кампанию в 2009 году.

Одновременно Максим Степанов стал заместителем промышленно-финансовой компании "Вече". После "Газа Украины" топливная тема превалировала в их деятельности. ПФК занималось оптовой и розничной торговлей топливом, добычей природного газа и нефтепереработкой.

Руководителем этой компании был Александр Пономаренко, помощник Александра Абдуллина, давнего серого кардинала БЮТ. Позже Пономаренко получил депутатский мандат под флагом "Батькивщины" и в 2008 году возглавил НАК "Надра Украины".

В 2003 году Максим Степанов получает кресло зама Государственной налоговой администрации. Ее тогда возглавлял Юрий Кравченко.

В 2007 году судьба Степановых вновь пересекается с Игорем Диденко. Они основывают компанию "Укрминерал". Диденко и Максим Степанов владеют равными долями в 45%, а Игорь Степанов – 10%. Основной вид деятельности добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и глинистого сланца.

Через год Игорь Диденко продвинул Максима Степанова в помощники тогдашнему главе Одесской ОГА Николаю Сердюку, где он проработал замом еще два года вплоть до прихода к власти Виктора Януковича. После чего, и Степанов, и Сердюк были уволены. Тогда же было открыто дело "Росукрэнерго" и Игорь Диденко был арестован. Его адвокатом был брат Максима – Игорь. Он же был адвокатом главы ГФС Романа Насирова.

Одесский период

Настоящим "звездным часом" Максима Степанова стало руководство полиграфкомбинатом "Украина", который производит избирательные бюллетени. Но настоящим джекпотом стало изготовление биометрических паспортов.

Тендер на изготовление первой партии документов выиграл еще ЕДАПС, а полиграфкомбинат "Украина" даже не участвовал в конкурсе. Позже победители конкурса заявили, что им необходимо дополнительное оборудование общей стоимостью в сотни миллионов долларов.

Примерно половина этого оборудования пришла в цеха полиграфкомбината, на которые позже перебросили львиную долю тиража. Правда, прибыль от печати одного паспорта при этом уменьшилась вдвое. Но это не помешало комбинату получить отличную прибыль. Против менеджмента ЕДАПСа сыграли и американские власти, которые возбудили уголовное производство за неконтролируемый оборот документов.

Видимо, во время работы на полиграфкомбинате Максим Степанов доказал свою ответственность, а президент назвал его назначение правильным выбором. После чего в конце 2016 года он был катапультирован в Одесскую область на пост главы обладминистрации.

Некоторые СМИ считают Максима Степанова человеком Игоря Кононенко. Так, СМИ 21 декабря 2016 года зафиксировали визит Константина Ващенко в Администрацию президента. Он является председателем Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. В этот же вечер на Банковую приезжал и Максим Степанов. Эта же комиссия позже рекомендовала его на пост главы Одесской ОГА.

Сейчас доля Максима Степанова в компании "Укрминерал" перерегистрирована на дэлаверский оффшор BPB Holdings LLC. Американская компания очень удобна. Местное законодательство обеспечивает полную анонимность иностранцам-учредителям компании, и она не платит налоги, если не извлекает доходов на территории США. В украинском реестре конечный бенефициар тоже скрыт.

BPB Holdings LLC также является основателем шведской Carpentum Holding AB. В состав правления входит эстонец Айвар Риис. Он так же является бенефициаром оффшора с Британских Виргинских островов Sanford Trade S.A. Эта компания в Украине владеет предприятиями "Колорсервис" и "Колорспирит". Последняя компания получила несколько крупных контрактов КП "Киевпастранс".

На этом эстонский след в бизнесе Степановых не обрывается. Максим Степанов и его жена Наталья так же являются совладельцами еще одной эстонской компании – АйПи Девелопмент груп. Здесь жене принадлежит 60%, а мужу – 40%. Достаточно сложно судить о роде деятельности данной компании, но эстонская юрисдикция стала достаточно популярной в последние годы среди украинских предпринимателей. Как правило, такие компании регистрируются для ухода от налогообложения и транзакций с другими иностранными юрисдикциями.

Супружеский бенефициар

Хотя Максим Степанов практически всю жизнь работал в госкомпаниях или на госслужбе, его декларация впечатляет. Точнее, впечатляет состояние его жены. Очень много имущества записано именно на нее - сотрудника Института нефрологии и Национального медицинского университета.

Наталья Степанова является владельцем двух квартир и машиноместа. Первая квартира имеет площадь 340 квадратных метров, вторая – 23, чуть больше парковочного места. Максим Степанов только арендует квартиру площадью около 200 квадратных метров.

Вероятнее всего, речь идет о квартире в Одессе, которую они сняли в марте 2017 года. Для справки: зарплата Степанова в апреле составила менее 9 тыс. грн. Стоимость аренды квартиры – более 265 тыс. в год.

Так же на Максима Степанова записан автомобиль Land Rover 2014 года выпуска. Владельцем же двух других автомобилей Lexus GX 460 и Lexus LX 450 является его жена. Она же владеет часами: Rolex, Girard-Perregaux и парой Breuget. На ней же по два украшения Cartier и Van Cleef & Arpels и пара шуб. Максим Степанов берет прекрасным – он задекларировал картину Анатолия Криволапа, а так же часы Rolex, Breuget, Piaget.

Точно так же Наталья Степанова более продвинута по части владения корпоративными правами. Если Максим Степанов является учредителем во "Всеукраинском правовом союзе", а в эстонской - АйПи Девелопмент груп только соучредителем, то круг интересов его жены намного шире.

Наталья Степанова является учредителем в эстонском юрлице. Ей же принадлежат 50%-е доли в еще трех компаниях: "Юрлицо в Киеве", "Фэир Пиксел" и "Эдьюгет". Первая компания, очевидно, занимается регистрацией юрлиц. Дело в том, что Наталья родом из Донецка и была совладельцем компании "Спецагротех". Эту компанию в июне 2014 года "потушили" по решению суда в 2014 году. Вероятно, тогда и возникла бизнес-идея.

"Фэир Пиксел", судя по данным из реестра, является IT-компанией и зарегистрирована только в прошлом году. "Эдьюгет" - образовательная компания, работающая по адресу регистрации. Этой же компании Максим Степанов одолжил 3,65 млн грн.

Глава Одесской ОГА в прошлом году получил 3,5 млн. грн процентов по депозитам и 165 тыс. зарплаты главы обладминистрации. Еще 1,5 млн. грн он получил в качестве зарплаты на полиграфкомбинате и 21 млн грн находятся на счету юрлица в Украине.

Его жена получила около 150 тыс. грн. зарплаты на обеих работах, 1,2 млн грн процентов по депозитам и еще 1,6 млн грн доходов от предпринимательской деятельности и 284 тыс. грн вознаграждения как самозанятое лицо.

Хотя назначение Максима Степанова на должность главы Одесской обладминистрации больше похоже на ссылку, следующий год может стать решающим в его карьере. Ведь главы ОГА по старой традиции несут ответственность за результаты выборов на подконтрольных территориях.

Сможет ли грамотный исполнитель Максим Степанов положить всю область на блюдце перед БПП и союзными силами - большой вопрос. Но Степанов начал разыгрывать оппозицию президенту и укреплять собственный имидж после ослабления Геннадия Труханова.