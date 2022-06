Закони воєнного часу. Що буде з компаніями, які продовжують працювати в Росії

1 червня прокуратура Києва повідомила про викриття відомої ресторанної мережі, яка налічує до 70 закладів, 12 з яких розташовані в Москві. За даними журналістів, мова йде про столичну мережу Tarantino Family, яка включає такі ресторани, як" Муракамі", "Рукола", "Дрова", "Одеса-мама", "Варенична" та ін.

Tarantino Family закидають виведення на територію РФ грошових коштів, отриманих в Україні; фінансування й управління бізнесом в Росії через кіпрську фірму і свідоме збереження контролю над ресторанами в Росії. У самій мережі всі звинувачення заперечують.

Річ у тому, що після 24 лютого неодноразово спливали українські компанії, які за інерцією "застрягли" на російському і білоруському ринках.

Втім, багато з них вже відзвітували про вихід з бізнесу з ворогом, усвідомивши, що працювати через підставні структури їм не вдасться. Навіть старанно замаскувавшись і передавши права власності формально не пов'язаним особам.

Однак, є окремі великі компанії, які занадто глибоко пустили коріння на ринку ворога, попри економічні санкції після анексії Криму і частини Донбасу і пильну увагу силових структур. Саме вони зараз не хочуть прийняти той факт, що вторгнення не залишило їм вибору.

Так, про російському сегменті бізнесу Tarantino Family давно відомий. Політолог Петро Олещук ще у 2019 році писав, що власник ТОВ "Тарантіно" та модних київських закладів The Burger, The Bar, The Cake, SHO Володимир Володарський веде бізнес у Росії та окупованому Криму. Московська "Рукола" має такий же логотип, як і київська; ресторан "Кримські канікули" на Арбаті — брат-близнюк київського "Баклажана".

Інші учасники цього бізнесу – співзасновники FM Group Сергій Матвієнко та Дмитро Федотенков – привернули до себе увагу журналістів через історію з "Укрбудом" і купівлею будівлі кінотеатру "Зоряний". Журналісти тоді розкопали що в Москві вони працюють під маркою Rest Family, якою володіє кіпрська компанія Shemerdo investments.

Саме їй належать права на добре відомі киянам марки "Варенична №1", "рукола"і недовго проіснував на Хрещатику "жадібний лось". Керуючою компанією Rest Family є Московське ТОВ "Рестхолдинг" Максима Горецького, яким повністю володіє все так же Shemerdo investments.

У 2020 році повідомляли, що ця компанія крім мережі 7 ресторанів "рукола", 19 "Вареничних №1" і "реберної №1" на Театральній площі в Москві, уклала партнерство з Тетяною Мельниковою, співвласницею ресторанів "Одеса-мама", які входять в Tarantino Family.

Тому, коли Дмитро Федотенков запевняє, що його звинувачують у факті реєстрації торгової марки Tarantino у 2012 році в Росії. Всі, хто розбирається в темі, розуміють, що він лукавить.

Піти не можна залишитися

У ще більш скрутній ситуації виявився викритий у роботі на російському і білоруському ринках український букмекер Parimatch (річна виручка близько $400 млн, вартість – близько $550 млн)

За роки, поки в Україні не було легального ринку азартних ігор, він не просто пустив коріння в Росії, а застовпив значну частину її ринку. І до 24 лютого отримував левову частку доходу, працюючи з громадянами РФ. У тому числі відкрито обслуговуючи гравців з окупованих територій і виплачуючи їм виграші. А зараз намагається робити це таємно.

Проблема Parimatch, що отримала першу ліцензію на здійснення гральної діяльності в Україні в тому, що ці два ринки є для її бізнесу системоутворюючими.

Сергій Портнов, який управляє Parimatch разом з Катериною Білоруською (дочкою засновника фірми Едуарда Швіндлермана), ще у 2016 році, через два роки після анексії Криму та окупації частини Донбасу, говорив, що "для нас стратегічно важливий розвиток російського регіону". Коментуючи продаж компанією половину російського бізнесу місцевому партнеру "заради розвитку офлайн-сегмента".

Так само, за його слово, середня ставка гравців по всіх регіонах, де працює Parimatch, – $6,5. "Номер один по чеку – Росія, там ставлять в середньому $8-9. В Україні – $5-6. У Білорусі – $ 7-8".

Власне, це і пояснює, чому Parimatch продовжує працювати в Білорусі, з території якої летять російські ракети і йшли російські війська – "брати Київ за три дні". І з не меншою завзятістю псує свою історію успіху, яку з гордістю розповідав журналістам за три місяці до початку війни, роботою в Росії.

Причому, в Білорусі до останнього часу компанія зберігала свій бренд і логотип "Parimatch-Кубка Білорусі" і лише зараз запустив схему ребрендингу з "передачею бізнесу локальній команді", раніше обкатану в Росії, з метою заспокоїти гравців і громадськість.

Підозри в тому, що Parimatch не збирається залишати російський ринок, виникли, коли "Бетринг" після офіційного відкликання у неї франшизи, опублікувало повідомлення, що вона провела ребрендинг і тепер буде працювати під брендом Paribet зі збереженням на новій платформі всіх колишніх сервісів укладення парі і сум на рахунках гравців.

При цьому з квітня Paribet почав отримувати програмне від іншого російського букмекера "Фонбет", який тоді змінив адресу свого сайту з fonbet.ru на fon.bet і став працювати за Ліцензією ТОВ "Пін-Ап.Ру" замість ТОВ "Ф.П.Н.".

Новим засновником "Пін-Ап.Ру" став Олександр Удодов – колишній зять (чоловік сестри) прем'єра Росії Михайла Мішустіна. А тиждень тому ТОВ "Пін-Ап.Ру" знову змінили засновників: Удодов передав контрольний пакет акцій компаніям "Клір Центр" і "Тріпл Ві".

Генеральним директором і кінцевим бенефіціарним "Тріпл Ві" вказана громадянка РФ Вероніка Далецька. Але в букмекерських колах запевняють, що Удодов передав бізнес Олександру Карманову – багаторічному партнеру по спільному бізнесу з сестрою Мішустіна.

Природно, що українська Parimatch Tech очікувано заявляє, ніякого відношення до Paribet і "Фонбет" вона не має. І повідомила про те, що вони з топ-зіркою італійського футболу Русланом Малиновським проводять благодійний аукціон з метою зібрати кошти на ліки, бронежилети і тепловізори для наших бійців.

Але чи вірити їм на слово повинні вирішити наші правоохоронні органи. Джерела в силових структурах говорять, що російський вектор діяльності Parimatch вивчається набагато глибше, ніж здається стороннім спостерігачам. І, можливо, саме цим пояснюється відсутність публічної реакції влади на скандал з компанією.

Мова може йти не тільки про виведення коштів і збереження контролю над бізнесом, як у випадку з Tarantino Family, а більш серйозні речі.

Нещодавно ДБР викрила схему з виведення з України мільйонів доларів російського і білоруського бізнесу. За словами експертів, в подібних операціях можуть бути задіяні й букмекерські контори.

Цікаво, що один з недавніх міноритаріїв "Фонбета" Сергій Тетруашвілі пов'язаний з компанією Brocard, яка працює на українському ринку, маючи російських засновників. І, до речі, щодо Parimatch у 2017-2018 рр. вже розслідувалася кримінальна справа про виведення грошей в Росію, але воно було закрито.