Юрій Вітренко: Треба почистити компанію від проблем і організувати роботу в правильному напрямку

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко нещодавно повернувся з США, де зустрічався з впливовими сенаторами і конгресменами, закликаючи їх продовжувати боротися проти "Північного потоку – 2" за допомогою санкцій.

Враховуючи, що наприкінці серпня має відбутися візит президента України Володимира Зеленського до США для зустрічі з Джозефом Байденом, тема нещодавніх кадрових змін у "Нафтогазі" також залишається актуальною. В інтерв'ю РБК-Україна Юрій Вітренко розповідає про кадрові зміни в компанії, корпоративне управління в НАК, претензії з боку НАЗК і майбутнє реформи в держсекторі України.

– Ви майже три місяці очолюєте НАК "Нафтогаз України", але при цьому тема вашого призначення все ще обговорюється. Як відбулися кадрові зміни в компанії?

– Уряд визнав результати роботи компанії за 2020 рік незадовільними, попередній голова правління був звільнений і призначили мене.

Ініціатива мого призначення виходила не від мене: я не просив цю посаду, і не пропонував свою кандидатуру. Але погодився, тому що треба почистити компанію від проблем і організувати роботу в правильному напрямку. І у мене успішний досвід роботи в НАК і бачення можливого розвитку компанії, яким я ділився, в тому числі публічно.

– При цьому Кабмін проводив кадрові зміни без подання наглядової ради.

– Кабмін це вже робив без рішень наглядової ради, оскільки визнав незадовільним не тільки результати правління, а й роботу наглядової ради, і звільнив його. У такій ситуації закон і статут НАКу дозволяє Кабміну самостійно приймати рішення.

– Але потім Кабмін повертає ту ж наглядову раду. Як ви зможете ефективно працювати з наглядовою радою, яка вважає, що через вас їх роботу визнали незадовільною і звільнили?

– Давайте поставимо крапку в цьому питанні: роботу наглядової ради визнали незадовільною і звільнили не через мене, а тому, що в НАКу були збитки та інші масштабні проблеми. За це наглядова рада повинна була притягнути до відповідальності правління, але, на жаль, це не зробила: навпаки, вони оцінили роботу правління в 2020 році на відмінно.

Кабінет міністрів же як акціонер визнав її незадовільною. Це право акціонера не погодиться з оцінкою наглядової ради і його звільнити. В даному випадку, виходячи зі стану справ і результатів роботи компанії, акціонер об'єктивно правий.

Кабмін тимчасово повернув наглядову раду, щоб була хоча якась, поки виберуть нових членів, яким вже можна буде довірити приймати рішення по голові компанії. Думаю, Кабінет міністрів розраховував, що члени наглядової ради з повагою поставляться до прав акціонера, в даному випадку — до позиції Кабміну, і що в лічені місяці склад наглядової ради буде істотно оновлено.

У той же час, ця ситуація не означає, що ми повинні втратити віру в реформу корпоративного управління в Україні загалом. Я був і залишаюся її адвокатом і вірю, що якісний розвиток НАК безпосередньо залежить від дотримання принципів ОЕСР. У корпоративному світі така ситуація не була б великою проблемою, так як там члени наглядової ради не грають в політику.

– Мотиви уряду запросити вас в НАК зрозумілі. А яка ваша мотивація повернутися в компанію, враховуючи як багато навколо НАКу політики? Ви професійний менеджер, бізнесмен, працювали в одному з топ-3 інвестиційних банків світу в Лондоні. Потім був міжнародний фонд приватних інвестицій. Навіщо після цього всього НАК вам і хіба це потрібно самому НАКу?

– Все залежить від того, які завдання ставити перед НАКом. Якщо складні і масштабні, і не тільки політичні, а й корпоративні, то такий досвід як мінімум не завадить (сміятися, – ред.).

– Наглядова рада, екс-керівник і деякі члени правління компанії кажуть, що насправді результати роботи правління і наглядової ради були відмінними, і що уряд кричущим чином порушив міжнародні стандарти корпоративного управління, змінивши керівника НАКу без рішення наглядової ради.

– Коли мова йде про великі гроші, при відсутності ефективної системи контролю слід очікувати маніпуляції від керівництва компанії. Досить згадати кейс компанії "Енрон". В Україні ситуація ускладнюється слабким розвитком інституційного середовища – ринків капіталу, судової та правоохоронної системи. У нас часто можна абсолютно безкарно маніпулювати. Тому треба завжди дуже уважно дивитися на цифри.

–​​​​​​​ Що кажуть вони?

– Що збиток у 2020 році склав 19 мільярдів гривень. І це маніпуляція стверджувати, що збитки у звітності за 2020 рік якісь не такі, що насправді, якщо подивитися на "інші" показники, то все добре. Адже це звітність за міжнародними стандартами, і міжнародні аудитори у своєму висновку пишуть, що вона достовірно відображає фінансові результати компанії.

Ми ж йдемо до світових стандартів роботи компанії. У розвинених країнах за подібні маніпуляції належні особи можуть потрапити до в'язниці. Про це відверто попереджали, коли я сам складав іспити для отримання сертифікації за міжнародними стандартами фінансової звітності. А це 14 іспитів, здача яких займає 2-3 роки, плюс 3 роки практики.

У міжнародних інвестиційних банках, де я теж працював, для аналізу компанії, крім фінансової звітності, використовують і додаткові показники. Є стандартна практика, як ці показники розраховувати, і які висновки можна робити на їх підставі. Тому коли "інші" показники НАК – це, як кажуть, "тут вважаємо, тут не вважаємо, тут рибу загортаємо", всім фахівцям очевидно, наскільки це маніпуляція.

Наш розрахунок, який відповідає стандартній практиці, на відміну від підходу опонентів, показує ту ж картину, що і чистий збиток у звітності за міжнародними стандартами за 2020 рік: результати НАКу були негативними.

Так, "нормалізований", тобто без неповторюваних і без неопераційних статей, чистий збиток за 2020 рік склав 6,4 млрд грн. "Нормалізований" вільний грошовий потік у 2020 році – мінус 12 мільярдів гривень.

Юрій Вітренко: "Ми йдемо до світових стандартів роботи компанії" (фото: прес-служба)

–​​​​​​​ Екс-менеджмент на свій захист стверджує, що при цьому всі зобов'язання перед акціонером-державою були виконані.

– Важливо ж чесно показувати причинно-наслідкові зв'язки. Так, рекордні платежі до держбюджету 2020 року були наслідком розподілу прибутку за 2019 рік. Грошей на рахунку стало більше за рахунок реалізації газу в сховищах, які до цього купили за кредитні гроші, і кредити залишилися, за рахунок підвищення курси валюти, отриманої в 2019 році, за рахунок оплат за транзит в 2019 році. Тобто все це не свідчить про позитивні результати роботи в 2020 році, особливо на тлі 19 млрд гривень чистого збитку за 2020 рік.

Схожа ситуація зі скороченням капітальних інвестицій у видобуток. На тлі її падіння в 2020 році, і продовження цього тренда зараз, недостатні інвестиції — це негатив, а не привід поставити собі плюс. Можна, звичайно, нарікати на погану державу, яка не видала нові ліцензійні ділянки. Але невиконання програми за вже давно отриманими дозволами перевищує невиконання за новими, і тут перекласти провину нема на кого.

Некоректно також виправдовувати погані результати виключно зовнішніми факторами, мовляв, дивіться, погано було у всіх. Якщо подивитися на найближчі аналоги НАКу, національні нафтогазові компанії наших сусідів, Румунії та Польщі, то вони були прибутковими в 2020 році. І порівняння з ними куди більш коректне, ніж з глобальними приватними нафтогазовими гігантами.

–​​​​​​​ Але ж перший квартал 2021 року для НАКу вже прибутковий, хіба це не заслуга попереднього керівництва?

– Ну це якщо вважати заслугою попереднього керівництва значне підвищення ринкової ціни на газ, яка і вплинула на результати першого кварталу. Тому що позитивних внутрішніх факторів, у тому числі задекларованої "успішної трансформації" компанії, на жаль, не видно.

Більше того, фінансова звітність за перший квартал не була перевірена аудиторами, тому це взагалі не аргумент. Наприклад, зараз йде дискусія з приводу відображення у звітності за півріччя двох проблем, які були і в першому кварталі. Якби в повному обсязі відображені у звітності за перший квартал, то замість прибутку був би показаний збиток держави, як власника НАКу, до 105 млрд гривень.

Йдеться, по-перше, про відображення фінансового стану підприємств теплокомуненерго, яке могло не дозволити на момент складання звітності за перший квартал 2021 року розраховувати на погашення ними заборгованості за спожитий газ.

По-друге, це заборгованість НАКу перед "Укрнафтою" за відібраний газ. На момент складання звітності за перший квартал 2021 року могло бути зрозуміло, що Укрнафта вимагатиме його повернути, і є підстава оцінювати відповідні зобов'язання НАКу за поточною ринковою ціною.

– 105 мільярдів гривень збитку для держави за перший квартал 2021 року? Яким чином такий величезний збиток може перетворюватися на прибуток у звітності?

– Для цього і треба використовувати звітність, перевірену аудитом. Інакше реальні збитки можуть перетворюватися в "намальований прибуток" через бажання менеджменту розповісти про прибуток і показати нібито хороший результат, щоб отримати якомога швидше бонус, а відображення збитків перенести на потім.

–​​​​​​​ Якщо збитки, про які ви говорите, будуть показані у звітності за перше півріччя, то це відкриє дорогу звинувачувати вас як нового голову правління, і уряд у тому, що збитки є наслідком рішення Кабміну про зміну керівника компанії

– Це було б підло і безвідповідально, але очікувано.

–​​​​​​​ Є нюанс у зміні керівництва компанії, який так залишився без відповіді – заява про те, що уряд змінив керівника компанії заради отримання доступу до грошей на її рахунку. Йдеться про 50 мільярдів гривень, або майже 2 мільярди доларів.

– Як я вже сказав, ці гроші – виручка від продажу газу, купленого за кредити, які треба віддавати. Зараз НАК витрачає цей ресурс на покупку газу на зиму. Його потрібно буде продати з прибутком, щоб погасити ці кредити і сплатити відсотки по ним. Закупівля газу на зимовий період – пріоритет і для НАКу, і для уряду, і для президента. Так що спекуляції на тему передачі цих грошей на великі чи маленькі терміни — це скоріше талант акторів погорілого театру робити з себе жертву, яка потребує захисту через напади поганих людей.

На жаль, деякі представники міжнародних партнерів та громадські активісти вважають українську державу настільки корумпованою, що піддалися на це провокацію. Але ж в такій логіці отримує схвалення підхід, коли менеджмент державної, підкреслюю, компанії приховує ресурси від держави і витрачає їх без рішення уряду, причому ще й неефективно. Ті, хто щиро хоче боротися з корупцією, повинні підтримувати прозорість, підзвітність і розвиток ринкових інституцій, а не нанесення шкоди державі.

–​​​​​​​ На Заході НАК вважають прикладом успішних реформ. Відповідно, багато хто сприйняв дії уряду по відношенню до корпоративного управління в компанії посяганням на символ.

– Якщо дивитися на два періоди в НАКу: березень 2014-жовтень 2018, і листопад 2018-квітень 2021, то це дві різні компанії. У першому вдалося вийти з дуже складного становища. Компанія допомогла врятувати країну, коли ми стояли на краю прірви 2014 року.

У НАКу дійсно були безсумнівні досягнення: забезпечення постачання газу з Європи, коли Газпром перекрив їх з Росії, прагнучи поставити всю країну на коліна. Ми виграли Стокгольмський арбітраж, в результаті чого Газпром був змушений заплатити і навіть підписати новий транзитний контракт. Це великі досягнення, які бачив Захід.

На жаль, на їх тлі менш помітні провали другого періоду у видобутку і фінансових результатах, коли НАК почав рухатися в неправильному напрямку.

Юрій Вітренко: "Вірю, що якісний розвиток НАК безпосередньо залежить від дотримання принципів ОЕСР" (фото: прес-служба)

– Повертаючись до питання корпоративного управління в НАК. Претензія Заходу не тільки до Кабміну, а й до президента. За однією з версій, рішення про зміну глави компанії було реалізацією його політичної волі, а Захід очікував, що це не вдасться зробити, оскільки було розуміння, що міняти керівника НАК можна тільки за згодою наглядової ради, де представники Заходу мають вирішальний голос.

– Корпоративна реформа повинна захищати від політичного втручання, причому з боку будь-якої держави. Українська держава може і повинна бути активним власником НАКу, це передбачається міжнародними стандартами, в тому числі рекомендаціями ОЕСР. Головне, щоб при цьому була дотримана прозорість і підзвітність.

Кабмін прийняв публічне рішення і взяв на себе відповідальність. Політична сила президента сформувала цей Кабмін і взяла на себе відповідальність. Розумію причину настороженості на Заході, але, розібравшись в тому, що реально сталося і чому, і справжніх партнерів України на Заході не повинно бути претензій. Особливо на тлі того, що компанія все більше переставала бути прикладом успіху реформи.

У 2020 році величезні збитки. У 2019 році прибуток, через успіхи підрозділу, який займався транзитом газу, і яким я керував, але сама по собі прибуток держкомпанії-це важливий, але далеко вичерпний критерій успішності реформ. Видобуток падає, що підриває енергетичну незалежність. Прямі іноземні інвестиції НАК практично так і не залучив. Але ж "успішні" реформи повинні давати результат для економіки країни, для народу.

В останній місяць роботи минулого керівника укладаються контракти з компаніями олігарха Фірташа на величезні суми, при цьому процедура була непрозорою і неконкретною. Питання не в політичній волі забезпечити потреби населення за фіксованою на рік ціною, яка зараз набагато нижче спотової, а в тому, що ці контракти якраз дозволяють компаніям Фірташа перепродувати газ з величезним прибутком не населенню, що потім може не вистачати газу для населення за низькою річною ціною, і що в інших постачальників газу населенню умови істотно гірше.

Якщо проаналізувати більш глибоко, то практично всі так звані бізнеси НАКу стали економічно збиткові. Класичний приклад "доїння активів в інтересах тих, хто здійснює управлінський контроль". Це хронічна проблема НАКу, яку ми суттєво зменшили в 2014-2018 роках, і показали, як її взагалі вирішити. Потім ситуація, на жаль, погіршилася.

Ми зараз як країна платимо дуже високу ціну за провали, наприклад, у видобутку 2019-2021 років. Якщо програма видобуток була виконана хоча б в частині вже старих ділянок, то НАКу цього літа не імпортував газ на 2 млрд дол.

Через те, що НАК не залучив масштабні закордонні інвестиції, зараз тільки держкомпанія витрачає чималі гроші на дуже ризиковані проекти в розвідці запасів газу.

–​​​​​​​ При цьому політики та активісти і далі говорять про кричущі порушення міжнародних стандартів корпоративного управління в рішенні Кабміну.

– Але вони не згадують, що сама наглядова рада НАК була сформована не відповідно до міжнародних стандартів корпоративного управління, і вона діяла не відповідно до таких стандартів. Тому поки коректніше розглядати дії уряду як реакцію на кризову ситуацію. І важливо найближчим часом перейти в русло нормального корпоративного управління, що має починатися з відповідного призначення членів наглядової ради.

Більш того, експерти вважають кричущим порушення стандартів корпоративного управління, що наглядова рада не опублікувала звіт про винагороду правління. У такій ситуації власник, Кабмін, і кінцевий бенефіціар, народ України, не бачать скільки і за що отримують гроші ті, хто здійснює управлінський контроль над компанією, тобто немає прозорості та підзвітності, що є базовим принципом корпоративного управління. І вказують на те, що звіт не публікується тому, що сама винагорода не відповідає ні українському законодавству, ні міжнародним стандартам. Це називають узаконеною корупцією.

До речі, про Захід. Уряд США свого часу витратив гроші американських платників податків на технічну допомогу НАКу, зокрема, щодо того, як треба визначати винагороди правління. Але винагорода правління за 2020 рік не відповідала рекомендаціям цих експертів з США.

Ще можна згадати, як надуманим приводом було зупинено якраз прозорий і конкурентний процес вибору керівника Укрнафти, в якій мажоритарний пакет має НАК, але велику частку має і олігарх Коломойський, представники якого і хотіли зупинити процес. Керівник і наглядова рада НАКу їх позицію підтримали.

Ну, і перепризначення керівника НАК в 2019 і 2020 роках проходило без прозорої, конкурентної і заснованої на особистих заслугах процедури висунення кандидатів.

Тому давайте чесно визнаємо, що у випадку з НАКом вже давно, причому навіть до Зеленського, ситуація далека від міжнародних стандартів корпоративного управління, які в значній мірі підмінили політичними компромісами і домовленостями. Давайте це разом виправляти.

Водночас мене радує, що реальні інвестори більш ніж з розумінням ставляться до змін в компанії, якщо подивитися на підвищення вартості єврооблігацій НАКу.

– Остання претензія з приводу вашого призначення виходить з НАЗК і стосується можливого конфлікту інтересів.

– НАЗК не виявляла у мене конфлікту інтересів, про що вже заявив сам глава агентства. Він нібито побачив у моєму призначенні порушення закону. При цьому авторитетні міжнародні юридичні компанії дійшли висновку, що таких порушень не було.

Закон вказує, у разі претензій подібного роду, НАЗК має йти до суду і доводити там свою правоту. На жаль, замість цього НАЗК поспішив вимагати від Кабміну і наглядової ради розірвання контракту зі мною. Це більше схоже на політичну заяву, ніж на слідування духу і букві закону.

–​​​​​​​ Як вам взагалі працюється в таких умовах? Наглядова рада вас постійно норовить то усунути, то взагалі звільнити, і зобов'язала всі важливі питання погоджувати з ними. Не секрет, що іноземні члени наглядової ради безпосередньо контактують з вашими підлеглими, ламаючи управлінську вертикаль. При цьому у вас не було можливості поміняти членів правління.

– Дійсно, є такі проблеми. Переважна більшість людей очікують, що саме я як глава компанії, СЕО, повинен відповідати за роботу компанії під моїм керівництвом. У той же час, у мене поки немає всієї повноти повноважень, необхідних для цього. На даний момент і я особисто, і уряд намагаємося побудувати конструктивну роботу.

Ми докладаємо всіх зусиль, щоб компанія йшла вперед, а зміна були в кращу сторону. Ми не будемо просто спостерігати, як падає видобуток, відбуваються спекуляції на ринку газу, держава втрачає гроші, а Фірташ заробляє, і платити за це доводиться людям і всій країні.