Законы военного времени. Что будет с компаниями, которые продолжают работать в России

1 июня прокуратура Киева сообщила о разоблачении известной ресторанной сети, которая насчитывает до 70 учреждений, 12 из которых расположены в Москве. По данным журналистов, речь идет о столичной сети Tarantino Family, которая включает такие рестораны, как "Мураками", "Руккола", "Дрова", "Одесса-мама", "Вареничная" и др.

Tarantino Family вменяют вывод на территорию РФ денежных средств, полученных в Украине; финансирование и управление бизнесом в России через кипрскую фирму и сознательное сохранение контроля над ресторанами в России. В самой сети все обвинения отрицают.

Дело в том, что после 24 февраля неоднократно всплывали украинские компании, которые по инерции "застряли" на российском и белорусском рынках.

Впрочем, многие из них уже отчитались о выходе из бизнеса с врагом, осознав, что работать через подставные структуры им не удастся. Даже старательно замаскировавшись и передав права собственности формально не связанным лицам.

Однако, есть отдельные крупные компании, которые слишком глубоко пустили корни на рынке врага, невзирая на экономические санкции после аннексии Крыма и части Донбасса и пристальное внимание силовых структур. Именно они сейчас не хотят принять тот факт, что вторжение не оставило им выбора.

Так, о российском сегменте бизнеса Tarantino Family давно известен. Политолог Петр Олещук еще в 2019 году писал, что владелец ООО "Тарантино" и модных киевских заведений The Burger, The Bar, The Cake, SHO Владимир Володарский ведет бизнес в России и оккупированном Крыму. Московская "Руккола" имеет такой же логотип, как и киевская; ресторан "Крымские каникулы" на Арбате — брат-близнец киевского "Баклажана".

Другие участники этого бизнеса – соучредители FM Group Сергей Матвиенко и Дмитрий Федотенков – привлекли к себе внимание журналистов из-за истории с "Укрбудом" и покупкой здания кинотеатра "Зоряный". Журналисты тогда раскопали, что в Москве они работают под маркой Rest Family, которой владеет кипрская компания Shemerdo investments.

Именно ей принадлежат права на хорошо известные киевлянам марки "Вареничная №1", "Руккола" и недолго просуществовавший на Крещатике "Жадный лось". Управляющей компанией Rest Family является московское ООО "Рестхолдинг" Максима Горецкого, которым полностью владеет все так же Shemerdo investments.

В 2020 году сообщалось, что эта компания кроме сети 7 ресторанов "Руккола", 19 "Вареничных №1" и "Реберной №1" на Театральной площади в Москве, заключила партнерство с Татьяной Мельниковой, совладелицей ресторанов "Одесса-мама", которые входят в Tarantino Family.

Поэтому, когда Дмитрий Федотенков уверяет, что ему вменяют факт регистрации торговой марки Tarantino в 2012 году в России. Все, кто разбирается в теме, понимают, что он лукавит.

Уйти нельзя остаться

В еще более затруднительной ситуации оказался уличенный в работе на российском и белорусском рынках украинский букмекер Parimatch (годовая выручка около $400 млн, стоимость – около $550 млн)

За годы, пока в Украине не было легального рынка азартных игр, он не просто пустил корни в России, а застолбил значительную часть ее рынка. И до 24 февраля получал львиную долю дохода, работая с гражданами РФ. В том числе открыто обслуживая игроков с оккупированных территорий и выплачивая им выигрыши. А сейчас пытается делать это тайно.

Проблема Parimatch, получившей первую лицензию на осуществление игорной деятельности в Украине в том, что эти два рынка являются для ее бизнеса системообразующими.

Сергей Портнов, который управляет Parimatch вместе с Катериной Белорусской (дочерью основателя фирмы Эдуарда Швиндлермана), еще в 2016 году, через два года после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, говорил, что "для нас стратегически важно развитие российского региона". Комментируя продажу компанией половину российского бизнеса местному партнеру "ради развития офлайн-сегмента".

Так же, по его словам, средняя ставка игроков по всех регионах, где работает Parimatch, – $6,5. "Номер один по чеку – Россия, там ставят в среднем $8-9. В Украине – $5-6. В Беларуси – $7-8".

Собственно, это и объясняет, почему Parimatch продолжает работать в Белоруси, с территории которой летят российские ракеты и шли российские войска – "брать Киев за три дня". И с не меньшим упорством портит свою историю успеха, которую рассказывал журналистам за три месяца до начала войны, работой в России.

Причем, в Белоруси до последнего время компания сохраняла свой бренд и логотип "Parimatch-Кубка Беларуси" и лишь сейчас запустила схему ребрендинга с "передачей бизнеса локальной команде", ранее обкатанную в России, с целью успокоить игроков и общественность.

Подозрения в том, что Parimatch не собирается покидать российский рынок, возникли, когда "Бетринг" после официального отзыва у нее франшизы, опубликовало сообщение, что она провела ребрендинг и теперь будет работать под брендом Paribet с сохранением на новой платформе всех прежних сервисов заключения пари и сумм на счетах игроков.

При этом с апреля Paribet начал получать программное от другого российского букмекера "Фонбет", который тогда сменил адрес своего сайта с fonbet.ru на fon.bet и стал работать по лицензии ООО "Пин-Ап.Ру" вместо ООО "Ф.О.Н.".

Новым учредителем "Пин-Ап.Ру" стал Александр Удодов – бывший зять (муж сестры) премьера России Михаила Мишустина. А неделю назад ООО "Пин-Ап.Ру" снова сменили учредителей: Удодов передал контрольный пакет акций компаниям "Клир Центр" и "Трипл Ви".

Генеральным директором и конечным бенефициарным "Трипл Ви" указана гражданка РФ Вероника Далецкая. Но в букмекерских кругах уверены, что Удодов передал бизнес Александру Карманову – многолетнему партнеру по совместному бизнесу с сестрой Мишустина.

Естественно, что украинская Parimatch Tech ожидаемо заявляет, никакого отношения к Paribet и "Фонбет" она не имеет. И сообщила о том, что они с топ-звездой итальянского футбола Русланом Малиновским проводят благотворительный аукцион с целью собрать средства на лекарства, бронежилеты и тепловизоры для наших бойцов.

Но верить ли им на слово должны решить наши правоохранительные органы. Источники в силовых структурах говорят, что российский вектор деятельности Parimatch изучается гораздо глубже, чем кажется сторонним наблюдателям. И, возможно, именно этим объясняется отсутствие публичной реакции власти на скандал с компанией.

Речь может идти не только о выводе средств и сохранении контроля над бизнесом, как в случае с Tarantino Family, а более серьезных вещах.

Недавно ГБР разоблачило схему по выводу из Украины миллионов долларов российского и белорусского бизнеса. По словам экспертов, в подобных операциях могут быть задействованы и букмекерские конторы.

Интересно, что один из недавних миноритариев "Фонбета" Сергей Тетруашвили связан с компанией Brocard, которая работает на украинском рынке, имея российских учредителей. И, кстати, относительно Parimatch в 2017-2018 гг. уже расследовалось уголовное дело о выводе денег в Россию, но оно было закрыто.