Залягти на дно в Одесі: чи забезпечить Максим Степанов результат для президента

Правда, є об'єктивні сумніви в тому, що Степанов зможе допомогти президенту в одному з найважливіших регіонів країни. В українських чиновників бізнес-інтереси завжди були на першому місці. Нижче ми розповімо докладніше про біографію голови Одеського ОДА.

Як розповідають поінформовані джерела, зараз проходить неформальний "тендер" на забезпечення результатів президентських виборів. Участь у ньому беруть мер Одеси Геннадій Труханов, якого нещодавно "підбили" кримінальними справами від НАБУ, і Степанов. Той, хто візьме на себе відповідальність за результати і доведе свою ефективність, може розраховувати на подальше кар'єрне зростання.

Колишній соратник Ігоря Діденка і партнер по бізнесу Леоніда Юрушева поповнив команду Ігоря Кононенка. На тлі загострення проблем Геннадія Труханова Максим Степанов повинен "підхопити" весь Одеський регіон і принести президентській команді дві переконливі перемоги в наступному році. Але чи впорається він з цим завданням?

З Батьківщини на Фронт

Нинішній голова Одеської ОДА за освітою хірург. Але клятва Гіппократа не здавалась Максимові Степанову настільки привабливою. І судячи з його декларації, він зробив правильний вибір, перетворившись в цінителя-колекціонера дорогих годинників і навіть мистецтва.

На початку 90-х торгівля чим-небудь була ключем до іншого життя і успіху. Правда, шлях його був звивистий. Компанія ТОВ "Телос", що належала Максиму Степанову, збанкрутувала в 1995 році. У 1998 році він став виконавчим директором АТЗТ "Енергосервіс АТ". Ще через рік він перейшов на роботу в держкомпанію "Торговий дім "Газ України", створену при НАК "Нафтогаз України", керівництво якої на той момент входив Ігор Діденко. Степанов одразу зайняв позицію заступника генерального директора. У його компетенції була торгівля нафтопродуктами.

У 2001 Максим Степанов заснував компанію "Республіканський правовий союз". Тут Максимові Степанову досі належить 61% компанії. Двома іншими співвласниками стали Леонід Юрушев з часткою в 30% і брат Ігор Степанов – з часткою 9%. За останнім залишається право підпису.

Компанія працює донині і надає послуги консультування з питань комерційної діяльності та управління, оподаткування та права. Прийнято вважати, що на перших порах саме він фінансував політичний проект Арсенія Яценюка "Фронт змін" і його президентську кампанію в 2009 році.

Одночасно Максим Степанов став заступником промислово-фінансової компанії "Віче". Після "Газу України" паливна тема переважала в їх діяльності. ПФК займалося оптовою і роздрібною торгівлею паливом, видобутком природного газу і нафтопереробкою.

Керівником цієї компанії був Олександр Пономаренко, помічник Олександра Абдулліна, недавнього сірого кардинала БЮТ. Пізніше Пономаренко отримав депутатський мандат під прапором "Батьківщини" і в 2008 році очолив НАК "Надра України".

У 2003 році Максим Степанов отримує крісло заступника Державної податкової адміністрації. Її тоді очолював Юрій Кравченко.

У 2007 році доля Степанових знову перетинається з Ігорем Діденком. Вони засновують компанію "Укрмінерал". Діденко та Максим Степанов володіють рівними частками у 45%, а Ігор Степанов – 10%. Основний вид діяльності-добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

Через рік Ігор Діденко просунув Максима Степанова в помічники тодішньому голові Одеської ОДА Миколі Сердюку, де він пропрацював заступником ще два роки, аж до приходу до влади Віктора Януковича. Після чого, і Степанов, і Сердюк були звільнені. Тоді ж було відкрито справу "Росукренерго" та Ігор Діденко був заарештований. Його адвокатом був брат Максима – Ігор. Він же був адвокатом голови ДФС Романа Насірова.

Одеський період

Справжнім "зоряним часом" Максима Степанова стало керівництво поліграфкомбінату "Україна", який виготовляє виборчі бюлетені. Але справжнім джекпотом стало виготовлення біометричних паспортів.

Тендер на виготовлення першої партії документів виграв ще ЄДАПС, а поліграфкомбінат "Україна" навіть не брав участь у конкурсі. Пізніше переможці конкурсу заявили, що їм потрібне додаткове обладнання загальною вартістю в сотні мільйонів доларів.

Приблизно половина цього обладнання прийшла в цеху поліграфкомбінату, на які згодом перекинули левову частку тиражу. Правда, прибуток від друку одного паспорта при цьому зменшилася вдвічі. Але це не завадило комбінату отримати відмінний прибуток. Проти менеджменту ЄДАПС зіграла і американська влада, яка порушила кримінальну справу за неконтрольований обіг документів.

Мабуть, під час роботи на поліграфкомбінаті Максим Степанов довів свою відповідальність, а президент назвав його призначення правильним вибором. Після чого в кінці 2016 року він був катапультований в Одеську область на пост глави обладміністрації.

Деякі ЗМІ вважають Максима Степанова людиною Ігоря Кононенка. Так, ЗМІ 21 грудня 2016 року зафіксували візит Костянтина Ващенка в Адміністрацію президента. Він є головою Комісії з питань вищого корпусу державної служби. В цей же вечір на Банкову приїжджав і Максим Степанов. Ця ж комісія не пізніше рекомендувала його на посаду голови Одеської ОДА.

Зараз частка Максима Степанова в компанії "Укрмінерал" перереєстрована на делаверський офшор BPB Holdings LLC. Американська компанія дуже зручна. Місцеве законодавство забезпечує повну анонімність іноземцям-засновникам компанії, і вона не платить податки, якщо не отримує доходів на території США. В українському реєстрі кінцевий бенефіціар теж прихований.

BPB Holdings LLC також є засновником шведської Carpentum Holding AB. До складу правління входить естонець Айвар Ріїс. Він так само є бенефіціаром офшору з Британських Віргінських островів Sanford Trade S. A. Ця компанія володіє підприємствами "Колорсервіс" і "Колорспіріт". Остання компанія отримала кілька великих контрактів КП "Київпастранс".

На цьому естонський слід у бізнесі Степанових не обривається. Максим Степанов і його дружина Наталя так само є співвласниками ще однії естонської компанії – Айпі Девелопмент груп. Тут дружині належить 60%, а чоловікові – 40%. Досить складно судити про рід діяльність даної компанії, але естонська юрисдикція стала досить популярною в останні роки серед українських підприємців. Як правило, такі компанії реєструються для відходу від оподаткування та операцій з іншими іноземними юрисдикціями.

Подружній бенефіціар

Хоча Максим Степанов практично все життя працював в держкомпаніях або на держслужбі, його декларація вражає. Точніше, вражають статки його дружини. Дуже багато майна записано саме на неї - співробітника Інституту нефрології та Національного медичного університету.

Наталія Степанова є власником двох квартир і машиномісця. Перша квартира має площу 340 квадратних метрів, друга – 23, трохи більше паркувального місця. Максим Степанов тільки орендує квартиру площею близько 200 квадратних метрів.

Найімовірніше, мова йде про квартиру в Одесі, яку вони зняли в березні 2017 року. Для довідки: зарплата Степанова в квітні склала менше 9 тис. грн. Вартість оренди квартири – понад 265 тис. в рік.

Так само на Максима Степанова записаний автомобіль Land Rover 2014 року випуску. Власником двох інших автомобілів Lexus GX 460 і Lexus LX 450 є його дружина. Вона ж володіє годинами: Rolex, Girard-Perregaux і парою Breuget. На ній же за два прикраси Cartier і Van Cleef & Arpels і пара шуб. Максим Степанов бере прекрасним – він задекларував картину Анатолія Криволапа, а так само годинник Rolex, Breuget, Piaget.

Так само Наталія Степанова більш просунута в частині володіння корпоративними правами. Якщо Максим Степанов є засновником у "Всеукраїнському правовому союзі", а в естонській - Айпі Девелопмент груп тільки співзасновником, то коло інтересів його дружини набагато ширше.

Наталія Степанова є засновником в естонській юрособі. Їй же належать 50% частки в трьох компаніях: "Юрособа у Києві", "Феір Піксель" і "Едьюгет". Перша компанія, очевидно, займається реєстрацією юросіб. Справа в тому, що Наталя родом з Донецька і була співвласником компанії "Спецагротех". Цю компанію в червні 2014 року "загасили" рішення суду в 2014 році. Ймовірно, тоді й виникла бізнес-ідея.

"Феір Піксел", судячи з даних з реєстру, є IT-компанією і зареєстрована тільки в минулому році. "Едьюгет" - освітня компанія, що працює за адресою реєстрації. Цій ж компанії Максим Степанов позичив 3,65 млн грн.

Голова Одеської ОДА в минулому році отримав 3,5 млн грн відсотків по депозитах і 165 тис. зарплати глави обладміністрації. Ще 1,5 млн грн він отримав в якості зарплати на поліграфкомбінаті і 21 млн грн знаходяться на рахунку юридичної особи в Україні.

Його дружина отримала близько 150 тис. грн. зарплати на обох роботах, 1,2 млн грн процентов за депозитами і ще 1,6 млн грн доходів від підприємницької діяльності та 284 тис. грн винагороди як самозайнята особа.

Хоча призначення Максима Степанова на посаду глави Одеської обладміністрації більше схоже на заслання, наступний рік може стати вирішальним у його кар'єрі. Адже голови ОДА за старою традицією несуть відповідальність за результати виборів на підконтрольних територіях.

Чи зможе грамотний виконавець Максим Степанов покласти всю область на блюдце перед БПП і союзними силами - велике питання. Але Степанов почав розігрувати опозицію до президента і зміцнювати власний імідж після ослаблення Геннадія Труханова.