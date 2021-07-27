Юрий Витренко: Надо почистить компанию от проблем и организовать работу в правильном направлении

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко недавно вернулся из США, где встречался с влиятельными сенаторами и конгрессменами, призывая их продолжать бороться против "Северного потока – 2" с помощью санкций.

Учитывая, что в конце августа должен состояться визит президента Украины Владимира Зеленского в США для встречи с Джозефом Байденом, тема недавних кадровых изменений в "Нафтогазе" также остается актуальной. В интервью РБК-Украина Юрий Витренко рассказывает о кадровых изменениях в компании, корпоративном управлении в НАК, претензиях со стороны НАПК и будущем реформы в госсекторе Украины.

– Вы почти три месяца возглавляете НАК "Нафтогаз Украины", но при этом тема вашего назначения все еще обсуждается. Как произошли кадровые изменения в компании?

– Правительство признало результаты работы компании за 2020 год неудовлетворительными, предыдущий глава правления был уволен и назначили меня.

Инициатива моего назначения исходила не от меня: я не просил эту должность, и не предлагал свою кандидатуру. Но согласился, потому что надо почистить компанию от проблем и организовать работу в правильном направлении. И у меня успешный опыт работы в НАК и видение возможного развития компании, которым я делился, в том числе публично.

– При этом Кабмин проводил кадровые изменения без представления наблюдательного совета.

– Кабмин это уже делал без решений набсовета, поскольку признал неудовлетворительным не только результаты правления, но и работу набсовета, и уволил его. В такой ситуации закон и устав НАКа позволяет Кабмину самостоятельно принимать решения.

– Но потом Кабмин возвращает тот же набсовет. Как вы сможете эффективно работать с набсоветом, который считает, что из-за вас их работу признали неудовлетворительной и уволили?

– Давайте поставим точку в этом вопросе: работу наблюдательного совета признали неудовлетворительной и уволили не из-за меня, а потому, что в НАКе были убытки и другие масштабные проблемы. За это набсовет должен был привлечь к ответственности правление, но, к сожалению, это не сделал: наоборот, они оценили работу правления в 2020 году на отлично.

Кабинет министров же как акционер признал ее неудовлетворительной. Это право акционера не согласится с оценкой набсовета и его уволить. В данном случае, исходя из состояния дел и результатов работы компании, акционер объективно прав.

Кабмин временно вернул набсовет, чтобы был хоть какой-то, пока выберут новых членов, которым уже можно будет доверить принимать решение по главе компании. Думаю, Кабинет министров рассчитывал, что члены набсовета с уважением отнесутся к правам акционера, в данном случае — к позиции Кабмина, и что в считанные месяцы состав набсовета будет существенно обновлен.

В то же время, эта ситуация не означает, что мы должны потерять веру в реформу корпоративного управления в Украине в общем. Я был и остаюсь ее адвокатом и верю, что качественное развитие НАК непосредственно зависит от следования принципам ОЭСР. В корпоративном мире такая ситуация не была бы большой проблемой, так как там члены набсовета не играют в политику.

– Мотивы правительства пригласить вас в НАК понятны. А какая ваша мотивация вернуться в компанию, учитывая как много вокруг НАКа политики? Вы профессиональный менеджер, бизнесмен, работали в одном из топ-3 инвестиционных банков мира в Лондоне. Потом был международный фонд частных инвестиций. Зачем после этого всего НАК вам и разве это нужно самому НАКу?

– Все зависит от того, какие задачи ставить перед НАКом. Если сложные и масштабные, и не только политические, а и корпоративные, то такой опыт как минимум не помешает (смеется, – ред.).

– Набсовет, экс-руководитель и некоторые члены правления компании говорят, что на самом деле результаты работы правления и набсовета были отличными, и что правительство вопиющим образом нарушило международные стандарты корпоративного управления, сменив руководителя НАКа без решения набсовета.

– Когда речь идет о больших деньгах, при отсутствии эффективной системы контроля следует ожидать манипуляции от руководства компании. Достаточно вспомнить кейс компании "Энрон". В Украине ситуация усугубляется слабым развитием институциональной среды - рынков капитала, судебной и правоохранительной системы. У нас часто можно совершенно безнаказанно манипулировать. Поэтому надо всегда очень внимательно смотреть на цифры.

– Что говорят они?

– Что убыток в 2020 году составил 19 миллиардов гривен. И это манипуляция утверждать, что убытки в отчетности за 2020 год какие-то не такие, что на самом деле, если посмотреть на "другие" показатели, то все хорошо. Ведь это отчётность по международным стандартам, и международные аудиторы в своем заключении пишут, что она достоверно отражает финансовые результаты компании.

Мы же идем к мировым стандартам работы компании. В развитых странах за подобные манипуляции должные лица могут попасть в тюрьму. Об этом откровенно предупреждали, когда я сам сдавал экзамены для получения сертификации по международным стандартам финансовой отчетности. А это 14 экзаменов, сдача которых занимает 2-3 года, плюс 3 года практики.

В международных инвестиционных банках, где я тоже работал, для анализа компании, помимо финансовой отчетности, используют и дополнительные показатели. Есть стандартная практика, как эти показатели рассчитывать, и какие выводы можно делать на их основании. Поэтому когда "другие" показатели НАК — это, как говорят, "тут считаем, тут не считаем, тут рыбу заворачиваем", всем специалистам очевидно, насколько это манипуляция.

Наш расчет, который соответствует стандартной практике, в отличие от подхода оппонентов, показывает ту же картину, что и Чистый убыток в отчетности по международным стандартам за 2020 год: результаты НАКа были негативными.

Так, "нормализованный", то есть без неповторяющихся и без неоперационных статей, чистый убыток за 2020 год составил 6,4 млрд грн. "Нормализованный" свободный денежный поток в 2020 году – минус 12 миллиардов гривен.

Юрий Витренко: "Мы идем к мировым стандартам работы компании" (фото: пресс-служба)

– Экс-менеджмент в свою защиту утверждает, что при этом все обязательства перед акционером-государством были выполнены.

– Важно же честно показывать причинно-следственные связи. Так, рекордные платежи в госбюджет 2020 года были следствием распределения прибыли за 2019 год. Денег на счету стало больше за счет реализации газа в хранилищах, которые до этого купили за кредитные деньги, и кредиты остались, за счет повышения курсы валюты, полученной в 2019 году, за счет оплат за транзит в 2019 году. То есть все это не свидетельствует о позитивных результатах работы в 2020 году, особенно на фоне 19 млрд гривен чистого убытка за 2020 год.

Похожая ситуация с сокращением капитальных инвестиций в добычу. На фоне ее падения в 2020 году, и продолжения этого тренда сейчас, недостаточные инвестиции — это негатив, а не повод поставить себе плюс. Можно, конечно, пенять на плохое государство, которое не выдало новые лицензионные участки. Но невыполнение программы по уже давно полученным разрешениям превышает невыполнение по новым, и тут переложить вину не на кого.

Некорректно также оправдывать плохие результаты исключительно внешними факторами, мол, смотрите, плохо было у всех. Если посмотреть на ближайшие аналоги НАКа, национальные нефтегазовые компании наших соседей, Румынии и Польши, то они были прибыльными в 2020 году. И сравнение с ними куда более корректное, чем с глобальными частными нефтегазовыми гигантами.

– Но ведь первый квартал 2021 году для НАКа уже прибыльный, разве это не заслуга предыдущего руководства?

– Ну это если считать заслугой предыдущего руководства значительное повышение рыночной цену на газ, которая и повлияла на результаты первого квартала. Потому что позитивных внутренних факторов, в том числе задекларированной "успешной трансформации" компании, к сожалению, не видно.

Более того, финансовая отчетность за первый квартал не была проверена аудиторами, поэтому это вообще не аргумент. К примеру, сейчас идет дискуссия по поводу отражения в отчетности за полугодие двух проблем, которые были и в первом квартале. Если бы в полном объеме отражены в отчетности за первый квартал, то вместо прибыли был бы показан убыток государства, как собственника НАКа, до 105 млрд гривен.

Речь идет, во-первых, об отражении финансового состояние предприятий теплокоммунэнерго, которое могло не позволить на момент составления отчетности за первый квартал 2021 года рассчитывать на погашение ими задолженности за потребленный газ.

Во-вторых, это задолженность НАКа перед "Укрнафтой" за отобранный газ. На момент составления отчетности за первый квартал 2021 года могло быть понятно, что Укрнафта будет требовать его вернуть, и есть основание оценивать соответствующие обязательства НАКа по текущей рыночной цене.

– 105 миллиардов гривен убытка для государства за первый квартал 2021 года? Каким образом такой огромный убыток может превращаться в прибыль в отчетности?

– Для этого и надо использовать отчетность, проверенную аудитом. Иначе реальные убытки могут превращаться в "нарисованную прибыль" из-за желания менеджмента рассказать о прибыли и показать якобы хороший результат, чтобы получить как можно быстрее бонус, а отражение убытков перенести на потом.

– Если убытки, о которых вы говорите, будут показаны в отчетности за первое полугодие, то это откроет дорогу обвинять вас как нового главу правления, и правительство в том, что убытки являются следствием решения Кабмина о смене руководителя компании

– Это было бы подло и безответственно, но ожидаемо.

– Есть нюанс в смене руководства компании, который так остался без ответа – заявление о том, что правительство поменяло руководителя компании ради получения доступа к деньгам на ее счету. Речь идет о 50 миллиардах гривен, или почти 2 миллиардах долларов.

– Как я уже сказал, эти деньги - выручка от продажи газа, купленного за кредиты, которые надо отдавать. Сейчас НАК тратит этот ресурс на покупку газа на зиму. Его нужно будет продать с прибылью, чтобы погасить эти кредиты и оплатить проценты по ним. Закупка газа на зимний период — приоритет и для НАКа, и для правительства, и для президента. Так что спекуляции на тему передачи этих денег на большие или маленькие сроки — это скорее талант актеров погорелого театра делать из себя жертву, которая нуждается в защите из-за нападок плохих людей.

К сожалению, некоторые представители международных партнеров и гражданские активисты считают украинское государство настолько коррумпированным, что поддались на это провокацию. Но ведь в такой логике получает одобрение подход, когда менеджмент государственной, подчеркиваю, компании скрывает ресурсы от государства и тратит их без решения правительства, причем еще и неэффективно. Те, кто искренне хочет бороться с коррупцией, должны поддерживать прозрачность, подотчетность и развитие рыночных институций, а не нанесения вреда государству.

– На Западе НАК считают примером успешных реформ. Соответственно, многие восприняли действия правительства по отношению к корпоративному управлению в компании посягательством на символ.

– Если смотреть на два периода в НАКе: март 2014-октябрь 2018, и ноябрь 2018-апрель 2021, то это две разных компании. В первом удалось выйти из очень сложного положения. Компания помогла спасти страну, когда мы стояли на краю пропасти 2014 года.

У НАКа действительно были несомненные достижения: обеспечение поставки газа из Европы, когда Газпром перекрыл их из России, стремясь поставить всю страну на колени. Мы выиграли Стокгольмский арбитраж, в результате чего Газпром был вынужден заплатить и даже подписать новый транзитный контракт. Это большие достижения, которые видел Запад.

К сожалению, на их фоне менее заметны провалы второго периода в добыче и финансовых результатах, когда НАК начал двигаться в неправильном направлении.

Юрий Витренко: "Верю, что качественное развитие НАК напрямую зависит от соблюдения принципов ОЭСР" (фото: пресс-служба)

– Возвращаясь к вопросу корпоративного управления в НАК. Претензия Запада не только к Кабмину, но и к президенту. По одной из версий, решение о смене главы компании было реализацией его политической воли, а Запад ожидал, что это не удастся сделать, поскольку было понимание, что менять руководителя НАК можно только с согласия набсовета, где представители Запада имеют решающий голос.

– Корпоративная реформа должна защищать от политического вмешательства, причем со стороны любого государства. Украинское государство может и должно быть активным собственником НАКа, это предполагается международными стандартами, в том числе рекомендациями ОЭСР. Главное, чтобы при этом была соблюдена прозрачность и подотчетность.

Кабмин принял публичное решение и взял на себя ответственность. Политическая сила президента сформировала этот Кабмин и приняла на себя ответственность. Понимаю причину настороженности на Западе, но, разобравшись в том, что реально произошло и почему, и настоящих партнеров Украины на Западе не должно быть претензий. Особенно на фоне того, что компания все больше переставала быть примером успеха реформы.

В 2020 году огромные убытки. В 2019 году прибыль, из-за успехов подразделения, которое занималось транзитом газа, и которым я управлял, но сама по себе прибыль госкомпании — это важный, но далеко исчерпывающий критерий успешности реформ. Добыча падает, что подрывает энергетическую независимость. Прямые иностранные инвестиции НАК практически так и не привлек. А ведь "успешные" реформы должны давать результат для экономики страны, для народа.

В последний месяц работы прошлого руководителя заключаются контракты с компаниями олигарха Фирташа на огромные сумы, при этом процедура была непрозрачной и неконкретной. Вопрос не в политической воли обеспечить потребности населения по фиксированной на год цене, которая сейчас гораздо ниже спотовой, а в том, что эти контракты как раз позволяют компаниям Фирташа перепродавать газ с огромной прибылью не населению, что потом может не хватать газа для населения по низкой годовой цене, и что у других поставщиков газа населению условия существенно хуже.

Если проанализировать более глубоко, то практически все так называемые бизнесы НАКа стали экономически убыточны. Классический пример "доения активов в интересах тех, кто осуществляет управленческий контроль". Это хроническая проблема НАКа, которую мы существенно уменьшили в 2014-2018 годах, и показали, как ее вообще решить. Потом ситуация, к сожалению, ухудшилась.

Мы сейчас как страна платим очень высокую цену за провалы, например, в добыче 2019-2021 годов. Если программа добыча была выполнена хотя бы в части уже старых участков, то НАКу этим летом не импортировал газ на 2 млрд дол.

Из-за того, что НАК не привлек масштабные зарубежные инвестиции, сейчас только госкомпания тратит немалые деньги на очень рискованные проекты в разведке запасов газа.

– При этом политики и активисты и дальше говорят о вопиющих нарушениях международных стандартов корпоративного управления в решении Кабмина.

– Но они не вспоминают, что сам набсовет НАК был сформирован не в соответствии с международными стандартами корпоративного управления, и он действовал не в соответствии с такими стандартами. Поэтому пока корректней рассматривать действия правительства как реакцию на кризисную ситуацию. И важно в ближайшее время перейти в русло нормального корпоративного управления, что должно начинаться с соответствующего назначения членов набсовета.

Более того, эксперты считают вопиющим нарушениях стандартов корпоративного управления, что Набсовет не опубликовал отчет о вознаграждении правления. В такой ситуации собственник, Кабмин, и конечный бенефициар, народ Украины, не видят сколько и за что получают деньги те, кто осуществляет управленческий контроль над компанией, то есть нет прозрачности и подотчетности, что является базовым принципом корпоративного управления. И указывают на то, что отчет не публикуется потому, что само вознаграждение не соответствует ни украинскому законодательству, ни международным стандартам. Это называют узаконенной коррупцией.

Кстати, о Западе. Правительство США в свое время потратило деньги американских налогоплательщиков на техническую помощь НАКу, в частности, касательно того, как надо определять вознаграждения правления. Но вознаграждение правления за 2020 год не соответствовало рекомендациям этих экспертов из США.

Еще можно вспомнить, как надуманным предлогом был остановлен как раз прозрачный и конкурентный процесс выбора руководителя Укрнафты, в которой мажоритарный пакет имеет НАК, но большую долю имеет и олигарх Коломойский, представители которого и хотели остановить процесс. Руководитель и набсовет НАКа их позицию поддержали.

Ну, и переназначение руководителя НАК в 2019 и 2020 годах проходило без прозрачной, конкурентной и основанной на личных заслугах процедуры выдвижения кандидатов.

Поэтому давайте честно признаем, что в случае с НАКом уже давно, причем даже до Зеленского, ситуация далека от международных стандартов корпоративного управления, которые в значительной степени подменили политическими компромиссами и договоренностями. Давайте это вместе исправлять.

В то же время меня радует, что реальные инвесторы более чем с понимаем относятся к изменениям в компании, если посмотреть на повышения стоимости еврооблигаций НАКа.

– Последняя претензия по поводу вашего назначения исходит из НАПК и касается возможного конфликта интересов.

– НАПК не выявляла у меня конфликта интересов, о чем уже заявил сам глава агентства. Он якобы узрели в моем назначении нарушения закона. При этом авторитетные международные юридические компании пришли к выводу, что таких нарушений не было.

Закон указывает, в случае претензий подобного рода, НАПК должно идти в суд и доказывать там свою правоту. К сожалению, вместо этого НАПК поспешил требовать от Кабмина и набсовета расторжения контракта со мной. Это больше похоже на политическое заявление, чем на следование духу и букве закона.

– Как вам вообще работается в таких условиях? Набсовет вас постоянно норовит то отстранить, то вообще уволить, и обязал все важные вопросы согласовывать с ними. Не секрет, что иностранные члены набсовета напрямую контактируют с вашими подчиненными, ломая управленческую вертикаль. При этом у вас не было возможности поменять членов правления.

– Действительно, есть такие проблемы. Подавляющее большинство людей ожидают, что именно я как глава компании, СЕО, должен отвечать за работу компании под моим руководством. В то же время, у меня пока нет всей полноты полномочий, необходимых для этого. На данный момент и я лично, и правительство пытаемся построить конструктивную работу.

Мы прикладываем все усилия, чтобы компания шла вперед, а изменение были в лучшую сторону. Мы не будем просто наблюдать, как падает добыча, происходят спекуляции на рынке газа, государство теряет деньги, а Фирташ зарабатывает, и платить за это приходится людям и всей стране.